Это обзор карт «Базового Выпуска 2020»! Всю эту неделю (и частично следующую) в интернете будут появляться новые карты по хэштегу DailyMTG, так что заглядывайте в Галерею карт и указанные в списке информационные источники, чтобы узнать, какие карты ждут вас в «Базовом Выпуске 2020».

С выходом нового набора изменится принцип, по которому вы получали промо-карты, но мы верим, что новая система вам понравится. Вместо того, чтобы привязывать выход определенных промо-карт к турнирам в магазинах, мы добавляем их в обычные и премиумные промо-наборы M20, которые магазины могут распространять по своему усмотрению. Обычные будут содержать не фольгированные карты, премиумные — фольгированные.

Но прежде чем мы перейдем непосредственно к обзору карт, позвольте мне сделать одно замечание:

количество наборов ограничено. Некоторые промо-наборы можно получить только в магазинах, входящих в сеть Wizards Play Network, поэтому все подробности и наличие лучше уточнять в вашем местном магазине!

Buy-a-Box

Многоцветные карты весьма интересны и могут принести большую пользу в колоде. А что если я скажу, что здесь есть одна многоцветная карта, которая создает рекурсию ко всем остальным многоцветным картам? Классно, правда? Встречайте Риэнна, Ангела Возрождения — промо-карту программы Buy-a-Box «Базового Выпуска 2020». Сделайте предварительный заказ бустера в местном магазине и заберите его на пререлизе «Базового Выпуска 2020» 5-7 июля. Вы также можете забрать дисплей бустеров в день релиза (12 июля) или позднее, и, если в вашем магазине эти карты будут в наличии, получить Риэнна, Ангела Возрождения.

Bundle Promo

При покупке Bundle набора «Базового Выпуска 2020» внутри вы найдете специальную промо-версию карты «Регулятор Чандры». Марк Роузвотер рассказывает о ней больше сегодня в очередном выпуске Making Magic.

Промо-наборы

Магазины могут проводить турниры в течение всего сезона и выдавать «Базовый Выпуск 2020» победителям в качестве награды.

Даты проведения турниров:

Open House: 29-30 июня

Пререлиз: 5-7 июля

Драфт-выходные: 13-14 июля

Magic Weekend – «Командир»: 24-25 августа

Промо-наборы заменят предыдущие наборы, выдававшиеся в турнирах Open House, Draft Weekend, Magic Weekend и Friday Night Magic. Сами турниры будут проводиться по-прежнему, но вместо определенных промо-карт вы будете получать промо-наборы.

В каждый из них входит по четыре карты, взятые из определенных мест.

Карта 1: промо-версия одной из редких или мифических карт из «Базового Выпуска 2020»

Карта 2: в 75% случаев это будет еще одна промо-версия редкой или мифической карты из этого списка; в 25% случаев — карта planeswalker-а с альтернативной иллюстрацией в японском стиле, из «Войны Искры»

Карта 3: промо-версия карты базовой земли с альтернативной иллюстрацией

Карта 4: одна из пяти карт M20 в темной рамке из предыдущих промо-наборов FNM

Упаковка

Теперь, когда вы видели все промо-карты, мне остается только продемонстрировать вам упаковку!