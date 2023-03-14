The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth ©

Среди множества форматов игры — настольного или цифрового, «Стандарта» или ограниченного формата — вы наверняка очень быстро найдете тот, что по душе именно вам. Неважно, играете ли вы у себя на кухне или на престижном турнире, в нашем сообществе для вас всегда найдется место.