Art by: Viktor Titov

Введение

Меня зовут Вивьен Рейд. Если вы читаете мой путеводитель, значит, стремитесь разгадать тайны Икории, как когда-то стремилась и я. Здесь я записала выводы и наблюдения, сделанные во время моих странствий. Я надеюсь, вы сумеете исследовать этот прекрасный мир, не вмешиваясь в его жизнь, и обязательно его полюбите. Если вы уже прибыли в Икорию, то советую поскорее убраться отсюда или отыскать надежное убежище, ибо эта земля жестока к ротозеям и простакам.

Чудовища

Икория — это мир, населенный чудовищами. В своих странствиях я повидала много фантастических созданий, но уверяю вас: во всей Мультивселенной нет ни одного мира, который сравнился бы с Икорией. Здесь водятся чудовища любых форм и размеров — от наводящих ужас исполинов, способных разрушать до основания целые города, до мелких умных тварей, которые легко уместятся у вас на плече. Небесные акулы парят над стадами неповоротливых гориаков, крылатые лисы порхают в кристальных лесах, и мрачные кошмарные создания выходят из теней, преследуя неосторожных. Чудовища повсюду, и все они по-своему восхитительны!

Art by: Jesper Ejsing

Однажды я наткнулась на этого гиганта, когда он бесцельно бродил по округе. Сначала он казался безобидным, но стоило ему услышать чей-то отдаленный крик, как он сорвался с места и ринулся на звук. Я никогда не видела, чтобы такое огромное существо двигалось так стремительно!

Главный урок, который вы должны извлечь из моего путеводителя: чудовища Икории — это сила, с которой необходимо считаться. Вам может показаться, что вы видите их насквозь, но каждое из них обладает такой мощью и красотой, о которых вы даже не подозреваете. Более того, они способны мутировать в нечто совершенно иное прямо у вас на глазах! Если ступать осторожно, наблюдать издалека и быть готовым к неожиданностям, эти чудесные создания откроют перед вами свои тайны. Но если их недооценить, уверовать в собственную неуязвимость или решить, что вы сильнее, как они сразу докажут вам вашу неправоту.

Люди

Люди — это единственные так называемые «цивилизованные» существа, которым удалось выжить в Икории, занимая сомнительное положение в середине пищевой цепи. Сказать по правде, люди мало меня занимают, но любой, кому удалось уцелеть в Икории, заслуживает определенного уважения. Это мир, где за выживание нужно бороться, и людям приходилось изобретать различные стратегии, чтобы избежать истребления на протяжении жизней многих поколений.

Люди Икории знают наверняка, что не могут тягаться силами с чудовищами, и поэтому предпочитают жить в защищенных убежищах. Это могут быть как крохотные заставы в диких землях, так и огороженные толстыми стенами города, и в каждом из поселений используются различные технологии для защиты от нападений. В большинстве убежищ, где мне довелось побывать, применяются как физические (высокие стены, рвы, пики), так и магические средства обороны (защитные заклинания; кристаллы, предупреждающие об опасности). Натуралисты, мудрецы и охотники изучают поведение живущих поблизости чудовищ, чтобы научиться защищаться от них или их избегать.

Несмотря на хитроумие и упорство людей, Икория не поддается приручению. Люди убедились на жестоком опыте, что от нападения чудовищ спасения нет, особенно когда нападающее существо способно мутировать в мгновение ока. В таких ситуациях никто не может противостоять чудовищу, кроме другого чудовища.

Узоманты

Хотя большинству людей, обитающих в Икории, приходится бороться против собственного мира, находятся и те, кому удается жить с ним в согласии. Узоманты — те немногие люди, которые умеют создавать магическую связь с чудовищами. Такая связь, которую называют элудхой, — это не просто отношения доверия и дружбы, а прочные мистические узы, соединяющие души человека и чудовища. Я встречала многих узомантов на своем пути и многому от них научилась. Элудха наделяет их мудростью и проницательностью, недостижимыми для их сородичей-горожан.

Каждый узомант создает такую связь по-своему. Иногда она возникает мгновенно — с первого взгляда, и для большинства становится огромным потрясением. Другие узоманты годами живут в диких землях неподалеку от своих будущих спутников, прежде чем связь сформируется. Узоманты не воспринимают своих чудовищ как домашних питомцев или как нечто, принадлежащее им. В выражении «мое чудовище» слово «мое» имеет тот же смысл, что и в выражении «мой лучший друг» или «мой напарник».

Узомантка по имени Винота рассказала мне, что лишилась руки, пытаясь убить чудовище, с которым впоследствии сформировала связь! Теперь она со своим чудовищем странствует по Икории, помогая другим узомантам и их спутникам сражаться бок о бок.

Art by: Magali Villeneuve

Чудовища не умеют говорить, но общаются с узомантами, используя различные невербальные способы. Помимо жестов и интонации применяется и способность к эмпатии, возникающая у спутников благодаря элудхе. Судя по рассказам узомантов, такая способность действует на подсознательном уровне, и поэтому и они, и их спутники не могут скрывать друг от друга своих истинных чувств. Я прожила всю жизнь среди животных, но даже я завидую невероятной близости между узомантами и их чудовищами.

Одежда и снаряжение узомантов часто отражают особенности облика их спутников. Я знала одну узомантку, носившую изящный головной убор ручной работы, напоминающий ветвистые рога ее чудовища. Другой осветлял волосы, чтобы они были похожи на пятнистую шкуру. Некоторые узоманты, чьи чудовища достаточно малы, носят одежду со специальными петлями, чтобы их спутники могли легко карабкаться по телу. Ну а те, чьи чудовища огромны, добавляют к броне особые крепления, чтобы их гигантские спутники могли легко схватить их и унести.

У большинства узомантов всего один спутник, но некоторые, как Киннан, способны сформировать связь со многими существами. Я пыталась расспросить, как ему это удается, но он лишь зарычал в ответ и ускакал верхом на одной из своих тварей. Похоже, тем, кто вырос среди чудовищ, хорошие манеры ни к чему!

Хотя узоманты наделены такой же гибкостью ума и творческой жилкой, как и горожане, они не склонны к проявлениям дружелюбия. Обитатели убежищ видят в чудовищах угрозу, и любое общение с ними строжайше запрещено. Человек, ставший узомантом, должен или полностью отказаться от своей связи, или уйти в изгнание, навсегда покинув дом и семью. Все узоманты, встреченные мной в диких землях Икории, были довольны своим выбором, но я уверена, что очень трудно полностью отвергнуть все, что было тебе дорого, откликнувшись на призыв к новой жизни.

Триомы

Art by: Jonas De Ro

В Икории есть пять основных географических областей, называемых триомами. Каждый триом отличается типом ландшафта, доминирующей группой чудовищ и наводящим ужас высшим чудовищем. Встреченная мной путешественница по имени Нарсет говорила, что триомы образовались из-за уникальных магических течений в землях этого мира. Каждая область возникла в результате смешения трех типов маны. Мне до сих пор неясно, много ли знают о таких вещах местные жители, поскольку они слишком озабочены решением более насущных вопросов.

Савай

Art by: Titus Lunter

Савай — это покрытая сухой травой и испещренная трещинами равнина вдоль побережья, где под поверхностью земли скрываются лабиринты пещер. Стаи гигантских кошек охотятся среди степной растительности, а многочисленные рытвины и туннели служат укрытием для людей и более мелких животных.

Краткая справка

Местность – покрытые травой равнины над скалистыми утесами и подтопленные туннели под землей

Доминирующая группа чудовищ: кошки

Савай отличается засушливым климатом — естественных осадков за год здесь выпадает всего несколько сантиметров. Люди расходуют воду очень бережно или добывают ее с помощью магии, а дикие животные Савая зависят от перемещений гигантских чудовищ, оказывающих влияние на погоду.

Ущелья и туннели пещерной сети Унундо тянутся под землей на многие мили. Во тьме пещер любой ваш шаг может оказаться последним: некоторые туннели неожиданно обрываются, заканчиваясь глубокими провалами, такими как бездонная ®Глотка Глондо.

Джал Корча, или «дорога страха», уходит на запад от Драннита вдоль побережья Аттайяла, пересекает горы Раугрина и, наконец, достигает города Лавобрег. На савайском участке дороги встречается множество ненадежных каменных мостов, выстроенных над многочисленными ущельями.

Кошки

Кошки — это свирепые хищники, стаи которых бродят по равнинам и плоским холмам Савая, охотясь на таких крупных травоядных, как быки, слоны и антилопы. Подобно кошкам из других миров, икорианские коты обожают играть с едой. Крупнейшие представители этой группы наслаждаются охотой на людей: выбирают своими жертвами охотников на чудовищ, преследуют странствующих торговцев и обходят защиту городов-убежищ, проявляя свойственную им силу, ловкость и хитрость. Кошки, связанные узами, часто приносят еду узомантам, проявляя тем самым свою любовь.

Art by: Cynthia Sheppard

Чудовища из группы кошек отличаются некоторыми общими чертами, которые роднят их с привычными для нас кошками. У них почти такие же уши, хвосты и когтистые лапы. Часто встречаются гривы, как у львов, или пятна на шкурах, напоминающие об окрасе гепардов, тигров или ягуаров. У многих икорианских кошек есть крылья. К моему удивлению, местные жители считают наличие крыльев естественной особенностью группы кошек, а не результатом мутации. В любом случае не забывайте мой совет: постоянно поглядывайте в небо.

Снапдакс, Всеохотник

Art by: Sidharth Chaturvedi

В пещерах Савая устроил себе логово Снапдакс — высшее чудовище и жестокий охотник, собирающий части тел своих жертв в качестве трофеев. Трофейная охота считается среди людей проявлением чудовищной жестокости, и я нахожу извращенную справедливость в существовании чудовища, собирающего трофеи из людей. Впрочем, вряд ли икорианцы оценят эту иронию. Снапдакс — непревзойденный хищник, объединяющий в себе кошачий ум и умение подкрадываться незаметно с агрессией динозавра. Трудно представить себе более эффективную машину для убийства.

Art by: Seb McKinnon

Риэлль рассказывает древнюю легенду о том, как Снапдакс разрушал ранние человеческие поселения по всему Саваю. По ее словам, выжившие после тех нападений люди объединились, чтобы построить новое убежище. Ему дали имя Драннит.

Драннит, несокрушимый город

Драннит – самое большое убежище людей в этом мире, процветающий город с десятками тысяч жителей. Он расположен на плодородной равнине Эгали в низинах Савая, пронизан гигантской кристаллической колонной и защищен кругами высоких каменных стен. Хорошо обученные войска Драннита не имеют себе равных в отражении атак чудовищ. Местные жители утверждают, что за всю историю существования Драннита никто так и не сумел захватить их город. А еще говорят, что Драннит основали в те времена, когда людей осталось совсем мало, вот почему неумолимый страх перед чудовищами так укоренился в их культуре и в системе идеологического лидерства.

Драннит построен вокруг огромнейшего в мире кристалла – Аргалита, который для жителей города символизирует надежду и безопасность. Аргалит служит центральной осью города и основой магической защиты Драннита против чудовищ.

Стратегия выживания для Драннита – это прямолинейная сила. Его жители встречают угрозу лицом к лицу, оттесняя чудовищ за пределы городских стен. Оборонительные войска Драннита в народе называют Медными Кителями за униформу с полосами и полированными пуговицами. Это самая мощная и хорошо снабжаемая военная сила в мире. Медные Кители – сплоченное войско защитников города, в которое входят также маги и члены городского магистрата.

Солдаты держат чудовищ на расстоянии с помощью пик, баллист, сетей и другого специального вооружения. Маги атакуют напрямую, пользуясь заклинаниями и защитными чарами, а также поддерживают систему сигнальных кристаллов, которые предупреждают о приближении чудовищ. На мой взгляд, их методы чересчур грубы, но я уважаю этих бойцов за упорство и взаимовыручку. Медные Кители сражаются бок о бок – так же, как и те узоманты и чудовища, которых они держат подальше от города.

Art by: Zoltan Boros

Кетрия

Art by: Sam Burley

Кетрия – это смешанный лес, в котором журчат реки и растут большие образования кристаллов. Водопады срываются с заросших деревьями горных утесов в речные каскады и озера. Ни в одном другом месте растущие кристаллы не вписываются в пейзаж лучше, чем в лесу Кетрии. Ученые и мудрецы приезжают сюда издалека, чтобы напитаться вдохновением, наблюдая чудесные картины нетронутой природы.

Краткая справка

Местность – реки и водопады журчат между кристальными деревьями и устремляются вниз по горным склонам.

Доминирующая группа чудовищ – элементали

Озеро Аттаяль, в которое впадает река Тал – самое большое озеро этого мира. Его вполне можно принять за море! Мне рассказывали, оно такое глубокое, что в нем живут тысячи водных существ. Именно там я встретила Риэлль, чья мудрость была так же неизмерима, как и ее возраст. Она поделилась со мной немалым числом легенд и секретов, которые я теперь передаю вам.

В Кварцевом лесу особенно густо растут розетки кристаллов. Кора деревьев там днем и ночью переливается самыми разными цветами. Некоторые ученые говорят, что именно в этом лесу рождаются элементали, и рядом с ним они наиболее агрессивны.

Огромные травоядные животные повалили целые древесные рощи на много километров вдоль реки Тал, выстроив длинную цепочку дамб. В разлившихся из-за этого прудах плещется огромное множество рыб, которыми кормятся не только чудовища, но и находчивые люди.

Элементали

В поросших кристаллами лесах Кетрии воздух, вода, земля и огонь оживают точно так же, как растения и звери. Элементали – это существа, которые воплощают природные силы стихий. Они принимают знакомые людям формы животных, но отличаются яркими цветами, бесплотными телами, а также странными или необычными физическими чертами, которые отрицают закон земного притяжения.

Кристаллы – естественная часть пейзажей Кетрии, и для родившихся там элементалей они – неотъемлемая черта. Кристаллы могут парить вокруг них или расти из их кожи.

Art by: Lie Setiawan

Обычно элементали держатся отчужденно, но если завоевать их доверие, они могут вести себя весьма дружелюбно. Но не стоит забывать об их первобытной сути, иначе можно быстро обнаружить себя в самом центре природной катастрофы. Элементаль земли так же опасен, как оползень в горах, и ровно настолько же озабочен вашей безопасностью.

Иллуна, Исполнительница желаний

Art by: Chris Rahn

В лесах Кетрии от кристалла к кристаллу переплывает по воздуху высшее чудовище Иллуна: эфирное создание, наделенное способностью ткать сновидения и исполнять желания. О ней мало достоверных сведений, а то, что все же известно,отрицает саму логику, по которой живет наш мир. Говорят, что Иллуна в буквальном смысле воплощает мечты, но одаривает избранных исключительно по собственной прихоти. Однажды мне довелось услышать голос Иллуны. Это незабываемо прекрасный аккорд, который гармонирует с песнью самого мира.

Art by: Seb McKinnon

Риэлль ведет древнее сказание об Иллуне, существе из снов, однако описание меняется от рассказа к рассказу! Возможно, старуху начинает подводить ее память. Или это очередная великая мистификация Иллуны?

Кристаллы и мутации

Растущие из земли кристаллы встречаются по всей Икории, однако больше всего их в Кетрии. Природа этих кристаллических образований не слишком понятна как жителям городов, так и узомантам, однако известно, что они способствуют росту и эволюции чудовищ. В течение своей жизни чудовища могут увеличиваться в размерах, деформироваться и обретать новый облик. Некоторые просто становятся больше или мощнее. В других случаях – получают совершенно новые черты. Я видела, как чудовища внезапно отращивали крылья, лишние конечности, шкуру или перья, даже вторую голову!

Некоторые чудовища мутируют, становясь гибридами, то есть соединяя в себе признаки нескольких видов (например, динотигр или элементаль-гну).

Art by: Cristi Balanescu

Многие кристаллы в Икории начинают светиться при приближении чудовищ, поэтому жители городов научились собирать их в продуманные сигнальные системы. Кристаллы размером с дом нередко появляются в архитектуре человеческих убежищ. Небольшие кристаллы часто вшивают в военную форму: при этом они служат не только для обнаружения чудовищ, но и для обозначения ранга и специальности бойца. Фигуры, которые создают военные маги, также отражают формой и цветами те кристаллы, что растут в поселении или вокруг него.

Индата

Art by: Noah Bradley

Индата – край невысоких холмов и таинственных долин, по которым бродят причудливые светящиеся существа. Говорят, путешественники съезжаются посмотреть на спираледрева и папоротники в мерзлых низинах, но сами становятся добычей кошмарных чудовищ. В Индате не найти укрытия, любое место просматривается отовсюду. Поэтому хищники здесь используют естественную маскировку, чтобы застать свою добычу врасплох.

Краткая справка

Местность – болотистые пруды посреди равнин, на которых поодиночке растут деревья необычных форм.

Доминирующая группа чудовищ – кошмары

Говорят, некоторые из низин Индаты сформировались из гигантских следов, которые ведут от лесов Загота на юге к северо-западному побережью. Риэлль считает, что давным-давно эти следы оставило самое огромное чудовище, когда-либо жившее в этом мире – перед тем, как уйти в море и исчезнуть.

В Индате обитают несколько видов ночных кошек, летучих птицемышей, насекомых и других существ, чьи тела неярко светятся в темноте. Даже в самые темные часы равнины Индаты озаряются слабым светом, который испускают их обитатели.

Спираледрева, растущие в Индате, зачастую имеют несколько стволов, которые переплетаются, образуя двойные спирали, и густо покрыты листвой. Случается, что их ветви обвивают кристаллы или другие объекты, принимая неправильные изогнутые формы, которые привлекают некоторых ночных существ.

Кошмары

Кошмары, как следует из названия, стали для человечества источником самых жутких и первобытных страхов (а может, и их материальным воплощением). Они охотятся по ночам среди холмов, лесов и низин Индаты, и в темноте мерцают их глаза (а у некоторых кошмаров их бывает не меньше десяти). Похоже, они действительно обожают выслеживать своих жертв. Те, кто выжил после нападений кошмаров, клянутся, что эти чудовища буквально питаются страхом.

Кошмары могут быть самыми разными по форме и размеру, однако их легко отличить по некоторым ужасающим чертам. Зачастую у них больше конечностей, чем у обычных зверей; это могут быть костлявые руки или извивающиеся хвосты. Почти всегда у кошмаров больше одной пары глаз. Иногда они расположены вовсе не на голове (хотя однажды мне встретился кошмар, у которого вообще не было глаз).

Art by: Antonio José Manzandeo

Один солдат рассказал мне, что кошмара проще всего узнать, если спросить себя, появился ли он из ниоткуда в самое неподходящее время.

Не буду говорить намеками: я вам не советую пытаться устроить себе встречу с кошмарами. За ними увлекательно наблюдать издали, но даже самый милый из них может быть смертельно опасен. Узоманты, которые ухитрились сформировать связь с кошмаром, для меня одни из храбрейших людей на земле.

Нетрой, Обитатель смерти

Art by: Slawomir Maniak

Все путешественники, которых я встречала в Индате, говорили одно и то же: опасайся шепотов. Эти звуки знаменуют приближение высшего чудовища Нетроя, гибрида кошки и кошмара, который способен поднимать мертвых. Вокруг него вьются души давно умерших, они слышат его зов, а их гниющие останки восстают из земли, обретая ужасающее подобие жизни. Многие охотники на чудовищ рассказывают, что кому-то из их товарищей отомстила уже убитая однажды добыча. Жуткие истории, но, по крайней мере, со счастливым концом (с моей точки зрения).

Риэлль рассказывает о том, как Нетрой впервые совершил убийство. Мудрецы верят, что быть сожранным Нетроем – единственный способ окончательно исчезнуть из мира: это чудовище обладает властью над смертью и пожирает не только тела, но и души.

Небесный парус

Небесный парус – это подобие города в небесах, составленное из десятков летучих кораблей, влекомых надутыми воздухом шарами. Благодаря этим шарам, а также рулевому парусу город почти не опускается на землю, избегая угрозы со стороны тех чудовищ, которые не в силах подняться в воздух. Полы и перекладины здесь сделаны из чрезвычайно легкого дерева и пустотелых костей птеродактилей, а воздушные шары могут отсоединяться и прикрепляться по отдельности.

Art by: Piotr Dura

Стратегия выживания для Небесного Паруса – мобильность. Это поселение никогда не остается в одном месте надолго, уходя с путей сезонной миграции летучих чудовищ, которых в Икории множество. Если нападение все же случается, Небесный Парус может разделиться и рассыпаться в стороны, чтобы вновь соединиться в безопасном месте, либо отправить корабли-приманки, чтобы увести летающую угрозу подальше от основного флота.

Жители Небесного Паруса дерзки и независимы, они предпочитают жизнь в движении тому, чтобы сидеть на месте в ожидании атаки. Им тоже есть чем похвалиться в плане военной мощи, но мне нравится их подход к обращению с агрессивными чудовищами: по возможности избегать их.

Обитатели неба рассказывают, что много поколений назад в Индате был город-убежище Орн, со всех сторон окруженный стенами. Город был в безопасности: специально обученные биолюминесцентные полуночные кошки и летучие птицемыши кружили вокруг него днем и ночью, время от времени устраиваясь в его башнях. Поэтому в городе никогда не было темно. Но однажды ночью, по неизвестным причинам, светящиеся существа не появились, и под покровом темноты кошмары ворвались в город. Некоторым жителям Орна удалось спастись и вывезти некоторое количество материалов для того, чтобы впоследствии соорудить простейшие воздушные шары, наполняемые горячим воздухом. Со временем стало появляться все больше и больше воздухоплавателей, которые, объединившись, создали то, что сейчас называется Небесным Парусом. Лично я надеюсь, что когда-нибудь жители города вернутся в места обитания их предков, научатся жить в мире с чудовищами и вражда прекратится.

Раугрин

Art by: Jonas De Ro

Раугрин — это кольцо вулканических пиков, пляжи с белоснежным песком и каменные утесы из застывшей лавы, которые протянулись вдоль берега. От остальной части материка эту местность отделяет горный хребет Онгра. Город Лавобрег вырос в горах, между вулканическим шельфом и озером лавы Каулд.

Краткая справка

Местность – огромные вулканы вдоль береговой линии, окаймляющие пляжи с белым песком

Доминантная группа чудовищ — динозавры

Ослепительно белые пляжи Раугрина протянулись на сотни миль вдоль берега. При этом береговая линия продолжает увеличиваться! Потоки лавы, спускающейся со стороны горного хребта Онгра, устремляются в море, оставляя на своем пути причудливые выступы, которые постепенно увеличивают поверхность суши.

Извилистая горная дорога Джал Корча, или «дорога ужаса», длиной в тысячи километров соединяет Лавобрег, расположенный на юго-западе, с горным хребтом Онгра, берегом озера Аттаяль и городом Драннит, что стоит на великой равнине Эгали. На территории Раугрина по обочинам дороги Джал Корча установлены особые кристаллы, которые предупреждают о возможном появлении динозавров и других чудовищ, представляющих угрозу.

Говорят, что вулкан Чаррог — это наивысшая точка горного хребта Онгра и высочайшая вершина в мире. На раскаленных склонах Чаррога находятся места обитания динозавров, в которых они выводят своих детенышей. Похоже, люди — не единственные существа, которые научились использовать природные ресурсы с выгодой для себя.

Динозавры

Прекрасно чувствуя себя в знойной атмосфере вулканического Раугрина, динозавры стали живым воплощением неистового и яростного нрава извергающейся расплавленной породы. Они охотятся на любых существ без разбора и особых пристрастий, пожирая все, что движется, и сокрушая все, что оказывается между ними и их жертвой. Динозавры не брезгуют и падалью, но все же предпочитают добычу, которая корчится и извивается перед тем, как ее проглотят.

В отличие от динозавров из других миров, например Иксалана, Икорийские динозавры агрессивнее и больше напоминают пресмыкающихся. Они покрыты чешуей, иногда шипами, роговидными отростками и твердым как камень панцирем. Большая часть этих динозавров передвигаются на задних лапах и имеют огромный хвост, которым можно наносить мощные удары соперникам. Широко распространены также летающие и водоплавающие динозавры, при этом и те, и другие тоже довольно агрессивны.

Один узомант, с которым я общалась, сказал, что лучший способ заслужить уважение динозавра — принять боевую стойку и уверенно демонстрировать готовность к схватке. Рекомендую для начала опробовать эту методику на небольшом динозавре.

Вадрок, Гром-Ящер

Art by: Zack Stella

Свое имя он получил из-за жуткого грохота, который он издает, рассекая небесные просторы. Вадрок, громогласное высшее чудовище, властвует в небе Раугрина. Возможно, он не самый крупный и быстрый, но, без всякого сомнения, самый свирепый. Во время полета Вадрок накапливает магическую энергию, а затем выдыхает ее в виде голубого пламени. Мудрецы говорят, что огненное дыхание Вадрока обладает магическими свойствами и способно произвести всевозможные разрушения, но их результат, как это уже не раз бывало, всегда один и тот же: смерть. Неоспоримое господство Вадрока в сочетании с его маневренностью позволяет ему неожиданно появляться в любой точке Раугрина, поэтому многие жители из других триомов с иронией называют этот район «Владение Вадрока».

Риэлль говорит, что, согласно древней легенде, когда-то Вадрок сжег убежище людей дотла. По ее словам, магический огонь уничтожил не только город, но и все воспоминания о его существовании. Правда, мне не удалось найти никого, кто смог бы подтвердить или опровергнуть эту легенду.

Лавобрег

Лавобрег — это город, скромно укрывшийся под огромным вулканическим шельфом горного хребта Онгра в Раугрине. С шельфа стекают ручейки лавы, попадая в специальные, строго контролируемые каналы для сбора и пропуска таких потоков, и устремляются к озеру лавы Каулд. Жилища и рынки Лавобрега располагаются на мостах и пешеходных дорогах, возведенных над каналами с лавой.

В основе стратегии выживания Лавобрега — его недоступность. Благодаря расположению под вулканическим шельфом Лавобрег надежно защищен от голодных чудовищ, которые интуитивно устремляются в другие районы, где можно добыть пищу меньшими усилиями. Маги, которых называют заклинателями камня, могут воззвать к огненным потокам, спускающимся к городу по склонам вулканов, и они изменят свое направление. В случае крайней необходимости Лавобрег может окружить весь город почти непрерывной завесой из лавы, тем самым блокируя доступ к нему для всех чудовищ, за исключением самых настойчивых.

Жители Лавобрега отличаются особым бесстрашием, поскольку сознательно выбрали невероятно опасные условия проживания, чтобы отгородиться от чудовищ, представляющих не меньшую угрозу.

Пользуясь легким доступом к жару от вулканов, они прославились своими достижениями в области металлообработки, кузнечного дела, ваяния и производства инструментов. В самых разных районах Икории горожане и охотники рассказывали мне, что лучшее оружие и экипировка производятся в Лавобреге. Огорчает лишь то, что люди, которые довольно удачно укрылись от чудовищ, все еще вносят весомый вклад в ожесточенную борьбу с ними.

Загот

Загот представляет собой протяженный и густой тропический лес с деревьями, напоминающие грибы, и болотами, источающими сырость. Огромные, неповоротливые чудовища, пережевывая траву, бродят среди зарослей фанспора, а светящиеся насекомые на гигантских листьях кувшинок неторопливо плавают по мелководным прудам и заболоченным территориям.

Краткая справка

Местность – густые тропические леса с огромными скоплениями кувшинок и заболоченными территориями

Доминантная группа чудовищ — звери

Хорошее состояние лесов Загота объясняется достаточным количеством влаги, которая накапливается в болотистой почве. Водоемы Загота покрыты гигантскими кувшинками. Это огромные растения, которые могут достигать тридцати футов в диаметре и способны выдержать вес сразу нескольких существ. Для тех, кто, как и я, ходит по земле, это самый простой способ преодоления водных преград.

Стада зверей Загота перемещаются туда, где находится их излюбленная пища. Некоторые травоядные виды перемещаются по путям миграции других особей: одни поедают твердые внешние листья, другие — более нежные, уже не защищенные листьями фрукты, которые остаются нетронутыми после первых.

Загот — популярное место охоты на чудовищ. Бивни, рога, шкуры и мясо местных зверей — ценный товар, который можно удачно обменять или продать. Самопровозглашенный мастер-охотник Чевилл все свое время проводит, слоняясь по болотам, как будто они принадлежат только ему. Он виртуозно копирует звуки некоторых животных, чтобы привлечь вожаков с ветвистыми рогами, оторвав их от стада. Это худший представитель племени людей.

Звери

В густых лесах Загота кипит жизнь. Их главные обитатели — звери всех видов и размеров. Внешне они напоминают травоядных лосей, лошадей, носорогов, верблюдов, кабанов и других животных. Но полагать, что все они послушные и смирные, — опасное заблуждение. Даже небольшие звери готовы яростно защищать свою территорию и, поддавшись стадному чувству, растоптать все на своем пути, если их потревожили или напугали.

У зверей есть свои отличительные особенности: косматая шерсть, толстая кожа, ветвистые рога, бивни, короткие и толстые лапы или копыта и т.д. В основном, они крупные и грузные, но встречаются и звери меньших размеров, более грациозные, напоминающие лошадей или антилоп. Обычно звери с благодарностью принимают поднесенную им еду. Важно убедиться, что они не примут за еду вас самих, и можно приступать к кормлению.

Броккос, Вечный Зверь

Art by: Filip Burburan

Все высшие чудовища — древние, но Броккос считается предшественником самых древних видов. Этот милый гигант бродит по лесам Загота и несет на себе собственный мини-лес, который растет прямо на его спине. Говорят, что для Броккоса время течет по-другому, не так, как у нас: чтобы моргнуть, ему нужно несколько минут, чтобы вдохнуть и выдохнуть — несколько часов, а чтобы вздремнуть — несколько недель! Но, подобно самому времени, Броккоса невозможно остановить. Если он начал двигаться, его уже никто не остановит: ни человек, ни чудовище, ни сама земля. По словам Риэлль, перемещения Броккоса совпадают со сменой сезонов в Икории, только неизвестно, это Броккос следует за сменой сезонов или смена сезонов следует за Броккосом.

Art by: Seb McKinnon

Риэлль рассказывала древнюю легенду о Броккосе. Согласно этой легенде, первым человеком, который хотел убить высшее чудовище, был охотник. Но вместо того, чтобы отразить нападение, Броккос преподнес человеку два подарка. Первым было видение прошлого, чтобы можно было учиться на своих ошибках. Вторым — видение будущего, чтобы вести других людей вперед.

Охотники

Только самые бесшабашные, упрямые, отчаянные и жестокие люди могут посвятить жизнь охоте на чудовищ, покидая относительно безопасные города-убежища и отправляясь на поиски добычи. Одни охотятся ради адреналина и азарта, другие – желая отомстить чудовищам, а третьи продают части туш чудовищ тем, кто в этом заинтересован. В моем представлении все они одинаково отвратительны.

Большинство людей в той или иной степени согласны со мной. И хотя охотникам редко запрещают заходить в города, им там точно не рады. Многие охотники, в свою очередь, считают, что цивилизация и ее законы подавляют свободу. И это, возможно, единственное, в чем мы сходимся. Среди охотников есть изгои, которых выгнали из убежищ, ест и те, кто выжил после разрушения убежищ. Я им не сочувствую. Воина, который сражается с врагом, чтобы защитить свой дом, можно понять, но бессмысленное лишение жизни ради азарта или прибыли я не пойму никогда.

Art by: Svetlin Velinov

Чтобы подстеречь жертву, охотники расставляют обычные силки и магические ловушки. Очень редко удается захватить и отпустить чудовище живым, что совсем глупо, хотя о таких случаях рассказывают многие заядлые охотники.

Art by: Livia Prima

Охотника можно узнать по его экипировке. Многие носят шлемы, очки или другие приспособления, чтобы защитить себя или создать устрашающий образ в глазах объекта преследования. Оружие охотников обычно имеет огромные размеры (иногда больше своего хозяина!), чтобы противостоять потенциальной жертве, которая также превосходит охотника по размерам. Оружие самых жестоких охотников имеет шипы и зазубрины, чтобы ранить или покалечить жертву, которую не удалось убить.

Удачи в пути!

Теперь вы готовы исследовать Икорию самостоятельно! Это величественный мир, полный опасностей. Определенная подготовка, внимание, немного удачи – и вы сможете познать много удивительных вещей, которые ждут вас здесь. Надеюсь, это руководство поможет вам и наставит на путь благоразумия. Пусть оно послужит вам на пользу и в дальнейшем вы передадите его следующему путешественнику по мирам, которому оно может понадобиться.

Вивьен Рейд