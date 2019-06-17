Всем привет! Это первая еженедельная статья, посвященная обзору «Базового Выпуска» 2020 . Сегодня я расскажу о дизайне выпуска и покажу вам три новых карты. Прежде всего хочу подчеркнуть тот факт, что я не имею никакого отношения к разработке этого набора, так как я не участвовал ни в концепт-дизайне, ни в дизайне выпуска. Разработкой руководил Йони Скольник, с которым я и побеседовал и от которого узнал всю историю создания этого выпуска.

Базовые потребности

«Базовый Выпуск 2020» мы создавали с оглядкой на дизайн «Базового Выпуска 2019». После многолетнего перерыва мы снова решили вернуться к созданию базовых выпусков, и версия 2019 года стала нашей первой попыткой создать новый. Йони со своей командой изучили «Базовый Выпуск 2019», чтобы понять, какие его аспекты были наиболее успешными.

Доступность

Одной из основных причин, по которой мы решили вернуться к созданию базовых выпусков, было желание получить набор, который бы помог начинающим игрокам легче втянуться в игру. Обычные выпуски, легальные в Стандартном формате, интересны, но рассчитаны скорее на продвинутых игроков и могут слегка напугать новичков. Базовые выпуски им больше подходят по двум причинам: пониженный уровень сложности и высокая отдача. Первое касается того количества механик, с которыми игроки будут иметь дело. Второе — карты должны быть легко доступны и хорошо узнаваемы. Сочетание этих двух факторов помогает создать максимально привлекательный набор для тех, кто только начинает играть. «Базовый Выпуск 2019» действительно был доступным, и мы хотели, чтобы «Базовый Выпуск 2020» стал таким же.

Объединение с ознакомительными продуктами

Для начинающих игроков мы создаем не только базовые выпуски. На самом деле у нас есть некоторое количество продуктов, которые мы называем «наборами для новичков»: это наборы, предназначенные для игры в определенном порядке и помогающие быстрее освоиться. Во-первых, это приветственные колоды. Сейчас в магазинах можно бесплатно получить одноцветные колоды из 30 карт. Такие колоды — это возможность попробовать сыграть без каких-либо рисков и финансовых вложений. Во-вторых, это колоды с Planeswalker-ами. Построенные вокруг одного planeswalker-а, эти заранее собранные наборы карт позволяют испытать в игре более объемную колоду, дополненную механиками. Затем идет Deck Builder's Toolkit - продукт, предлагающий игрокам карты, сгруппированные по тематикам. Из них начинающий игрок может построить свою первую собственную колоду. И, наконец, базовый выпуск, который является первым бустерным продуктом, его задача — ввести в игру идею коллекционных карт.

В прошлом мы создавали приветственные колоды, колоды на planeswalker-ах и наборы Deck Builder's Toolkit постфактум, пуская в дело все карты из базовых выпусков, какие только могли нам пригодиться. «Базовый Выпуск 2019» полностью изменил эту модель. Вместо того, чтобы выпускать продукты для начинающих, которые игроки получают с запозданием, мы стали «вплетать» их в дизайн базового выпуска. Это означает, что дизайнеры занимались не только созданием базового выпуска, но и всех четырех продуктов одновременно, чтобы с появлением базового выпуска остальные также находили своего пользователя. (Мы также предусмотрели возможность добавлять некоторые карты — обычно самые простые, базовые — специально для начальных наборов, которые будут подключаться к базовому набору, не входя в число бустеров.) В «Базовом Выпуске 2019» мы с этой задачей отлично справились и хотели, чтобы «Базовый Выпуск 2020» стал не менее успешным.

Отсутствие не являющихся неустаревающими ключевых слов

Начиная с Magic 2011 в базовых выпусках вновь появились простые неустаревающие ключевые слова (в Magic 2011 — Предсказание, в Magic 2012 — Кровожадность, в Magic 2013 — Повышение, в Magic 2014 — Щепки, а в Magic 2012 — Созыв). «Magic: Истоки», последний вышедший базовый выпуск, содержал два новых ключевых слова (Прославленность и Мастерство заклинаний), что стало новшеством для базовых выпусков (ну хорошо, были еще «Ограниченное Издание» (Альфа) и (Бета)). В «Базовом Выпуске 2019» мы решили удалить и не добавлять старое ключевое слово (хотя технически там была одна карта мифической редкости —Nicol Bolas, the Ravager/Nicol Bolas, the Arisen — использовавшая Трансформацию). В «Базовом Выпуске 2020» было решено продолжить начатое в «Базовом Выпуске 2019» .

Слабая атмосферность

Базовые выпуски не поддерживают текущий сюжет, однако для «Базового выпуска 2019» был выбран один ключевой персонаж — Никол Болас, и именно здесь раскрывается его прошлое. Действие «Базового Выпуска 2020» происходит немного не там, где события «Базового Выпуска 2019» , поскольку линия основного сюжета уже завершилась. Поэтому мы решили не фокусироваться на a атмосферности и сделать ее меньше по сравнению с «Базовым Выпуском 2019».

Пять одноцветных Planeswalker-ов

С тех пор, как в игру был введены карты planeswalker-ов, базовый набор содержал минимум пять таких (одноцветных) карт: так мы знакомили новых игроков с понятием planeswalker-ов, ключевым компонентом сюжета и бренда Magic. «Базовый Выпуск 2019» включал в себя пять одноцветных planeswalker-ов, а также двухстороннюю карту Никола Боласа, который из существа превращался в planeswalker-а. «Базовый Выпуск 2020» должен был также иметь пять одноцветных карт planeswalker-ов (но не одинаковых), а также кое-что еще, о чем я сейчас собираюсь рассказать.

Хотя дизайнеры и добавили в «Базовый Выпуск 2020» многое из того, что сочли удачным в «Базовом Выпуске 2019», в некоторых областях у них еще оставался простор для улучшений.

Драфт

Сильнее всего дизайнеры «Базового Выпуска 2020» стремились доработать его для игры в ограниченном формате и для драфта. «Базовый Выпуск 2019» был построен на десяти двухцветных драфтовых архетипах. Некоторые из них, например бело-голубая «тема артефактов» и зелено-белая «тема аур», были очень замкнутыми, и их было трудно комбинировать со смежными драфтовыми темами. Результатом этого стала проблема распределения карт по мощности. Если сделать их слишком сильными, архетип становился слишком мощным, если его собирает только один игрок (а другие не хотят брать эти карты). Если же сделать их слишком слабыми, никто никогда не соберет этот архетип. У других выпусков есть преимущество новой механики, которая помогает «перекрывать» темы между нужными цветами (к примеру, если требуется усилить синий и красный, эти два цвета можно сделать главными для новой механики). А вот базовые выпуски, в которых приходится иметь дело только с неустаревающими ключевыми словами, подобных инструментов не имеют.

Йони, получивший большой опыт построения драфтовых архетипов, возглавляя работу над Masters 25 и Ultimate Masters (подобные выпуски требуют мастерства в создании драфтов из уже имеющихся компонентов, поскольку в наборах используются только переиздания), для решения этой проблемы применил совершенно новый подход. Что если построить этот набор на сочетании трех цветов?

«Базовый Выпуск 2019» включал в себя цикл из трех цветов (основной и два союзных), посвященный легендарным Драконам. Колода должна была строиться на этих атмосферных картах и добавить в игру эффект «Командир». Решив, что «Базовый Выпуск 2020» должен отличаться от «Базового Выпуска 2019», Йони понял, что нужно сосредоточиться на трехцветных «клиньях» легендарных существ (основной цвет и два вражеских). Это означало, что группы в драфте должны были выглядеть как «клинья»: красный-белый-черный, зеленый-синий-красный, белый-черный-зеленый, синий-красный-белый и черный-зеленый-синий).

Выбрав комбинации-«клинья», Йони со своей командой решили взять пять тем, строго придерживаясь пар союзных цветов в каждом «клине» (в каждой комбинации есть только одна союзная пара), а вражеским цветам в теме решено было уделять меньше внимания. Таким образом, вы можете собрать пару союзных цветов, чтобы сыграть двухцветную тему, или добавить вражеский цвет, чтобы получить трехцветную. Ниже я покажу, как играются эти темы.

Полет (синий-красный-белый)

Первая тема, с которой они начали, — это Полет. Бело-синяя тема традиционно является одной из самых сложных для новичков. В ней чаще всего используется стратегия реактивного контроля, популярная у опытных игроков и довольно трудная для понимания у начинающих. Полет, напротив, весьма прямолинеен. Разыгрываете трудно блокируемое существо и атакуете. К счастью, Полетом обладают в основном белые и синие карты. Значит, третьим цветом в этой теме станет красный. У красных обычно не так много карт с Полетом (только Драконы и Фениксы), но достаточно, чтобы его слегка усилить без сдвига в диаграмме цветов.

Элементали (зеленый-синий-красный)

Элементали как тип существ появляются во всех пяти цветах, но чаще всего — в красном и зеленом (в 70 процентах случаев одноцветный Элементаль будет красным или зеленым). Что интересно, синий — это третий «любимый» цвет Элементалей (синий ведь цвет воздуха и воды, в то время как красный — цвет земли и огня). Поэтому он отлично подходит для цветового «клина» зеленый-синий-красный. Элементали также отлично подчеркнули тему Чандры, которая стала лицом этого выпуска. (О ней я подробно рассказываю ниже.)

Массовость (белый-черный-зеленый)

Зеленый и белый — цвета, в которых преобладают существа и карты, создающие фишки (на зеленый и белый приходится более 55% одноцветных карт, создающих фишки), поэтому нам показалось верным решением сосредоточить эту цветовую пару на «стратегии массовости». Эта стратегия основывается на использовании существ и множественном создании фишек, чтобы превзойти противника числом, атакуя большим количеством существ. Ключ к успеху «массовости» лежит в создании существ и использовании эффектов, действующих сразу на весь отряд (эта способность также чаще встречается у белых и зеленых карт). Черный — это третий цвет, связанный с большим количеством существ и созданием фишек, что делает его идеальным кандидатом на место третьего в этом сочетании цветов.

Агрессия (красный-белый-черный)

Здесь дела обстояли сложнее. Большинство наборов Magic поощряют использование агрессивной стратегии (использование всей имеющейся маны в каждый ход и постоянные атаки в попытках выиграть партию как можно быстрее, не давая противнику предпринять контрмер). Белый, красный и черный чаще всего ассоциируются с использованием агрессивной стратегии, но цветовая пара красный-белый особенно в этом сильна. Это вражеские цвета, не союзные. Идея «Базового Выпуска 2020» заключалась в том, чтобы вместо красно-белой пары сдвинуть фокус на пару черный-красный, оставив белый третьим, дополнительным цветом. Для этого пришлось пересмотреть характеристики некоторых белых и черных существ, которых мы планировали включить в набор, но сделать это было несложно.

Эффекты, связанные с выходом на поле битвы (черный-зеленый-синий)

Как я объяснял выше, новичкам может быть непросто освоить контролирующие стратегии. Йони и его команда решили, что неплохо было бы построить контроль-колоду на синих и черных картах, поскольку они больше связаны с активными действиями и меньше — с реакциями. И у черных, и у синих есть существа со способностями, связанными с выходом на поле битвы, которые помогают более активно контролировать процесс боя. Эти возможности видят даже для начинающие игроки, пусть и не до конца понимая всю глубину этой стратегии. Такие карты обычно объединяют с зелеными, поскольку они больше сосредоточены на существах и хорошо сочетается со способностями, связанными с выходом на поле битвы. Еще одна причина, по которой эта тема работала хорошо, заключалась в том, что остальные четыре были основаны на использовании существ, поэтому использование этих способностей позволило добиться большей синергии между темами.

Итак, мы рассмотрели все темы, а теперь давайте поговорим о том, как они могут применяться в драфте. Игроки могут использовать три разных подхода.

Во-первых, можно собирать пары союзных цветов. У каждого своя сильная тема, ярко отраженная в картах. Во-вторых, драфтеры могут выбрать стратегию трех цветов «клина». Повторюсь, все пять «клиновых» стратегий состоят в использовании двух союзных цветов при поддержке третьего, вражеского. И в-третьих, можно собрать колоду из вражеских цветов. Такие колоды как бы объединяют в себе две темы, потому что любая вражеская комбинация будет иметь один цвет, который является основным в теме A и дополнительным в теме B, тогда как другой цвет будет основным в теме B и дополнительным в теме A. В качестве при мера рассмотрим комбинацию синий-красный.

Синий — основной цвет в теме Полета и второстепенный у Элементалей, а красный является основным для Элементалей и второстепенным для Полета. Вначале вы выбираете синего летуна-Элементаля. Очевидно, что вы можете комбинировать его с белыми картами и создать двухцветную колоду с Полетом, или с красными и белыми для создания трехцветной колоды с Полетом, или с красным и зеленым, чтобы получить трехцветную колоду Элементалей. Конечно, вы можете собрать только красные карты и объединить в колоде темы Полета (поскольку красный — дополнительный цвет для Полета) и Элементалей (для которых красный — основной). Каждая из этих тем была разработана с учетом того, что она будет сочетаться с темами вражеских цветов.

Кроме того, поскольку набор охватывал всего пять тем, у Йони и его коллег появилось пространство для создания нескольких интересных карт, вокруг которых можно построить колоду, — чаще всего это необычные карты, которые опытные игроки в драфт могут использовать для создания весьма оригинальных колод.

Planeswalker-ы и их хитрости

Еще одна проблема, с которой столкнулись дизайнеры, — как сделать набор интереснее, используя карты planeswalker-ов. «Базовый Выпуск 2019» содержал двухстороннюю карту Боласа, но главной героиней «Базового Выпуска 2020» стала Чандра, а у нее уже была двухсторонняя карта в «Magic: Истоки». Так как же разнообразить набор с Чандрой? Ответ нашелся у Аарона Форсайта, старшего директора по разработке Magic.

«Война Искры» ввела в игру необычные и редкие карты planeswalker-ов (ну хорошо, изначально planeswalker-ы были редкими в «Лорвине», а мифической редкости тогда еще не существовало). Появление таких карт дало нам весьма интересные возможности. Что если в нашем наборе будет не одна карта Чандры, а три? В «Базовый Выпуск 2020» можно включить необычную Чандру, редкую Чандру и мифическую Чандру.

Это дало бы игрокам возможность сделать то, что они нечасто делают в Стандартном формате: сыграть колодой с темой planeswalker-ов. Как видите, следующие пять карт уже есть в Стандарте:

Помимо трех planeswalker-ов в «Базовом Выпуске 2020» есть еще четыре карты с Чандрой, две из которых я сегодня собирался вам показать. Первая — Пылающий Кот Чандры.

Посмотреть карту «Пылающий Кот Чандры» Как видите, эта карта не только тематически связана с Чандрой, но и механически связана с картами planeswalker-а Чандры и Элементалями (хотя, возможно, в колоде, темой которой является Чандра, вы захотели бы просто играть огненными Элементалями).

Вторая карта — Регулятор Чандры. Те, кто давно следит за историей Чандры, могут узнать устройство, которое они получила от своих родителей, чтобы управлять своими способностями пиромантки.

Посмотреть карту «Регулятор Чандры» Это цветной артефакт (о нем я подробнее расскажу на следующей неделе), сочетающийся как с planeswalker-ом Чандрой, так и с красными картами / горами. Карта такого типа будет отлично работать в колоде со множеством карт Чандры.

Последняя карта, которую я хочу вам показать, технически не связана с темой Чандры, но сюжетно подходит для колоды с Чандрой и отлично работает с двумя картами, показанными выше.

Посмотреть карту «Всадник Пламени» Cavalier of Flame — часть цикла мифических карт, о котором мы также поговорим на следующей неделе). Это карта существа, близкого сердцу Чандры.

Надеюсь, всех поклонников Чандры обрадует возможность составить крутую тематическую колоду из карт «Базового Выпуска 2020».

Это удовлетворение их базовых потребностей

Вот и все на сегодня. Об этом выпуске я еще много чего могу рассказать, так что на следующей неделе продолжим обзор новых карт. Надеюсь, мой сегодняшний рассказ разжег ваше любопытство и желание поскорее взять в руки «Базовый Выпуск 2020». Как всегда, я буду рад любым отзывам о сегодняшней статье, о новых картах или о «Базовом Выпуске 2020» в целом. Вы можете написать мне письмо или связаться со мной в любой социальной сети (Twitter, Tumblr и Instagram) и рассказать о своих впечатлениях.

На следующей неделе читайте продолжение рассказа о создании «Базового Выпуска 2020».

А пока развлекайтесь, продумывая, какую колоду с Чандрой вы соберете.

Поездка на работу #645 – Языки

Magic выпускается на одиннадцати языках. В этом подкасте я рассказываю о том, как мы пришли к переводу игры на такой количество языков и как это отражается на ее дизайне.

Поездка на работу #646 – Повидать мир

Работая над Magic , мне посчастливилось посетить множество стран. В подкасте речь пойдет о местах, в которые меня завела работа над Magic.