Мир Тероса — родина отважных героев, свирепых чудовищ и пантеона могущественных богов.

Героизм

Существо со способностью Героизма дает вам бонусы каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, выбрав это существо целью.

Способность Героизма срабатывает каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, целью которого является «героическое» существо, в том числе если у этого заклинания есть и другие цели. Если у заклинания несколько целей со способностями Героизма, сработают все способности. Активируемые способности, такие как способность «снарядить», не вызывают срабатывания способностей Героизма.

У мгновенного заклинания или волшебства есть цель, если в тексте его правил есть слово «целевое». У любого заклинания Ауры также есть цель, на это указывает ее способность зачаровывать. У заклинаний существ и других заклинаний перманентов (кроме Аур) не бывает целей.

Способность Героизма срабатывает только в том случае, если заклинание, сделавшее существо целью, разыгрывает контролирующий существо игрок, а не любой игрок.

Чары и Никс

Боги Тероса обитают в Никсе, царстве звезд, которое можно увидеть, взглянув в ночное небо Тероса. Сами боги, их слуги и их оружие напитаны мощью и величием Никса.

В выпуске Терос есть несколько карт с типом «Чары Существо», которые представляют собой богов и их посланников, и пять карт с типом «Чары Артефакт», представляющих собой оружие богов. Чары существа и чары артефакты в блоке Терос отличает уникальная рамка карты, на которой изображено звездное небо Никса.

С рамкой Никса не связано никаких особых правил. Она просто напоминает о том, что эти существа и артефакты также являются чарами. У других чар в блоке Терос рамка карты обычная.

На чары существа и чары артефакты действует все, что действует на любой из этих типов — так же, как в случае с артефактами существами. Во всем остальном они ведут себя, как обычные существа или артефакты.

Чары существа в Теросе — это либо сами Боги, либо существа с Даром.

Дар

Боги Тероса посылают в мир своих слуг, чтобы даровать свое благословение достойным.

Вы можете разыграть существо с Даром как Ауру, которая зачаровывает существо и дает тому существу свою силу, выносливость и способности.

Когда карта с Даром находится у вас в руке, у вас есть два варианта: разыграть ее обычным образом за мана-стоимость или разыграть ее за стоимость Дара. Если вы разыграете карту с Даром обычным образом, это будет заклинание чар существа, которое разрешается и становится чарами существом на поле битвы. Его способность Дара и текст «Зачарованное существо получает...» игнорируются.

Если вы разыгрываете карту с Даром за стоимость Дара, то это не заклинание существа. Вместо этого карта становится заклинанием Ауры со способностью «зачаровать существо», так что вам нужно будет выбрать целевое существо, чтобы разыграть эту Ауру. Если у существа есть способность Героизма, она сработает, как срабатывает от любого заклинания Ауры.

Если после того, как вы разыграли карту с Даром в качестве Ауры, целевое существо покинет поле битвы, заклинание Ауры разрешится как чары существо, а не будет отменено, как отменилась бы обычная Аура. Если в момент разрешения заклинания Ауры целевое существо все еще находится на поле битвы, заклинание разрешается как Аура, зачаровывающая это существо.

Пока Аура с Даром зачаровывает существо, она дает ему бонусы, перечисленные в текстовом поле. Если существо, которое она зачаровывает, по любой причине покидает поле битвы, Аура немедленно становится чарами существом, вместо того чтобы отправиться на кладбище, как обычные Ауры.

Преданность и Боги

Боги Тероса даруют свою милость тем, чья Преданность достаточно велика.

Ваша Преданность цвету равна общему количеству символов маны этого цвета в мана-стоимости перманентов под вашим контролем. Для каждого из пяти цветов есть карты, которым важна ваша Преданность этому цвету, и, в зависимости от величины Преданности, они производят различные эффекты. Несколько примеров:

Перманент со стоимостью увеличивает вашу Преданность черному на один.

увеличивает вашу Преданность черному на один. Перманент со стоимостью увеличивает вашу Преданность красному на три.

увеличивает вашу Преданность красному на три. Перманент со стоимостью увеличивает на один вашу Преданность зеленому и на один — вашу Преданность белому.

Преданность считает только символы маны в мана-стоимости ваших перманентов — стоимости, указанной в правом верхнем углу карты. Символы маны в текстовом поле, например, в стоимости активации способностей, а также большие символы маны на базовых землях, не считаются при определении Преданности. Считаются только символы цветной маны; стоимость разыгрывания перманента не имеет значения, важна только ее цветная часть. Перманент, для которого важна ваша Преданность цвету, учитывает символы маны в своей собственной стоимости.

В пределах выпуска Терос это не имеет значения, но гибридные символы маны и другие необычные символы цветной маны также считаются при определении Преданности каждому из соответствующих цветов. Например, перманент со стоимостью увеличивает на два вашу Преданность красному и на два — вашу Преданность зеленому.

Служительница Караметры, например, всегда добавляет как минимум в ваше хранилище маны, поскольку у нее есть в мана-стоимости. Символы в текстовом поле не считаются.

Пять карт выпуска Терос представляют собой пять богов — легендарные чары существа с типом существа «Бог». Но они не воплощаются на поле битвы в качестве существ, пока ваша Преданность их цвету не станет достаточно высока.

У каждого из Богов Тероса есть Неразрушимость, и каждый из них является существом, только если у вас достаточно высокая Преданность его цвету. Если Бог выходит на поле битвы, пока ваша Преданность его цвету меньше требуемого значения, способности, которые срабатывают, когда существо выходит на поле битвы, не сработают. Если Бог на поле битвы является существом, а ваша Преданность его цвету становится меньше требуемого значения, он немедленно прекращает быть существом. Бог не может атаковать в том ходу, когда он вышел на поле битвы (если только у него нет Ускорения), даже если он выходил на поле битвы не как существо.

Боги всегда являются легендарными чарами, и их способности работают вне зависимости от того, являются они существами или нет. Нилея, например, всегда дает вашим существам Пробивной удар, какой бы ни была ваша Преданность зеленому.

Чудовищность

По диким землям Тероса бродят чудовища, которые готовы растерзать всякого, кто встанет у них на пути.

Чудовищность — это активируемая способность, и вы можете активировать ее в любой момент, когда можете ее оплатить. Когда способность разрешается, она проверяет, не является ли существо уже чудовищным. Если это не так, способность кладет на существо определенное количество жетонов +1/+1 и делает его чудовищным. Это означает, что если способность Чудовищности разрешится во второй раз, она уже ничего не сделает. Если способность Чудовищности каким-то образом отменяется, существо не получает жетоны +1/+1 и не становится чудовищным, так что способность Чудовищности можно будет использовать еще раз.

Многие существа с Чудовищностью также имеют срабатывающую способность, которая срабатывает, когда существо становится чудовищным, — другими словами, когда Чудовищность разрешается в первый раз.

Срабатывающая способность Сотрясающего Скалы Гиганта срабатывает, когда его способность Чудовищности разрешается в первый раз. Если к моменту разрешения способности Чудовищности Сотрясающего Скалы Гиганта нет на поле битвы, его срабатывающая способность не срабатывает.

Кроме того, некоторые карты с Чудовищностью получают определенные способности, пока являются чудовищными.

Предсказать

В Теросе в игру возвращается механика «предсказать».

Для действия «предсказать» всегда указывается определенное число. Чтобы предсказать, посмотрите соответствующее количество карт с верха вашей библиотеки, положите сколько угодно из них в низ вашей библиотеки, а оставшиеся положите обратно на верх библиотеки в любом порядке. Когда вы предсказываете 1, вы смотрите верхнюю карту вашей библиотеки и решаете, оставить ее на месте или положить в низ. Если вы предсказываете 2 или больше, у вас появляется гораздо больше вариантов.

Способность Огнеречивого Адепта срабатывает по одному разу за каждое ваше «предсказание», вне зависимости от того, сколько карт вы смотрите и куда их кладете. Например, когда на поле битвы выходит Вещунья, способность Огнеречивого Адепта срабатывает один раз.