Com 2024 chegando ao fim, vamos relembrar o ano de MTG Arena e destacar o que fizemos, o que aprendemos e o que está por vir.

O que fizemos

Conteúdo

Quando acabar, 2024 será um marco para nossa equipe de coleções de cards, pois estamos para entregar 3.000 cards novos, incluindo uma das coleções mais complexas que já fizemos com Modern Horizons 3.

Vendas de decks pré-construídos

Além das coleções de cards, iniciamos as vendas de decks pré-construídos em agosto para ajudar os jogadores a descobrirem novos decks e suplementar suas coleções. Sabemos que a construção de decks pode ser desafiadora para alguns jogadores, especialmente para os iniciantes que querem explorar os formatos com conjuntos maiores de cards, como Histórico e Brawl. As liquidações de decks oferecem mais uma opção para os jogadores entrarem no jogo mais rapidamente.

O que é incrível neste recurso é que o preço dos decks é rateado com base nos cards que já estão na sua coleção, o que permite que os decks sirvam à maior quantidade de pessoas possível. Como este é um recurso relativamente novo, ainda estamos na fase de testes e aprendizado, mas estamos animados com as possibilidades neste espaço.

Como exemplo, este trabalho nos permite relançar produtos mais antigos da Historic Anthology. Anteriormente, as Historic Anthologies estavam disponíveis a um preço predefinido e os jogadores precisavam estar bem cientes dos cards que já tinham em suas coleções. Agora, o custo dos produtos é rateado, levando em consideração a coleção do jogador automaticamente e entregando uma experiência muito melhor.

Nova maneira de ganhar recompensas

Com o lançamento de Modern Horizons 3, experimentamos uma nova maneira de jogadores ganharem recompensas: o Psychic Frog's Horizon Hideaway. Isso teve dois propósitos.

O primeiro era explorar uma nova maneira para os jogadores optarem por receber recompensas do Passe de Maestria para um lançamento não Padrão. Com o lançamento do ano passado de Universes Beyond como coleção de Alquimia, os jogadores que só jogam Padrão disseram que o Passe de Maestria atrapalhava a experiência deles. Horizon Hideaway foi nossa primeira tentativa de limitar a disrupção para os jogadores de Padrão enquanto fornece uma experiência semelhante ao passe para todos os demais.

O segundo propósito foi dar aos jogadores mais controle sobre como eles recebem recompensas cosméticas dos Passes de Maestria em geral. A estrutura da Árvore de Maestria anterior nos permitia abordar os temas da coleção de maneiras divertidas, mas era mais restritiva para os jogadores e mais trabalhosa para nossa equipe de conteúdo. As alterações do Empório de Maestria oferecem este cenário de vitória para todos, em que a experiência do jogador melhora por poder priorizar as recompensas que preferir e simplifica o nosso processo de criação.

Falando em cosméticos, o lançamento de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão trouxe de volta os emotes — irrá! — para dar mais opções aos nossos jogadores, além de alguns aprimoramentos de qualidade de vida. Este trabalho também serviu de base para o que podemos vir a criar em um recurso futuro (falaremos mais sobre isso em breve).

Jogar

Entregar todos esses cards e decks é irrelevante se não há lugar para jogar com eles, então continuamos a fornecer oportunidades de jogo divertidas e envolventes, incluindo o lançamento de nosso formato Construído mais forte de todos em Atemporal juntamente com o lançamento de Khans de Tarkir. Para saber mais sobre o estado atual dos formatos de MTG Arena, confira … hã … *lendo anotações* … o artigo Situação dos formatos de MTG Arena.

A mensagem geral do artigo é que continuamos a expandir e ajustar o gerenciamento dos formatos e queremos atender às necessidades de nosso público que está cada vez maior. De Campeonatos de meio de semana de Magic a Campeonatos do Arena, continuamos a fazer eventos para uma ampla gama de jogadores, dando mais opções para você encontrar sua experiência ideal.

Eventos Arena Direct

Um exemplo do nosso esforço de dar novas experiências aos jogadores é o lançamento da série de eventos Arena Direct. Criado a partir do que aprendemos em nossos eventos Festival em uma caixa, no final de 2023, o Arena Direct oferece aos jogadores a oportunidade de obter produtos do jogo de mesa por meio de eventos digitais. Estamos muito animados com os primeiros resultados, sabemos que há mais oportunidades de melhorar a experiência dos vencedores e estamos trabalhando ativamente em corrigir alguns desses problemas para nossos próximos eventos Arena Direct.

Programas da Wizards Play Network

Além do jogo no MTG Arena, ao longo dos últimos meses, temos colaborado com a Wizards Play Network (WPN) para experimentar novos programas que recompensam você por jogos presenciais. No mês de maio, você pôde participar de pelo menos três drafts na sua loja local e receber uma ficha de Draft de MTG Arena no mês seguinte. Em agosto, se participou de nossos eventos de Padrão, você pôde ganhar cards, um estilo de card e um booster mítico no MTG Arena. Estamos animados com os jogos conectados e continuaremos a explorar opções que façam uma ponte entre os jogos em loja e os digitais.

O que aprendemos

Em 2024, aprendemos muitas coisas que informarão nosso crescimento para o ano que vem e além. Uma das maiores áreas é o aprimoramento de nossas comunicações e o estabelecimento de expectativas melhores com nossos jogadores.

Na parte de produtos, nossos anúncios do Horizon Hideaway e vendas de decks pré-construídos não definiram as expectativas tão bem quanto poderiam. Para Hideaway, notamos uma confusão sobre como desbloquear o Hideaway ou resgatar bilhetes, especialmente para jogadores que não estavam em busca de engajar com o conteúdo de Modern Horizons 3. Estávamos tentando equilibrar a notoriedade do sistema para aqueles que o queriam enquanto reduzimos a disrupção que ele criou para quem queria ignorá-lo e acabamos errando na execução. Pelo lado bom, aprendemos muito e temos muito tempo para acertar para a próxima vez, já que todos os nossos lançamentos de coleção do ano que vem serão válidos em todos os formatos.

De maneira similar, com as vendas de decks pré-construídos, poderíamos ter sido mais claros sobre a precificação. Como geralmente tentamos trazer inovações a sistemas já estabelecidos, tomamos decisões difíceis sobre produtos e recursos. Isso costuma tomar a forma em uma dúvida: “Vale a pena esperar até polirmos o produto ou recurso até ficar perfeito ou podemos navegar entre as restrições atuais e ainda entregar algo bom para os jogadores?”.

Para vendas de decks, escolhemos o segundo caminho, já que o jogador teria o resultado de obter decks completos por um preço reduzido com base nos cards de suas coleções, mesmo se algum dos elementos visuais não mostrarem todos os detalhes. Acreditamos que este é o caminho correto, mas o aprendizado aqui é garantir que estamos fazendo o possível para explicar bem aos jogadores como será a experiência.

Em especial, vimos uma confusão sobre a precificação com base no nosso anúncio original e o que os jogadores viram no cliente. Os decks têm três preços:

O custo base de todos os cards no deck, que é um cálculo simples baseado no número de cada card a cada raridade.

de todos os cards no deck, que é um cálculo simples baseado no número de cada card a cada raridade. O custo do deck , que é um desconto que cada deck recebe com base no tipo de deck que ele é.

, que é um desconto que cada deck recebe com base no tipo de deck que ele é. O custo de jogador final é o custo do deck reduzido pelos cards na coleção do jogador.

Parte da confusão surge do fato de que a loja do MTG Arena só pode exibir dois preços: o custo base e o custo de jogador final, enquanto nossos designers pensam em termos de custo de deck. Nosso anúncio original usava custos de decks, mas deveríamos ter usado o custo base para que os preços do anúncio fossem os mesmos que os jogadores viram no cliente. A equipe está explorando maneiras de deixar isso mais claro na loja.

Para os eventos, estamos cientes de que a experiência de alguns vencedores do Arena Direct não foi boa o bastante. Estamos trabalhando com parceiros internos e externos para resolver alguns dos problemas, o que se provou mais difícil do que o esperado e atrasou o retorno dos Arena Directs.

A boa notícia é que estamos progredindo e resolvendo problemas dos atuais vencedores e trabalhando em melhorias ao processo para futuros vencedores. Enquanto fazemos esses ajustes, esperamos adicionar eventos à programação antes de 2025.

Por fim, vimos que ainda há oportunidade de melhorarmos nossos formatos digitais. Ajustamos a filosofia de design do Alquimia ao redor da maneira como construímos nossos lançamentos para enfatizar padrões divertidos de jogo e estamos vendo bons resultados. Também queremos ser mais responsivos em nosso equilíbrio de formatos digitais e expandiremos nossas capacidades com um novo cargo na equipe que terá foco em design e gerenciamento de formato digital do Alquimia. Além de um designer dedicado, estamos fazendo mudanças que aumentarão nossa flexibilidade em rebalanceamentos, mas ainda não temos um cronograma para nos comprometermos com esta frente.

O que vem a seguir

Então, em que direção o MTG Arena está indo?

Pioneer Masters

Dezembro trará o muito aguardado Pioneer Masters, com suporte a basicamente todos os decks Pioneiros relevantes em torneio dos quais temos conhecimento. Sabemos que este lançamento não inclui todos os cards divertidos ou especiais do formato, mas continuaremos a explorar maneiras de entregá-los em produtos como Anthologies, vendas de decks pré-construídos e outros. Para quem está se perguntando sobre o lançamento do Moderno, minha resposta prévia é que, atualmente, o Moderno não está em nosso roteiro e não temos planos de adicioná-lo no futuro próximo.

Coleções

No ano que vem, é claro que nós entregaremos cada grande coleção de cards. Além do incrível conteúdo que cada coleção apresenta, estamos animados por todos os lançamentos do ano que vem serem em formatos válidos. Embora tenhamos criado ferramentas que nos permitam melhor gerenciar coleções que visam formatos específicos, amamos quando as coleções chamam a atenção dos jogadores com variados estilos de jogo preferidos.

Sistema de principais conquistas

Para além das coleções de cards, nosso primeiro grande recurso de 2025 será o sistema de principais conquistas, o qual oferecerá mais maneiras de interagir com o MTG Arena. Explicaremos todos os detalhes em breve, porém, para resumir, queremos dar mais maneiras de recompensar jogos e que não foquem somente em vencer partidas de Magic. Isso não substitui o sistema de missões diárias; é outra camada que recompensa experimentação, exploração e diversão. À medida que os jogadores ganham conquistas, eles desbloqueiam novos cosméticos, frases (com base no que estabelecemos este ano com o lançamento de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão) e um novo jeito de celebrar as realizações com [REDIGIDO].

A disponibilização das conquistas principais ocorrerá no início do ano que vem, mas esta é uma peça fundamental com futuras iterações em mente e que pode incluir coisas como conquistas específicas de coleções, mais personalização e muito mais.

Recursos sociais expandidos

Seguindo as conquistas principais, o próximo grande projeto no qual a equipe trabalhará será a expansão dos recursos sociais com foco em construir comunidades dentro do jogo e conectá-las a comunidades no mundo real. Ainda estamos em fase de exploração, mas nossa visão incluir fornecer ferramentas para grupos de amigos socializarem e jogarem, melhorando a conexão entre jogadores do formato digital e o formato de mesa, fornecendo um sistema de placares, troféus e muito mais. A expectativa é que as primeiras iterações cheguem aos jogadores no final de 2025. O aspecto social é um pré-requisito crítico no futuro do MTG Arena que apóia os jogos digitais de Magic com três ou mais jogadores.

Melhorias de qualidade de vida

Para além das grandes iniciativas, temos algumas melhorias de qualidade de vida na programação. As datas de lançamento ainda estão sendo finalizadas, mas aqui estão algumas das mudanças que você pode esperar:

Atualizar o medidor de Pacote Dourado para progredir com todas as compras de booster válidos no Padrão, o que significa que todas as coleções de 2025 contribuirão.

Atualizar os cards de Convidados Especiais em boosters para que correspondam à sua raridade de jogo desejada e e eliminem a necessidade de gastar mais curingas raros ou míticos raros em certas reimpressões. Note que isso não significa que todas as reimpressões corresponderão à sua raridade original, e sim que refletirão padrões de raridade atuais.

em boosters para que correspondam à sua raridade de jogo desejada e e eliminem a necessidade de gastar mais curingas raros ou míticos raros em certas reimpressões. Note que isso não significa que todas as reimpressões corresponderão à sua raridade original, e sim que refletirão padrões de raridade atuais. Continuar a iterar em vendas de decks e em maneiras de entrar mais rapidamente nos jogos.

Melhorar nossas conexões entre jogos em loja e digitais, incluindo alterar algumas de nossas recompensas para que sejam automáticas. Por exemplo: os códigos de Pré-lançamento serão descontinuados e, em vez disso, serão automaticamente concedidos a quem jogar em sua loja local e fizer login no MTG Arena .

. Continuação da colaboração com as equipes de jogo e de produto para apoiar o Magic: The Gathering Foundations e programas como o Magic Academy ;

e programas como o ; Implementar melhorias nos serviços de backend ao cliente para apoiar a equipe em futuros recursos, incluindo melhorias de estabilidade e de desempenho, diminuindo o tempo necessário para corrigir bugs e pequenos recursos e melhorar nossa habilidade de fornecer mais atualizações de balanceamento em formatos digitais.

Além disso, há projetos com os quais estamos muito empolgados, mas que ainda não estamos prontos para anunciar. Nosso objetivo inabalável é “Magic rápido e divertido para todos em qualquer lugar”, e estou orgulhoso das conquistas da nossa equipe no ano passado para cumprir esse objetivo. Estou ainda mais animado com as oportunidades futuras e com as maneiras como poderemos envolver e encantar ainda mais jogadores.

Obrigado a todos que permitiram que chegássemos tão longe. Nos vemos nos jogos.

Chris Kiritz, produtor executivo do Magic Digital