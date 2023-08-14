МАСТЕРСТВО ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»

  • 33 бустера «Дебри Элдраина»
  • 5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портреты на древе мастерства выпуска «Дебри Элдраина»)

АБОНЕМЕНТ МАСТЕРСТВА ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»

Пришла пора отправиться в дебри! Выполняйте эпические задания, полные опасностей и чудес, чтобы получить бустеры, протекторы и многое другое.

ПОРТРЕТЫ

  • Келлан из Рода Фей

КАРТЫ И БУСТЕРЫ

  • 20 бустеров:
    • 4 бустера «Дебри Элдраина»
    • 4 бустера «Марш Машин»
    • 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»
    • 4 бустера «Война Братьев»
    • 4 бустера «Сплоченная Доминария»
  • 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Дебри Элдраина»
  • Уровень 81 и выше: 1 необычная ОНК

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ

  • Протектор «Келлан из Рода Фей»
  • Изысканный протектор «Сейра Пряник»
  • Протектор "Стандартный формат 2023 года" (обновление)
  • Протектор «Слепое Повиновение»
  • Протектор «Всеведение»
  • Протектор «Переполненное Кладбище»
  • Протектор «Плащ Дракона»
  • Протектор «Зверь»

ОБЛИКИ КАРТ

  • 25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Дебри Элдраина»)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

КОМПАНЬОН

  • Обычная карта «Фея»
  • Необычная карта «Фея»
  • Редкая карта «Фея»

СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Дебри Элдраина» — 70-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 60-го!