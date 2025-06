Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ bringt alles, was Fans von FINAL FANTASY lieben – umwerfende Illustrationen, fesselndes Gameplay und bewegende Geschichten – in ein episches Magic: The Gathering Release ein. Es ist eine tiefe Verneigung vor diesem ikonischen RPG-Franchise und erscheint bereits in wenigen Wochen! Zähle bei Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Events zu den Ersten, die mit dem Set spielen.

Bei Prerelease-Events kannst du vor dem offiziellen Tabletop-Release mit einem neuen Magic-Release spielen und die Kombination aus frischen neuen Karten und einer lockeren und freundlichen Atmosphäre genießen. Sie sind tolle Events für langjährige Magic-Fans und Neulinge gleichermaßen. Falls du noch nie an einem Magic-Event teilgenommen hast und Lust darauf hast, das FINAL FANTASY Franchise hautnah zu erleben, dann sind Prerelease-Events wie für dich gemacht.

Was ist ein Prerelease?

Prerelease-Events finden normalerweise eine Woche vor dem weltweiten Tabletop-Release eines Magic-Sets statt. Sie werden in Stores auf der ganzen Welt ausgerichtet und sind ein echter Grundpfeiler der Magic-Community. Wenn du dich für ein Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY

Prerelease-Pack

6 Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Play-Booster

– FINAL FANTASY Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler 1 von 20 Prerelease-Packs enthält einen besonderen Spindown-Würfel aus Acryl.



Dein Prerelease-Pack enthält – in Kombination mit von deinem Store bereitgestellten Standardländern – alles, was du brauchst, um dir ein Deck zu bauen. Du stellst dir ein Sealed-Deck mit 40 Karten zusammen und trittst dann gegen andere Prerelease-Teilnehmende an. Keine Sorge, falls sich das einschüchternd anhört! Wir geben dir hier einen Leitfaden an die Hand, wie du dein allererstes Prerelease-Deck zusammenstellen kannst. So wirst du im Handumdrehen Zaubersprüche wirken und mit deinen Lieblingscharakteren und Held*innen aus FINAL FANTASY angreifen.

Ein Prerelease-Deck bauen

Wenn du einen Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Play-Booster öffnest, findest du darin eine Sammlung an Karten, die in etwa wie folgt aussehen wird:

Du bist nicht allein Overkill Lichtschnitt Ultros, unliebsamer Oktopus Vincents Limit Unerbittlicher X-ATM092 Luftschiffbruch Ladenbesitzerin Verrücktes Gelächter Ninja-Klingen Shinra-Verstärkung Gix, Prätor von Yawgmoth, als „The Shadow Lord“ Fertignudeln Chocomet

Für den Bau deines Sealed-Decks beim Prerelease kannst du jede Magic-Karte verwenden, die du erhältst, sowie auch deine Karte mit Jahresstempel. Dazu zählen auch Karten vom FINAL FANTASY Through the Ages Bonusblatt!

Sortiere deine Karten nach Farbe und lege mehrfarbige, farblose oder Länderkarten jeweils auf ihre eigenen Stapel, sowie du deine Play-Booster öffnest. Sobald du damit fertig bist, ist es an der Zeit, dich zu entscheiden, welche Farben dein Deck haben soll. In diesem Sealed-Format solltest du ein zweifarbiges Deck zusammenstellen. So kannst du verlässlich deine Zaubersprüche wirken und hast gleichzeitig Zugriff auf genügend Karten, um dein Deck auszufüllen.

0268_MTGFIN_Main: Relentless X-ATM092 0035_MTGFIN_CptBonus: Gix, Yawgmoth Praetor

Um zu entscheiden, welche Farben du spielst, solltest du dich an den stärksten Bedrohungen orientieren, auf die du Zugriff hast. Das können riesige Kreaturen, mächtige Ausrüstung-Karten oder verheerende Zaubersprüche sein. Dabei handelt es sich oft um seltene, sagenhaft seltene oder FINAL FANTASY Through the Ages Karten. In unserem Beispiel-Play-Booster sind zwei der besten Bedrohungen der Unerbittliche X-ATM092 und Gix, Prätor von Yawgmoth, als „The Shadow Lord“. Der Unerbittliche X-ATM092 ist eine starke Kreatur, die deine Konkurrenz zwingt, zu blocken oder Schaden zu nehmen, während „The Shadow Lord“ dir im Laufe der Partie Zusatzkarten zieht.

Da unsere beiden besten Bedrohungen eine schwarze Karte und eine farblose Karte sind, sollte eine unserer beiden Farben Schwarz sein. Als Nächstes solltest du Entfernungszauber ins Auge fassen – Karten, die die Karten deines Gegenübers loswerden. Dies kann ein Zauberspruch sein, der eine Kreatur zerstört, oder auch eine Aura, die sie daran hindert, anzugreifen.

0032_MTGFIN_Main: Slash of Light 0109_MTGFIN_Main: Overkill 0171_MTGFIN_Main: Airship Crash

In unserem Beispiel-Play-Booster war Overkill enthalten, ein mächtiger Zauberspruch, der fast jede Kreatur in die Knie zwingen kann. Wir haben außerdem ein Exemplar des Lichtschnitts und des Luftschiffbruchs erhalten, zwei weitere Entfernungszauber, die Weiß und Grün attraktiv aussehen lassen.

Die Karten, die wir hier sehen, sind nur ein Beispiel. In deinem Prerelease-Pack sind sechs Play-Booster enthalten, du wirst also die Wahl zwischen weitaus mehr Bedrohungen und Entfernungszaubern haben. Aber das sollte dir eine Vorstellung davon geben, wie du die besten Karten für dein Deck aussuchen und entscheiden kannst, welche Farben du spielst. Sobald du dich für zwei Farben entschieden hast, ist es Zeit für den Deckbau!

Die Manakurve deines Decks

In der FINAL FANTASY Reihe besteht das Zusammenstellen einer starken Gruppe daraus, die Stärken der Charaktere gut auszubalancieren, damit du mächtige Monster und Feinde bezwingen kannst. Magic funktioniert ganz ähnlich – ein gutes Deck besteht aus einer Mischung kleinerer Unterstützungskarten und vernichtender Zaubersprüche. Beim Deckbau spiegelt sich dieses Gleichgewicht in der sogenannten „Manakurve“ wider.

Jeder Zauberspruch hat einen Manabetrag, der die Gesamtkosten eines Zauberspruchs angibt. Beispielsweise ist der Manabetrag von Overkill 3, denn der Zauberspruch kostet zwei generische Mana und ein schwarzes Mana. Der durchschnittliche Manabetrag der Zaubersprüche in deinem Deck sollte zwischen 2 und 3 liegen, um zu gewährleisten, dass du während der gesamten Partie Zaubersprüche wirken kannst. Hier ist ein Beispiel, wie deine Manakurve ungefähr aussehen sollte:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Zwar ist diese Version der Manakurve ein guter Anhaltspunkt, aber sie ist keine feste Regel des Deckbaus. Das wichtigste Ziel des Deckbaus besteht darin, ein Deck zusammenzustellen, dass über einen Plan und die Mittel verfügt, den Sieg davonzutragen. Wenn du dir deinen effektivsten Weg zum Sieg überlegst, wird es dir umso leichter fallen, ein mächtiges Sealed-Deck zusammenzustellen.

Jedes Farbenpaar in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY geht mit einem „Draft-Archetyp“ einher. Dabei handelt es sich um ein einheitliches Thema, das die Karten jenes Farbenpaars verbindet. Indem du ein zweifarbiges Deck baust, das sich am Fokus eines bestimmten Draft-Archetypen orientiert, ist es wahrscheinlicher, dass du ein synergetisches und effektives Deck erhältst.

Für jedes Farbenpaar gibt es zwei nicht ganz so häufige mehrfarbige Karten, die jeweils eine legendäre Kreatur aus der FINAL FANTASY Reihe verkörpern. Hier ist ein kurzer Überblick über die Draft-Archetypen und die dazugehörigen nicht ganz so häufigen mehrfarbigen Karten aus Magic: The Gathering – FINAL FANTASY.

Weiß-blaue Artefakte

0246_MTGFIN_Main: Tidus, Blitzball Star 0407_MTGFIN_CidAlts: Cid, Timeless Artificer

Überflute das Spielfeld mit Artefakten, darunter Artefaktkreaturen, Ausrüstungen, Schätzen und mehr! Tidus, Blitzball-Ass, wird umso stärker, je mehr Artefaktspielsteine du erzeugst, während Cid, zeitloser Handwerker, ein Spielfeld voller Artefaktkreaturen verstärkt.

Blau-schwarze Kontrolle

0234_MTGFIN_Main: Locke Cole 0247a_MTGFIN_Main: Ultimecia, Time Sorceress

Lass die Partie langsam angehen, indem du aus deinem Friedhof Kapital schlägst. Locke Cole zieht dir neue Karten, während du überflüssige Karten abwirfst. Die abgeworfenen Karten kannst du dann dank Artemisia, der Zeithexe, in einen zusätzlichen Zug ummünzen.

Schwarz-rotes Schwarzmagier-Aggro

0214_MTGFIN_Main: Black Waltz No. 3 0221a_MTGFIN_Main: Garland, Knight of Cornelia

Wirke Nichtkreatur-Zaubersprüche, um deiner Konkurrenz verheerenden Schaden zuzufügen. Schwarzer Tenor 3 und Zauberer-Spielsteine, wie Mysidia-Ältester sie erzeugt, wandeln alle deine Zaubersprüche in Schadenspunkte um, sodass du die Partie mit Garland, Ritter von Cornelia, problemlos zu Ende bringen kannst.

Rot-grünes Landung-Aggro

0239_MTGFIN_Main: Rydia, Summoner of Mist 0224_MTGFIN_Main: Gladiolus Amicitia

Wandle deine Länder mithilfe von rot-grünen Aggro-Karten in terrorisierendes Territorium um. Rydia, Beschwörerin aus Nebel, erlaubt dir, neue Karten zu finden und Sagen-Kreaturen wiederzuverwenden, während Gladiolus Amicitia Zug um Zug so richtig hinlangt. Ein kleiner Tipp: Alle Chocobos im Set synergieren mit Landung-Fähigkeiten!

Grün-weiße Kreaturenflut

0222_MTGFIN_Main: Garnet, Princess of Alexandria 0237_MTGFIN_Main: Rinoa Heartilly

Überflute das Spielfeld mit Kreaturen und greife dann mit deiner vereinten Macht an, um dir den Sieg zu sichern! Rinoa belohnt dich dafür, viele Kreaturen und Spielsteinkreaturen ins Spiel zu bringen. Garnet, Prinzessin von Alexandria, ist wie gemacht für Decks mit einem stärkeren Fokus auf Sagen.

Weiß-schwarzes Opfern

0238_MTGFIN_Main: Rufus Shinra 0230_MTGFIN_Main: Judge Magister Gabranth

Für jeden Sieg muss man Opfer bringen und Weiß-Schwarz macht daraus eine Tugend, indem es deine Permanente als Ressourcen versteht. Rufus Shinra kann bei jedem Angriff einen Kreaturenspielstein erzeugen, der dann geopfert werden kann, um aus Fähigkeiten wie der des Hohen Richters Gabranth Kapital zu schlagen.

Blau-rote große Nichtkreaturen

0241_MTGFIN_Main: Shantotto, Tactician Magician 0219a_MTGFIN_Main: The Emperor of Palamecia

Wirke mit einem blau-roten Deck gewaltige Zaubersprüche, um gewaltige Belohnungen einzustreichen! Shantotto, Strategiemagie-Genie, und Der Imperator von Palamekia überprüfen jeweils, wie viel Mana du ausgegeben hast, um sie zu wirken. Das bedeutet, dass sie mit Stufenmagie-Zaubersprüchen und Zaubersprüchen mit Rückblende wie der Eismagie und dem Verrückten Gelächter positiv interagieren.

Schwarz-grüne Friedhofssynergie

0220a_MTGFIN_Main: Exdeath, Void Warlock 0217_MTGFIN_Main: Cloud of Darkness

Fülle deinen Friedhof mit Permanent-Karten, um deine Zaubersprüche zu verstärken. Exdeath, Hexer des Nichts, verfolgt einen proaktiven Ansatz, indem er in eine große Kreatur transformiert, während die Wolke der Dunkelheit als Entfernungszauber fungiert, die auch in die Offensive gehen kann.

Rot-weißes Ausrüstung-Aggro

0251_MTGFIN_Main: Zidane, Tantalus Thief 0223_MTGFIN_Main: Giott, King of the Dwarves

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY ist vollgepackt mit spannenden und beeindruckenden Ausrüstungen, wovon manche dank des Schlüsselwortes Auftragsauswahl einen Kreaturenspielstein mitbringen. Rüste deine stärksten Kreaturen wie Zidane, Tantalus-Dieb, aus und überwältige dann deine Konkurrenz mit den Vorteilen, die dir Giott, König der Zwerge, verschafft.

Grün-blaue Stadt-Rampe

0227_MTGFIN_Main: Ignis Scientia 0236_MTGFIN_Main: Omega, Heartless Evolution

Spiele Städte, um noch mehr aus deinen Ländern herauszuholen. Ignis Scientia verschafft dir mehr Länder und eine Möglichkeit, dein Mana auszugeben. Sobald du massig Städte und andere Nichtstandardländer angesammelt hast, wirke Omega, herzlose Evolution, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden.

In den Limited-Formaten von Magic: The Gathering – FINAL FANTASY gibt es jede Menge zu erkunden, dank der spannenden Strategien, die über das ganze Set verteilt sind. Welche Strategien, Synergien und Geheimnisse wirst du entdecken? Finde es bei Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Events heraus!

Beginne deine Reise mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY!

Wir können es kaum erwarten, dich bei Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Events begrüßen zu dürfen, wo dieses monumentale Release Premiere feiert. In der Zwischenzeit kannst du dir schon einmal alle Karten des Sets und seiner Commander-Decks in der Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Kartengalerie ansehen. Tauche in deinem Store in die Welt von FINAL FANTASY ein!

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY erscheint am 13. Juni 2025. Bestelle die Produkte noch heute bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vor, wo es Magic-Produkte gibt.