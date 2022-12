Ответ на вопрос 1 – c. RoboRally

Питеру Адкинсону, первому генеральному директору Wizards of the Coast, очень понравилась игра RoboRally, но тогда Wizards of the Coast была небольшой компанией, работающей с ролевыми играми, и не могла себе позволить производство фишек. В распоряжении Питера был печатный станок и художники, так что он сказал Ричарду, что может выпустить карточную игру. Он добавил, что лучше всего подойдет игра с короткими партиями, чтобы в нее можно было играть в перерывах между ролевыми сессиями. Ричард попробовал сделать такую игру — и это стало вдохновением для создания Magic. Подготовив прототип, он вернулся к Питеру, и тому так понравилось, что он согласился издать игру силами Wizards.

Ответ на вопрос 2 – c. Mana Clash

Когда Ричард закончил работу над игрой, он назвал ее просто Magic, но это название не подходило с точки зрения юристов — оно было слишком общим. Для игры придумали новое название, но Ричарду оно совершенно не понравилось. И он, и те, кто тестировали игру, продолжали называть ее «Magic». Компромиссным решением было добавление к названию некоего суффикса, и так игра получила название Magic: The Gathering.

Ответ на вопрос 3 – b. Gen Con

Первые карты показали на Origins, но это были демонстрационные образцы не для продажи. Первым конвентом, на котором продавалась Magic, стал Gen Con, но все это чуть было не сорвалось. Перед началом Gen Con фабрика Carta Mundi доставила первую партию Magic (около 6000 карт), но она вся была отправлена дистрибьюторам. Ожидалась вторая партия, но она должна была прибыть уже после того, как все отбыли на Gen Con. К счастью, Wizards удалось организовать доставку из Сиэтла в Милуоки (там в те годы проходил Gen Con). Однако в четверг, когда конвент начался, карты еще не доставили. Они прибыли только в пятницу днем — и Magic немедленно стала звездой выставки: все запасы были распроданы. Тогда Питер еще работал в компании «Боинг». После возвращения с Gen Con он уволился, чтобы все свое время посвятить работе в Wizards of the Coast.

Ответ на вопрос 4 – a. Birds of Paradise

Марк отправил иллюстрацию. Посмотрев на нее, Ричард решил, что птица слишком выделяется, но иллюстрация ему понравилась, так что он сделал карту специально под нее. Интересно, что много лет подряд мне говорили, что двойной землей был Tropical Island, но в этом году на Гран-при Лас-Вегас я встретился с Марком Пулом лично, и он мне рассказал, что на самом деле иллюстрация была для Volcanic Island (обратите внимание на столб дыма, поднимающийся от острова). Как видите, у нас сегодня викторина в викторине.

Ответ на вопрос 5 – a. Atog

Вот почему это Atog. К концу 1994 года самым большим тиражом напечатали Revised Edition. (Выпуск Legends вышел в июне, но он еще не успел догнать вышедший в апреле Revised.) Поскольку больше всего печатается обычных карт, нам надо смотреть именно на них. Все обычные карты, вошедшие в Revised, уже издавались в других выпусках. Atog был в Antiquities, Erg Raiders были в Arabian Nights, а все остальные были в Limited Edition (aka Alpha и Beta). Поскольку каждый новый выпуск Magic печатается большим тиражом, чем предыдущий, карт Antiquities было больше, чем карт Arabian Nights или Limited Edition. В Legends были три карты, механически идентичные тем, что были в Alpha (Barbary Apes это Grizzly Bears, Headless Horseman это Scathe Zombies, а Raging Bull это Gray Ogre), но имена их изменились, так что они не считаются теми же картами.

Ответ на вопрос 6 – c. Prismatic Ward

Я не знаю, почему Prismatic Ward выбрали в качестве промо-карты для ознакомления (по сегодняшним критериям это очень странный выбор), но она единственная была напечатана с двумя символами белой маны.

Ответ на вопрос 7 – c. «Зеленый человек»

Арт-директором тогда была женщина по имени Сью-Энн Харкей. Она была на одном конвенте и увидела рисунок британского художника Стюарта Гриффина. Рисунок ей очень понравился, она предложила Стюарту продать на него права, и тот согласился. В ходе работы над выпуском Mirage она нашла подходящую карту для рисунка: духа природы Maro. Поскольку карту в итоге назвали в честь меня, я купил картину, и теперь она красуется в моем логове вместе с тремя другими оригиналами иллюстраций Magic (Jester's Sombrero и Look at Me, I'm the DCI из Unglued и Mise из Unhinged). Согласно Википедии, «зеленый человек» — это «скульптура или иное изображение лица, окруженное листьями или сделанное из них. Изо рта, ноздрей или других частей лица могут выходить ветви или лианы, и на них могут быть цветы или плоды». Такие изображения зачастую можно встретить в английских пабах и гостиницах.

Ответ на вопрос 8 – c. Двенадцать карт

В различные годы выпуски Magic продавались в бустерах разного размера. Первые бустеры содержали всего по восемь карт. Бустеры Unglued содержали по десять. Насколько я помню, Alliances — единственный выпуск Magic, бустеры которого содержали по двенадцать карт. Начиная уже со следующего выпуска, Mirage, все бустеры содержали по пятнадцать карт, и от этого количества отступали только некоторые дополнительные продукты и продукты для средств массовой информации.

Ответ на вопрос 9 – a. Броски монеты

Земли с полноформатной иллюстрацией, фишки существ и отсылки к партиям для нескольких игроков в тексте правил впервые появились в Unglued. А вот броски монеты появились четырьмя годами раньше в Arabian Nights на трех картах (Bottle of Suleiman, Mijae Djinn и Ydwen Efreet).

Ответ на вопрос 10 – d. Фольгированные версии карт

Фольгированные версии карт впервые появились в Urza's Legacy. Сведения об авторских правах появились в Legends, а коллекционные номера и символы редкости — в Exodus.

Ответ на вопрос 11 – a. Символ Союза

Союз объединял всех уроженцев Доминарии, стремившихся остановить вторжение фирексийцев. Вот их символ:

Он показан на иллюстрациях всех карт с Усилителем, потому что символизирует их борьбу с фирексийцами. Со временем мы поняли, что привязывать требования к иллюстрациям к механике — не лучшая идея, потому что так становится гораздо сложнее добавлять и убирать механики на поздних стадиях дизайна, так что больше мы такого практически не делаем.

Ответ на вопрос 12 – a. Atogatog

Я подумал, что карта атога, пожирающего других атогов, — это очень смешно, так что во время работы над Unglued 2 сделал Atogatog. Выпуск отменили, но к тому времени иллюстрацию уже заказали. Работая над Odyssey, ведущий разработчик выпуска Рэнди Бюлер попросил меня сделать цикл атогов в союзных цветах, и я сдал их вместе с Atogatog. Я сказал, что так мы сможем сэкономить на иллюстрации, потому что она у нас уже есть.

Ответ на вопрос 13 – a. 28% (40 карт)

Один из уроков, про который я рассказывал в своем выступлении «20 лет — 20 уроков» на Game Developers Conference в 2016 году (видеоролик вы можете посмотреть здесь, а статьи прочитать здесь, здесь и здесь) звучит так: «Не обязательно менять многое, чтобы изменить все». Одна пятая от 143 карт — это 29 карт, так что тот факт, что в «черном выпуске» всего 40 карт (на 11 больше обычного), ярко иллюстрирует этот факт: совсем небольшое изменение может ощущаться огромным.

Ответ на вопрос 14 – b. Двойной удар

Двойной удар придумал один из участников конкурса «Карту создаете вы» в ходе отправки механик. К сожалению, его имя потеряно для истории. Двойной удар предложили для зеленого существа, которому он совершенно не подходил, но в целом механика нам понравилась, и мы использовали ее при первой возможности: в выпуске Legions. Ускорение появилось несколько лет назад в Sixth Edition, Миг — также несколько лет назад в «Спирали Времени», и Бдительность — несколько лет назад в Champions of Kamigawa.

Ответ на вопрос 15 – a. У одной карты есть две версии иллюстрации

У Братьев Ямадзаки было две версии иллюстрации — по одной на брата. Эта небольшая шутка в итоге обошлась нам куда дороже, чем мы рассчитывали: оказалось, что для этого потребуется целый печатный лист. Если бы мы знали об этом заранее, сомневаюсь, что мы бы стали такое делать.

Ответ на вопрос 16 – a. Агрус Кос

Агрус Кос — это потрепанный жизнью полицейский в мире Равники, и это был главный герой книги по выпуску.

Ответ на вопрос 17 – d. Тринадцать

Если считать и нормальные, и сдвинутые во времени карты, то в «Спирали Времени» тринадцать не являющихся неустаревающими ключевых слов: Выкуп, Эхо, Обход, Воспоминание, Усилитель, Бешенство, Оборотень, Ярость, Тень, Мгновение ока, Шторм, Отсрочка и Порог). Миг впервые появился в этом выпуске, но я его не считаю, потому что теперь он неустаревающий.

Ответ на вопрос 18 – a. Болдвирский Устрашитель

Болдвирский Устрашитель был переиздан первым — в выпуске «Рассвет». Скрытник из Туманолужья появился в «Шэдоумуре» (а с ним — Высеченные Курганы), Торжество Сияния было в «Сумерках», а Нессийский Рысак появился только через много лет в «Теросе». Во «Взгляде в Будущее» был намек на «Лорвин», но карт для этого выпуска не нашлось. На карте Дозор Золотолужья упоминалась Золотолужская Разорительница (карта делала фишки с таким именем), а в тексте напоминания Тармогойфа говорилось о planeswalker-ах и племенных картах — двух новых типах карт, появившихся в «Лорвине».

Ответ на вопрос 19 – d. Начало появления planeswalker-ов в каждом легальном в Стандартном формате выпуске

Выпуск «Осколки Алары» был первым, в котором появились артефакты с цветной маной в стоимости, базовые земли в бустерах и раритетные карты, но он не положил начало planeswalker-ам в каждом выпуске. В «Перерожденной Аларе», последнем выпуске блока «Осколки Алары», не было planeswalker-ов. Planeswalker-ы в каждом легальном в Стандартном формате выпуске начались с Zendikar.

Ответ на вопрос 20 – c. Нисса Ревейн

Когда создавалась первая игра серии Duels of the Planeswalkers, в ней были три колоды, которые не имели смысла с существующими тогда planeswalker-ами, так что мы сделали новых: Ниссу, Рала и Киору. Мы изначально собирались найти им место в будущих выпусках, если они окажутся достаточно популярны. Нисса даже оказалась на упаковке игры.

Делая Zendikar, мы решили, что она станет домашним миром Ниссы.

Ответ на вопрос 21 – a. Девять

Ядовитых карт было девять: Pit Scorpion и Serpent Generator из Legends, Marsh Viper из The Dark, Crypt Cobra и Sabertooth Cobra из Mirage, Suq'Ata Assassin из Visions, Swamp Mosquito из Alliances и Посвящение в Культ Змеи и Ядовитая Щепка из «Взгляда в Будущее». Leeches из Homelands позволяют удалять жетоны яда. Выпуск «Шрамы Мирродина» утроил количество таких карт, добавив еще 20.

Ответ на вопрос 22 – d. Подопытный Людевика/Созданная Людевиком Мерзость

Учтивый Ученый/Жестокий Смертоубийца — прямая отсылка к «Доктору Джекилу и мистеру Хайду», Заточенная Юница/Нечистый Дух — наша вариация на тему одержимого ребенка, а Разыскиватель Тайн/Насекомовидная Тварь — научный эксперимент с непредвиденными последствиями. Подопытный Людевика/Созданная Людевиком Мерзость — это архетипичная история ужасов (ученый создает что-то, что создавать не должен был, и его страшное творение возвращается к нему), но эту карту не вдохновляло какое-то конкретное произведение.

Ответ на вопрос 23 – a. Хор Могущества

На бустерах «Возвращения в Равнику» использовались иллюстрации с этих пяти карт: Маг Гильдии из Корозды; Маг Гильдии из Нового Права; Нив-Миззет, Гений Драконов; Маг Гильдии из Рикс-Маади и Маг Гильдии из Виту-Гази.

Хор Могущества — карта Селезнии и может показаться похожей, но это не Маг Гильдии из Виту-Гази.

Ответ на вопрос 24 – c. Циклоп Воин

Крокодил Лягушка — это Кроканура. Человек Тина — это Первый Эксперимент. Дух Советник — это Обзедат, Призрачный Совет. А Циклопа Воина не было. Циклоп Крепости — это Циклоп Солдат.

Ответ на вопрос 25 – c. Ирой и Могий

Ирой и Могий — близнецы, воплощающие в себе разные аспекты войны.

Ответ на вопрос 26 – a. На иллюстрацию добавлено несколько деталей

Существо, про которое мы говорим, это Бродящий Среди Вершин. Вот он в «Ханах Таркира»:

А вот он в «Драконах Таркира»:

Нам понравилась идея существа, на котором никак не отразилось изменение линии времени — для него все осталось, как прежде. Так что в «Драконах Таркира» мы перепечатали, ту же карту, только художник дорисовал несколько драконов.

Ответ на вопрос 27 – c. Четырнадцать

Больше всего символов на карте Отступник с Эфирной Горелкой: их четырнадцать. Пращур Эфирных Бурь может похвастаться одиннадцатью символами, Архитектор Неукрощенных — девятью. Ни у одной карты нет шестнадцати символом энергии.

Ответ на вопрос 28 – d. Девять

В 2017 году было девять выпусков с землями с полноформатной иллюстрацией: Unglued, Unhinged, Zendikar, «Пробуждение мира», «Битва за Зендикар», «Клятва Стражей», «Амонхет», «Час Разрушения» и Unstable.

Ответ на вопрос 29 – b. Tempest

Скви держит свою игрушку, Squee's Toy, появившуюся в Tempest. В сюжетной истории Скви случайно приводит свою игрушку в действие (он не знает, для чего она нужна на самом деле) и спасает своих товарищей, попавших в

Ответ на вопрос 30 – b. Одиннадцать

Сейчас Magic издается на одиннадцати языках: английский, испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский, немецкий, португальский, русский, французский и японский.

А теперь подсчитайте количество правильных ответов и посмотрите, что у вас получилось: