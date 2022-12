These are alternate versions of Throne of Eldraine cards. For more information on where to find them, see Mark Rosewater's article on Booster Fun. To see the normal versions of each card, check out the Throne of Eldraine Card Image Gallery.

БЕЛЫЕ

Тактик Арденвейла

Фея-Наставница

Убийца Великанов

Одинокий Единорог

Укрытый Королевством Гигант

Пастырь Стада

Оруженосец Серебряного Пламени

Кенрит, Вернувшийся Король

Превозносимая Претендентка

Прекрасный Принц

Круг Верности

Жить Долго и Счастливо

Архонт Гармонии

Утихомиривательница

Линден, Непреклонная Королева

Достойный Рыцарь

СИНИЕ

Оживляющая Фея

Наглый Воришка

Фея Желаний

Пикси-Гипнотизер

Мерфолк, Хранительница Тайн

Королева Льда

Эмри, Таящаяся в Озере

Фолиант Фантазий

Гэдвик, Умудренный

Волшебное Зеркало

Часы Полуночи

Иззеркалье

Похищенный Феями

Горгулья Вантресса

ЧЕРНЫЕ

Рыцарь Зловонной Трясины

Смертоносная Всадница

Орден Полуночи

Ночной Жнец

Влюбившийся Мечник

Айара, Первая в Локтвейне

Эталон Черных Копий

Котел Вечности

Тролль Цокающего Моста

Поклявшийся Рыцарь

Дудочник Скопища

Ранкел, Злой Шутник

Лапка Желаний

Месть Ведьмы

КРАСНЫЕ

Гигант-Костекрушитель

Щитолом Эмберета

Торговец из Долины

Рыцарь Краескалья

Клинок Эмберета

Пылкий Поборник

Огонь Изобретений

Айренкрагский Подвиг

Айренкрагская Пиромантка

Меркантильный Дракон

Грабитель Богачей

Разрубающий Удар

Торбран, Тан Алого Чертога

ЗЕЛЕНЫЕ

Великан Бобового Ростка

Любопытная Парочка

Златовласая Незваная Гостья

Гаренбригский Резчик

Влюбленное Чудовище

Послушница Розового Шипа

Лесовик из Туинвейла

Пирующий Король Троллей

Золоченая Гусыня

Великий Кромлех

Жили-Были

Заветное Чудище

Возвращение Дикоречивого

Злобный Волк

Дикорожденный Егерь

Йорво, Лорд Гаренбрига

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Гаррук, Проклятый Охотник

Око, Похититель Корон

Королевские Отпрыски

Лесничая из Дуболесья

Свистопляска

Предсказанная Погибель

Побег в Дикие Дебри

Старейшина Дивной Чащи

Лох-Мерский Змей

Разбойничье Веселье

Крестоносец Кулака Бури

АРТЕФАКТЫ

Волшебная Подзорная Труба

Камнеспиральный Змей

ЗЕМЛИ

Замок Арденвейл

Замок Эмберет

Замок Гаренбриг

Замок Локтвейн

Замок Вантресс

Сказочный Проход

