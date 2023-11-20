Вы готовы спуститься в древние пещеры в самое сердце Иксалана? Тогда возьмите с собой эти семь колод, которые помогут вам в путешествии! Вот семь тематических колод из 60 карт, посвященных сюжету выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»! Ознакомьтесь с этими сюжетными колодами в MTG Arena, начиная с 23 ноября, и опробуйте пять из них на мероприятии с собранной колодой.

Безрамочная иллюстрация карты «Уатли, Поэтесса Единства» со стилизованным ярким изображением Уатли и Чимиль позади нее
Уатли, Поэтесса Единства | Иллюстрация: Ledania

Подробная информация о фестивале «Затерянные Пещеры Иксалана» с сюжетными колодами

  • Время проведения: 23 ноября, 08:00 — 29 ноября, 08:00 PT (UTC-08:00)
  • Формат: «Стандарт» с заранее собранными колодами — играйте любыми из семи сюжетных колод, меняя их по своему усмотрению.
  • Вступительный взнос: 2500 золота или 500 самоцветов
  • Структура: играйте сколько угодно до окончания мероприятия.
  • Награды:
Победы Награды
5 Облик карты «Уатли, Поэтесса Единства»
4 Облик карты «Келлан, Отважный Путешественник»
3 Облик карты «Приносящий Последний Дар»
2 Облик карты «Бродячий Трон»
1 Облик карты «Землетрясущий Смертеглот»
Землетрясущий Смертеглот (иллюстрация без рамки)
Землетрясущий Смертеглот
Бродячий Трон (иллюстрация без рамки)
Бродячий Трон
Приносящий Последний Дар (иллюстрация без рамки)
Приносящий Последний Дар
Келлан, Отважный Путешественник (иллюстрация без рамки)
Келлан, Отважный Путешественник
Безрамочный облик карты «Уатли, Поэтесса Единства»
Безрамочный облик карты «Рев Пятого Народа»
Уатли, Поэтесса Единства // Рев Пятого Народа

Сюжетные колоды фестиваля

Мой язык любви — динозавры

Символ красной маны Символ зеленой маны
(Груулы)

Эта колода посвящена вновь обретенной связи между Уатли и Сахили после того, как Сахили застряла в этом мире после фирексийского вторжения. Уатли исследует глубины Иксалана в сопровождении местных динозавров и новых металлических друзей Сахили. Эта колода стремится как можно быстрее развить мановую базу и разыгрывать как можно больше динозавров, чтобы сокрушить оппонента за счет их колоссальной мощи!

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

Одно Солнце за тысячу лун

Символ красной маны Символ белой маны
(Боросы)

Инти, благородный воин и кузен Уатли, оказался в самом центре резни, учиненной Вито, и единственным утешением для него стало откровение об их происхождении, обретенное им в Империи Солнца в подземельях Иксалана. Сыграйте за Инти и ольтекских воинов клана Тысячи Лун, сразитесь с ордой демонов-вампиров и остановите распространение грибной чумы Микотирана. Эта колода базируется на атаке и повороте существ для создания фишек и усиления своих существ жетонами +1/+1. Бросьте свои силы в атаку или же усильте своих существ настолько, чтобы не оставить оппоненту никаких шансов!

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

Новые миры, новые друзья

Символ белой маны Символ черной маны Символ зеленой маны
(Абзан)

Это и правда Келлан? Да, он самый. Получеловек-полуфея очутился на Иксалане, оказавшись в самой гуще гонки к Ядру. Присоединитесь к нему и вместе с ним спасайтесь от гоблинов, расстраивайте козни вампиров и обретайте новых друзей. Эта колода активно использует механику «Разведка» и взаимодействия с новыми землями с типом «Пещера», чтобы усиливать ваших существ и быстрее находить в колоде нужные карты. Вот и пришло время вашего приключения в пещерах Иксалана!

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

Плохие грибы

Символ черной маны Символ зеленой маны
(Голгари)

Микотиран пробудился и алчет! Влейтесь в царство грибов и начните свое завоевание этого мира! Эта колода, полная жутких грибов и алчных гоблинов, основана на отправке карт на кладбище, создании фишек, формировании постоянно растущей армии существ, а главное — утолении голода Микотирана.

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

Дерзкие напарники

Символ синей маны Символ красной маны
(Иззет)

Ради чего живет пират, если не ради сокровищ? Для Малкольма и Подштанника самое бесценное сокровище — их собственные жизни! Присоединяйтесь к этой энергичной и непредсказуемой парочке и помогите друзьям найти свой путь глубоко под привычным им синим морем. Создавайте Клады и используйте их для усиления своей команды! Девиз этой колоды — быстрота и свобода. Создавайте Клады и используйте их, чтобы сражать противников, брать карты и усиливать своих существ.

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

Сюжетные колоды вне рамок мероприятия

Этому место в музее?

Символ синей маны Символ красной маны Символ белой маны
(Джескай)

По просьбе Сахили Квинториус Канд явился на Иксалан, чтобы проверить в деле свою новообретенную искру Planeswalker’а. Используя свои знания, обретенные в Стриксхейвене, Квинториус помогает Империи Солнца узнать ее позабытую историю, а заодно узнает о таинственной Империи Монет, давно канувшей в Лету. Также он постигает важность целостности истории и выясняет, кому суждено поведать миру историю Иксалана. Эта колода использует механику «Открытие», чтобы разыгрывать карты бесплатно, и создает интересные сочетания мощных существ и артефактов для обеспечения победы.

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

Фиаско фанатиков

Символ белой маны Символ черной маны
(Орзовы)

Вито вернулся; теперь он задался целью найти своего истинного бога. Святые Легиона Заката более не представляют для него интереса. Он изучает дневник Тарриана, чтобы отыскать Акласоца, древнего бога-нетопыря, заточенного в Ядре Иксалана. Присоединяйтесь к его новому крестовому походу, обреченному на неудачу. Эта колода усиливается при гибели своих и вражеских существ и жертвует фишки и артефакты для разыгрывания сильных карт и поиска мощных заклинаний уничтожения!

2 Dusk Rose Reliquary 2 Vito, Fanatic of Aclazotz 2 Glorifier of Suffering 1 Aclazotz, Deepest Betrayal 2 Ruin-Lurker Bat 2 Bat Colony 2 Canonized in Blood 3 Fanatical Offering 2 Acolyte of Aclazotz 2 Tithing Blade 2 Preacher of the Schism 3 Vito's Inquisitor 4 Hidden Necropolis 2 Another Chance 2 Deep-Cavern Bat 2 Tarrian's Journal 1 Bloodthorn Flail 2 Bitter Triumph 4 Hidden Courtyard 7 Plains 11 Swamp