Зарядите «Удар Молнии» и держите под рукой «Отмену Заклинания», потому что сегодня мы представляем «Вечность» — новый формат с собранной колодой, в котором можно играть всеми картами Magic: The Gathering Arena. В этой статье я расскажу, почему мы создали этот формат, в чем его уникальность, а также о наших планах на период до и после его релиза.

Зачем нужен новый формат и почему именно сейчас?

Формат «Вечность» станет приютом для самых мощных карт MTG Arena. По мере развития MTG Arena мы выпустили очень мощные наборы, такие как «Чарующие Сказки» из выпуска «Дебри Элдраина» и «Мистический Архив» из выпуска «Стриксхейвен». Этим картам не нашлось места за пределами ограниченных форматов, поскольку они бы перегрузили существующий формат с собранной колодой. Формат «Вечность» станет тем местом, где можно играть этими картами.

В формате «Вечность» будут представлены все карты MTG Arena, в том числе «достающие земли» из выпуска «Ханы Таркира». Мы считаем, что сейчас настал самый подходящий момент для добавления нового формата. Мы собрали большую партию таких мощных карт и ожидаем, что их станет еще больше благодаря бонусным картам, «Списку» из игровых бустеров и таким выпускам, как «Горизонты Модерна 3», которые будут выпущены в 2024 году. Кроме того, игроки доказали, что этот формат пользуется популярностью — они принимали участие в мероприятиях в формате «Исторический» без запрещенных карт и почти без запрещенных карт, которые мы проводили в сентябре и ноябре.

А что насчет формата «Исторический»? Формат «Исторический» появился как «возможность играть всеми картами, доступными в MTG Arena», но со временем он превратился в более специализированный формат. И нам нравится этот формат в его нынешнем виде. Ведь он сбалансирован, отличается варьирующимся метагеймом с разнообразными колодами и предлагает уникальные впечатления от виртуальной игры. «Исторический» сохраняет эти качества, потому что мы активно развиваем формат. Мы хотим, чтобы формат «Исторический» продолжал расти, но не хотим, чтобы это происходило слишком быстро, поскольку считаем, что сейчас он находится на очень приятном этапе. По этим причинам мы решили предварительно запретить «достающие земли» из выпуска «Ханы Таркира» в формате «Исторический», но мы с нетерпением ждем возможности сыграть ими в формате «Вечность».

Что такое «Вечность»?

«Вечность» — это неротирующийся формат с собранной колодой, в котором играют колодами по 60 карт. И каждая карта из MTG Arena является легальной. Сюда входят карты, доступные исключительно в виртуальном виде, карты грядущего выпуска «Ханы Таркира» и всех последующих выпусков. В формате «Вечность» будут представлены переработанные версии исключительно виртуальных карт, но оригинальные версии карт из настольной игры. Мы надеемся, что формат «Вечность» будет наполнен быстрыми, веселыми и захватывающими партиями, ведь игроки получат доступ к самым мощным картам в MTG Arena.

Чтобы вместить все эти мощные карты, «Вечность» станет первым форматом в MTG Arena со списком ограниченных карт. Если карта находится в списке ограниченных, в вашу основную и дополнительную колоды можно добавить только один экземпляр такой карты. Карты должны будут заслужить свое место в списке запрещенных и ограниченных. В него попадут только те карты, которые доказали, что они не приносят удовольствия или являются слишком мощными.

Изначальный список ограниченных карт для формата «Вечность» включает только следующие три карты:

Эти карты заслужили свое место в списке ограниченных на основании того, как они проявили себя в нашем мероприятии в формате «Исторический» без запрещенных карт.

«Вечность» будет соревновательным форматом, поэтому мы запускаем его с рейтинговыми (до одной победы) и традиционными рейтинговыми матчами (до двух побед), а также обычными матчами без рейтинга. Рейтинговые матчи будут способствовать повышению рейтинга игрока в этом формате с собранной колодой точно так же, как и в других рейтинговых форматах с собранной колодой в MTG Arena.

Как список ограниченных карт будет работать в MTG Arena?

Карты, попавшие в список ограниченных, будут доступны только в единственном экземпляре в основной и дополнительной колодах. Когда карта добавляется в список ограниченных и больше не является легальной в любом другом формате, игроки получают джокера за каждый дополнительный экземпляр карты в своей коллекции. Например, если у игрока есть четыре экземпляра карты, которая добавлена в список ограниченных, он получит три джокера за три лишних экземпляра.

С запуском формата «Вечность» джокеры за три ограниченные карты выдаваться не будут.

Когда будет запущен формат «Вечность»?

Формат «Вечность» будет запущен 12 декабря 2023 года вместе с релизом выпуска «Ханы Таркира» в MTGArena. Будут доступны как рейтинговые, так и обычные матчи. В честь появления этого нового формата у нас запланировано несколько промоакций и мероприятий. Например, 12 декабря игроки получат на свою игровую почту новую для MTG Arena карту «Извечный Дракон»!

График появления «Вечности» выглядит следующим образом:

12 декабря : запуск формата «Вечность» состоится вместе с релизом выпуска «Ханы Таркира». Игрокам будут доступны рейтинговые матчи (до одной победы и до двух побед), а также обычные матчи (до одной победы).

: запуск формата «Вечность» состоится вместе с релизом выпуска «Ханы Таркира». Игрокам будут доступны рейтинговые матчи (до одной победы и до двух побед), а также обычные матчи (до одной победы). 12–14 декабря : во время «Magic на неделе» формат «Вечность» будет доступен для игры. Кроме того, игроков ждет дополнительный призовой бустер «Ханы Таркира».

: во время «Magic на неделе» формат «Вечность» будет доступен для игры. Кроме того, игроков ждет дополнительный призовой бустер «Ханы Таркира». 2–4 февраля 2024 года: игроки смогут опробовать свои колоды и получить бустеры в событии «Вечность: испытание метагейма».

Какое будущее ждет формат «Вечность»?

Мы с нетерпением ждем, какие колоды будут собирать игроки для «Вечности» по мере развития нового метагейма и вступления формата в свои права. Мы планируем, что в 2024 году и далее «Вечность» пополнится большим количеством карт, поскольку в MTG Arena появятся новые выпуски с мощными картами. Мы будем следить за тем, как эти новые карты влияют на формат, и ограничивать те, которые окажутся слишком уж сильными. Мы также оцениваем перспективы релиза антологии формата «Вечность». Как и в случае с мероприятиями в формате «Исторический» без запрещенных карт и почти без запрещенных карт, мы хотим, чтобы игроки продемонстрировали нам, что же именно их интересует.