Если вы новичок в игре Magic или просто хотите освежить в памяти основные правила, загляните на страницу Учимся играть.

Иннистрад — мир свирепых монстров, причудливых трансформаций и зловещей магии. Эта статья поможет вам разобраться в основных новых и ранее встречавшихся механиках выпуска Innistrad, а также познакомит вас с «неустаревающим» термином, связанным с правилами, который впервые появляется в игре в этом выпуске.

Впервые в истории игры в выпуске Innistrad вашему вниманию предлагаются двусторонние карты Magic.

Да-да. Это карта. С двумя лицевыми сторонами. (Мы вас совсем запутали? Попробуйте нажать на кнопку «трансформировать»!)

...Так что именно это значит?

Чтобы узнать мельчайшие подробности (включая то, как играть драфт с двусторонними картами) и разобраться в наиболее непонятных ситуациях, загляните на страницу с правилами для двусторонних карт. Здесь же мы поговорим лишь об основах.

Общие сведения о двусторонних картах

У двусторонней карты, как можно догадаться, две лицевые стороны. У нее нет обычной рубашки с логотипом Magic. Передняя лицевая сторона, с символом солнца и мана-стоимостью, является основной по умолчанию. Двусторонняя карта всегда выходит на поле битвы передней лицевой стороной вверх. При этом не важно, выходит ли она на поле битвы из стека в результате разыгрывания или откуда-либо еще, например, из вашего кладбища (скажем, под действием такой карты, как Зомбирование).

На обратной лицевой стороне двусторонней карты указан символ луны, нет мана-стоимости и имеется цветовой индикатор, — точка в строке типа, — сообщающий о цвете этой стороны карты. Обе лицевые стороны двусторонней карты, как правило, одного и того же цвета, но не всегда. Характеристики обратной лицевой стороны имеют значение только в том случае, если карта находится на поле битвы обратной лицевой стороной вверх. В противном случае, учитываются лишь характеристики передней лицевой стороны. (Например: конвертированная мана-стоимость Гастафского Пастуха, находящегося в вашей колоде, равна 2, а не нулю.)

У каждой двусторонней карты есть хотя бы одна способность, которая позволяет ей трансформироваться. Чтобы трансформировать двустороннюю карту, ее надо перевернуть другой лицевой стороной вверх.

Двусторонние карты в колоде

Есть два способа положить двустороннюю карту в колоду: вы можете либо поместить все карты своей колоды в непрозрачные кармашки-протекторы, как это уже делают многие игроки, либо воспользоваться специальной картой-списком (так называемым чек-листом), которую можно найти во многих наборах выпуска Innistrad. Если вы пользуетесь картой-списком для представления какой-либо двусторонней карты в вашей колоде, то вы должны использовать карты-списки для всех своих двусторонних карт.

Если вы решили использовать кармашки, то тут все достаточно просто. Вам надо будет положить двустороннюю карту в кармашек так, чтобы было видно ее переднюю лицевую сторону, а когда она трансформируется — вынуть ее из кармашка и перевернуть. (При этом карту не обязательно помещать обратно в кармашек, по крайней мере, до тех пор, пока она не покинет поле битвы.)

Карта-список (чек-лист) имеет обычную рубашку с логотипом Magic, а ее лицевая сторона выглядит вот так:

Чтобы воспользоваться картой-списком, отложите вашу двустороннюю карту в сторону и отметьте в чек-листе имя той двусторонней карты, которую она будет представлять. (Пометку надо делать таким пишущим инструментом, чтобы ее не было видно через рубашку чек-листа. На каждом чек-листе разрешается отмечать имя только одной двусторонней карты.)

Карта-список используется, когда карта находится в вашей библиотеке, в вашей руке или изгоняется лицевой стороной вниз («рубашкой вверх»), а двусторонняя карта — когда она находится в стеке, на поле битвы, на кладбище или изгоняется лицевой стороной вверх («рубашкой вниз»).

Трансформирование

После того как двусторонняя карта трансформируется, она продолжает оставаться той же самой картой, поэтому любые Ауры, жетоны и прочие эффекты остаются на своих местах (если только характеристики двусторонней карты не изменились таким образом, что Аура больше не может зачаровывать ее легально).

Слово «трансформировать» применяется независимо от того, какой стороной лежит карта. Другими словами, Гастафский Пастух может трансформироваться в Гастафского Завывателя, а затем Гастафский Завыватель может трансформироваться в Гастафского Пастуха.

У всех Вервольфов выпуска Innistrad такие же условия для трансформации, как у Гастафского Пастуха и Гастафского Завывателя. Однако не все двусторонние карты — Вервольфы, и не все двусторонние карты трансформируются в обе стороны. Посмотрите, например, карту Подопытный Людевика:

Мы рассказали вам самое главное. Если у вас все еще есть вопросы о двусторонних картах, загляните на страницу с правилами для двусторонних карт!

В выпуске Innistrad смерть одного может дать шанс другому.

Слово способности Болезненность обозначает способность, которая проверяет, умерло ли в этом ходу какое-нибудь существо. (Напоминаем: «умирает» — это новый термин, пришедший в игру в выпуске Magic 2012 и обозначающий попадание существа с поля битвы на кладбище.)

Способность Падальщика из Холлоухенджа срабатывает, когда он выходит на поле битвы, если в какой-либо из предшествующих моментов текущего хода умерло существо. Если ни одно существо до этого не умерло, способность не срабатывает. Если существо умрет на одном из последующих этапов хода, то это не поможет: способность либо срабатывает, когда Падальщик из Холлоухенджа выходит на поле битвы, либо не срабатывает вообще.

Другие способности Болезненности могут быть срабатывающими, активируемыми или способностями, которые изменяют действие мгновенного заклинания или заклинания волшебства.

В выпуске Innistrad в игру возвращается механика под названием «Воспоминание». Она встречается только у мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства.

Заклинание с Воспоминанием разыгрывается из руки как обычно. Когда оно оказывается на вашем кладбище, независимо от того, как оно туда попало, вы можете его разыграть, уплатив вместо мана-стоимости его стоимость Воспоминания. Делать это можно только при обычной возможности разыгрывать данную карту.

Если заклинание разыгрывается за свою стоимость Воспоминания, то оно изгоняется, когда покидает стек.

Проклятие — это Аура, которая зачаровывает игрока и делает ему какую-нибудь пакость.

Для Проклятий нет никаких особых правил — они подчиняются обычным правилам для Аур, которые зачаровывают игроков, — однако в сете Innistrad есть несколько карт, в тексте которых упоминается подтип «Проклятие». Обратите внимание: Проклятия гласят «зачаровать игрока», а не «зачаровать оппонента», поэтому при желании можно зачаровать Проклятием самого себя.

Помимо блоковых механик, в выпуске Innistrad впервые появляется новый «неустаревающий» термин, связанным с правилами: драться.

Когда существо дерется с другим существом, они наносят друг другу повреждения, равные своей силе. Сделаем несколько уточнений:

Повреждения наносятся одновременно и это делают сами существа, поэтому такие способности, как Смертельное касание, Цепь жизни и Инфекция, подействуют как обычно.

Повреждения, полученные во время «драки», не являются боевыми, поэтому такие способности, как Первый удар, не подействуют.

боевыми, поэтому такие способности, как Первый удар, не подействуют. Если существа дерутся, то это не значит, что они поворачиваются.

Драться могут только существа.

Драться могут не более двух существ.

Если по какой-то причине существо дерется само с собой, оно одновременно наносит себе двойную порцию повреждений, равных значению своей силы.

Текст нескольких старых карт, действующих по такому же принципу (например, Дуэль Соперников), будет изменен в справочнике «Оракул» с учетом новой терминологии. В картах, действующих по похожему, но не точно такому же принципу, слово «драться» использоваться не будет.