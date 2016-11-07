Еще в 2005 году я написал статью «A Few Words with R&D», в которой рассказал читателям о профессиональном сленге отдела дизайна и разработки. Недавно я вновь наткнулся на нее и понял, как многое за прошедшие одиннадцать лет успело поменяться. Так что я решил написать обновленную версию, в которой рассказал о новых сленговых словах.

Но прежде чем мы перейдем к новым словам, давайте пройдемся по жаргону из первой статьи:

FFL, запасы, способность грабителя, дальний удар, повторяемая, способность Рутваллы, способность скипетра, секси, яркая, способность Тима, подстройка, нецельность, ванильное существо, WUBRG

Эти слова мы до сих пор используем в том же самом значении, о котором я рассказывал в первой статье.

Джонни, карта Джонни, Спайк, карта Спайка, Тимми, карта Тимми

Типы характеров игроков мы называем точно так же. С тех пор я только добавил к ним такие же женские имена. Тамми для Тимми и Дженни для Джонни. Спайк работает для обоих полов. Больше про типы характеров вы можете прочитать в моей статье здесь.

Сломанная, умная карта, карта-дискриминатор, хет-трик, повышаемая, псевдо-повторяемая, картон для наклеек, способность Вайлюли, спящая карта

Эти термины мы теперь почти не используем. Технически, мы можем использовать эти термины для обозначения того, о чем они говорят, но в современном отделе разработки и дизайна их вряд ли многие поймут — слишком редко они встречаются.

Свечка, безумный фермер, пончик Марка, N-ное издание, упаковочный материал, комбо-вомбо, время WotC

Эти слова мы больше не используем.

Бэг-енд, Восточная-1, Фокус-1, Фокус-2, Лаборатория, Хижина Леомунда, Библиотека, Резервуар маны, Старая Военная комната, Вапнер

C тех пор, как я написал ту статью, мы успели переехать в новое здание, и этих переговорных комнат больше нет. О новых переговорных комнатах отдела дизайна и разработки я расскажу в этой статье.

Мостик, Комната Страха, Бесплатный стол, Центральный вокзал, Яма

Некоторые прозвища для мест оказались для нас так важны, что мы перенесли их из старого здания в новое, так что они до сих пор в ходу. О новых местах с этими названиями я расскажу ниже.

Проворство, способность Серры, духовная связь

Эти способности получили официальные названия: Ускорение, Бдительность и Цепь жизни соответственно.

C, D, Мультивселенная, способность Офидиана, WotC

Для этих понятий у нас появились новые слова. О них я расскажу ниже.

Итак, со старым жаргоном мы разобрались, давайте перейдем к новому:

Доступная — термин для карт, хорошо подходящих для новых игроков. Мы стараемся следить, чтобы в каждом выпуске было достаточное количество доступных карт, подходящих для новичка, начинающего играть в Magic с этого выпуска. Раньше мы называли такие карты «М-годными», то есть пригодными для любого М-выпуска (а «М-выпусками» мы называли базовые выпуски, которые с определенного момента стали получать название «Magic», за которым следовал год). Слово поменялось по двум причинам. Во-первых, старое слово странно звучало, а во-вторых, базовых выпусков больше нет.

Свистать всех наверх — совещание, на которое приходят все сотрудники Wizards of the Coast. Каждый год проходит от трех до шести таких совещаний.

Союзные цвета — любая из пяти пар цветов, находящихся рядом на круге цветов: белый и синий, синий и черный, черный и красный, красный и зеленый и зеленый и белый. (Обратите внимание, что этот порядок — именно тот, в котором мы указываем цветовые пары, и так же расположены цвета в мановой стоимости.)

As-fan — сокращение от «as fanned». Это показатель, говорящий о том, как часто та или иная подгруппа карт появляется в среднем бустере. Обычно показатель as-fan — это среднее число карт, которое мы ожидаем увидеть в бустере. Например, в многоцветном выпуске показатель as-fan для традиционной многоцветной карты может равняться 2,3. Это означает, что в бустере выпуска из пятнадцати карт будет в среднем 2,3 традиционных многоцветных. Этот показатель важен, потому что помогает понять, как часто те или иные подгруппы карт будут встречаться в ограниченных форматах.

Обратная совместимость — этот термин говорит о тех качествах карты, что позволяют ей успешно взаимодействовать с ранее напечатанными. Хороший пример обратно совместимой карты — Пангармоникон из «Каладеша». Он работает с картами, эффект которых срабатывает при выходе на поле битвы, — то есть, с сотнями карт из множества предыдущих выпусков. Есть и термин с противоположным значением: паразитная карта.

Мишка — так называется любое существо 2/2 за две маны. Этот термин уходит корнями еще в «Limited Edition (Alpha)», где появилась карта «Гризли». Теперь мы говорим, например: «Думаю, белому нужен еще один мишка».

Мостик — самая симпатичная переговорная комната в штаб-квартире Wizards. Именно там проходят все встречи на высшем уровне. На Мостике проходят совещания «Карточное ремесло» и «Мировое ремесло». Обычно Мостик украшен громадными иллюстрациями текущего мира Magic — чаще всего это два Planeswalker-а из блока и три иллюстрации с ландшафтами. Название комнаты взято из «Звездного пути». (У большинства переговорных Wizards гиковские имена.)

C — этой буквой обозначается символ бесцветной маны. Например, «Sol Ring поворачивается за CC». Из пояснений к символу «M» ниже вы может узнать, как символ «C» использовался раньше.

Кэндлкип — это переговорная комната рядом с отделом разработки Dungeons & Dragons, которой разработчики Magic часто пользуются, потому что она близко и большая. Комната получила название в честь крепости-библиотеки в Забытых Королевствах (мире Dungeons & Dragons).

Карточное ремесло — это еженедельное совещание, на котором дизайнеры и разработчики разбирают технические вопросы. Мы говорим о таких вещах, как диаграмма цветов, шаблоны механик и последствия новых правил. Если кто-то хочет что-то поменять в техническим моментах работы над Magic, именно на этом совещании можно внести свои предложения.

Характерные — этим словом описываются типичные небольшие существа, чаще всего обычной редкости. Больших и редких существ мы называем эпическими. В настоящее время характерные существа по цветам такие:

Белый — люди

Синий — мерфолки

Черный — вампиры и зомби

Красный — гоблины

Зеленый — эльфы

Характерные существа встречаются не во всех блоках, но чаще все же встречаются.

Любопытство — так мы называем способность, позволяющую контролирующему существо игроку взять карту, когда существо наносит боевые повреждения. Самый известный пример существа с любопытством — Сорока-Воровка. Термин взят с карты Любопытство — ауры, дающей такую способность. Раньше (и в первой статье про жаргон) эту способность называли «способностью Офидиана». Но мы поменяли слово по той причине, что Ophidian из «Weatherlight» технически работает немного иначе: чтобы взять карту, от повреждений нужно отказаться.

Комната Страха — первой Комнатой Страха был кабинет Ричарда Гарфилда. Ричард не хотел сидеть в кабинете, так что он сделал из него комнату для встреч (неофициальную — ее никто не мог забронировать), где сотрудники отдела дизайна и разработки могли играть. Когда мы переехали в здание через дорогу, мы из уважения назвали ближайшую переговорную Комнатой Страха. Ее, впрочем, уже может использовать кто угодно в компании.

Храбрость — у отдела дизайна и разработки это прозвище для способности «Не может быть заблокировано существами с силой 2 или меньше». В «Каладеше» у трех карт есть такая способность.

Переходящая — этим термином называют способности, механики и инструменты, которые не попали в неустаревающие (см. ниже), но доступные для использования всегда, когда они понадобятся отделу дизайна и разработки. Среди примеров переходящих механик можно назвать гибридную ману, двусторонние карты и защиту.

Доминария — это огромное помещение на первом этаже штаб-квартиры Wizards. Большую часть времени оно используется как комната отдыха. Там можно поесть (время от времени в ней подается обед), сыграть в пинг-понг или настольные игры или просто посидеть и расслабиться. Иногда помещение используется для больших совещаний или собраний «Свистать всех наверх». Пререлизы для сотрудников всегда проводятся в Доминарии. Кроме того, здесь есть четыре переговорных комнаты: Равника, Зендикар, Склеп Ужасов и Уотердип. Первые два названия — очевидная отсылка к мирам Magic, вторые два — места из Dungeons & Dragons. Название «Доминария» было выбрано среди всех предложений сотрудников компании.

Drake — новое название базы данных Magic. Раньше она называлась «Мультивселенной».

Вражеские цвета — любая из пяти пар цветов, не находящихся рядом на круге цветов: белый и черный, синий и красный, черный и зеленый, красный и белый и зеленый и синий. (Обратите внимание, что этот порядок — именно тот, в котором мы указываем цветовые пары, и так же расположены цвета в мановой стоимости.)

ETB — сокращение от слов «выходит на поле битвы». Мы используем его, когда вручную пишем карты, а также когда говорим о таких срабатывающих способностях. Например, «Пангармоникон хорошо сочетается с ETB-эффектами». Раньше мы называли такие эффекты «CIP» — сокращение от «comes into play». Эту терминологию использовали до выпуска «Magic 2010», в котором появился термин «поле битвы».

ETBT — сокращение от слов «выходит на поле битвы повернутым». Используется в текстах карт, чаще всего — земель, но иногда встречается и на существах.

Уклонение — термин для любой способности существа, помогающей пройти через блокирующих. Примерты способностей уклонения — Полет, Угроза и Пробивной удар.

Неустаревающая — механика или способность, встречающаяся почти в каждом выпуске Magic. Примеры неустаревающих способностей — Первый удар, Смертельное касание и Цепь жизни.

Око Уджина — переговорная комната рядом с местом, где работает творческая команда Magic. Много лет помещение служило тихой комнатой с названием «Надежное Убежище», куда можно было уйти, если хочется поработать в тишине. Но нам потребовалось больше переговорных комнат, так что название поменяли, а комната перестала быть тихой.

Огненное дыхание — прозвище для способности, позволяющий потратить ману (обычно красную) и временно повысить силу существа (обычно оно получает +1/+0). Способность названа в честь первой карты, на которой появилась: Огненное Дыхание из выпуска «Alpha».

Мерцание — термин для способности, встречающейся в синем и белом цветах: изгнать перманент (чаще всего существо) с поля битвы, а потом вернуть на поле битвы. Есть две версии этой способности. Одна возвращает существо немедленно, а вторая — в конце хода. Первую версию отдел дизайна и разработки зачастую называет «мгновенным мерцанием». Название взято с карты Flicker из выпуска «Urza's Destiny» — первой, где появилась способность. Некоторые сотрудники также называют ее «миганием».

Бесплатный стол — в нашем прошлом офисе, который находился через дорогу от нынешнего, на кухне рядом с отделом дизайна и разработки был особый стол. На него можно было положить любой предмет, который тебе больше не нужен. Идея Бесплатного стола заключалась в том, что каждый мог бесплатно забрать с него какой-нибудь клевый предмет, а свои ненужные вещи оставить для других людей. Когда мы переехали, свой Бесплатный стол появился в каждой кухне (в новом офисе их по одной на каждом этаже).

Французская ваниль — ванильное существо — это существо без текста правил. Французская ваниль — существо, на котором есть только ключевые слова для существ. Ключевых слов может быть несколько. Такая терминология важна для дизайна и разработки потому, что мы стараемся следить за уровнем сложности в выпусках, а ванильные и французско-ванильные существа обычно менее сложные, чем все остальные.

Центральный вокзал — команда производства традиционно назвала свою самую большую переговорную комнату в честь Центрального вокзала Нью-Йорка. На стенах можно увидеть виды Центрального вокзала. Отдел дизайна и разработки время от времени использует эту комнату — это одна из самых больших переговорных на третьем этаже, где мы работаем.

Серый огр — сленговое название существа 2/2 за три маны. Название дано в честь существа из «Alpha» — ванильного 2/2 с конвертированной мана-стоимостью 3.

Грок — этот термин часто используют дизайнеры. Он взят из книги «Чужак в чужой стране» знаменитого фантаста Роберта Хайнлайна и означает «мгновенно понять всю концепцию целиком». Дизайнеры пользуются словом, когда обсуждают, насколько просто будет игрокам разобраться в новой идее.

Жесткая отмена — термин для заклинания, отменяющего любое заклинание без дополнительных условий. Карты Counterspell и Отмена — примеры жесткой отмены. Существует также описанный ниже термин «мягкая отмена».

Карта ненависти — карта, специально предназначенная, чтобы остановить другую карту, механику или стратегию. Карты ненависти обычно становятся реакцией на какой-то элемент игры, вышедший из-под контроля. Иногда они появляются заранее — на случай, если определенный элемент выйдет из-под контроля.

Хелволт — переговорная комната рядом с местом, где работает творческая команда Magic. Ее название изначально не было связано с Magic и несколько раз менялось, пока, наконец, не остановились на «Хелволте». В комнате можно увидеть гигантские изображения Авацины и Гризельбранда — самых знаменитых обитателей Хелволта (в сюжете первого блока «Innistrad»). Я часто шучу, что у нас многовато переговорных комнат, названных в честь мест, где попадали в ловушку персонажи.

Высокий полет — так отдел дизайна и разработки называет существ с Полетом, способных блокировать только других существ с Полетом. Пример существ с высоким полетом — Элементаль Облаков и Небесная Крачка.

Гигант с холмов — сленговое название существа 3/3 за четыре маны. Название взято у карты из «Alpha»: Гигант с Холмов.

H — буквой «H» обозначается гибридная мана в стоимости, когда точные цвета еще не определены. Например: «В блоке «Равника» все Маги Гильдий стоили HH».

Эпические — это редкие существа в каждом цвете, показывающие его эпическую мощь. На выявление эпических существ ушло много времени, и в некоторых цветах (синем и зеленом) мы много лет пробовали разные типы существ. Эпические существа — это:

Белый — ангелы

Синий — сфинксы

Черный — демоны

Красный — драконы

Зеленый — гидры

Импульсивное взятие — жаргон отдела дизайна и разработки для способности «изгоните N карт, и вы можете разыграть их до конца хода». Такая способность появилась, потому что мы хотели дать возможность брать карты красному цвету. Чандра, Пиромастер и Чандра, Факел Непокорности — примеры карт с импульсивным взятием.

Башня из слоновой кости — одна из самых близко расположенных к отделу дизайна и разработки переговорных комнат. Она названа в честь знаменитой карты из «Antiquities». В Башне из слоновой кости почему-то всегда очень холодно.

Неочевидный или «лентикулярный» дизайн — термин, которым обозначаются дизайнерские решения, кажущиеся простыми на поверхности, но раскрывающиеся для опытных игроков. «Лентикулярый» — это метод печати, при котором получается изображение, меняющееся в зависимости от угла, под которым вы на него смотрите. Больше про неочевидный дизайн вы можете узнать из моей статьи.

Линейные — так мы называем карты, поощряющие игру другими, строго определенными картами. Гоблинский Предводитель — пример линейной карты. Он дает +1/+1 гоблинам, а значит, поощряет вас за игру гоблинами. Линейные карты находятся на противоположном конце спектра от модульных. Больше об этой концепции вы можете узнать из моей статьи.

Затерянный Храм — самая большая соседняя с Ямой переговорная комната. Это отсылка к какой-то игре (думаю, что Dungeons & Dragons), но я с ней не знаком. Мы используем эту комнату, когда хотим устроить большое совещание.

M, N — дизайнеры используют «M» для указания на необходимый цвет. Чаще всего мы используем этот символ, когда говорим о циклах, и нам надо обозначить ману, которая в них будет использоваться. Например: «В этом выпуске нам нужен цикл существ 3/3 за 3M». Это значит, что белое существо будет стоить 3W, синее — 3U и так далее. «N» используется для многоцветных карт, когда надо указать на два символа маны. Раньше для этих целей мы использовали «С» и «D», но после «Клятвы Стражей» мы разделяем бесцветную и немаркированную ману, так что «C» используется для бесцветной. На самом деле в отделе дизайна и разработки произошел некий раскол. Разработка до сих пор использует «С», а дизайн перешел на «M» — в дизайне нужда использовать этот символ возникает гораздо чаще, поскольку мы занимаемся структурным планированием, и если у нас не будет разных символов, то легко запутаться.

Выравнивание маны — мы стараемся в каждый выпуск включать что-то, что для опытных игроков станет инструментом манипуляций с землями в колоде. Выравнивание маны обычно либо позволяет игрокам получить постоянный источник земель, либо дает возможность использовать ману на поздних стадиях игры, позволяя положить больше земель в колоду.

Царство медитации — одна из больших переговорных комнат на четвертом этаже. Ее долго называли Матрицей, но в итоге переименовали в Царство медитации, поскольку хотели, чтобы больше переговорных комнат называлось по мотивам игр Wizards. На одной из стен висит громадная иллюстрация с Царством медитации Никола Боласа.

Мэл — это один из эстетических профилей игроков. (Второй — Вортос.) Мэл — это игрок, которому нравится смотреть, как механики складывают игру в единое целое. Больше о Мэл вы можете прочитать в этой статье. Изначально Мэл звали Мелвином, но мы поменяли имя, чтобы оно подходило для любого пола.

Крутить — сленговый термин, означающий «положить карты с верха библиотеки на кладбище игрока». Впервые способность появилась на карте Мельничный Жернов из выпуска «Antiquities».

Мастерская Мишры — одна из самых маленьких переговорных комнат отдела дизайна и разработки, но мы часто проводим там совещания дизайнеров.

Модульные — так мы называем карты, никак не поощряющие игру другими картами. Модульные карты самодостаточны и отлично работают в полном вакууме. Исполинский Рост — хороший пример модульной карты, которую можно положить в любую зеленую колоду с существами. Модульные карты находятся на противоположном конце спектра от линейных. Больше об этой концепции вы можете узнать из моей статьи.

Новый мировой порядок — этим термином мы называем масштабное переосмысление подхода к дизайну и разработке карт, когда мы начали обращать внимание на уровень сложности карт обычной редкости. Это было сделано, чтобы игра стала проще для новичков, покупающих меньше карт, но сохраняла сложность для более увлеченных игроков. Вы можете прочитать об этом здесь.

Паразитные — так мы называем карты, работающие только с понятиями выпуска или блока, в котором напечатаны. Хороший пример паразитной карты — Indebted Samurai из «Champions of Kamigawa». Чтобы в полной мере использовать ее потенциал, вам нужно много самураев — существ, встречавшихся только в блоке «Kamigawa». Термин с противоположным значением — обратно совместимая карта.

Рейвенлофт — еще одна переговорная комната рядом с отделом дизайна и разработки. Она названа в честь мира из Dungeons & Dragons. По непонятной мне причине на стене изображена карта Пуэрто-Рико.

Реанимация — термин для помещения карт существа из кладбища на поле битвы.

Рыться — жаргон для красной разновидности способности грабителя, когда вы сначала сбрасываете карту, а потом берете.

Диверсант — любое существо, эффект у которого срабатывает, когда оно наносит боевые повреждения оппоненту.

Осколок — термин для любой комбинации из трех цветов, идущих на круге цветов подряд. Слово мы взяли из «Осколков Алары» — первого выпуска Magic, посвященного таким трехцветным сочетаниям. Существует пять осколков: зелено-бело-синий (Бэнт), бело-сине-черный (Эспер), сине-черно-красный (Гриксис), черно-красно-зеленый (Джанд) и красно-зелено-белый (Найя). До «Осколков Алары» такие трехцветные сочетания в отделе дизайна и разработки называли «арками».

Скрытный — не путайте со способностью Скрытности. Это жаргонное обозначение способности у существ, приносящихся в жертву, если они стали целью. Названа она так в честь первого такого существа — Skulking Ghost из «Mirage». Из черного цвета способность перешла в синий и теперь встречается у Иллюзий, так что кое-кто из отдела дизайна и разработки уже называет ее «способность иллюзий».

Мягкая отмена — так называются заклинания, отменяющие только определенные заклинания или делающие это при определенных условиях. Отвергнуть и Утечка Маны — примеры мягкой отмены. Про «жесткую отмену» я рассказывал выше.

Крадущийся — термин для существа со способностью «не может быть заблокировано более чем одним существом». Он назван в честь карты Крадущийся Тигр из «Mirage».

Шкала Шторма — этот инструмент впервые появился в моем блоге, но я уже неоднократно использовал его в статьях: по этой шкале оценивается возвращение механики в легальный для стандартного формата выпуск. Больше о ней можно прочитать здесь.

T — «T» в дизайне и разработке заменяет символ поворота.

Порог 1 — это термин дизайнеров, обозначающий карту, которой нужна одна карта из какой-то подгруппы, чтобы усилить эффект. Эльдрази-Агрессор из «Клятвы Стражей» — пример карты с Порогом 1.

Встречи Magic по вторникам — совещание, которое проводится каждый вторник днем, на котором мы обсуждаем общие вопросы Magic. Оно открыто для любого сотрудника компании, который интересуется Magic.

UEOT — сокращение для «до конца хода». Мы часто используем его, когда вручную пишем карты.

Потенциально ванильное — существо, которое становится ванильным после первого своего хода в игре (то есть, существо без каких-либо напоминаний). Мы также используем термин «потенциально французско-ванильное» — существо, после первого хода работающее, как существо только с ключевыми словами.

Вортос — это один из эстетических профилей игроков. (Второй — Мэл.) Вортос — это игрок, которому нравится смотреть, как игру в единое целое складывают сюжетные и атмосферные элементы. Больше о Вортосе вы можете прочитать в этой статье.

Клин — термин для любой комбинации из трех цветов, в которой один цвет сочетается с двумя вражескими. Термин стал популярным после «Ханов Таркира» — первого выпуска Magic, посвященного таким трехцветным сочетаниям. Существует пять клиньев: бело-черно-зеленый (Абзан), сине-красно-белый (Джескай), черно-зелено-синий (Султай), красно-бело-черный (Марду) и зелено-сине-красный (Темур).

Wizards — в ранние годы Magic компания Wizards of the Coast называла себя акронимом WotC (читается как «вот-си»). Но мы уже много лет как отказались от этого сокращения и говорим просто «Wizards».

Мировое ремесло — это еженедельное совещание, похожее на «Карточное мастерство», но на нем обсуждаются творческие вопросы, а не технические. Обычно оно проводится на Мостике.

Жаргонная десятка (и даже побольше)

На этом у меня сегодня все. Я не смог рассказать про все жаргонные термины, но сконцентрировался на словах, относящихся к дизайну, — с ними я встречаюсь каждый день. Как всегда, мне будет интересно выслушать отзывы по сегодняшней статье. Пишите мне по электронной почте или обращайтесь через социальные сети (Twitter, Tumblr, Google+ и Instagram).

До встречи на следующей неделе, когда я собираюсь подраться. А до тех пор желаю вам хорошо повеселиться со сленгом отдела дизайна и разработки.

«Поездка на работу #380 — мгновенное творчество»

В этом подкасте я расскажу, как быстро включить творческие способности.

«Поездка на работу #381 — концепции карт»

В этом подкасте я рассказываю о важном этапе создания карт, на котором мы определяем, как именно карта связана с атмосферой выпуска.