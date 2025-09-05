Das weltweite Release von Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man schwingt sich am 26. September 2025 in die Stores. Wenn es dich aber in den Fingern juckt, schon vorher Spider-Heldentum zu erleben, kannst bei den Prerelease-Events des Sets anfangen. Prerelease-Events kombinieren lockeres Gameplay mit frischen Karten und sind der perfekte Ort, um ein neues Set kennenzulernen. Sie sind spannend, freundlich und fantastisch!

Magic: The Gathering Marvel's Spider-Man Prerelease-Pack
Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man
Prerelease-Pack

Aber was ist ein Prerelease-Event? Diese Events werden in Stores veranstaltet und ermöglichen es dir, eine Woche vor dem Release mit einem neuen Set zu spielen. Wenn du dich für eines dieser Events anmeldest, erhältst du ein Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

  • Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster 
  • 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel 
  • 1 Deckbox 
  • 1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen) 

Prereleases werden normalerweise als Sealed-Events durchgeführt, d. h., du baust ein Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Prerelease-Events sind zwar immer einladend für neue Spielende, aber Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man wird voraussichtlich viele Spielende zum ersten Mal zu Magic bringen. Zögere nicht, Fragen zu stellen, falls du neu bist, oder Hilfe anzubieten, falls du ein erfahrenerer Magic-Fan bist.

Vorerst ist es an der Zeit zu lernen, wie man ein Sealed-Deck baut und Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man spielt.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

Sealed-Magic sieht anders aus als andere Formate wie Standard und Commander. Statt aus einem großen Kartenpool ein spezielles Deck zu erstellen, hast du eine zufällige Auswahl aus den Karten eines einzigen Sets zur Verfügung. Es mag zwar verlockend sein, all die coolen Karten zu spielen, die du findest, aber du kannst bessere Partien Magic spielen, wenn du dich auf ein zweifarbiges Deck beschränkst.

Um zu entscheiden, welche Farben du spielst, suche nach den mächtigsten, die Partie am stärksten verändernden Karten aus deinen Boostern. Diese Karten, sogenannte Bedrohungen, sind oft riesige Kreaturen, Zaubersprüche, die das Spielfeld leerräumen, oder Verzauberungen, die als Turbo für deine Strategie dienen.

0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion

Eine einfache Möglichkeit, Bedrohungen zu identifizieren, besteht darin, nach Karten zu suchen, die den Ton der Partie verändern würden, wenn du sie wirkst. Eine Karte wie die Fällige Miete mag sich zwar im Verlauf einer Partie als wertvoll erweisen, aber sie wird dein Gegenüber nicht erzittern lassen. Mysterio, Meister der Illusion, fungiert jedoch als Eine-Karte-Armee, die angreifende Kreaturen abwehren und dir den Sieg bringen kann.

Dein Spinnensinn täuscht dich nicht: Die Konkurrenz wird ihre eigenen Bedrohungen haben, auf die du vorbereitet sein solltest. Dafür sind Entfernungszauber da! Diese Karten kümmern sich um gegnerische Bedrohungen, indem sie sie auf die Hand deines Gegenübers zurückbringen, sie zerstören oder gleich verhindern, dass sie ins Spiel kommen.

Die meisten Entfernungszauber sind häufige und nicht ganz so häufige Karten. Im Folgenden findest du eine Liste der bemerkenswerten einfarbigen Entfernungszauber in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Limited. Achte in deinen Play-Boostern auf diese Karten!

Weißes Manasymbol

Weiß

(Für Kartenliste auswählen)
Spektakuläre Taktik
Plötzlicher Treffer
Vernetzen
Blaues Manasymbol

Blau

(Für Kartenliste auswählen)
Beeindruckende Akrobatik
Schulische Benommenheit
Spider-Byte, Netzwächterin
Whoosh!
Schwarzes Manasymbol

Schwarz

(Für Kartenliste auswählen)
Sandmans Treibsand
Scorpions Stachel
Spots Portal
Venoms Hunger
Rotes Manasymbol

Rot

(Für Kartenliste auswählen)
Electros Blitz
Schock
Shocker der Unerschütterliche
Witzelei
Grünes Manasymbol

Grün

(Für Kartenliste auswählen)
Damage Control
Kapow!
Rhinos Raserei
Auskundschaften der Stadt
Dream-Team