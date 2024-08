Traust du dich, Duskmourn, die brandneue Magic-Welt voller Schrecken, zu betreten? Dort wirst du dich deinen größten Ängsten stellen müssen, die sich vor deinen Augen manifestieren! Valgavoths Schwingen umspannen das gesamte Haus und verdammen alle in seinen Wänden zu ewigen Qualen. Es sei denn, du kannst andere Überlebende um dich scharen und die wenige Hoffnung schöpfen, die noch verbleibt.

Illustration von: Andrey Kuzinskiy

Aber es ist nicht alles so düster, wie dich manch ein Dämon vielleicht glauben machen will. In Duskmourn: Haus des Schreckens warten jede Menge spannende Karten auf Magic-Spielende aller Art. Schauen wir uns also den letzten Schrei an: die vier wichtigsten Dinge zum Sammeln von Duskmourn

1. Erblicke die Schrecken mit Doppelbelichtung-Karten

Manchmal kann man die wahren Schrecken des Hauses nur durch das richtige Objektiv wahrnehmen. Der Doppelbelichtung-Kartendruck erscheint auf ausgewählten legendären Karten und zollt mit seinen unheimlich überlagerten Motiven der Horror-Fotografie Tribut. Doppelbelichtung-Karten erscheinen sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern.

0366_MTGDSK_BlsDEptB: Zimone, All-Questioning 0351_MTGDSK_BlsDEptA: The Wandering Rescuer

Aber Moment! Es sieht ganz so aus, als ob einige dieser Doppelbelichtung-Karten ein gespenstisches Schimmern an sich haben. Ja, das müssen die Doppelbelichtung-Textured-Foilkarten sein. Diese Karten kommen nur in Sammler-Boostern vor; bei ihnen wird der Textured-Foil-Kartendruck auf die atemberaubende Doppelbelichtung-Illustration angewendet.

0406_MTGDSK_EclipDE: The Wandering Rescuer

2. Großartige Kunstschaffende im Rampenlicht mit den Japan-Showcase-Karten

Angefangen mit Duskmourn: Haus des Schreckens führen wir die Japan-Showcase-Karten ein. Diese zeigen Illustrationen von japanischen Kunstschaffenden, eine Hommage an weltweit beliebte und bekannte Kunststile, die häufig in japanischen Hobbyläden zu finden sind. Diese Karten gibt es als traditionelle Foilkarten …

0386_MTGDSK_JapanSh: Enduring Innocence 0395_MTGDSK_JapanSh: Overlord of the Hauntwoods

und im brandneuen Fraktur-Foil-Kartendruck!

0396_MTGDSK_JapanEcl: Enduring Innocence 0405_MTGDSK_JapanEcl: Overlord of the Hauntwoods

Sie erscheinen ausschließlich in Sammler-Boostern. In japanischen Sammler-Boostern sind Japan-Showcase-Karten immer auf Japanisch. In nicht-japanischen Sammler-Boostern kommen sie in zwei Dritteln der Fälle auf Englisch und in einem Drittel der Fälle auf Japanisch vor.

3. Albträume werden wahr mit Spiegel-Monster-Karten

Einige Kreaturen des Hauses sind so furchteinflößend, dass ein normaler Kartenrahmen sie nicht bändigen kann! Spiegel-Monster-Karten präsentieren diese fürchterlichen Fratzen in besonderer hyperstilisierter Form ohne Rand. Riskiere einen Blick darauf (falls du dich traust) auf Karten wie dem Spukgehölz-Kreischer.

0349_MTGDSK_BlsMonRe: Hauntwoods Shrieker

Spiegel-Monster-Karten kommen in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

4. Erkunde das Haus mit Karten mit dem Paranormal-Kartenrand

Dinge, die im Haus zu finden sind, haben etwas Sonderbares an sich. Der Paranormal-Kartendruck verleiht dieser Eigenschaft der Karten Ausdruck. Sie sind in einem Retro-Technologie-Stil gehalten und warten mit Illustrationen auf, die dir einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Für alle, denen die Welt Duskmourn besonders gefällt, sind sie eine großartige Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten des Schauplatzes auf sich wirken zu lassen.

0314_MTGDSK_ShowTech: Chainsaw 0309_MTGDSK_ShowTech: Come Back Wrong

Karten mit Paranormal-Kartenrand erscheinen in Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Doppelbelichtung-, Japan-Showcase- und Spiegel-Monster-Karten sowie der Paranormal-Kartenrand sind nur einige der grausigen Anblicke, die dir in Duskmourn: Haus des Schreckens blühen. Das Set erscheint weltweit am 27. September 2024. Aber dich erwartet noch mehr, falls du dich traust! Lies weiter, um zu erfahren, was für Geheimnisse noch im Haus lauern.

Details zu Duskmourn: Haus des Schreckens

DSK-Erweiterungssymbol

DSC-Erweiterungssymbol DSC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Duskmourn: Haus des Schreckens Set-Code: DSK

Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Set-Code: DSC

Special Guests Set-Code: SPG

Legalität:

Duskmourn: Haus des Schreckens (DSK) ist ein Standard-legales Set.

Duskmourn: Haus des Schreckens Commander (DSC) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster enthalten Karten aus DSK und SPG. Diese Karten sind in Duskmourn: Haus des Schreckens Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Duskmourn: Haus des Schreckens

Du kannst Duskmourn: Haus des Schreckens jetzt vorbestellen und exklusive Promokarten sowie zusätzliche Extras erhalten (solange der Vorrat bei deinem teilnehmenden WPN-Store reicht)! Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks, Bundles und Nightmare-Bundles (mehr hierzu in Kürze) sind jetzt erhältlich.

Spaß mit Boostern in Duskmourn: Haus des Schreckens

Die Welt Duskmourn ruft nach allen, die sie betreten, und erweckt ihre schlimmsten Ängste zum Leben. Wir haben es ihr gleichgetan, außer dass wir deinen Ängsten „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke verpasst haben! In Duskmourn: Haus des Schreckens ist für alle Magic-Spielenden etwas dabei, also entdeckst du garantiert etwas, dass du zum Schreien findest!

Anwesen-Länder mit großflächiger Illustration

Das Haus ist alles andere als ein gewöhnliches Gebäude. Es ist ein weltumspannendes Wesen, das sich an der Furcht seiner Bewohnenden labt. Die sich ständig wandelnden Räume des Hauses werden auf den Anwesen-Ländern mit großflächiger Illustration aus Duskmourn: Haus des Schreckens zur Schau gestellt. Jedes dieser Standardländer zeigt einen Teil des Hauses in all seiner entsetzlichen Pracht. Diese Länder findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

0272_MTGDSK_MBland: Plains 0273_MTGDSK_MBland: Island 0274_MTGDSK_MBland: Swamp 0275_MTGDSK_MBland: Mountain 0276_MTGDSK_MBland: Forest

Doppelbelichtung-Karten und Doppelbelichtung-Karten als Textured-Foilkarten

Lächle für die Kamera! Die Doppelbelichtung-Karten stellen die Charaktere der Welt sowie die Schrecken, denen sie sich gegenübersehen, zur Schau, basierend auf Horror-Fotografie mit einem Schuss besonderem Duskmourn-Flair. Sie kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

0352_MTGDSK_BlsDEptA: Valgavoth, Terror Eater 0366_MTGDSK_BlsDEptB: Zimone, All-Questioning

Aber was ist das? Manche dieser Fotografien haben eine sonderbare, verspukte Textur. Die Doppelbelichtung-Karten gibt es auch als Textured-Foil-Versionen mit einer Extraportion Tiefe. Diese gibt es ausschließlich in Sammler-Boostern.

0407_MTGDSK_EclipDE: Valgavoth, Terror Eater

Sieht beinahe so aus, als ob die Schrecken dich gleich anspringen! (Das tun sie nicht, versprochen.)

Paranormal-Kartendruck

Einige meiner Geräte sind defekt, seit du angekommen bist. Das hat vielleicht etwas mit diesen Monstern hinter dir zu tun (lass dich von ihnen nicht stören). Wir haben die verspukten Technologien des Hauses im Paranormal-Kartendruck eingefangen. Jede dieser Karten hat einen verzerrten, altmodischen Stil mit Horror-Ästhetik. Diese Karten findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

0309_MTGDSK_ShowTech: Come Back Wrong

Spiegel-Monster

Starre tief in die Augen deiner finstersten Ängste und sieh zu, wie sie zum Leben erwachen! Die Spiegel-Monster-Karten stellen die Schrecken des Hauses ins Rampenlicht. Mit Illustrationen ohne Rand auf mächtigen Karten ist dieser Kartendruck umwerfend genug, um dich von dem Monster abzulenken, das sich von hinten an dich heranschleicht.

0346_MTGDSK_BlsMonRe: Doomsday Excruciator 0348_MTGDSK_BlsMonRe: Screaming Nemesis

Spiegel-Monster-Karten findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Karten ohne Rand

In Duskmourn: Haus des Schreckens kommen mehrere Karten mit dem Kartendruck ohne Rand und gruseligen Illustrationen vor, die sich über die Grenzen des normalen Kartenrands hinwegsetzen. Es gibt zehn Räume ohne Rand, einen Planeswalker ohne Rand und einen Zyklus seltener Länder ohne Rand.

0328_MTGDSK_BrdlsPW: Kaito, Bane of Nightmares

Eine neue Tür im Haus öffnet sich und führt in einen weiteren Raum, der sich aller Logik und Vernunft entzieht. Das labyrinthartige Wesen dieses weltenweiten Bauwerks wird auf den Raum-Karten eingefangen, von denen manche in einer besonderen Version ohne Rand vorkommen, die einen Einblick in die gewundene Architektur des Hauses gewährt.

0335_MTGDSK_BdrlsRm: Dollmaker's Shop

Räume ohne Rand findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Lauerndes-Böses-Karten

Du solltest wirklich etwas gegen dieses Monster hinter dir unternehmen. Du weißt schon, wie gefährlich die sein können, oder? Sie können sich an dich heranschleichen und jede deiner Bewegungen beobachten, ohne dass du irgendetwas davon mitbekommst. Die meisten Leute bemerken sie erst, wenn es zu spät ist.

0145_MTGDSK_Main: Norin, Swift Survivalist 0297_MTGDSK_Lurker: Norin, Swift Survivalist

Hier, schau dir auf diesen Lauerndes-Böses-Karten an, was dann passieren kann. Manche Karten in Duskmourn: Haus des Schreckens haben eine alternative Illustration (und andere Sammlernummern) im Vergleich zu ihren Gegenstücken aus dem Hauptset und zeigen ein Monster von Duskmourn im Hintergrund.

Lauerndes-Böses-Karten findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Japan-Showcase-Karten

Wir freuen uns, einen brandneuen Aspekt von Spaß mit Boostern vorstellen zu können – die Japan-Showcase-Karten. Japan-Showcase-Karten zeigen Illustrationen von japanischen Kunstschaffenden, eine Hommage an weltweit beliebte und bekannte Kunststile, die häufig in japanischen Hobbyläden zu finden sind. Aber damit nicht genug: Wir wollten auch, dass diese Illustrationen sich von dem abheben, was du normalerweise auf einer Magic-Karte siehst.

0390_MTGDSK_JapanSh: Enduring Tenacity 0395_MTGDSK_JapanSh: Overlord of the Hauntwoods

Japanischsprachige Sammler-Booster enthalten japanischsprachige Versionen der Japan-Showcase-Karten als traditionelle Foilkarten und Fraktur-Foilkarten, während die Sammler-Booster aller anderen Sprachen entweder eine englischsprachige (in 67 % der Fälle, wenn eine solche Karte enthalten ist) oder eine japanischsprachige Version (in 33 % der Fälle) enthalten. Fraktur-Foilkarten sind ein brandneuer Foil-Kartendruck, der bereits atemberaubenden Karten noch mehr Flair verleiht!

0400_MTGDSK_JapanEcl: Enduring Tenacity 0405_MTGDSK_JapanEcl: Overlord of the Hauntwoods

Weitere Informationen findest du im Enthüllungsartikel von der MagicCon: Amsterdam!

Special Guests

Charaktere aus dem ganzen Multiversum haben sich versammelt, um Nashi zu retten, und wir haben Karten aus verschiedensten Magic-Sets als Special Guests dieses Sets zusammengestellt! Wie immer handelt es sich dabei und einen besonderen Satz Karten aus der Geschichte von Magic mit einzigartigen Illustrationen, die in der Welt von Duskmourn angesiedelt sind. Schau dir zum Beispiel diese besondere Version der Truppensammlung an, auf der das Rettungsteam zu sehen ist.

0072_MTGDSK_SpeGuest: Collected Company

Echt unschlagbar! Special Guests kommen in Play-Boostern nur als Nicht-Foilkarten vor. Special Guests als traditionelle Foilkarten gibt es nur in Sammler-Boostern.

Produktdetails zu Duskmourn: Haus des Schreckens

Play-Booster

Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster-Display

Jeder Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster enthält Folgendes:

14 Magic: The Gathering Karten 6–7 häufige Karten Es gibt 81 häufige Karten im Hauptset von Duskmourn: Haus des Schreckens , die in diesem Slot vorkommen können. Davon gibt es 2 häufige Karten, für die es eine Lauerndes-Böses-Version gibt, die beim Vorkommen jener häufigen Karte in 1 von 4 Fällen erscheint. Eine der 10 Special Guests Karten als Nicht-Foilkarte ersetzt in 1 von 64 Play-Boostern eine häufige Karte. Insbesondere gilt zu beachten, dass Special Guests Karten weder im Wildcard-Slot noch im Slot für traditionelle Foilkarten in Play-Boostern vorkommen können.

Karten 3 nicht ganz so häufige Karten Im Hauptset gibt es 100 nicht ganz so häufige Karten, die in diesem Slot vorkommen können. Von 4 dieser nicht ganz so häufigen Karten gibt es eine Lauerndes-Böses-Version, die beim Vorkommen jener nicht ganz so häufigen Karte in 1 von 4 Fällen erscheint.

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte Im Hauptset gibt es 60 seltene (75 %) und 20 sagenhaft seltene (12,6 %) Karten, die in diesem Slot vorkommen können. Im Rest der Fälle erhältst du eine der folgenden „Spaß mit Boostern“-Karten: 46 seltene (8,2 %) und 16 sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karten – Zu den hier vorkommenden Karten gehören Kartendrucke ohne Rand von Räumen, Ländern und einem Planeswalker. Außerdem umfasst dies Karten mit Paranormal-Kartenrand, Spiegel-Monster-Karten und Doppelbelichtung-Karten. 7 seltene Lauerndes-Böses-Karten (2,5 %) und 2 sagenhaft seltene Lauerndes-Böses-Karten (0,3 %). Für einige Karten gibt es zwei verschiedene besondere Kartendrucke. In solchen Fällen passen wir die Häufigkeiten des Vorkommens jeder „Spaß mit Boostern“-Variante an, sodass jene Karte genauso oft vorkommt wie jede andere Karte der gleichen Seltenheit. 1 Wildcard beliebiger Seltenheit – Diese Karte kann eine der in den häufigen, nicht ganz so häufigen, seltenen oder sagenhaft seltenen Slots beschriebenen Karten sein, einschließlich „Spaß mit Boostern“-Karten. 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit – Dieser Slot enthält dieselbe Kartenliste wie der Wildcard-Slot. 1 Länderkarte – Hier bekommst du entweder eines der 5 Anwesen-Länder mit großflächiger Illustration (13,3 % als Nicht-Foilkarte, 3,3 % als traditionelle Foilkarte), eines der 10 regulären Standardländer (26,7 % als Nicht-Foilkarte, 6,7 % als traditionelle Foilkarte) oder eines der 10 häufigen Doppelländer (40 % als Nicht-Foilkarte, 10 % als traditionelle Foilkarte).

1 Spielstein- oder Artwork-Karte

Sammler-Booster

Duskmourn: Haus des Schreckens Sammler-Booster-Display

Jeder Duskmourn: Haus des Schreckens Sammler-Booster enthält Folgendes:

15 Magic: The Gathering Karten 5 häufige traditionelle Foilkarten Umfasst die 81 häufigen Karten des Hauptsets, die 10 häufigen Doppelländer und/oder die 2 häufigen Lauerndes-Böse-Karten. Alle Karten kommen in diesen Slots mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor. 4 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten Umfasst die 100 nicht ganz so häufigen Karten des Hauptsets, die 4 nicht ganz so häufigen Karten mit Paranormal-Kartenrand und/oder die 4 nicht ganz so häufigen Lauerndes-Böses-Karten. Alle Karten kommen in diesen Slots mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor. 1 Anwesen-Land mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte – Für Ebene, Insel, Sumpf, Gebirge und Wald gibt es je eine einzige Anwesen-Land-Variante mit großflächiger Illustration, die in diesem Slot vorkommt. 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte – hier erhältst du eine seltene (76,9 %) oder sagenhaft seltene (12,8 %) traditionelle Foilkarte oder 1 der 7 seltenen (9,0 %) oder 2 sagenhaft seltenen (1,3 %) Lauerndes-Böses-Karten als traditionelle Foilkarte. 1 seltene oder sagenhaft seltene Duskmourn -Commander-Karte – In diesem Slot kannst du 1 der 8 sagenhaft seltenen Commander als traditionelle Foilkarte (6 %) oder Nicht-Foilkarte (12,1 %) finden. In den restlichen Fällen kommt in diesem Slot eine seltene Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand als Nicht-Foilkarte (81,9 %). 2 „Spaß mit Boostern“-Karten und/oder Karten mit erweitertem Kartenrand als Nicht-Foilkarten – Jeder Sammler-Booster enthält zwei Karten in den folgenden Varianten: 13 seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (18,8 %) 5 sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (3,6 %) 10 seltene Karten ohne Rand (14,4 %), darunter Räume und Länder 6 sagenhaft seltene Karten ohne Rand (4 %), darunter Räume und ein Planeswalker 20 seltene (29 %) und 2 sagenhaft seltene (1,5 %) Karten mit Paranormal-Kartenrand 12 seltene (17,4 %) und 5 sagenhaft seltene (3,3 %) Doppelbelichtung-Karten 4 seltene (5,8 %) und 3 sagenhaft seltene (2,2 %) Spiegel-Monster-Karten 1 traditionelle Foilkarte, Textured-Foilkarte oder Fraktur-Foilkarte – Zusätzlich zu traditionellen Foil-Versionen der Karten im Slot für „Spaß mit Boostern“-Karten und/oder Karten mit erweitertem Kartenrand als Nicht-Foilkarten kannst du in diesem Slot ein paar ganz besondere, schaurig schöne Karten aus den Hallen von Duskmourn erhalten. Dabei kann es sich um Folgende handeln: 1 von 10 Japan-Showcase -Karten als traditionelle Foilkarte auf Englisch (6 %)* 1 von 10 Japan-Showcase -Karten als traditionelle Foilkarte auf Japanisch (3 %)* In japanischen Sammler-Boostern kommen nur die 10 japanischsprachigen Versionen der Japan-Showcase -Karten als traditionelle Foilkarten vor. Sie kommen in 9 % aller Sammler-Booster vor. 1 von 10 Japan-Showcase -Karten als Fraktur-Foilkarte auf Englisch (0,7 %)* 1 von 10 Japan-Showcase -Karten als Fraktur-Foilkarte auf Japanisch (0,3 %)* In japanischen Sammler-Boostern kommen nur die 10 japanischsprachigen Versionen der Fraktur Japan-Showcase -Karten als Fraktur-Foilkarten vor. Sie kommen in 1 % aller Sammler-Booster vor. 1 von 5 sagenhaft seltenen Doppelbelichtung-Karten als Textured-Foilkarte (1 %) 1 von 10 sagenhaft seltenen Special Guests Karten als traditionelle Foilkarte (3,1 %) In den restlichen Fällen (85,9 %) erhältst du eine einzelne Karte aus dem vorherigen Slot, jedoch als traditionelle Foilkarte (mit derselben Verteilung an Varianten und Seltenheiten).

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

*Ungefähre Prozentzahlen

Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Decks

Wunderwirkerin (weiß-blau-schwarz) Blutzoll (schwarz-grün)

Schreckmoment! (grün-blau) Unendliche Bestrafung (schwarz-rot)

Jedes Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten zu dem Folgendes gehört: 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 10 neue Magic -Karten

10 Komplotte für das Format Erzfeind

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Sammler-Booster-Probepackung

1 Deckbox

Weitere Informationen zum Inhalt jedes Commander-Decks findest du in den Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Decklisten.

Bundle

Duskmourn: Haus des Schreckens Bundle

Jedes Duskmourn: Haus des Schreckens Bundle enthält Folgendes:

9 Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster

Play-Booster 1 traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

30 Länderkarten 5 Anwesen-Standardländer als traditionelle Foilkarten mit großflächiger Illustration 5 Anwesen-Standardländer als Nicht-Foilkarten mit großflächiger Illustration 10 Standardländer als traditionelle Foilkarten 10 Standardländer als Nicht-Foilkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Deckbox

Nightmare-Bundle

Duskmourn: Haus des Schreckens Nightmare-Bundle

Jedes Duskmourn: Haus des Schreckens Nightmare-Bundle enthält Folgendes:

6 Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster

Play-Booster 2 Duskmourn: Haus des Schreckens Sammler-Booster

Sammler-Booster 20 Länder mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarten 4 Anwesen-Länder jedes Standardlandtyps mit großflächiger Illustration

1 Promokarte ohne Rand

1 von Filmplakaten inspirierte Karte

3 doppelseitige Filmplakate

1 im Dunkeln leuchtender Spindown-Lebenspunktezähler

1 Deckbox

Prerelease-Pack

Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack

Jedes Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster

Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Magic: The Gathering Arena Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar

Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar 1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen)

Vielen Dank, dass du uns auf diese Reise durch die mysteriösen Hallen von Duskmourn begleitet hast, wo deine größten Ängste zum Leben erwachen. Wir freuen uns schon sehr, diese Welt des Schreckens und der Hoffnung genauer vorstellen zu können. Einen Blick auf das vollständige Set kannst du in unserer Duskmourn: Haus des Schreckens Kartengalerie werfen.