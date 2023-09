Quando falamos de vídeo games, o tempo é um animal errático. Cinco anos podem ser uma eternidade ou passar em um piscar de olhos, dependendo do ponto de vista. Com o MTG Arena, as coisas não poderiam ser diferentes. Já faz três anos que eu entrei na equipe, e mal vimos o tempo passar. Quando pensamos que isso representa quase metade do tempo de vida do MTG Arena, parece algo absurdo. Depois, quando analiso o nosso quadro de referência, incluindo as partes que revelamos no painel da GenCon no mês passado, vejo projetos que planejamos com três anos de antecedência e penso que o tempo que falta para apresentarmos nossas ideias incríveis parece interminável... até que me dou conta de que o planejamento está terminando agora e, caramba, onde o tempo foi parar?

Sei que não sou o único que sente essa oscilação na percepção temporal, mas acho que é sempre bom nos lembramos de que ela existe e de que está associada à nossa compreensão pessoal. Enquanto falamos sobre nossas conquistas, os pontos em que podemos melhorar ou o que nos aguarda no futuro, tentaremos nos lembrar de que o nosso “só falta um ano, como conseguiremos cumprir esse prazo” é o “está tão longe que parece o fim do universo” de outra pessoa.

Com isso em mente, vamos aproveitar a comemoração do nosso quinto aniversário (não se esqueça de acessar e conferir a sua caixa de entrada todos os dias, a partir de 19 de setembro, até o dia do nosso aniversário, em 27 de setembro) para nos gabar de coisas legais e divertidas que fizemos no último ano (voltando até Dominária Unida) e falar sobre o que estamos esperando para o ano que vem.

O que fizemos

Primeiro, vamos recapitular todo o trabalho fantástico que nossa equipe realizou no último ano. De coleções e eventos à implementação de recursos, muita coisa aconteceu. Coisa suficiente que merece sua própria lista.

Coleções

A magia de Magic vem de seus cards fantásticos, e esse ano não foi uma exceção. Tivemos lançamentos incríveis no MTG Arena, desde a conclusão do arco phyrexiano, que foi mencionado pela primeira vez em Trono de Eldraine, até o início de um novo arco em Terras Selvagens de Eldraine. Experimentamos coisas novas, como Marcha das Máquinas: Consequências, e regressamos a planos adorados pelos fãs, como Innistrad. No total, foram mais de 2.000 cards lançados, destinados a uma grande variedade de jogadores.





Eventos

Sem um lugar para jogar, os cards não passam de colecionáveis, mas no MTG Arena, sua diversão está garantida com opções de jogo para jogadores de todos os tipos. Da SemanaMagic aos eventos Qualifier Weekend, sempre é possível encontrar alguma coisa para você. Para os mais competitivos, já distribuímos mais de US$ 2.000.000 em prêmios por meio de Arena Opens e Arena Championships. Para aqueles que só querem se divertir, fizemos uma festa com Post Malone, abraçamos nossas origens e tentamos trazer alegria em cada passo da jornada.

Atualizações de recursos e qualidade de vida

Embora não sejam as atualizações mais chamativas do ano, essas melhorias destinam-se a tornar o jogo mais divertido de diversas formas diferentes, como não ser mais necessário escolher constantemente seus terrenos de Unfinity, facilitar a coleção de cards com os boosters dourados e receber recompensas e atualizações em tempo real a partir do recurso de caixa de entrada.

As atualizações de recurso sanam pontos de fricção, permitindo que os jogadores façam o que vieram fazer: jogar Magic.

Experiência para novos jogadores reformulada

Lançamento no Steam

Terrenos favoritos e impressões preferenciais

Aumento da proteção contra duplicatas e dos estilos de cards presentes nos boosters

Melhoria dos efeitos visuais de abertura de boosters

Aba “Jogar” atualizada

Melhoria na exibição de curingas e cofre

Boosters Dourados

Mensagens na caixa de entrada

Pacotes permanentes de curingas

Promoção de Verão

Melhoria dos Filtros Avançados na montagem do deck

Melhorias em cenas de duelo no local da pilha

Comunidade

Este ano, tentamos melhorar nossa comunicação e as conversas que tivemos com nossa comunidade. Isto pode ser observado nos anúncios semanais, nos novos canais e no nosso esforço conjunto de nos envolvermos com mensagens proativas e conversas interativas. Estamos procurando jogadores em convenções, conectando criadores de conteúdos aos nossos jogadores através dos Eventos de Transmissão e do nosso canal no YouTube e organizando diários de desenvolvedores e sessões de Perguntas e Respostas. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas aqui estão alguns exemplos do que fizemos este ano:

Como fizemos isso

Agora que já explicamos o que fizemos, vamos falar um pouco sobre como fizemos. Sabemos que existem áreas onde podemos melhorar, por isso vamos conferir algumas delas em ordem inversa.

Comunidade

Embora tenhamos aumentado nossas comunicações, ainda precisamos trabalhar na frequência, no timing e na precisão delas. Por diversas vezes, os conteúdos foram publicados tarde demais, com informações incorretas ou com links que não funcionavam. Não vou me alongar sobre como isso aconteceu, mas precisamos trabalhar no sentido de reduzir essas ocorrências e nos certificar de que estamos fornecendo informações corretas sempre que necessário.

Queremos continuar aumentando a acessibilidade e promovendo um diálogo de mão dupla com os jogadores. Isso significa encontrar mais maneiras de engajar de forma significativa em nossos canais que não sejam necessariamente conversas unilaterais. De AMAs a mais entrevistas com criadores de conteúdos para encontrar formas de levantar tópicos para os Diários dos Desenvolvedores dentre os jogadores, acreditamos que existe uma oportunidade de expansão neste espaço.

Recursos e qualidade de vida

Já falamos disso várias vezes, mas existem diversos jogadores no MTG Arena, e queremos continuar fornecendo recursos e melhorias para todos eles. Posto isso, os nossos recursos não são infinitos, portanto precisamos priorizar nossos esforços. Embora desempenhemos um trabalho razoável na maior parte do tempo, temos oportunidades de melhorar.

Uma dessas melhorias é um gerenciamento mais atencioso do nosso site de opiniões, garantindo que a opinião dos jogadores não seja perdida. Além disso, tentaremos ser mais proativos na discussão do motivo pelo qual determinadas áreas não são melhoradas no ritmo em que os jogadores desejariam.

Também queremos continuar a fomentar conexões que correspondam à forma como os jogadores jogam. Isso inclui uma maior conexão entre o jogo físico e o jogo digital, a recompensa de estilos de jogo menos focados em ganhar ou perder e a melhoria continuada de recursos sociais e de comunicação no MTG Arena. Para dar uma perspectiva um pouco mais realista, alguns desses recursos têm mais de um ano, mas estamos pensando em soluções.

Eventos e coleções de cards

Estamos agrupando esses dois itens porque as melhorias nesta área visam o mesmo princípio: disponibilizar jogos que correspondam às expectativas dos jogadores. Sejam os cards utilizados nos decks ou os eventos disponíveis para participar, continuaremos refinando e expandindo a nossa oferta para ir de encontro a diversos estilos de jogo diferentes. Falamos um pouco sobre esta filosofia em nosso artigo sobre formatos mas, no geral, nossa direção continua sendo a de criar experiências personalizadas para jogadores específicos e de maximizar o tempo disponível de jogo durante o qual esses jogadores queiram se envolver.

Vimos um bom exemplo disso nas duas últimas temporadas de meio de ano, onde existe uma lacuna na agenda para jogadores que não estão interessados nos formatos Limitados das coleções de meio de ano ou em Alquimia. Veremos isso novamente no próximo ano, quando lançarmos Modern Horizons 3. Embora não tenhamos algo para todos todas as semanas, queremos minimizar o tempo em que as pessoas não estejam tão empolgadas em acessar o jogo. Ainda não temos planos específicos para compartilhar, mas estamos cientes de que existe uma oportunidade de envolver mais jogadores.

Além disso, ouvimos opiniões sobre diversos lançamentos, e continuaremos tentando tornar os lançamentos o mais empolgante possível para os jogadores. Novamente, não temos planos para compartilhar, mas é provável que exista uma oportunidade de lançar novidades mais focadas em determinados grupos de jogadores como forma de experimentar e medir reações.

Além disso, estamos realizando avaliações constantes, em particular dos formatos digitais, para garantir que sejam saudáveis e que os jogadores estejam se divertindo. Isso definitivamente continuará, e trabalharemos no sentido de gerenciar esses pontos da forma mais ativa possível durante os próximos anos.

Etapa final

Esta foi uma breve prévia do ano que passou e do que queremos melhorar no futuro. Os últimos cinco anos não foram sempre fáceis, mas foram sempre gratificantes, conforme continuamos crescendo e consolidando a promessa que fizemos na época do lançamento de MTG Arena, lá em Guildas de Ravnica. Desde então, levamos o Magic a milhões de jogadores e vimos bilhões de jogos sendo jogados, e esperamos ter cumprido a promessa de proporcionar “jogos de Magic rápidos e divertidos para todos, em qualquer lugar”.

Por fim, nada disso teria sido possível sem vocês, os melhores fãs do mundo, que se juntam a nós diariamente para jogar o melhor jogo do mundo. A vocês, os nossos mais sinceros agradecimentos.

Que venham mais cinco anos, sempre cientes de que estamos muito mais perto do início da jornada do que do fim.

Obrigado, pessoal.

Chris Kiritz

Produtor executivo, Magic: The Gathering Arena