МАСТЕРСТВО ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»

33 бустера «Дебри Элдраина»

5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портреты на древе мастерства выпуска «Дебри Элдраина»)

АБОНЕМЕНТ МАСТЕРСТВА ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»

ПОРТРЕТЫ

Келлан из Рода Фей

КАРТЫ И БУСТЕРЫ

20 бустеров: 4 бустера «Дебри Элдраина» 4 бустера «Марш Машин» 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно» 4 бустера «Война Братьев» 4 бустера «Сплоченная Доминария»

10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Дебри Элдраина»

Уровень 81 и выше: 1 необычная ОНК

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ

Протектор «Келлан из Рода Фей»

Изысканный протектор «Сейра Пряник»

Протектор "Стандартный формат 2023 года" (обновление)

Протектор «Слепое Повиновение»

Протектор «Всеведение»

Протектор «Переполненное Кладбище»

Протектор «Плащ Дракона»

Протектор «Зверь»

ОБЛИКИ КАРТ

25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Дебри Элдраина»)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

4000 золота

1200 самоцветов

КОМПАНЬОН

Обычная карта «Фея»

Необычная карта «Фея»

Редкая карта «Фея»

СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «ДЕБРИ ЭЛДРАИНА»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Дебри Элдраина» — 70-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 60-го!