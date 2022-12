[decklist]

Title: Колода Чандры «Волна пламени»

Format:



25 Гора

2 Элементаль Кровавого Костра

2 Феникс Чандры

2 Багровый Маг

2 Огненный Элементаль

1 Огнекрылый Феникс

3 Гоблин-Воспламенитель

1 Феникс Магмы

2 Регатская Огненная Кошка

1 Огненная Птица Скарга

3 Факельный Демон

4 Око Пилигрима

2 Буйство Чандры

1 Огненная Воронка

1 Дезинтегрировать

1 Пламя Разжигательницы

2 Топор из Лавы

2 Столп Пламени

1 Полыхающее Копье

2 Посох Волхва Пламени

[/decklist]

Разблокируемые карты

Пекло Топор из Лавы Посох Волхва Пламени Демон Обжига Огненный Слуга Прорыв Пламени Мрачный Лавомант Изрыгатель Огня Горнило Рата Титан Преисподней Случайная Догадка Сейсмический Удар Демон Обжига Мрачный Лавомант Серный Вихрь Изрыгатель Огня Пламя Разжигательницы Застращать Хлещущее Пламя Огнемет Чандры Дезинтегрировать Решающий Шанс Демон Обжига Огненный Слуга Реверберация Решающий Шанс Серный Вихрь Преследующее Мщение Изрыгатель Огня Враждебность

[decklist]

Title: Колода «Маски Димиров» Зорислава (колода босса Равники)

Format:



4 Просторы Преображенных Земель

11 Остров

10 Болото

3 Стрекочущие Крысы

3 Маг Гильдии Димиров

3 Морой

1 Регент Некрополя

2 Прожорливые Крысы

3 Наблюдающая Фея

3 Изгоняющий Ведалкен

1 Мстительный Вампир

1 Маяк Смуты

2 Прорицание

1 Иллюзорные Доспехи

4 Последний Вздох

2 Гниение Разума

2 Сон

3 Промывка Мыслей

1 Временной Отлив

[/decklist]

Разблокируемые карты

Сосущая Разум Масса Лоботомия Прожорливые Крысы Иллюзорные Доспехи Сон Метка Вампира Нити Вероломства В Поиске Сокровищ Археомант Злой Двойник Совет Некромагов Мстительный Вампир Иллюзорные Доспехи Жестокие Течения Лоботомия Нити Вероломства Кончина Дурака Археомант Хранитель Веков Аватара Воли Головорез с Шиферной Улицы Атака Теней Элементаль Смога Связующие Руки Испарения Разума Первородный Дух Потопа Украденная Личность Ужас Динровы Противовихрь Призрак Светопреставления

[decklist]

Title: Колода «Выход Дракоманта» Круфы (колода босса Джанда)

Format:



4 Просторы Преображенных Земель

9 Лес

7 Гора

4 Болото

2 Лесничий с Окраины

2 Шаман, Говорящий с Драконами

1 Огнеметный Дракон

2 Ненасытный Вурм

3 Змиев Детеныш

1 Змей-Повелитель

2 Огнедышащий Захватчик

1 Хищный Дракон

4 Тукатонговый Таллид

2 Раннет из Долины

1 Вулканический Дракон

4 Драконий Корм

4 Культивировать

2 Талисман Джанда

1 Сангритный Всплеск

4 Огонь Души

[/decklist]

Разблокируемые карты

Обличье Дракона Поток Огня Клыки Дракона Лесничий с Окраины Сангритный Всплеск Тигель Огня Хищный Дракон Змиев Детеныш Пульсация Мальстрема Карртус, Тиран Джанда Гнездовище Дракона Шаман, Говорящий с Драконами Тигель Огня Поток Огня Боевой Маг Джанда Шаман, Говорящий с Драконами Пульсация Мальстрема Огр-Погонщик Дыхание Дракона Собрат Дракона Пожирание Силы Поток Огня Губительное Пламя Кровавокосый Эльф Паук Драконьего Логова Незаклинаемое Чудище Мутация Артефакта Пульсация Мальстрема Сумрачный Вурм Дракономатка

[decklist]

Title: Колода Гаррука «Сила охотника»

Format:



24 Лес

2 Тролль с Дубиной

3 Спутник Гаррука

3 Мрачная Вдова

3 Калонская Гидра

2 Священный Волк

3 Паук-Часовой

1 Орда Гаррука

1 Царственная Сила

2 Тиски Терновника

2 Увеличение

2 Охота на Слабых

2 Мудрость Природы

2 Набег

2 Дубовый Облик

3 Нападение на Добычу

1 Первозданное Изобилие

2 Посох Волхва Природы

[/decklist]

Разблокируемые карты

Хозяин Дикой Охоты Кузнец Вурмовых Шкур Посох Волхва Природы Возвращение к Жизни Злоба Набег Увеличение Кожистый Балот Вечная Свидетельница Живосил Хищная Тина Живой Улей Неистовый Вызов Царственная Сила Вечная Свидетельница Слон-Проводник Злоба Нападение на Добычу Тиски Терновника Неистовые Балоты Мудрость Природы Сила Перворожденный Фангрен Сокрушительный Бег Табуна Биоритм Возвышение Повелителя Зверей Ревущий Вурм Зарослей Злоба Мудрость Природы Шагающее Напролом Чудище

[decklist]

Title: Колода Сигизмунда «Слава Авацины» (колода босса Иннистрада)

Format:



25 Равнина

1 Ангел-Попечитель

1 Архангел

1 Приходской Заступник

2 Обреченный Странствователь

2 Катар-Старейшина

2 Элгодский Инквизитор

2 Охотник за Злыми Духами

1 Монахиня, Знаток Привидений

2 Командир Золотой Ночи

1 Наставник Кротких

1 Полуночный Стражник

1 Ангел Панихиды

2 Самоотверженный Катар

3 Трейбенский Храбрец

2 Неуправляемая Толпа

1 Голос Провинций

3 Сбор Горожан

2 Освящение

1 Благородство Непорочных

2 Кольцо Забвения

2 Дорога Изгнания

[/decklist]

Разблокируемые карты

Микеас, Лунарх Милосердие Ангела Серафим Рассвета Сбор Горожан Благородство Непорочных Приходской Заступник Серафим Рассвета Трейбенский Предрекатель Беды Ангел-Попечитель Авацина, Ангел Надежды Талия, Страж Трейбена Приходской Заступник Кольцо Трех Желаний Наставник Кротких Охотник за Злыми Духами Ангел, Истребитель Зла Серафим Рассвета Узы Веры Растущая Преданность Горячее Воззвание Страж Души Великий Упразднитель Ангел Восстановления Священное Погребение Элитный Инквизитор Бессмертный Ангел Узы Мученика Талия, Страж Трейбена Страж Души Сумеречный Пастырь

[decklist]

Title: Колода Джейса «Лабиринт разума»

Format:



25 Остров

2 Слепой Фантом

1 Канализационный Прыщ

3 Призрак Госсамера

3 Иллюзорный Слуга

1 Фантом Джейса

3 Призрачный Медведь

1 Призрачный Дракон

1 Призрачный Образ

2 Призрачный Зверь

2 Призрачный Воин

1 Элементаль Великого Вала

1 Мыслеискатель Джейса

1 Отмена

3 Клаустрофобия

1 Дезориентировать

2 Прорицание

1 Треснувший Сон

2 Морозное Дыхание

2 Посох Волхва Разума

2 Отозвать

[/decklist]

Разблокируемые карты

Повелитель Нереальности Отмена Отозвать Призрак Госсамера Эфирная Фикция Скрытый Страж Призрачный Образ Ледяной Зимородок Повелитель Нереальности Хроноза Канализационный Прыщ Призрачный Образ Эфирная Фикция Повелитель Нереальности Скрытый Страж Призрачный Образ Повелитель Нереальности Отозвать Ледяной Зимородок Туман из Крова Овцевание Парный Бросок Призрак Невидимых Лучей Специалист по Вторжениям Иллюзорный Ангел Тоскующая Задумчивость Эфироплазма Отмена Заклинания Овцевание Всеведение

[decklist]

Title: Liliana's "Deadwalkers" Deck

Format: Duels of the Planeswalkers 2014



26 Swamp

2 Abattoir Ghoul

3 Black Cat

1 Bloodghast

2 Butcher Ghoul

2 Diregraf Ghoul

2 Fleshbag Marauder

1 Gravecrawler

1 Grave Titan

1 Nightmare

1 Veilborn Ghoul

2 Walking Corpse

1 Liliana's Reaver

3 Cruel Revival

3 Doom Blade

1 Endless Ranks of the Dead

2 Sign in Blood

1 Soul Bleed

2 Tendrils of Corruption

1 Grim Return

2 Staff of the Death Magus

[/decklist]

[decklist]

Title: Колода Лилианы «Ходячие мертвецы»

Format:



26 Болото

2 Скотобойный Упырь

3 Черная Кошка

1 Кровавый Призрак

2 Упырь-Палач

2 Упырь с Места Резни

2 Трупный Куль-Мародер

1 Могильный Выползень

1 Могильный Титан

1 Громила Лилианы

1 Кошмар

1 Упырь, Порождение Завесы

2 Ходячий Труп

3 Жестокое Оживление

3 Клинок Судьбы

1 Бесчисленные Ряды Мертвецов

1 Мрачное Возвращение

2 Подписание Кровью

1 Истечение Души

2 Посох Волхва Смерти

2 Усики Гнили

[/decklist]

Разблокируемые карты

Апокалипсис Зомби Иссыхание Пузырек с Ядом Жестокое Оживление Фарбогский Метатель Костей Могильный Выползень Посыльный Геральфа Повелитель Нежити Бесчисленные Ряды Мертвецов Микеас, Неосвященный Могильный Выползень Посох Волхва Смерти Разложение Оживление Кошмар Посыльный Геральфа Поиски Властелина Могил Разложение Повелитель Нежити Возрождение Темных Владений Предводитель Нежити Соглашение о Захоронении Эксгумация Увечье Вампирский Наставник Смертоносное Облако Всепоглощающие Пары Могильное Предательство Предводитель Нежити Барон Смерти

[decklist]

Title: Girundar's "Chant of Mul Daya" Deck (Zendikar boss deck)

Format: Duels of the Planeswalkers 2014



25 Forest

1 Artisan of Kozilek

4 Farhaven Elf

4 Grazing Gladehart

2 Oracle of Mul Daya

1 Pathrazer of Ulamog

2 Pelakka Wurm

1 Primeval Titan

2 Ulamog's Crusher

1 It That Betrays

1 Sporemound

1 Vastwood Hydra

2 All Is Dust

1 Eldrazi Conscription

3 Explore

4 Khalni Heart Expedition

4 Rampant Growth

[/decklist]

[decklist]

Title: Колода Джирундара «Песнь Мул Дайя» (колода босса Зендикара)

Format:



25 Лес

1 Мастеровой Козилека

4 Эльф-Первопроходец

4 Пасущийся Болоторог

2 Оракул Племени Мул Дайя

1 Прокладыватель Пути Уламога

2 Вурм Ущелья Пелакка

1 Первобытный Титан

1 Споровая Кочка

2 Крушитель Уламога

1 Гидра Широколесья

1 Тот, Кто Предает

2 Все Прах

1 Мобилизация Эльдрази

3 На Поиски

4 Экспедиция к Сердцу Кални

4 Буйный Рост

[/decklist]

Разблокируемые карты

Первобытный Титан Обильный Урожай Лесное Чудище В Глубокой Чаще На Поиски Оракул Племени Мул Дайя Мобилизация Эльдрази Терастодонт Яростный Эмпат Толпа Скутов Зенит Зеленого Солнца Око Уджина Обильный Урожай Обряды Процветания Обряды Процветания Мастеровой Козилека Вурм Ущелья Пелакка Лесное Чудище Мстящий Лозовик Эльфийский Дудочник Заросли Открытия Напор Заросли Эльфийский Дудочник Западня Вызова Вспахивание Терастодонт Открытия Зуб и Коготь

[decklist]

Title: Колода Эсс-Нилека «Улей Щепок» (колода босса Шандалара)

Format:



4 Просторы Преображенных Земель

9 Лес

6 Гора

5 Равнина

2 Боевая Щепка

2 Стремительная Щепка

1 Серпорукая Щепка

3 Сотрясающая Землю Щепка

1 Исполинская Щепка

3 Хищная Щепка

3 Щепка-Конструкция

2 Дозорная Щепка

3 Разящая Щепка

1 Шипометная Щепка

4 Культивировать

3 Пробуждение Улья

2 Дорога Изгнания

3 Буйный Рост

3 Шок

[/decklist]

Разблокируемые карты

Исполинская Щепка Неразрушимость Огненное Правосудие Боевая Щепка Путы Веры Серпорукая Щепка Раздвоение Хищная Щепка Неразрушимость Общая Враждебность Дорога Изгнания Армагеддон Линия Жизни Стремительная Щепка Дикая Пара Шипометная Щепка Путы Веры Линия Жизни Зеркальное Нечто Выживание Сильнейшего Неразрушимость Армагеддон Раздвоение Непоколебимое Мужество Огненное Правосудие Путы Веры Линия Жизни Жестокое Избиение Дикая Пара Титанический Ультиматум

[decklist]

Title: Колода Аджани «Хранители света»

Format:



25 Равнина

1 Ангел Предостережения

1 Избранники Аджани

3 Солнечный Защитник Аджани

2 Ауромант

3 Клинок Шестого Прайда

1 Элементаль Рассвета

1 Целительница Прайда

1 Кор, Танцующая с Духами

1 Кочующий Мифотворец

1 Закаленный Маршал

2 Паладин Рассвета

2 Застрельщик из Небесных Охотников

1 Бубал, Тотемный Проводник

1 Вознесение в Доспехах

1 Небесная Мантия

1 Божественное Покровительство

1 Божественное Превращение

1 Уздцы Грифина

1 Неразрушимость

1 Цепь Жизни

2 Пацифизм

2 Благодеяние Серры

2 Мантия Духа

2 Посох Волхва Солнца

[/decklist]

Разблокируемые карты