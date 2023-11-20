Вы готовы спуститься в древние пещеры в самое сердце Иксалана? Тогда возьмите с собой эти семь колод, которые помогут вам в путешествии! Вот семь тематических колод из 60 карт, посвященных сюжету выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»! Ознакомьтесь с этими сюжетными колодами в MTG Arena, начиная с 23 ноября, и опробуйте пять из них на мероприятии с собранной колодой.

Подробная информация о фестивале «Затерянные Пещеры Иксалана» с сюжетными колодами

Время проведения : 23 ноября, 08:00 — 29 ноября, 08:00 PT (UTC-08:00)

: 23 ноября, 08:00 — 29 ноября, 08:00 PT (UTC-08:00) Формат : «Стандарт» с заранее собранными колодами — играйте любыми из семи сюжетных колод, меняя их по своему усмотрению.

: «Стандарт» с заранее собранными колодами — играйте любыми из семи сюжетных колод, меняя их по своему усмотрению. Вступительный взнос : 2500 золота или 500 самоцветов

: 2500 золота или 500 самоцветов Структура : играйте сколько угодно до окончания мероприятия.

: играйте сколько угодно до окончания мероприятия. Награды:

Победы Награды 5 Облик карты «Уатли, Поэтесса Единства» 4 Облик карты «Келлан, Отважный Путешественник» 3 Облик карты «Приносящий Последний Дар» 2 Облик карты «Бродячий Трон» 1 Облик карты «Землетрясущий Смертеглот»

Землетрясущий Смертеглот Бродячий Трон Приносящий Последний Дар

Келлан, Отважный Путешественник Уатли, Поэтесса Единства // Рев Пятого Народа

Сюжетные колоды фестиваля

Мой язык любви — динозавры

(Груулы)

Эта колода посвящена вновь обретенной связи между Уатли и Сахили после того, как Сахили застряла в этом мире после фирексийского вторжения. Уатли исследует глубины Иксалана в сопровождении местных динозавров и новых металлических друзей Сахили. Эта колода стремится как можно быстрее развить мановую базу и разыгрывать как можно больше динозавров, чтобы сокрушить оппонента за счет их колоссальной мощи!

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

Одно Солнце за тысячу лун

(Боросы)

Инти, благородный воин и кузен Уатли, оказался в самом центре резни, учиненной Вито, и единственным утешением для него стало откровение об их происхождении, обретенное им в Империи Солнца в подземельях Иксалана. Сыграйте за Инти и ольтекских воинов клана Тысячи Лун, сразитесь с ордой демонов-вампиров и остановите распространение грибной чумы Микотирана. Эта колода базируется на атаке и повороте существ для создания фишек и усиления своих существ жетонами +1/+1. Бросьте свои силы в атаку или же усильте своих существ настолько, чтобы не оставить оппоненту никаких шансов!

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

Новые миры, новые друзья

(Абзан)

Это и правда Келлан? Да, он самый. Получеловек-полуфея очутился на Иксалане, оказавшись в самой гуще гонки к Ядру. Присоединитесь к нему и вместе с ним спасайтесь от гоблинов, расстраивайте козни вампиров и обретайте новых друзей. Эта колода активно использует механику «Разведка» и взаимодействия с новыми землями с типом «Пещера», чтобы усиливать ваших существ и быстрее находить в колоде нужные карты. Вот и пришло время вашего приключения в пещерах Иксалана!

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

Плохие грибы

(Голгари)

Микотиран пробудился и алчет! Влейтесь в царство грибов и начните свое завоевание этого мира! Эта колода, полная жутких грибов и алчных гоблинов, основана на отправке карт на кладбище, создании фишек, формировании постоянно растущей армии существ, а главное — утолении голода Микотирана.

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

Дерзкие напарники

(Иззет)

Ради чего живет пират, если не ради сокровищ? Для Малкольма и Подштанника самое бесценное сокровище — их собственные жизни! Присоединяйтесь к этой энергичной и непредсказуемой парочке и помогите друзьям найти свой путь глубоко под привычным им синим морем. Создавайте Клады и используйте их для усиления своей команды! Девиз этой колоды — быстрота и свобода. Создавайте Клады и используйте их, чтобы сражать противников, брать карты и усиливать своих существ.

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

Сюжетные колоды вне рамок мероприятия

Этому место в музее?

(Джескай)

По просьбе Сахили Квинториус Канд явился на Иксалан, чтобы проверить в деле свою новообретенную искру Planeswalker’а. Используя свои знания, обретенные в Стриксхейвене, Квинториус помогает Империи Солнца узнать ее позабытую историю, а заодно узнает о таинственной Империи Монет, давно канувшей в Лету. Также он постигает важность целостности истории и выясняет, кому суждено поведать миру историю Иксалана. Эта колода использует механику «Открытие», чтобы разыгрывать карты бесплатно, и создает интересные сочетания мощных существ и артефактов для обеспечения победы.

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

Фиаско фанатиков

(Орзовы)

Вито вернулся; теперь он задался целью найти своего истинного бога. Святые Легиона Заката более не представляют для него интереса. Он изучает дневник Тарриана, чтобы отыскать Акласоца, древнего бога-нетопыря, заточенного в Ядре Иксалана. Присоединяйтесь к его новому крестовому походу, обреченному на неудачу. Эта колода усиливается при гибели своих и вражеских существ и жертвует фишки и артефакты для разыгрывания сильных карт и поиска мощных заклинаний уничтожения!