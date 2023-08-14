Подробности мастерства выпуска «Дебри Элдраина»
МАСТЕРСТВО ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»
- 33 бустера «Дебри Элдраина»
- 5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портреты на древе мастерства выпуска «Дебри Элдраина»)
АБОНЕМЕНТ МАСТЕРСТВА ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»
ПОРТРЕТЫ
- Келлан из Рода Фей
КАРТЫ И БУСТЕРЫ
- 20 бустеров:
- 4 бустера «Дебри Элдраина»
- 4 бустера «Марш Машин»
- 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»
- 4 бустера «Война Братьев»
- 4 бустера «Сплоченная Доминария»
- 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Дебри Элдраина»
- Уровень 81 и выше: 1 необычная ОНК
ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ
- Протектор «Келлан из Рода Фей»
- Изысканный протектор «Сейра Пряник»
- Протектор "Стандартный формат 2023 года" (обновление)
- Протектор «Слепое Повиновение»
- Протектор «Всеведение»
- Протектор «Переполненное Кладбище»
- Протектор «Плащ Дракона»
- Протектор «Зверь»
ОБЛИКИ КАРТ
- 25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Дебри Элдраина»)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)
ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
КОМПАНЬОН
- Обычная карта «Фея»
- Необычная карта «Фея»
- Редкая карта «Фея»
СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»?
Максимальный уровень мастерства выпуска «Дебри Элдраина» — 70-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 60-го!