КАК ИГРАТЬ
Отправляйтесь в увлекательное приключение и исследуйте мир величайшей коллекционной карточной игры! Это руководство поможет стать настоящим мастером Magic как новичкам, только начавшим знакомиться с игрой, так и опытным игрокам.
Отправляйтесь вместе с любимыми героями в новое приключение туда и обратно, полное подвигов и вторых завтраков.
Дата релиза: 23 июня
Отправляйтесь в увлекательное приключение и исследуйте мир величайшей коллекционной карточной игры! Это руководство поможет стать настоящим мастером Magic как новичкам, только начавшим знакомиться с игрой, так и опытным игрокам.
Среди множества форматов игры — настольного или цифрового, «Стандарта» или ограниченного формата — вы наверняка очень быстро найдете тот, что по душе именно вам. Неважно, играете ли вы у себя на кухне или на престижном турнире, в нашем сообществе для вас всегда найдется место.
Давайте определимся с вашим любимым форматом, стилем игры и типом продукции! Здесь вы сможете ознакомиться с оптимальными вариантами игры для новичков, а также просмотреть ассортимент продукции и узнать об интересных бонусах.
Подготовьтесь к своей первой игре! В стартовые наборы входят две колоды выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth с картами, оформленными уникальными тематическими иллюстрациями. В каждом наборе вас ждут редкие карты, раритетная карта, коды для MTG Arena и многое другое!
Быстрые и веселые партии с 5 уникальными темами выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре! Каждый бустер содержит 2 карты базовых земель в блестящем фольгированном оформлении!
Взгляните по-новому на ваших любимых персонажей в этом популярном формате Magic для нескольких игроков! Выбирайте из 4 различных колод, в которых представлены новейшие иллюстрации из выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Кроме того, каждая колода содержит 20 ранее не встречавшихся карт Командиров.
Серийная карта 1 of 1 Ring доступна только в коллекционных бустерах на английском языке. Серийные карты Sol Ring встречаются только в коллекционных бустерах на следующих языках: английский, китайский упрощенный, немецкий, французский и японский. Подробная информация представлена на упаковке.
Настало время отправиться вместе с любимыми героями в новое приключение туда и обратно, полное подвигов и вторых завтраков. Путешествуйте вместе с персонажами Средиземья и узнайте, какое место каждый из них занял в новейшем выпуске Magic!
Вас ждет встреча с вашими любимыми персонажами Средиземья в совершенно новых обличьях!
Уверены, что вам захочется посетить все эти исторические места Средиземья!
Эти эпохальные события определили историю Средиземья и судьбы его народов. Узнайте, какую роль они сыграют в вашем приключении!
Используйте как новые, так и вернувшиеся в игру механики, чтобы найти свой путь. Это ваше путешествие, Моя прелесть, и всякое может случиться.
12 бустеров с редкими картами, блестящими фольгированными картами, особыми картами с альтернативными иллюстрациями и картами с альтернативными рамками. Плюс 1 традиционная фольгированная бонусная карта в каждой коробке коллекционных бустеров.
Отправляйтесь в собственное приключение с 1 традиционной фольгированной бонусной картой и 30 бустерами, включающими редкие и мифические карты выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™!
Взгляните по-новому на ваших любимых персонажей в этом популярном формате Magic для нескольких игроков! Выбирайте из 4 различных колод, в которых представлены новейшие иллюстрации из выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Кроме того, каждая колода содержит 20 ранее не встречавшихся карт Командиров.
Идеальный подарок для поклонников Magic и «Властелина колец»! В набор входят: коллекционный бустер, редкие карты, традиционные фольгированные карты, особые карты с альтернативными рамками, тематическая серия из 4 сюжетных промо-карт и многое другое. Присоединяйтесь к грандиозному приключению, разворачивающемуся в наши дни!
Подготовьтесь к своей первой игре! В стартовые наборы входят две колоды выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth с картами, оформленными уникальными тематическими иллюстрациями. В каждом наборе вас ждут редкие карты, раритетная карта, коды для MTG Arena и многое другое!
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Коробка содержит 36 драфт-бустеров и традиционную фольгированную бонусную карту.
Это суперкомплект для настоящих фанатов. Отправляйтесь в приключение по Средиземью с 8 бустерами выпуска, блестящей традиционной фольгированной картой, картами с альтернативными иллюстрациями и большим счетчиком жизней Spindown. Набор также включает тематическую серию из 4 сюжетных промо-карт!
Быстрые и веселые партии с 5 уникальными темами выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре! Каждый бустер содержит 2 карты базовых земель в блестящем фольгированном оформлении!
Веселая игра для новичков и бывалых игроков в местном игровом магазине! Пререлизные наборы содержат драфт-бустеры, сюжетную фольгированную промо-карту с оттиском, традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском года, а также счетчик жизней Spindown.
Серийная карта 1 of 1 Ring доступна только в коллекционных бустерах на английском языке. Серийные карты Sol Ring встречаются только в коллекционных бустерах на следующих языках: английский, китайский упрощенный, немецкий, французский и японский. Подробная информация представлена на упаковке.
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Начните играть бесплатно! MTG Arena — это электронная коллекционная карточная игра, доступная на настольных ПК и мобильных устройствах. При входе в игру вы получите 3 бесплатных бустера по внутриигровой почте!