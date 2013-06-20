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Duels of the Planeswalkers 2014 Decklists and Card Unlocks
- Core Game Decks
- Колода Чандры «Волна пламени»
- Колода «Маски Димиров» Зорислава (колода босса Равники)
- Колода «Выход Дракоманта» Круфы (колода босса Джанда)
- Колода Гаррука «Сила охотника»
- Колода Сигизмунда «Слава Авацины» (колода босса Иннистрада)
- Колода Джейса «Лабиринт разума» – Mind Maze
- Колода Лилианы «Ходячие мертвецы»
- Колода Джирундара «Песнь Мул Дайя» (колода босса Зендикара)
- Ess-Колода Эсс-Нилека «Улей Щепок» (колода босса Шандалара)
- Колода Аджани «Хранители света»
[decklist]
Title: Колода Чандры «Волна пламени»
Format:
25 Гора
2 Элементаль Кровавого Костра
2 Феникс Чандры
2 Багровый Маг
2 Огненный Элементаль
1 Огнекрылый Феникс
3 Гоблин-Воспламенитель
1 Феникс Магмы
2 Регатская Огненная Кошка
1 Огненная Птица Скарга
3 Факельный Демон
4 Око Пилигрима
2 Буйство Чандры
1 Огненная Воронка
1 Дезинтегрировать
1 Пламя Разжигательницы
2 Топор из Лавы
2 Столп Пламени
1 Полыхающее Копье
2 Посох Волхва Пламени
[/decklist]
Title: Колода Чандры «Волна пламени»
Format:
25 Гора
2 Элементаль Кровавого Костра
2 Феникс Чандры
2 Багровый Маг
2 Огненный Элементаль
1 Огнекрылый Феникс
3 Гоблин-Воспламенитель
1 Феникс Магмы
2 Регатская Огненная Кошка
1 Огненная Птица Скарга
3 Факельный Демон
4 Око Пилигрима
2 Буйство Чандры
1 Огненная Воронка
1 Дезинтегрировать
1 Пламя Разжигательницы
2 Топор из Лавы
2 Столп Пламени
1 Полыхающее Копье
2 Посох Волхва Пламени
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Пекло
-
Топор из Лавы
-
Посох Волхва Пламени
-
Демон Обжига
-
Огненный Слуга
-
Прорыв Пламени
-
Мрачный Лавомант
-
Изрыгатель Огня
-
Горнило Рата
-
Титан Преисподней
-
Случайная Догадка
-
Сейсмический Удар
-
Демон Обжига
-
Мрачный Лавомант
-
Серный Вихрь
-
Изрыгатель Огня
-
Пламя Разжигательницы
-
Застращать
-
Хлещущее Пламя
-
Огнемет Чандры
-
Дезинтегрировать
-
Решающий Шанс
-
Демон Обжига
-
Огненный Слуга
-
Реверберация
-
Решающий Шанс
-
Серный Вихрь
-
Преследующее Мщение
-
Изрыгатель Огня
-
Враждебность
[decklist]
Title: Колода «Маски Димиров» Зорислава (колода босса Равники)
Format:
4 Просторы Преображенных Земель
11 Остров
10 Болото
3 Стрекочущие Крысы
3 Маг Гильдии Димиров
3 Морой
1 Регент Некрополя
2 Прожорливые Крысы
3 Наблюдающая Фея
3 Изгоняющий Ведалкен
1 Мстительный Вампир
1 Маяк Смуты
2 Прорицание
1 Иллюзорные Доспехи
4 Последний Вздох
2 Гниение Разума
2 Сон
3 Промывка Мыслей
1 Временной Отлив
[/decklist]
Title: Колода «Маски Димиров» Зорислава (колода босса Равники)
Format:
4 Просторы Преображенных Земель
11 Остров
10 Болото
3 Стрекочущие Крысы
3 Маг Гильдии Димиров
3 Морой
1 Регент Некрополя
2 Прожорливые Крысы
3 Наблюдающая Фея
3 Изгоняющий Ведалкен
1 Мстительный Вампир
1 Маяк Смуты
2 Прорицание
1 Иллюзорные Доспехи
4 Последний Вздох
2 Гниение Разума
2 Сон
3 Промывка Мыслей
1 Временной Отлив
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Сосущая Разум Масса
-
Лоботомия
-
Прожорливые Крысы
-
Иллюзорные Доспехи
-
Сон
-
Метка Вампира
-
Нити Вероломства
-
В Поиске Сокровищ
-
Археомант
-
Злой Двойник
-
Совет Некромагов
-
Мстительный Вампир
-
Иллюзорные Доспехи
-
Жестокие Течения
-
Лоботомия
-
Нити Вероломства
-
Кончина Дурака
-
Археомант
-
Хранитель Веков
-
Аватара Воли
-
Головорез с Шиферной Улицы
-
Атака Теней
-
Элементаль Смога
-
Связующие Руки
-
Испарения Разума
-
Первородный Дух Потопа
-
Украденная Личность
-
Ужас Динровы
-
Противовихрь
-
Призрак Светопреставления
[decklist]
Title: Колода «Выход Дракоманта» Круфы (колода босса Джанда)
Format:
4 Просторы Преображенных Земель
9 Лес
7 Гора
4 Болото
2 Лесничий с Окраины
2 Шаман, Говорящий с Драконами
1 Огнеметный Дракон
2 Ненасытный Вурм
3 Змиев Детеныш
1 Змей-Повелитель
2 Огнедышащий Захватчик
1 Хищный Дракон
4 Тукатонговый Таллид
2 Раннет из Долины
1 Вулканический Дракон
4 Драконий Корм
4 Культивировать
2 Талисман Джанда
1 Сангритный Всплеск
4 Огонь Души
[/decklist]
Title: Колода «Выход Дракоманта» Круфы (колода босса Джанда)
Format:
4 Просторы Преображенных Земель
9 Лес
7 Гора
4 Болото
2 Лесничий с Окраины
2 Шаман, Говорящий с Драконами
1 Огнеметный Дракон
2 Ненасытный Вурм
3 Змиев Детеныш
1 Змей-Повелитель
2 Огнедышащий Захватчик
1 Хищный Дракон
4 Тукатонговый Таллид
2 Раннет из Долины
1 Вулканический Дракон
4 Драконий Корм
4 Культивировать
2 Талисман Джанда
1 Сангритный Всплеск
4 Огонь Души
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Обличье Дракона
-
Поток Огня
-
Клыки Дракона
-
Лесничий с Окраины
-
Сангритный Всплеск
-
Тигель Огня
-
Хищный Дракон
-
Змиев Детеныш
-
Пульсация Мальстрема
-
Карртус, Тиран Джанда
-
Гнездовище Дракона
-
Шаман, Говорящий с Драконами
-
Тигель Огня
-
Поток Огня
-
Боевой Маг Джанда
-
Шаман, Говорящий с Драконами
-
Пульсация Мальстрема
-
Огр-Погонщик
-
Дыхание Дракона
-
Собрат Дракона
-
Пожирание Силы
-
Поток Огня
-
Губительное Пламя
-
Кровавокосый Эльф
-
Паук Драконьего Логова
-
Незаклинаемое Чудище
-
Мутация Артефакта
-
Пульсация Мальстрема
-
Сумрачный Вурм
-
Дракономатка
[decklist]
Title: Колода Гаррука «Сила охотника»
Format:
24 Лес
2 Тролль с Дубиной
3 Спутник Гаррука
3 Мрачная Вдова
3 Калонская Гидра
2 Священный Волк
3 Паук-Часовой
1 Орда Гаррука
1 Царственная Сила
2 Тиски Терновника
2 Увеличение
2 Охота на Слабых
2 Мудрость Природы
2 Набег
2 Дубовый Облик
3 Нападение на Добычу
1 Первозданное Изобилие
2 Посох Волхва Природы
[/decklist]
Title: Колода Гаррука «Сила охотника»
Format:
24 Лес
2 Тролль с Дубиной
3 Спутник Гаррука
3 Мрачная Вдова
3 Калонская Гидра
2 Священный Волк
3 Паук-Часовой
1 Орда Гаррука
1 Царственная Сила
2 Тиски Терновника
2 Увеличение
2 Охота на Слабых
2 Мудрость Природы
2 Набег
2 Дубовый Облик
3 Нападение на Добычу
1 Первозданное Изобилие
2 Посох Волхва Природы
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Хозяин Дикой Охоты
-
Кузнец Вурмовых Шкур
-
Посох Волхва Природы
-
Возвращение к Жизни
-
Злоба
-
Набег
-
Увеличение
-
Кожистый Балот
-
Вечная Свидетельница
-
Живосил
-
Хищная Тина
-
Живой Улей
-
Неистовый Вызов
-
Царственная Сила
-
Вечная Свидетельница
-
Слон-Проводник
-
Злоба
-
Нападение на Добычу
-
Тиски Терновника
-
Неистовые Балоты
-
Мудрость Природы
-
Сила
-
Перворожденный Фангрен
-
Сокрушительный Бег Табуна
-
Биоритм
-
Возвышение Повелителя Зверей
-
Ревущий Вурм Зарослей
-
Злоба
-
Мудрость Природы
-
Шагающее Напролом Чудище
[decklist]
Title: Колода Сигизмунда «Слава Авацины» (колода босса Иннистрада)
Format:
25 Равнина
1 Ангел-Попечитель
1 Архангел
1 Приходской Заступник
2 Обреченный Странствователь
2 Катар-Старейшина
2 Элгодский Инквизитор
2 Охотник за Злыми Духами
1 Монахиня, Знаток Привидений
2 Командир Золотой Ночи
1 Наставник Кротких
1 Полуночный Стражник
1 Ангел Панихиды
2 Самоотверженный Катар
3 Трейбенский Храбрец
2 Неуправляемая Толпа
1 Голос Провинций
3 Сбор Горожан
2 Освящение
1 Благородство Непорочных
2 Кольцо Забвения
2 Дорога Изгнания
[/decklist]
Title: Колода Сигизмунда «Слава Авацины» (колода босса Иннистрада)
Format:
25 Равнина
1 Ангел-Попечитель
1 Архангел
1 Приходской Заступник
2 Обреченный Странствователь
2 Катар-Старейшина
2 Элгодский Инквизитор
2 Охотник за Злыми Духами
1 Монахиня, Знаток Привидений
2 Командир Золотой Ночи
1 Наставник Кротких
1 Полуночный Стражник
1 Ангел Панихиды
2 Самоотверженный Катар
3 Трейбенский Храбрец
2 Неуправляемая Толпа
1 Голос Провинций
3 Сбор Горожан
2 Освящение
1 Благородство Непорочных
2 Кольцо Забвения
2 Дорога Изгнания
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Микеас, Лунарх
-
Милосердие Ангела
-
Серафим Рассвета
-
Сбор Горожан
-
Благородство Непорочных
-
Приходской Заступник
-
Серафим Рассвета
-
Трейбенский Предрекатель Беды
-
Ангел-Попечитель
-
Авацина, Ангел Надежды
-
Талия, Страж Трейбена
-
Приходской Заступник
-
Кольцо Трех Желаний
-
Наставник Кротких
-
Охотник за Злыми Духами
-
Ангел, Истребитель Зла
-
Серафим Рассвета
-
Узы Веры
-
Растущая Преданность
-
Горячее Воззвание
-
Страж Души
-
Великий Упразднитель
-
Ангел Восстановления
-
Священное Погребение
-
Элитный Инквизитор
-
Бессмертный Ангел
-
Узы Мученика
-
Талия, Страж Трейбена
-
Страж Души
-
Сумеречный Пастырь
[decklist]
Title: Колода Джейса «Лабиринт разума»
Format:
25 Остров
2 Слепой Фантом
1 Канализационный Прыщ
3 Призрак Госсамера
3 Иллюзорный Слуга
1 Фантом Джейса
3 Призрачный Медведь
1 Призрачный Дракон
1 Призрачный Образ
2 Призрачный Зверь
2 Призрачный Воин
1 Элементаль Великого Вала
1 Мыслеискатель Джейса
1 Отмена
3 Клаустрофобия
1 Дезориентировать
2 Прорицание
1 Треснувший Сон
2 Морозное Дыхание
2 Посох Волхва Разума
2 Отозвать
[/decklist]
Title: Колода Джейса «Лабиринт разума»
Format:
25 Остров
2 Слепой Фантом
1 Канализационный Прыщ
3 Призрак Госсамера
3 Иллюзорный Слуга
1 Фантом Джейса
3 Призрачный Медведь
1 Призрачный Дракон
1 Призрачный Образ
2 Призрачный Зверь
2 Призрачный Воин
1 Элементаль Великого Вала
1 Мыслеискатель Джейса
1 Отмена
3 Клаустрофобия
1 Дезориентировать
2 Прорицание
1 Треснувший Сон
2 Морозное Дыхание
2 Посох Волхва Разума
2 Отозвать
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Повелитель Нереальности
-
Отмена
-
Отозвать
-
Призрак Госсамера
-
Эфирная Фикция
-
Скрытый Страж
-
Призрачный Образ
-
Ледяной Зимородок
-
Повелитель Нереальности
-
Хроноза
-
Канализационный Прыщ
-
Призрачный Образ
-
Эфирная Фикция
-
Повелитель Нереальности
-
Скрытый Страж
-
Призрачный Образ
-
Повелитель Нереальности
-
Отозвать
-
Ледяной Зимородок
-
Туман из Крова
-
Овцевание
-
Парный Бросок
-
Призрак Невидимых Лучей
-
Специалист по Вторжениям
-
Иллюзорный Ангел
-
Тоскующая Задумчивость
-
Эфироплазма
-
Отмена Заклинания
-
Овцевание
-
Всеведение
[decklist]
Title: Liliana's "Deadwalkers" Deck
Format: Duels of the Planeswalkers 2014
26 Swamp
2 Abattoir Ghoul
3 Black Cat
1 Bloodghast
2 Butcher Ghoul
2 Diregraf Ghoul
2 Fleshbag Marauder
1 Gravecrawler
1 Grave Titan
1 Nightmare
1 Veilborn Ghoul
2 Walking Corpse
1 Liliana's Reaver
3 Cruel Revival
3 Doom Blade
1 Endless Ranks of the Dead
2 Sign in Blood
1 Soul Bleed
2 Tendrils of Corruption
1 Grim Return
2 Staff of the Death Magus
[/decklist]
Title: Liliana's "Deadwalkers" Deck
Format: Duels of the Planeswalkers 2014
26 Swamp
2 Abattoir Ghoul
3 Black Cat
1 Bloodghast
2 Butcher Ghoul
2 Diregraf Ghoul
2 Fleshbag Marauder
1 Gravecrawler
1 Grave Titan
1 Nightmare
1 Veilborn Ghoul
2 Walking Corpse
1 Liliana's Reaver
3 Cruel Revival
3 Doom Blade
1 Endless Ranks of the Dead
2 Sign in Blood
1 Soul Bleed
2 Tendrils of Corruption
1 Grim Return
2 Staff of the Death Magus
[/decklist]
[decklist]
Title: Колода Лилианы «Ходячие мертвецы»
Format:
26 Болото
2 Скотобойный Упырь
3 Черная Кошка
1 Кровавый Призрак
2 Упырь-Палач
2 Упырь с Места Резни
2 Трупный Куль-Мародер
1 Могильный Выползень
1 Могильный Титан
1 Громила Лилианы
1 Кошмар
1 Упырь, Порождение Завесы
2 Ходячий Труп
3 Жестокое Оживление
3 Клинок Судьбы
1 Бесчисленные Ряды Мертвецов
1 Мрачное Возвращение
2 Подписание Кровью
1 Истечение Души
2 Посох Волхва Смерти
2 Усики Гнили
[/decklist]
Title: Колода Лилианы «Ходячие мертвецы»
Format:
26 Болото
2 Скотобойный Упырь
3 Черная Кошка
1 Кровавый Призрак
2 Упырь-Палач
2 Упырь с Места Резни
2 Трупный Куль-Мародер
1 Могильный Выползень
1 Могильный Титан
1 Громила Лилианы
1 Кошмар
1 Упырь, Порождение Завесы
2 Ходячий Труп
3 Жестокое Оживление
3 Клинок Судьбы
1 Бесчисленные Ряды Мертвецов
1 Мрачное Возвращение
2 Подписание Кровью
1 Истечение Души
2 Посох Волхва Смерти
2 Усики Гнили
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Апокалипсис Зомби
-
Иссыхание
-
Пузырек с Ядом
-
Жестокое Оживление
-
Фарбогский Метатель Костей
-
Могильный Выползень
-
Посыльный Геральфа
-
Повелитель Нежити
-
Бесчисленные Ряды Мертвецов
-
Микеас, Неосвященный
-
Могильный Выползень
-
Посох Волхва Смерти
-
Разложение
-
Оживление
-
Кошмар
-
Посыльный Геральфа
-
Поиски Властелина Могил
-
Разложение
-
Повелитель Нежити
-
Возрождение Темных Владений
-
Предводитель Нежити
-
Соглашение о Захоронении
-
Эксгумация
-
Увечье
-
Вампирский Наставник
-
Смертоносное Облако
-
Всепоглощающие Пары
-
Могильное Предательство
-
Предводитель Нежити
-
Барон Смерти
[decklist]
Title: Girundar's "Chant of Mul Daya" Deck (Zendikar boss deck)
Format: Duels of the Planeswalkers 2014
25 Forest
1 Artisan of Kozilek
4 Farhaven Elf
4 Grazing Gladehart
2 Oracle of Mul Daya
1 Pathrazer of Ulamog
2 Pelakka Wurm
1 Primeval Titan
2 Ulamog's Crusher
1 It That Betrays
1 Sporemound
1 Vastwood Hydra
2 All Is Dust
1 Eldrazi Conscription
3 Explore
4 Khalni Heart Expedition
4 Rampant Growth
[/decklist]
Title: Girundar's "Chant of Mul Daya" Deck (Zendikar boss deck)
Format: Duels of the Planeswalkers 2014
25 Forest
1 Artisan of Kozilek
4 Farhaven Elf
4 Grazing Gladehart
2 Oracle of Mul Daya
1 Pathrazer of Ulamog
2 Pelakka Wurm
1 Primeval Titan
2 Ulamog's Crusher
1 It That Betrays
1 Sporemound
1 Vastwood Hydra
2 All Is Dust
1 Eldrazi Conscription
3 Explore
4 Khalni Heart Expedition
4 Rampant Growth
[/decklist]
[decklist]
Title: Колода Джирундара «Песнь Мул Дайя» (колода босса Зендикара)
Format:
25 Лес
1 Мастеровой Козилека
4 Эльф-Первопроходец
4 Пасущийся Болоторог
2 Оракул Племени Мул Дайя
1 Прокладыватель Пути Уламога
2 Вурм Ущелья Пелакка
1 Первобытный Титан
1 Споровая Кочка
2 Крушитель Уламога
1 Гидра Широколесья
1 Тот, Кто Предает
2 Все Прах
1 Мобилизация Эльдрази
3 На Поиски
4 Экспедиция к Сердцу Кални
4 Буйный Рост
[/decklist]
Title: Колода Джирундара «Песнь Мул Дайя» (колода босса Зендикара)
Format:
25 Лес
1 Мастеровой Козилека
4 Эльф-Первопроходец
4 Пасущийся Болоторог
2 Оракул Племени Мул Дайя
1 Прокладыватель Пути Уламога
2 Вурм Ущелья Пелакка
1 Первобытный Титан
1 Споровая Кочка
2 Крушитель Уламога
1 Гидра Широколесья
1 Тот, Кто Предает
2 Все Прах
1 Мобилизация Эльдрази
3 На Поиски
4 Экспедиция к Сердцу Кални
4 Буйный Рост
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Первобытный Титан
-
Обильный Урожай
-
Лесное Чудище
-
В Глубокой Чаще
-
На Поиски
-
Оракул Племени Мул Дайя
-
Мобилизация Эльдрази
-
Терастодонт
-
Яростный Эмпат
-
Толпа Скутов
-
Зенит Зеленого Солнца
-
Око Уджина
-
Обильный Урожай
-
Обряды Процветания
-
Обряды Процветания
-
Мастеровой Козилека
-
Вурм Ущелья Пелакка
-
Лесное Чудище
-
Мстящий Лозовик
-
Эльфийский Дудочник
-
Заросли
-
Открытия
-
Напор
-
Заросли
-
Эльфийский Дудочник
-
Западня Вызова
-
Вспахивание
-
Терастодонт
-
Открытия
-
Зуб и Коготь
[decklist]
Title: Колода Эсс-Нилека «Улей Щепок» (колода босса Шандалара)
Format:
4 Просторы Преображенных Земель
9 Лес
6 Гора
5 Равнина
2 Боевая Щепка
2 Стремительная Щепка
1 Серпорукая Щепка
3 Сотрясающая Землю Щепка
1 Исполинская Щепка
3 Хищная Щепка
3 Щепка-Конструкция
2 Дозорная Щепка
3 Разящая Щепка
1 Шипометная Щепка
4 Культивировать
3 Пробуждение Улья
2 Дорога Изгнания
3 Буйный Рост
3 Шок
[/decklist]
Title: Колода Эсс-Нилека «Улей Щепок» (колода босса Шандалара)
Format:
4 Просторы Преображенных Земель
9 Лес
6 Гора
5 Равнина
2 Боевая Щепка
2 Стремительная Щепка
1 Серпорукая Щепка
3 Сотрясающая Землю Щепка
1 Исполинская Щепка
3 Хищная Щепка
3 Щепка-Конструкция
2 Дозорная Щепка
3 Разящая Щепка
1 Шипометная Щепка
4 Культивировать
3 Пробуждение Улья
2 Дорога Изгнания
3 Буйный Рост
3 Шок
[/decklist]
Разблокируемые карты
-
Исполинская Щепка
-
Неразрушимость
-
Огненное Правосудие
-
Боевая Щепка
-
Путы Веры
-
Серпорукая Щепка
-
Раздвоение
-
Хищная Щепка
-
Неразрушимость
-
Общая Враждебность
-
Дорога Изгнания
-
Армагеддон
-
Линия Жизни
-
Стремительная Щепка
-
Дикая Пара
-
Шипометная Щепка
-
Путы Веры
-
Линия Жизни
-
Зеркальное Нечто
-
Выживание Сильнейшего
-
Неразрушимость
-
Армагеддон
-
Раздвоение
-
Непоколебимое Мужество
-
Огненное Правосудие
-
Путы Веры
-
Линия Жизни
-
Жестокое Избиение
-
Дикая Пара
-
Титанический Ультиматум
[decklist]
Title: Колода Аджани «Хранители света»
Format:
25 Равнина
1 Ангел Предостережения
1 Избранники Аджани
3 Солнечный Защитник Аджани
2 Ауромант
3 Клинок Шестого Прайда
1 Элементаль Рассвета
1 Целительница Прайда
1 Кор, Танцующая с Духами
1 Кочующий Мифотворец
1 Закаленный Маршал
2 Паладин Рассвета
2 Застрельщик из Небесных Охотников
1 Бубал, Тотемный Проводник
1 Вознесение в Доспехах
1 Небесная Мантия
1 Божественное Покровительство
1 Божественное Превращение
1 Уздцы Грифина
1 Неразрушимость
1 Цепь Жизни
2 Пацифизм
2 Благодеяние Серры
2 Мантия Духа
2 Посох Волхва Солнца
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Title: Колода Аджани «Хранители света»
Format:
25 Равнина
1 Ангел Предостережения
1 Избранники Аджани
3 Солнечный Защитник Аджани
2 Ауромант
3 Клинок Шестого Прайда
1 Элементаль Рассвета
1 Целительница Прайда
1 Кор, Танцующая с Духами
1 Кочующий Мифотворец
1 Закаленный Маршал
2 Паладин Рассвета
2 Застрельщик из Небесных Охотников
1 Бубал, Тотемный Проводник
1 Вознесение в Доспехах
1 Небесная Мантия
1 Божественное Покровительство
1 Божественное Превращение
1 Уздцы Грифина
1 Неразрушимость
1 Цепь Жизни
2 Пацифизм
2 Благодеяние Серры
2 Мантия Духа
2 Посох Волхва Солнца
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Разблокируемые карты
-
Медаль Пустого Трона
-
Божественное Покровительство
-
Закаленный Маршал
-
Осененный Аурой Маг
-
Горная Чародейка
-
Пацифизм
-
Вознесение в Доспехах
-
Кор, Танцующая с Духами
-
Три Мечты
-
Судьба Ангела
-
Серафим Меча
-
Божественное Покровительство
-
Клеймо Хранителя
-
Горная Чародейка
-
Бубал, Тотемный Проводник
-
Венец Рассвета
-
Идиллический Наставник
-
Пацифизм
-
Аура Молчания
-
Последний Суд
-
Проповедь Евангeлия
-
Пария
-
Идиллический Наставникs
-
Бесспорный Авторитет
-
Вознесение в Доспехах
-
Перепривязать
-
Клеймо Хранителя
-
Кор, Танцующая с Духами
-
Божественное Отклонение
-
Совместные Усилия