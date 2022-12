«Думаю, что у нас сейчас что-то вроде отлива, но, как я люблю говорить, маятник обязательно качнется в другую сторону».

— «Inquiring Minds Want to Know, Part 2», 24 марта 2003 года

«Пожалуй, моя любимая метафора для Magic — это маятник (то есть, металлический наконечник, подвешенный на длинном тросе), рисующий на песке постоянно меняющиеся узоры. Работа дизайнеров — снова и снова толкать этот маятник в новом направлении, зная, что рано или поздно он все равно вернется к центру. Почему я вновь говорю о метафоре с маятником?»

— «Come Together», 6 октября 2003 года

«Magic отличает от других игр способность постоянно меняться. И эти перемены становятся результатом того, что дизайнеры толкают маятник в новом и новом направлении».

— «Type 1, Take 2», 15 декабря 2003 года

«Magic — игра приливов и отливов. Я люблю говорить, что это маятник, который дизайнеры толкают в разных направлениях. Постоянные перемены означают, что в разные моменты времени разные аспекты игры могут быть сильнее или слабее обычного».

— «Up and Down», 6 декабря 2004 года

«Маятник может качнуться, но не настолько далеко».

— «Once More with Feeling», 1 августа 2005 года

«Я часто говорю о Magic, как о вечно качающемся маятнике. Год сменяет год, и дизайнеры заостряют внимание все на новых новых элементах».

— «City Planning, Part II», 12 сентября 2005 года

«Но маятник всегда качается назад, и я решил, что в блоке «Спираль Времени» нам следует вернуться к традиционному способу работы с ключевыми словами — то есть, к их эволюции на протяжении блока».

— «The Future Is Now, Part III», 23 апреля 2007 года

«Маятник не перестает качаться. В блоке «Спираль Времени» мы намеренно приняли ряд решений, призванных шокировать игроков».

— «State of Design 2007», 13 августа 2007 года

«Дизайнеры подошли к «Лорвину» со своими идеями, но и творческая команда тоже. Мир металла, мир на основе японских легенд, мир-город, постапокалиптический мир — у этих тем были свои характерные черты, но ни одна из них не вписывалась в канву традиционного жанра фэнтези. Добавьте к этому желание направить маятник в противоположную сторону от безумного хаоса блока «Спираль Времени», и вы поймете, что было на уме у творческой команды».

— «A Lorwyn/Lorwyn Situation», 10 сентября 2007 года

«Я часто говорю о том, как мы качаем маятник, из года в год меняя форматы. Драфт по «Лорвину» отличается от драфта по «Спирали Времени» тем, что основные стратегии в нем — чуть более линейные».

— «Lorwyn One for the Team», 24 сентября 2007 года

«Хорошие новости заключаются в том, что Magic — игра перемен. Мы каждый раз толкаем маятник в новом направлении».

— «Innovate Is Enough (Or Is It?)», 18 февраля 2008 года

«Я всегда говорю о том, что дизайн Magic — это маятник, который мы постоянно качаем новом направлении».

— «State of Design 2008», 1 сентября 2008 года

«Пришло время немного оттолкнуть маятник».

— «Tweet Talk», 8 июня 2009 года

«Но в этом аспекте игры, как и во всех других, маятник может качаться».

— «Drop and Give Me 2010», 6 июля 2009 года

«Всем любителям контроля я хочу сказать: не волнуйтесь, маятник качнется назад. Так всегда бывает».

— «Feeling Blue», 13 июля 2009 года

«По той же причине, по которой мы убирали другие любимые многими вещи. Magic лучше всего работает, когда маятник качается — что-то новое появляется в выпусках, а что-то старое уходит».

— «Achieving Zendikar, Part 1», 7 сентября 2009 года

«Можно сказать, что в ограниченных форматах вы лучше чувствуете, как качается маятник».

— «You Had Me at Eldrazi», 26 апреля 2010 года

«Мне нравится раскачивать маятник в самых разных аспектах игры, в том числе и скорости ограниченных форматов. Но я полагаю, что в «Зендикаре» этот маятник качнулся дальше, чем следовало».

— «State of Design 2010», 27 сентября 2010 года

«Маятник, несомненно, качнется, но в общем случае мы не хотим, чтобы все механики в выпуске были линейными или модульными».

— «I Want to Threshold Your Hand (Or Possibly My Artifacts)», 18 октября 2010 года

«Маятник качнулся назад, и теперь мы готовы делать немного более сложные механики для более редких карт».

— «The Mighty Core», 18 июля 2011 года

«Мы следим за тем, чтобы толкать маятник в разных направлениях, менять ощущения от игры, но не забываем и о том, что темы блоков должны синергично сочетаться с предыдущими и последующими выпусками».

— «A Modern Sensibility», 31 октября 2011 года

«Как я говорю, мы толкаем маятник, и игра исследует новые территории».

— «Old vs. New», 13 февраля 2012 года

«C Magic было полегче, потому что каждую осень мы позволяли себе довольно сильно качать наш маятник в новом направлении».

— «Duel's Paradise», 11 июня 2012 года

«Еще одна причина, по которой карты должны не только приходить в формат, но и уходить из него, заключается в том, что без этого толкать маятник в новых направлениях будет все сложнее и сложнее».

— «Setting the Standard», 6 августа 2012 года

«Когда маятник вернется в свое обычное положение, белый цвет вновь займется тем, что делал всегда».

— «Unanswered Questions: Theros», 14 ноября 2013 года

«Когда я работаю над дизайном выпуска Magic, я держу в голове несколько целей. Я хочу сделать выпуск увлекательным для игроков. Хочу толкнуть маятник в новом направлении».

— «Story Time», 28 июля 2014 года

«Блок «Терос» был напрямую основан на мифах Древней Греции, и мне хотелось качнуть маятник на противоположный край».

— «Khan Do Attitude, Part 2», 8 сентября 2014 года

«Я использую метафору про маятник, потому что у состояния игры есть центральное положение, и мы следим, чтобы игровые аспекты не отклонялись от него слишком надолго и всегда возвращались назад».

— «Bleeding Cool», 6 апреля 2015 года

«Я думаю, что опытных игроков блок «Ханы Таркира» здорово развлек, и думаю, что маятник сложности игры время от времени должен отклоняться от центра. Тем не менее, нельзя забывать, что в игру все время приходят новички, а этот блок для нового игрока был сложнее, чем обычно».

— «State of Design 2015», 24 августа 2015 года