Дьявольские ангелы, пираты-единороги, волшебные... волшебные волшебники? Да, так тоже можно.

Jumpstart — это простой в освоении и невероятно веселый формат, который появится на этой неделе в MTG Arena. Вы сможете сочетать, перемешивать и устраивать хаос из 46 различных тем— а в каждом бустере может быть любой из 121 возможного набора в 20 карт.

Если вы впервые слышите об этом новом продукте, то можете прочитать ознакомительную статью и страницу продукции, чтобы узнать больше.

Играть в Jumpstart в MTG Arena проще простого: вы начинаете турнир, выбираете бустеры и играете! Давайте посмотрим, как это работает.

Когда вы начинаете турнир, то первым делом выбираете одну из трех доступных тем: они случайно подбираются из всего многообразия наборов, о котором мы говорили.

После этого вы выбираете вторую тему из трех новых. Учтите, что одна и та же тема может встретиться вам дважды, но при этом для большинства тем есть несколько возможных наборов карт (если вы хотите больше узнать об этом, посмотрите на списки карт для настольной версии).

Выбирайте вторую тему — и все готово! У вас есть колода из 40 карт, в ней уже есть земли — можно играть. Нажимайте кнопку — и вперед! Полученной колодой Jumpstart вы можете играть сколько угодно раз, а за первые две победы вы получите две отдельные редкие карты Jumpstart.

Если в какой-то момент вам наскучат ваши вампиры-древолюбы, вы можете выйти из турнира, начать заново и, может быть, попробовать сыграть радужными землями.

Кстати, о землях. Давайте посмотрим, как вам получить эти замечательные тематические базовые земли. Когда вы выбираете тему и наводите указатель на каждый из вариантов, вам показывается входящая в него базовая земля.

Мы автоматически следим за вашей коллекцией, и если вы видите на земле галочку, то это значит, что такую тему вы уже выбирали и эта земля у вас есть.

Обратите внимание, что бустеры Jumpstart в MTG Arena доступны на английском, бразильском варианте португальского, испанском, итальянском, немецком, русском, французском, японском и корейском* языках... и еще на фирексийском.

*Поддержка корейского языка доступна только в версии для Windows.

Подробности турниров Jumpstart

Доступно: 16 июля — 16 августа

Стоимость участия: 2000 золотых или 400 самоцветов

Длительность турнира: играйте сколько угодно

Награды:

Вторая победа: 1 редкая карта из Jumpstart

Первая победа: 1 редкая карта из Jumpstart

Вопросы и ответы

Играть в Jumpstart on MTG Arena в MTG Arena— то же самое, что и в настольную версию?

По большей части. Мы включили все темы, новые карты Magic и то же количество возможных наборов. 20 карт мы заменили на другие по техническим причинам или соображениям удобства и баланса. Карты, которые мы заменили, можно посмотреть здесь.

Можно ли играть картами Jumpstart в историческом формате?

Да!

Можно ли будет создать карты Jumsptart?

Да — кроме базовых земель. Их в настоящее время можно получить, только играя в турнирах. Все остальные карты можно создать за джокеры соответствующей редкости.

Можно ли играть в Jumpstart с друзьями?

Точно так же, как в драфтах и «Силедах», вы можете экспортировать получившуюся колоду Jumpstart в коллекцию, а потом бросить прямой вызов другу, выбрав в настройках колоду из 40 карт.