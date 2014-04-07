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Мир Терос ввергнут в хаос. Боги и смертные ополчились друг на друга, а по земле рыскают кошмарные чудовища. Герои стремятся овеять себя боевой славой, а в ночном небе появляются новые и ужасные созвездия. На чью сторону встанете вы?

Созвездие

Чары со способностью Созвездия представляют собой божественные созвездия, заполняющие ночное небо Тероса, а теперь и мир смертных.

Способность Созвездия у чар срабатывает каждый раз, когда они сами или другие чары выходят на поле битвы под вашим контролем. Большинство чар со способностью Созвездия в выпуске Путешествие в Никс, хотя и не все, являются чарами существами.

Все способности Созвездия у чар под вашим контролем срабатывают при выходе на поле битвы под вашим контролем любых чар, будь то Аура, обычные чары, чары существо или даже фишка. (Это означает, что существа с Даром приводят к срабатыванию способностей Созвездия вне зависимости от того, используете вы Дар или нет, чтобы их разыграть.)

Стремление

Заклинание со способностью Стремления позволяет вам тратить на него больше маны, чтобы увеличить количество целей.

Когда вы разыгрываете заклинание со Стремлением, вы можете выбрать любое количество целей, оплачивая дополнительную стоимость за каждую цель после первой. Если вы хотите разыграть Присутствие Аджани, выбрав целью одно существо, оно будет стоить всего . За каждое последующее существо, которое вы выбираете целью, разыгрывание Присутствия Аджани стоит дополнительно . Так что для двух существ оно будет стоить , для трех существ — и т. д.

Вы можете делать целью Присутствия Аджани любое количество существ, но выбирать одно и то же существо целью несколько раз нельзя. Как и в случае с любыми другими заклинаниями, имеющими цели, способности Героизма существ под ваших контролем сработают, если вы сделаете их целями Присутствия Аджани.

Никс и Дар

Боги Тероса обитают в Никсе, царстве звезд, которое можно увидеть, взглянув в ночное небо Тероса. Сами боги и их слуги напитаны мощью и величием Никса. Чары существа в блоке Терос отличает уникальная рамка карты, на которой изображено звездное небо Никса.

С рамкой Никса не связано никаких особых правил. Она просто напоминает о том, что эти существа также являются чарами. У других чар в блоке Терос рамка карты обычная.

У некоторых чар существ в Путешествии в Никс есть ключевое слово Дар.

Вы можете разыграть существо с Даром как Ауру, которая зачаровывает существо и дает тому существу свою силу, выносливость и способности.

Когда карта с Даром находится у вас в руке, у вас есть два варианта: разыграть ее обычным образом за мана-стоимость или разыграть ее за стоимость Дара. Если вы разыграете карту с Даром обычным образом, это будет заклинание чар существа, которое разрешается и становится чарами существом на поле битвы. Его способность Дара и текст «Зачарованное существо получает...» игнорируются.

Если вы разыгрываете карту за ее стоимость Дара, то это не заклинание существа. Заклинания, целью которых могут быть только заклинания существ, такие как Разлет Эссенции, не могут делать его целью. Вместо этого карта становится заклинанием Ауры со способностью «зачаровать существо», так что вам нужно будет выбрать целевое существо, чтобы разыграть эту Ауру. Ее можно отменить заклинаниями, целью которых могут быть только заклинания, не являющиеся заклинаниями существа, например, Отвергнуть. Если у целевого существа есть способность Героизма, она сработает от заклинания Ауры с Даром, как сработала бы от любого другого заклинания Ауры. Карты с Даром являются чарами и тогда, когда они существа, и тогда, когда они Ауры.

Если после того, как вы разыграли карту с Даром в качестве Ауры, целевое существо покинет поле битвы, заклинание Ауры разрешится как чары существо, а не будет отменено, как отменилась бы обычная Аура. Если в момент разрешения заклинания Ауры целевое существо все еще находится на поле битвы, заклинание разрешается как Аура, зачаровывающая это существо.

Пока Аура с Даром зачаровывает существо, она дает ему способности и изменения в силе и выносливости, перечисленные в текстовом поле. Если существо, которое она зачаровывает, по любой причине покидает поле битвы, Аура немедленно становится чарами существом, вместо того чтобы отправиться на кладбище, как это делают обычные Ауры.

Чаще всего вы будете выбирать целями карт с Даром свои собственные существа, но можете делать их целью и существа оппонента. Например, вы можете в критический момент запретить существу блокировать, зачаровав его Покрытым Шрамами Калекой. Если существо оппонента покинет поле битвы, Аура с Даром, как обычно, останется на поле битвы как чары существо — под вашим контролем, а не под контролем оппонента.

Героизм

Существо со способностью Героизма дает вам бонусы каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, выбрав это существо целью.

Способность Героизма срабатывает каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, целью которого является «героическое» существо, в том числе, если у этого заклинания есть и другие цели. Если у заклинания несколько целей-существ со способностями Героизма — например, у заклинания есть Стремление, — сработают все способности. Активируемые способности, например, «снарядить», не вызывают срабатывания способностей Героизма. То же самое верно для срабатывающих способностей, например, способности Резвящегося Гиппокампа, связанной с выходом на поле битвы.

У мгновенного заклинания или волшебства есть цель, если в тексте его правил есть слово «целевое». У любого заклинания Ауры также есть цель, на которую указывает ее способность «Зачаровать», — в том числе у заклинаний Ауры, которые вы разыгрываете с Даром. У заклинаний существ и других заклинаний перманентов (кроме Аур) не бывает целей.

Способность Героизма срабатывает только в том случае, если заклинание, сделавшее существо целью, разыгрывает контролирующий существо игрок, а не любой игрок.

Предсказать

Механика «предсказать» позволяет вам манипулировать своей судьбой.

Предсказать — это действие с ключевым словом, для которого всегда указано определенное число. Чтобы предсказать, посмотрите соответствующее количество карт с верха вашей библиотеки, положите сколько угодно из них в низ вашей библиотеки, а оставшиеся положите обратно на верх библиотеки в любом порядке. Когда вы предсказываете 1, вы смотрите верхнюю карту вашей библиотеки и решаете, оставить ее на месте или положить в низ. Если вы предсказываете 2 или больше, у вас появляется гораздо больше вариантов.

Чудовищность

По диким землям Тероса бродят чудовища, которые готовы растерзать всякого, кто встанет у них на пути.

Чудовищность — это активируемая способность, и вы можете активировать ее в любой момент, когда можете ее оплатить. Когда способность разрешается, она проверяет, не является ли существо уже чудовищным. Если это не так, способность кладет на существо определенное количество жетонов +1/+1 и делает его чудовищным. Это означает, что если способность Чудовищности разрешится во второй раз, она уже ничего не сделает. Если способность Чудовищности каким-то образом отменяется, существо не получает жетоны +1/+1 и не становится чудовищным, так что способность Чудовищности можно будет использовать еще раз.

Многие существа с Чудовищностью, такие как Сотрясающий Скалы Гигант из выпуска Терос, также имеют срабатывающую способность, которая срабатывает, когда существо становится чудовищным, — другими словами, когда Чудовищность разрешается в первый раз.

Срабатывающая способность Сотрясающего Скалы Гиганта срабатывает, когда его способность Чудовищности разрешается в первый раз. Если к моменту разрешения способности Чудовищности Сотрясающего Скалы Гиганта нет на поле битвы, его срабатывающая способность не срабатывает.

Кроме того, некоторые карты с Чудовищностью получают определенные способности, пока являются чудовищными, — например, Сторукий из выпуска Терос.

После того как существо стало чудовищным, оно может перестать быть чудовищным, только покинув поле битвы. Если способность Чудовищности Сторукого разрешилась, у него будет Захват, и он сможет блокировать девяносто девять дополнительных существ (если, конечно, другие условия позволяют ему блокировать их), даже если жетоны +1/+1 от способности Чудовищности с него удалены (например, Биосдвигом).

Преданность и Боги

Пять карт выпуска Путешествие в Никс представляют собой пять богов — легендарные чары существа с типом существа «Бог». Каждый из Богов Путешествия в Никс является двухцветным. Эти карты завершают пантеон из пятнадцати богов Тероса. Двухцветные Боги воплощаются на поле битвы в качестве существ, как только ваша Преданность их двум цветам становится достаточно высокой.

Ваша Преданность двум цветам равна общему количеству символов маны любого из этих цветов в мана-стоимости перманентов под вашим контролем. Вам не обязательно иметь какое-то определенное количество символов маны каждого из двух цветов, имеет значение только общее количество.

Гибридные символы маны, такие как , учитываются для любого из своих цветов, но не считаются дважды. Другими словами, гибридный символ маны может увеличить вашу Преданность цвету или комбинации цветов только на один, но увеличивает Преданность любой комбинации цветов, в которой есть любой из цветов гибридного символа.

Как и у остальных Богов блока Терос, у каждого Бога Путешествия в Никс есть Неразрушимость, и каждый является существом, только если ваша Преданность его цветам достаточно высока. Если Бог выходит на поле битвы, пока ваша Преданность его цветам меньше требуемого значения, способности, которые срабатывают, когда существо выходит на поле битвы, не сработают. Если Бог на поле битвы является существом, а ваша Преданность его цветам становится меньше требуемого значения, он немедленно прекращает быть существом. Бог не может атаковать в том ходу, когда он вышел на поле битвы (если только у него нет Ускорения), даже если он выходил на поле битвы не как существо.

Боги всегда являются легендарными чарами, и их способности работают вне зависимости от того, являются они существами или нет.