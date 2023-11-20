Сюжетные колоды выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» и фестиваль
Вы готовы спуститься в древние пещеры в самое сердце Иксалана? Тогда возьмите с собой эти семь колод, которые помогут вам в путешествии! Вот семь тематических колод из 60 карт, посвященных сюжету выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»! Ознакомьтесь с этими сюжетными колодами в MTG Arena, начиная с 23 ноября, и опробуйте пять из них на мероприятии с собранной колодой.
Подробная информация о фестивале «Затерянные Пещеры Иксалана» с сюжетными колодами
- Время проведения: 23 ноября, 08:00 — 29 ноября, 08:00 PT (UTC-08:00)
- Формат: «Стандарт» с заранее собранными колодами — играйте любыми из семи сюжетных колод, меняя их по своему усмотрению.
- Вступительный взнос: 2500 золота или 500 самоцветов
- Структура: играйте сколько угодно до окончания мероприятия.
- Награды:
|Победы
|Награды
|5
|Облик карты «Уатли, Поэтесса Единства»
|4
|Облик карты «Келлан, Отважный Путешественник»
|3
|Облик карты «Приносящий Последний Дар»
|2
|Облик карты «Бродячий Трон»
|1
|Облик карты «Землетрясущий Смертеглот»
Сюжетные колоды фестиваля
Мой язык любви — динозавры
Эта колода посвящена вновь обретенной связи между Уатли и Сахили после того, как Сахили застряла в этом мире после фирексийского вторжения. Уатли исследует глубины Иксалана в сопровождении местных динозавров и новых металлических друзей Сахили. Эта колода стремится как можно быстрее развить мановую базу и разыгрывать как можно больше динозавров, чтобы сокрушить оппонента за счет их колоссальной мощи!
Одно Солнце за тысячу лун
Инти, благородный воин и кузен Уатли, оказался в самом центре резни, учиненной Вито, и единственным утешением для него стало откровение об их происхождении, обретенное им в Империи Солнца в подземельях Иксалана. Сыграйте за Инти и ольтекских воинов клана Тысячи Лун, сразитесь с ордой демонов-вампиров и остановите распространение грибной чумы Микотирана. Эта колода базируется на атаке и повороте существ для создания фишек и усиления своих существ жетонами +1/+1. Бросьте свои силы в атаку или же усильте своих существ настолько, чтобы не оставить оппоненту никаких шансов!
Новые миры, новые друзья
Это и правда Келлан? Да, он самый. Получеловек-полуфея очутился на Иксалане, оказавшись в самой гуще гонки к Ядру. Присоединитесь к нему и вместе с ним спасайтесь от гоблинов, расстраивайте козни вампиров и обретайте новых друзей. Эта колода активно использует механику «Разведка» и взаимодействия с новыми землями с типом «Пещера», чтобы усиливать ваших существ и быстрее находить в колоде нужные карты. Вот и пришло время вашего приключения в пещерах Иксалана!
Плохие грибы
Микотиран пробудился и алчет! Влейтесь в царство грибов и начните свое завоевание этого мира! Эта колода, полная жутких грибов и алчных гоблинов, основана на отправке карт на кладбище, создании фишек, формировании постоянно растущей армии существ, а главное — утолении голода Микотирана.
Дерзкие напарники
Ради чего живет пират, если не ради сокровищ? Для Малкольма и Подштанника самое бесценное сокровище — их собственные жизни! Присоединяйтесь к этой энергичной и непредсказуемой парочке и помогите друзьям найти свой путь глубоко под привычным им синим морем. Создавайте Клады и используйте их для усиления своей команды! Девиз этой колоды — быстрота и свобода. Создавайте Клады и используйте их, чтобы сражать противников, брать карты и усиливать своих существ.
Сюжетные колоды вне рамок мероприятия
Этому место в музее?
По просьбе Сахили Квинториус Канд явился на Иксалан, чтобы проверить в деле свою новообретенную искру Planeswalker’а. Используя свои знания, обретенные в Стриксхейвене, Квинториус помогает Империи Солнца узнать ее позабытую историю, а заодно узнает о таинственной Империи Монет, давно канувшей в Лету. Также он постигает важность целостности истории и выясняет, кому суждено поведать миру историю Иксалана. Эта колода использует механику «Открытие», чтобы разыгрывать карты бесплатно, и создает интересные сочетания мощных существ и артефактов для обеспечения победы.
Фиаско фанатиков
Вито вернулся; теперь он задался целью найти своего истинного бога. Святые Легиона Заката более не представляют для него интереса. Он изучает дневник Тарриана, чтобы отыскать Акласоца, древнего бога-нетопыря, заточенного в Ядре Иксалана. Присоединяйтесь к его новому крестовому походу, обреченному на неудачу. Эта колода усиливается при гибели своих и вражеских существ и жертвует фишки и артефакты для разыгрывания сильных карт и поиска мощных заклинаний уничтожения!