News / Feature Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Leitfaden Feature 5. Sep. 2025 Jubilee Finnegan Das weltweite Release von Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man schwingt sich am 26. September 2025 in die Stores. Wenn es dich aber in den Fingern juckt, schon vorher Spider-Heldentum zu erleben, kannst bei den Prerelease-Events des Sets anfangen. Prerelease-Events kombinieren lockeres Gameplay mit frischen Karten und sind der perfekte Ort, um ein neues Set kennenzulernen. Sie sind spannend, freundlich und fantastisch! Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Prerelease-Pack Aber was ist ein Prerelease-Event? Diese Events werden in Stores veranstaltet und ermöglichen es dir, eine Woche vor dem Release mit einem neuen Set zu spielen. Wenn du dich für eines dieser Events anmeldest, erhältst du ein Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Pack, das Folgendes enthält: 6 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen) Prereleases werden normalerweise als Sealed-Events durchgeführt, d. h., du baust ein Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Prerelease-Events sind zwar immer einladend für neue Spielende, aber Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man wird voraussichtlich viele Spielende zum ersten Mal zu Magic bringen. Zögere nicht, Fragen zu stellen, falls du neu bist, oder Hilfe anzubieten, falls du ein erfahrenerer Magic-Fan bist. Vorerst ist es an der Zeit zu lernen, wie man ein Sealed-Deck baut und Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man spielt. Dein eigenes Prerelease-Deck bauen Sealed-Magic sieht anders aus als andere Formate wie Standard und Commander. Statt aus einem großen Kartenpool ein spezielles Deck zu erstellen, hast du eine zufällige Auswahl aus den Karten eines einzigen Sets zur Verfügung. Es mag zwar verlockend sein, all die coolen Karten zu spielen, die du findest, aber du kannst bessere Partien Magic spielen, wenn du dich auf ein zweifarbiges Deck beschränkst. Um zu entscheiden, welche Farben du spielst, suche nach den mächtigsten, die Partie am stärksten verändernden Karten aus deinen Boostern. Diese Karten, sogenannte Bedrohungen, sind oft riesige Kreaturen, Zaubersprüche, die das Spielfeld leerräumen, oder Verzauberungen, die als Turbo für deine Strategie dienen. 0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion Eine einfache Möglichkeit, Bedrohungen zu identifizieren, besteht darin, nach Karten zu suchen, die den Ton der Partie verändern würden, wenn du sie wirkst. Eine Karte wie die Fällige Miete mag sich zwar im Verlauf einer Partie als wertvoll erweisen, aber sie wird dein Gegenüber nicht erzittern lassen. Mysterio, Meister der Illusion, fungiert jedoch als Eine-Karte-Armee, die angreifende Kreaturen abwehren und dir den Sieg bringen kann. Dein Spinnensinn täuscht dich nicht: Die Konkurrenz wird ihre eigenen Bedrohungen haben, auf die du vorbereitet sein solltest. Dafür sind Entfernungszauber da! Diese Karten kümmern sich um gegnerische Bedrohungen, indem sie sie auf die Hand deines Gegenübers zurückbringen, sie zerstören oder gleich verhindern, dass sie ins Spiel kommen. Die meisten Entfernungszauber sind häufige und nicht ganz so häufige Karten. Im Folgenden findest du eine Liste der bemerkenswerten einfarbigen Entfernungszauber in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Limited. Achte in deinen Play-Boostern auf diese Karten! Weiß (Für Kartenliste auswählen) Spektakuläre Taktik

Plötzlicher Treffer

Vernetzen Blau (Für Kartenliste auswählen) Beeindruckende Akrobatik

Schulische Benommenheit

Spider-Byte, Netzwächterin

Whoosh! Schwarz (Für Kartenliste auswählen) Sandmans Treibsand

Scorpions Stachel

Spots Portal

Venoms Hunger Rot (Für Kartenliste auswählen) Electros Blitz

Schock

Shocker der Unerschütterliche

Witzelei Grün (Für Kartenliste auswählen) Damage Control

Kapow!

Rhinos Raserei

Auskundschaften der Stadt

Dream-Team

Indem du dich bei der Auswahl der Farben für dein Deck von deinen Bedrohungen und Entfernungszaubern leiten lässt, hast du im Nu ein zweifarbiges Deck umrissen. Der Rest deines Decks wird mit anderen Karten aus jenen zwei Farben aufgefüllt. Als Entscheidungshilfe bei der Auswahl der Karten für dein Deck solltest du auf die Manakurve schauen.

Deckbau mit der Manakurve

Spider-Man schwingt sich nicht ohne Plan in die Action (jedenfalls meistens nicht), und das solltest du auch nicht tun. Die Manakurve hilft dir dabei, deine Zaubersprüche effizient und effektiv zu wirken. Jeder Zauberspruch hat einen Manabetrag, den du ermitteln kannst, indem du die Manasymbole in den Kosten einer Karte zusammenzählst. Ein Beispiel: Eine Karte mit Manakosten von hätte einen Manabetrag von 4. Eine Karte mit Manakosten von hätte einen Manabetrag von 3.

In Sealed sollte deine Manakurve etwa so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Zaubersprüche mit Manabetrag 3 und weniger sollten hauptsächlich aus Kreaturen bestehen und aus Karten, die deine Präsenz im Spiel etablieren.

0062_MTGSPM_Main: Risky Research 0107_MTGSPM_Main: Lurking Lizards

Karten wie die Riskante Forschung sorgen zwar dafür, dass deine Hand immer gut gefüllt ist, aber ohne die richtige Unterstützung bringen sie dich nicht auf die Siegesstraße. Kostengünstige Kreaturen wie die Wütende Meute oder die Lauernden Echsen setzen dein Gegenüber unter Druck, bis du die Bedrohungen ziehst, mit denen du die Partie gewinnen kannst.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Draft-Archetypen

In Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man gibt es fünf Draft-Archetypen: Themen, in deren Mittelpunkt ein bestimmtes Farbenpaar steht. Die Karten zu finden, die den Draft-Archetyp deines Decks unterstützen, dient dir beim Deckbau als Leitlinie.

Einige Karten funktionieren in mehreren Draft-Archetypen gut. Doc Ocks Handlanger funktionieren beispielsweise im blau-schwarzen Schurken-Deck und im schwarz-roten Wahnwitz-Deck gut. Im ersten Fall sind sie ein Schurke, im zweiten bieten sie eine Möglichkeit, Karten abzuwerfen! Andere Karten sind dagegen hauptsächlich auf einen einzelnen Archetyp ausgelegt. Spider-UK ist zwar eine mono-weiße Karte, passt aber besser in grün-weiße Netzschuss-Decks als in weiß-blaue Modifiziert-Decks.

Außerdem gibt es für jeden Draft-Archetyp mehrere zweifarbige nicht ganz so häufige Karten, die als Wegweiser fungieren. Diese Karten signalisieren deutlich die Strategie eines Draft-Archetyps und helfen dir, dich in einer brandneuen Limited-Umgebung zurechtzufinden. Hier sind die einzelnen Draft-Archetypen mit Erläuterungen ihrer Strategien und jeweils einer der erwähnten zweifarbigen nicht ganz so häufigen Karten. In der Kartengalerie des Sets kannst du alle mehrfarbigen nicht ganz so häufigen Karten erkunden.

Du kannst aber die Partie nicht einfach nur mit mächtigen Karten gewinnen; Du brauchst eine Strategie, um die herum du dein Deck baust. Als letztes Puzzleteil, um dein Deck zu verbessern, musst du herausfinden, welche Karten deinen Draft-Archetyp wirksam unterstützen.

Weiß-Blau modifiziert

0160_MTGSPM_Main: Wraith, Vicious Vigilante

Deine Kreaturen sind modifiziert, falls sie ausgerüstet sind, eine Marke auf ihnen liegt oder sie von einer Aura, die du kontrollierst, verzaubert werden. Belade Kreaturen mit Ausweichfähigkeiten wie Wraith, Vollstreckerin der Selbstjustiz, mit Marken von Karten wie dem Instabilen Experiment oder mit Ausrüstung wie den Netzwerfern. Dann kannst du hart zuschlagen und unblockbaren Schaden verursachen!

Blau-schwarze Schurken intrigieren

0158_MTGSPM_Main: Vulture, Scheming Scavenger

Ein Superheld braucht einen Superschurken, und Spider-Man hat sie in Scharen! Versammle eine Armee von Taugenichtsen wie Doc Ocks Handlanger und Beetle, Superschurken-Erbin, und lass sie mit Der Geier, durchtriebener Plünderer, zum Angriff fliegen. Viele dieser Schurken intrigieren, also hab keine Angst, Wahnwitz-Synergien zu nutzen.

Schwarz-roter Wahnwitz

0130_MTGSPM_Main: Green Goblin, Revenant

Karten abzuwerfen kann zwar ein Nachteil sein, aber dieses Deck mit seinen vielen Wahnwitz-Zaubersprüchen profitiert davon, wenn Karten auf den Friedhof gelegt werden. Finde die Balance zwischen Karten wie Gangster der Inner Demons, die dich Karten abwerfen lassen, und Karten wie Hobgoblin, Marodeur im Mantel, die davon profitieren, um ein herrlich teuflisches schwarz-rotes Deck zu erstellen.

Rot-grüne große Zaubersprüche

0140_MTGSPM_Main: Rhino, Barreling Brute

Rot-Grüne Decks schlagen mit einem Trommelfeuer aus riesigen Kreaturen und bombastischen Zaubersprüchen hart zu. Beachte: Bei Zaubersprüchen mit Wahnwitz oder Netzschuss zählen für den Manabetrag ihre Manakosten, nicht ihre alternativen Kosten. Das bedeutet, selbst wenn du die Bewohner von Spider-Island für wirkst, lösen sie die Fähigkeit von Rhino, rasender Rohling, aus, die überprüft, ob Zaubersprüche mit Manabetrag 4 oder mehr gewirkt werden.

Grün-weißer Netzschuss

0151_MTGSPM_Main: Spider-Man India

Netzschuss, die charakteristische Mechanik dieses Sets, bringt die Action der Spider-Man-Comics in deine Limited-Partien. Spider-Man Indien und mehrere andere Karten, auf denen Spider-Held*innen abgebildet sind, schwingen sich mit dieser neuen Schlüsselwortfähigkeit in die Action. Der Galante Bürger ist eine großartige Karte für Netzschuss-Decks, denn du kannst sie jedes Mal, wenn du sie auf deine Hand zurückbringst, erneut spielen, um zusätzliche Karten zu ziehen.

Das ist alles, was du über Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Events wissen musst. Schon nach ein paar Partien wirst du in Netzschuss und Fassadenklettern zu den Besten gehören! Wenn du möchtest, dass deine Karten am besten aussehen, schau dir diesen Artikel über die „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke in diesem Set an. Er enthält alles, was du wissen musst, um diesen spektakulären Magic-Release zu sammeln.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man erscheint weltweit am 26. September. Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.