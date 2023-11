Dinosaurier! Erkundung! Erkunden mit Dinosauriern! Dinosaurier, die erkunden! Zugegeben, dort gibt es auch uralte Götter, Gefahren lauern hinter jeder Ecke und man weiß nie, ob man Schätze oder den sicheren Tod findet, aber wenn, dann ist es zumindest der sichere Tod mit Dinosauriern.

Nächste Woche brechen wir auf in Die verlorenen Höhlen von Ixalan, wo uralte Wunder und Abenteuer uns erwarten! Du hast die Karten gesehen, du hast die Geschichte gelesen, jetzt ist es an der Zeit, zu lernen, was dir bevorsteht, wenn das Set in MTG Arena erscheint!

Mechaniken

Umfassende Details findest du im Artikel über die Mechaniken von Die verlorenen Höhlen von Ixalan.

Unsere Reise zum wundersamen Mittelpunkt von Ixalan bringt drei neue Mechaniken mit sich: Anfertigung, Abstieg und Entdeckung, sowie die wiederkehrende Mechanik Erkunden. Im Folgenden findest du Beispiele dazu, wie jede dieser Mechaniken in MTG Arena funktioniert, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du das neue Set ausprobierst!

Anfertigung

Anfertigung ist eine aktivierte Fähigkeit, mit der du aus banalen Sachen außergewöhnliche Supersachen machen kannst. Um die Anfertigung-Fähigkeit zu aktivieren, musst du drei Dinge tun: das Permanent mit Anfertigung ins Exil schicken, die angegebenen Materialien ins Exil schicken und etwas Mana bezahlen. Die Materialien sind andere Permanente, die du kontrollierst, und/oder Karten aus deinem Friedhof. Die Anfertigung-Fähigkeit selbst beschreibt, was vonnöten ist, und dies kann von Karte zu Karte variieren! Während der Götze des Königs der Tiefen „Anfertigung mit einem Artefakt“ vorgibt, steht auf anderen Karten vielleicht „Anfertigung mit einer Kreatur“ oder „Anfertigung mit einer Höhle“; warum auch nicht?

Abstieg

Du steigst jedes Mal ab, wenn eine Permanent-Karte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wird. Für manche Karten spielt es keine Rolle, wie oft du in diesem Zug abgestiegen bist – ein Mal genügt. Es ist auch egal, ob die Permanent-Karte immer noch in deinem Friedhof ist.

Aber wir müssen noch tiefer hinab …

Für manche Karten mit Abstieg ist es sehr wohl wichtig, wie viele Permanent-Karten sich in deinem Friedhof befinden, während andere überprüfen, wie oft du in diesem Zug abgestiegen bist – und für manche gibt es nicht einmal eine Grenze. Bei Karten mit Bodenloser Abstieg ist keine Mindestanzahl an Permanent-Karten in deinem Friedhof erforderlich; stattdessen ist der Effekt umso mächtiger, je mehr du hast.

Zum Glück verfolgt MTG Arena all diese Informationen für dich mit. Falls du in einem Zug abgestiegen bist, leuchtet das Abstieg-Abzeichen der entsprechenden Karten auf; Karten, die die Anzahl an Permanent-Karten in deinem Friedhof überprüfen, haben ein Zähler-Abzeichen, und bei Karten, die überprüfen, wie oft du abgestiegen bist, erscheint jene Zahl neben dem Abstieg-Abzeichen.

Entdeckung

Zu guter Letzt ermöglicht dir die passend benannte Schlüsselwortaktion Entdeckung … nun ja, Karten aus deiner Bibliothek zu entdecken. Wenn du Entdeckung anwendest, schickst du eine Karte nach der anderen oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nichtland-Karte mit gleichem oder niedrigerem Manabetrag als die Entdeckung-Zahl ins Exil schickst. Dann kannst du die entdeckte Karte entweder wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen, oder du kannst sie auf deine Hand nehmen. Alle anderen Karten, die du ins Exil geschickt hast, einschließlich etwaiger Länderkarten, werden danach in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek gelegt.

Wenn du in MTG Arena Entdeckung anwendest, wird dir im Spiel ein Browser-Fenster angezeigt, das die entdeckte Karte sowie die anderen Karten anzeigt, die das Entdeckung-Kriterium nicht erfüllt haben (wie Länderkarten oder Karten mit höherem Manabetrag als die Entdeckung-Zahl). Dann kannst du sie entweder wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen, oder du kannst sie auf deine Hand nehmen.

Sammeln von Die verlorenen Höhlen von Ixalan in MTG Arena

Das neuste Kartenset bringt jede Menge andere Schätze mit sich, die du deiner Sammlung hinzufügen kannst, während du durch die uralten Tiefen Ixalans reist.

(Haftungsausschluss: Wir empfehlen in keinster Weise, deine Magic-Sammlung Wasser, Capybaras oder einer Kombination davon auszusetzen.)

Neben diesem Sticker (und anderen echt putzigen Stickern) können Spieler auch die Oltec- und Dinosaurier-Kartenstile ohne Rand, Kartenhüllen mit Weltenkern-Länderkarten-Illustration und ausgewählte kosmetische Gegenstände aus unserer Jenseits des Multiversums Kollektion sammeln.

(Schatzhort-Box-Topper, Special Guests und der Legenden-von-Ixalan-/Götter-von-Ixalan-Showcase-Kartendruck werden nicht in MTG Arena verfügbar sein).

Set-Meisterungsbelohnungen

Du möchtest noch tiefer graben? Unsere Set-Meisterung umfasst sowohl Karten als auch kosmetische Belohnungen und ermöglicht dir, Die verlorenen Höhlen von Ixalan Booster, Kartenstile und epische Avatare freizuschalten.

Wenn du alles ausgraben möchtest, was diese Höhlen zu bieten haben, geht unser Meisterungspass noch einen Schritt weiter und erlaubt dir, noch mehr Belohnungen freizuschalten, während du die Höhlen des Sets weiter erforschst. Alle Details dazu findest du in unserem Artikel über die Set-Meisterung.

Übernimm das Kommando

Unsere Fans von Historic Brawl haben wir für ihre Reise in die ungeahnten Tiefen sogar noch mehr zu bieten: Wir veröffentlichen vier legendäre Kreaturenkarten aus den Die verlorenen Höhlen von Karten Commander-Decks auch in MTG Arena!

1x Admiralin Tollkun, die Unsinkbare

1x Clavileño, Anführer der Gesegneten

1x Pantlaza, Gesegneter der Sonne

1x Xolatoyac, die heitere Flut

Hol dir diese Karten in MTG Arena, indem du in deinem WPN-Store spielst!

Wenn du mit den vorgefertigten Commander-Decks in deinem WPN-Store spielst, bist du zum allerersten Mal auch dazu berechtigt, diese Commander für deine Brawl-Decks in MTG Arena freizuschalten! Weitere Informationen zum Commander-Party-Event für Ixalan und dazu, wie du dir diese Belohnungen sichern kannst, folgen später in diesem Monat!

Du kannst aber auch Wildcards verwenden, um diese Karten herzustellen und sie in deinen Historic-Brawl-Commander-Decks oder als mächtige Ergänzung deiner Historic-Decks zu verwenden.

Historic-Brawl-Starterdecks

Ab diesem Set-Release können neue MTG Arena Spieler sich eines der fünf Historic-Brawl-Starterdecks verdienen, indem sie den Einstieg für neue Spieler abschließen. Bestehende Spieler können sich die Optionen im Starterdeck-Ordner ihrer Sammlung ansehen, müssen allerdings Karten aus ihrer Sammlung verwenden, um mit ihnen zu spielen! Alternativ kannst du diese Decks auch als Ausgangspunkt heranziehen, indem du sie klonst und deine eigenen Änderungen daran vornimmst.

Erinnerung: Kartenstile als Favoriten einstellen

Im Rahmen unserer anhaltenden Bemühungen, Kartendrucke und Kartenstile zu vereinheitlichen, haben wir in unserem Spiel-Update vom 23. Oktober unsere Funktion für bevorzugte Drucke aktualisiert. Kartenstile erscheinen nun neben den Drucken im Menü für bevorzugte Drucke, sodass alle Visualisierungen einer Karte am selben Ort zu finden sind.

So kannst du nicht nur schneller die Visualisierung finden, die du haben möchtest, sondern auch endlich die Kartenstile selbst als Favoriten einstellen. Das Einstellen einer Visualisierung als Favorit funktioniert genauso wie zuvor: indem du das Herzsymbol für deinen bevorzugten Druck oder Stil auswählst.

Alle deine Decks verwenden dann standardmäßig den Druck oder Stil, den du ausgewählt hast. Du kannst dies für alle Stile in deiner Sammlung tun!

Werde noch wilder

Mit Die verlorenen Höhlen von Ixalan führen wir im Store noch eine weitere Änderung ein: Es wird keine Kaufbeschränkungen für Wildcard-Bundles mehr geben. Du kannst dann sowohl das Bundle mit seltenen als auch sagenhaft seltenen Wildcards so oft kaufen, wie du möchtest!

Vorsicht, bissige Schätze

Beginne das Abenteuer mehrerer Leben mit Dinosauriern und alten Göttern, die unermessliche Schätze hüten, wenn Die verlorenen Höhlen von Ixalan ab dem 14. November 2023 in MTG Arena verfügbar ist. Schau dir das heutige Streamer-Event an, bei dem deine Lieblings-Content-Ersteller das Set zum allerersten Mal ausprobieren, begib dich dieses Wochenende in deinen WPN-Store, um an einem Prerelease teilzunehmen, und behalte unsere Status-Seite im Auge, um die neuesten Informationen zu den Wartungszeiträumen zu erhalten.