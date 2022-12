У Magic: The Gathering приближается важная дата: это наша серебряная годовщина, и в этот год мы возвращаемся домой, в Доминарию. Все, кому приходилось готовиться к важному событию, знают, что в такие моменты нужно выглядеть на все сто. Именно поэтому прошлый год мы сами посвятили подготовке и работали, чтобы освежить облик карт.

За годы развития игры внешний вид и текст карт претерпели немало изменений — от переработки правил с выходом Classic Sixth Edition в 1999 году до последнего обновления рамки в 2014 году в выпуске Magic 2015. Изменения, которые мы подготовили для «Доминарии» — результат наших постоянных стараний следить за тем, чтобы игра всегда оставалась свежей, современной и доступной. Их масштаб не так велик, как некоторые из изменений в прошлом, но все же они значительно улучшают впечатления от игры и решают ряд проблем, с которыми мы безуспешно боролись уже несколько лет.

Из-за некоторых особенностей в разработке и производстве продукции мы успели внедрить изменения в набор Duel Decks: Elves vs. Inventors, выходящий за несколько недель до «Доминарии», так что примерами в статье послужат карты из этого набора! Чтобы своими глазами взглянуть на все изменения шаблонов, иллюстраций и правил в наборе, просмотрите полную галерею карт Duel Decks: Elves vs. Inventors.

Я разделил перемены на три группы: не влияющие на игру косметические изменения, изменения в шаблонах, меняющие словесные конструкции на определенных картах, и достаточно важное изменение в правилах.

Официально изменения вступают в силу только с обновлением правил для «Доминарии», так что полный список того, на какие старые карты эти изменения влияют и каким образом, будет опубликован только тогда. Подробные сведения вы сможете найти в бюллетене об обновлении для «Доминарии», который пишет Илай Шиффрин. (Карты в Duel Decks напечатаны с текстом Oracle из будущего — он станет официальным только в день пререлиза «Доминарии». Вот такой вот взгляд через время!)

Что ж, давайте посмотрим, какие перемены несут нам эльфы и изобретатели!

Косметические изменения

Полоска-разделитель

Одна из странных особенностей карт Magic такая: с тех пор, как в выпуске Mirage в 1996 году появились современные напоминания, для текста напоминаний и художественного текста используется один и тот же шрифт. Такое однообразие помогает сохранить элегантный облик карт, но иногда бывает сложно сказать, где заканчиваются правила и начинается художественный текст. Новички время от времени приписывают художественный текст к правилам, не замечая разницы, да и ветераны порой пропускают вторую или третью способность на карте, затерявшуюся между курсивом.

Это беспокоило нас достаточно давно, и мы рассматривали разные альтернативы: печатать художественный текст серым цветом, использовать другой шрифт для того или иного текста или помещать художественный текст в затененный блок, чтобы его было видно с первого взгляда. В конце концов мы решили прибегнуть к старому приему и воспользоваться решением из первого Portal (это выпуск 1997 года, а не выходящее вскорости мобильное приложение). Между правилами и художественным текстом теперь есть простая полоска-разделитель.

Эта новая полоска не так бросается в глаза, как полоса из Portal, и мы используем ее только на картах, где есть и текст правил, и художественный. Я считаю, что она весьма элегантная. Посмотрите, как она выглядит на Etherium Sculptor:

Рамка легендарных карт

Когда мы начнем знакомство с «Доминарией», вы увидите, что в центре внимания в этом выпуске — легендарные персонажи из его мира, герои прошлого и настоящего. Выпуск сделан так, чтобы играть ими было весело и увлекательно. Да что там говорить, когда слоган выпуска — «Собирай легенд»! Учитывая то, какую роль легендарные карты будут иметь в формате, мы решили, что легенды этого выпуска должны визуально отличаться от всех остальных карт. Для этого над строкой имени мы сделали украшение в виде короны — оно заходит на черную рамку карты и выглядит очень красиво и величественно. Это так нам понравилось, что мы решили использовать это украшение для всех последующих легендарных карт (кроме Planeswalker-ов, они и так достаточно отличаются от остальных).

Вот как выглядит теперь могучий эльф Ezuri, Renegade Leader.

Изменения шаблонов

«Добавьте»

С самых первых дней игры на землях упоминалось «ваше хранилище маны». Однако хранилище маны не играет большой роли в игровом процессе (большинство игроков просто поворачивают земли, чтобы оплатить заклинания, и никакого хранилища им для этого не требуется), а у новичков, изучающих игру, этот термин постоянно вызывал затруднения.

Чтобы убрать по большей части ненужные слова из текста, мы сократили шаблон для дающих ману карт до «Добавьте [ману]» вместо «Добавьте [ману] в ваше хранилище маны». Вот как выглядит теперь лаконичный Shivan Reef.

Для сравнения — вот таким был текст до обновления:

T: добавьте C в ваше хранилище маны.

T: добавьте U или R в ваше хранилище маны. Шиванский Риф наносит вам 1 повреждение.

«They» как местоимение третьего лица единственного числа

Мы всегда стремились к правильности и последовательности текстов Magic, поэтому для обращения в третьем лице к человеку, чей пол мы не знаем, мы использовали рекомендованную руководством Chicago Manual of Style форму «he or she». Или «him or her», или «his or hers».

Существует целый ряд причин, по которым такой подход может не понравиться. Лично я считаю, что эта форма занимает много места, а в жизни так на самом деле никто не говорит. В английском языке «they» как местоимение третьего лица единственного числа используется постоянно, и язык уже изменился настолько, что мы не видим ничего плохого в переходе на этот способ обращения и в текстах. Ура!

Ура, да не совсем. К сожалению, в наборе Duel Decks: Elves vs. Inventors нет ни одной карты, на которой можно было бы использовать новый шаблон. Но в качестве примера вы можете сравнить нынешний и будущий английский текст карты Duress (текст на русском языке это изменение никак не затрагивает).

Сейчас:

Target opponent reveals his or her hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

Обновление с выходом «Доминарии»:

Target opponent reveals their hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

А если это изменение вдобавок к экономии слов сделает нашу игру дружелюбнее для тех, кто не хочет называть себя «he» или «she», то это просто замечательно.

«Это заклинание»

Чтобы прояснить, что определенная способность карты используется при разыгрывании этой карты, мы меняем имя карты в тексте таких способностей на слова «это заклинание». Вот Talara's Battalion:

Для сравнения — вот таким был текст до обновления:

Пробивной удар

Разыгрывайте Войско Талары, только если вы уже разыграли другое зеленое заклинание в этом ходу.

Среди других карт, текст которых обновится таким образом, есть Force of Will, Gravecrawler и Shrapnel Blast — последнюю карту вы совсем скоро увидите!

Изменение правил

Правило перенаправления planeswalker-а

На этот раз мы меняем только одно правило, зато достаточно значительное. Те, кто читает мой Твиттер или играет в закрытую бета-версию Magic: The Gathering Arena, могли уже догадаться об этой перемене — необходимость в которой назрела уже давно.

Мы убираем правило, позволявшее игрокам перенаправлять небоевые повреждения в planeswalker-ов оппонента, и вместо этого пишем на картах (для старых карт — меняем текст в Oracle). может ли заклинание или способность наносить повреждения planeswalker-у.

Как видите, изменение масштабное: около 700 карт будут ретроактивно исправлены, а еще больше станут работать иначе, хоть их текст и останется таким же. Но так в Magic будет гораздо больше смысла. Когда в 2007 году мы делали для «Лорвина» первых planeswalker-ов, задумывались они именно так — заклинания повреждений должны были наносить им урон напрямую. Но тогда мы не знали, приживется ли новый тип карты, так что не хотели запускать большие изменения в старых картах. Вместо этого мы придумали правило, фактически позволявшее игрокам пользоваться этой функцией без изменения текста карт. Но несмотря на то, что фраза «Удар Молнии в твоего Джейса» стала вполне приемлемым сокращением, оставались некоторые нежелательные и контринтуитивные нюансы. Например, Лучи Святости не позволили бы сыграть Удар Молнии в Джейса, потому что для перенаправления Удара Молнии в Джейса его сначала нужно было бы сыграть в оппонента с Порчеустойчивостью. Поворот в Сторону не мог спасти вашего planeswalker-а, отменив заклинание повреждений. Дуговая Молния не могла нанести повреждения и planeswalker-у, и его хозяину. А Костер Проклятых мог убить всех существ игрока, но только одного planeswalker-а, причем сам игрок тогда не получал бы повреждений.

Такие взаимодействия сбивали с толку даже опытных игроков и продолжали подчеркивать необходимость изменений в правилах, чтобы игра была интуитивно понятной: заклинания и эффекты повреждений должны делать целью planeswalker-ов. И вот время этих изменений пришло.

И что, теперь на множестве карт появится слово «planeswalker»? На самом деле таких карт будет гораздо меньше, чем вы думаете. Наше изящное решение — за которое нужно сказать спасибо самому первому Lightning Bolt Ричарда Гарфилда из Limited Edition (Alpha) — просто написать «любой цели» на заклинаниях и способностях, целями которых может стать существо, игрок или planeswalker. Как я и обещал, вот вам пример карты — Shrapnel Blast с новым текстом:

Слова «любой цели» означают «целевому существу, игроку или planeswalker-у». Так что нет, вы не можете сыграть Разрыв Шрапнели в мой Остров. Или в мое кладбище. Вы, наверное, и не собирались, но я гарантирую, что кто-нибудь обязательно спросит, можно ли так.

То, как мы будем исправлять старые карты, можно разделить на четыре основных категории:

Способности, наносящие повреждения, но не требующие выбирать цели, не получают исправлений — за одним исключением Vial Smasher the Fierce. Это означает, что такие карты, как Землетрясение, Price of Progress и активируемая способность Хазорет Пылкой не смогут больше наносить повреждения planeswalker-ам.

Кроме того, подобные ретроактивные исправления будут внесены для карт, предотвращающих повреждения, чтобы во взаимодействиях между этими картами и planeswalker-ами не оставалось недомолвок.

Что-то действительно меняется, что-то меняется только на первый взгляд, но на деле остается прежним. Если вас интересуют подробности, читайте статью об изменениях в правилах Илая Шиффрина, которая выйдет в преддверии «Доминарии». В ней он все рассмотрит подробно и приведет список поменявшихся карт.

Вот и все!

С этими улучшениями Magic готова прожить следующие 25 лет! Легенды выглядят лучше, шаблоны проще, planeswalker-ы работают так, как должны были всегда, и совсем скоро выходит «Доминария». Что за чудесное время для игроков в Magic!

А если вы хотите пораньше получить в свои руки карты с новым обликом, покупайте набор Duel Decks: Elves vs. Inventors в местном игровом магазине!

Огромное спасибо Этану Флейшеру и Дэйву Хамфрису за многие из этих идей, талантливым писателям, дизайнерам и менеджеру по правилам из команды R&D «Дельта» за неустанную работу над усовершенствованиями и нашим партнерам, работающим с MTG Arena и Magic Online, за перенос этих изменений на все игровые платформы.

С годовщиной!

— Аарон

@mtgaaron