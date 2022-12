Новое начало

В декабре мы запускаем очередной цифровой формат игры в MTG Arena — «Алхимию» — а также новое игровое меню, наш первый турнир Arena Open в формате «Драфт» и многое другое. Новостей много, так что приступим.

Алхимия

«Алхимия» — это новый формат в игре MTG Arena, существующий только в цифровом режиме. Его дебют состоится 9 декабря. В «Алхимии» используются все карты формата «Стандарт», а также дополнительные заново сбалансированные карты и новые карты, существующие только в цифровой версии игры.

На старте в «Алхимии» будет одиннадцать заново сбалансированных карт из «Стандарта» и дополнительный выпуск «Алхимия: Иннистрад», в который войдет около 60 абсолютно новых карт Magic, механики которых подходят только для цифровой версии игры.

Ниже мы расскажем все, что вам нужно знать о новом формате. Вы также можете зайти на сайт Weekly MTG: 2 декабря дизайнеры Дэйв Хамферис и Йен Адамс расскажут еще больше о картах, над которыми они работали.

Истоки «Алхимии»

Представление нового формата — отличный шанс поделиться нашими мыслями и результатами долгой работы. За последние несколько лет игроки приходили в MTG Arena за быстрой игрой в Magic на расстоянии. Игровые показатели зашкаливали: на наших глазах происходили миллионы матчей Magic в MTG Arena.

Наблюдая за этими играми, мы поняли одну ключевую вещь. Игроки, предпочитающие цифровую версию Magic, воспринимают игровой процесс не совсем так, как это делают игроки за реальным игровым столом. Эта закономерность прослеживается на протяжении всего существования Magic, и причина, по которой Magic развивается все эти годы, — это поддержка множества форматов игры, так любимых нашими игроками. От фанатов «Командира» до коллекционеров, от форматов «Стандарт» и «Модерн» до «Исторического» и «Пионера» — мы работаем над созданием продукции для каждого поклонника Magic.

Мы создали «Алхимию» специально для игроков в цифровую версию Magic. Они быстрее потребляют новый контент, и вместе с этим хотят, чтобы метагейм не застаивался и развивался. Существование «Алхимии» только в цифровой версии позволяет нам добавлять новые карты и механики сразу же после выхода очередного выпуска, а также изменять баланс карт, чтобы игра неизменно оставалась увлекательной.

Мы понимаем, что некоторые игроки ценят более аутентичную атмосферу настольных игр, поэтому спешим заверить: «Стандарт» никуда не денется. «Алхимия» не затронет текущие правила «Стандарта» в MTG Arena, и мы продолжим поддерживать форматы, которые воспроизводят опыт настольной версии игры.

«Алхимия» — это еще один вариант игры, созданный для тех, кто хочет увидеть новый, стремительно меняющийся метагейм и опробовать новые стратегии в цифровом формате.

Алхимические компоненты

«Алхимия» начинается с полного набора карт формата «Стандарт» и подчиняется тому же способу ротации. К этим картам добавляются новинки, такие как заново сбалансированные карты и карты с исключительно цифровыми механиками из дополнительных выпусков, например, «Алхимия: Иннистрад». Создавая «Алхимию», мы нашли новый подход к форматам игры в MTG Arena, которые существуют только в цифровой версии. Мы думаем, что это обновление поможет нам сохранить цифровые форматы увлекательными и справедливыми, а заново сбалансированные карты и новые карты выпуска «Алхимия: Иннистрад» станут легальными и в других исключительно цифровых форматах, таких как «Исторический» или историческая «Схватка».

Нецифровые форматы, такие как «Стандарт» и форматы с колодой из бустеров для выпусков «Стандарта», эти изменения не затронут вообще. В них останутся обычные, напечатанные экземпляры каждой карты, а карты выпуска «Алхимия: Иннистрад» не будут в них легальны.

Заново сбалансированные карты

В октябре мы изменили балансировку нескольких цифровых карт для формата «Jumpstart: Исторические Горизонты». Подробности опубликованы в соответствующем обновлении списка запрещенных карт. Мы продолжили эту линию, создав «Алхимию»: формат, в котором мы можем менять даже те карты, которые существуют в печатных вариантах. Некоторые из них будут ослаблены. Это касается тех карт, которые оказывают слишком значительное влияние на метагейм. Карты останутся мощными, но потеряют свою доминирующую позицию. Некоторые, наоборот, будут усилены. Это коснется карт, которые являются популярными среди игроков, но недостаточно мощными в использовании.

Вот несколько примеров:

Эта заново сбалансированная версия карты «Омнат, Очаг Творения» разрешена в форматах «Алхимия», «Исторический», а также других форматах, доступных только в цифровом режиме (оригинальная карта остается запрещенной для «Стандарта»). В целом мы будем стараться изменять баланс карт, а не запрещать их для игры в формате «Алхимия». Более подробную информацию о наших планах, включая полный список карт, вы можете найти в статье Дональда Смита. В ней рассказывается о том, как мы выбирали карты для нового формата и какими соображениями руководствовались при внесении изменений.

Для того чтобы изменить балансировку карт, которые есть только в цифровом виде, нам достаточно отредактировать текст существующей карты. Мы уже опробовали это на картах Исторического формата. Если же у карты есть печатная версия, ситуация немного усложняется.

Так как мы хотим оставить «Стандарт» без изменений, то мы не можем напрямую редактировать текст карт, существующих и в цифровой, и в настольной версиях Magic. Если у карты имеется печатная версия, мы выпустим дополнительный цифровой вариант с внесенными изменениями.

Как показано выше, такие карты в MTG Arena будут помечены символом «A» в строке имени, чтобы было понятно, что это заново сбалансированные варианты. Внутри команды мы также используем для них другие имена, добавляя «А-» в начале, чтобы отличать измененный вариант от оригинала. Например: «А-Колесница Эсики» — это заново сбалансированная версия «Колесницы Эсики». Реально это имеет значение только для таких функций, как импорт или экспорт колоды. Дополнительный символ в имени не влияет на внутриигровые механики, обращающиеся к имени карты.

Так как эти заново сбалансированные карты появятся только в цифровой версии игры, любые дальнейшие изменения будут вноситься в них напрямую. Начиная с этого обновления все карты, существующие только в цифровой версии MTG Arena, будут иметь метку MTG Arena с буквой «А» в том месте, где обычно находится голографическая метка редкости.

Всякий раз, когда мы будем создавать такие измененные версии карт, игроки будут получать столько экземпляров заново сбалансированной карты, сколько экземпляров оригинала уже имеется в их коллекции. Если у вас есть три экземпляра «Колесницы Эсики», то вы получите три экземпляра «А-Колесницы Эсики». Далее вместе с каждым экземпляром оригинальной карты игроки будут получать измененный вариант, и наоборот. Это применимо к картам, приобретенным всеми возможными способами: из магазинных бустеров, в качестве индивидуальных призов, созданным с помощью джокеров, полученным при игре в форматах с колодами из бустеров, и так далее. Мы сделали это для того, чтобы игрокам было как можно легче переключаться между «Стандартом» и «Алхимией».

В будущем мы будем регулярно оценивать метагейм «Алхимии» и совершенствовать баланс, чтобы игра оставалась честной, веселой и разнообразной. Так как заново сбалансированные карты существуют только в цифровой версии игры, они будут использоваться лишь в форматах, которые являются только цифровыми, таких как «Алхимия» и «Исторический». Для форматов, которые также используются в настольной версии Magic, таких как «Стандарт» с собранной колодой или форматы с колодой из бустеров по выпускам «Стандарта», игроки продолжат использовать обычные напечатанные варианты этих карт.

Алхимия: Иннистрад

В дополнение к заново сбалансированным картам «Алхимия» включает в себя около 60 новых карт из дополнительного только цифрового выпуска «Алхимия: Иннистрад» со множеством новых механик. Игроки увидят немало знакомых персонажей с Иннистрада, а некоторые персонажи вернутся из более старых выпусков текущей ротации.

Выбрать карту из книги заклинаний — одна из новых механик этого выпуска. Принцип ее работы похож на карту «Давриэль, Торговец Душами». Вы увидите три карты из особого списка и сможете выбрать одну из них — скорее всего, чтобы положить ее в вашу руку. Неудивительно, что книга заклинаний Ишканы, Матери Выводка полна пауков. Просмотреть содержимое книг заклинаний можно, щелкнув правой кнопкой мыши по карте (или коснувшись и удерживая карты), точно так же как вы смотрите подземелья или карты, создающие несколько фишек.

На этой неделе мы покажем еще несколько карт из выпуска «Алхимия: Иннистрад» — следите за галерей, и вы сможете первыми узнать о новых картах и механиках! Кроме того, мы опубликуем статью, подготовленную дизайнерами Magic, где будет подробнее рассказано о нашей философии и некоторых решениях, которые нам приходилось принимать в процессе работы над этими новыми картами.

Все эти карты входят в новые бустеры выпуска «Алхимия: Иннистрад». Вы сможете найти их в магазине MTG Arena вместе с бустерами выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва».

В бустерах выпуска «Алхимия: Иннистрад» нет обычных карт, вместо них вы будете получать обычные карты выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва». В остальном они ничем не отличаются от любых других магазинных бустеров. Для этих бустеров мы также усовершенствовали защиту от дубликатов. Если вы уже собрали комплект всех редких карт выпуска «Алхимия: Иннистрад», то вместо них будете получать недостающие редкие карты выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва». А если вы сумели собрать по четыре экземпляра всех редких карт выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва», то как обычно получите 20 самоцветов. То же самое относится к раритетным картам. Как только вы соберете полный комплект каждой раритетной карты выпуска «Алхимия: Иннистрад», вы начнете получать из бустеров раритетные карты выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва». А когда соберете и их, то по 40 самоцветов.

Примерно через месяц после выхода каждого основного выпуска формата «Стандарт» в игре будет появляться дополнительный выпуск для формата «Алхимия», включающий в себя около 30 карт. Эти карты будут ротироваться вместе с соответствующим выпуском и останутся доступны в формате «Исторический».

Игра в «Алхимию»

В декабре «Алхимия» станет одним из основных форматов игры, наряду со «Стандартом» и «Историческим» — главными форматами MTG Arena. Матчи так же будут делиться на рейтинговые и не рейтинговые, до одной и до двух побед. Некоторые мероприятия будут теперь проводиться в формате «Алхимия». Рейтинговая игра в «Стандарте» или Историческом формате и «Алхимия» с собранной колодой влияют на один и тот же рейтинг игрока (рейтинг игры с собранной колодой), поэтому игроки смогут переключаться между этими тремя форматами без страха потерять прогресс.

Любая колода «Стандарта», в которой не используются заново сбалансированные карты, готова для игры в «Алхимию», а если в колоде есть карты, подвергшиеся изменениям, то их нужно будет заменить на соответствующие откорректированные экземпляры, которые бесплатно предоставляются игрокам. Но вы точно захотите добавить новые карты, чтобы полностью прочувствовать «Алхимию». Чтобы помочь начать играть и отпраздновать выход «Алхимии», мы подарим вам три бустера «Алхимия: Иннистрад» и несколько редких (или лучше) отдельных карт. Вы получите их при входе в игру после обновления.

Поскольку «Алхимия» становится одним из основных форматов, она будет включена в соревновательные мероприятия: выходные отборочных турниров декабрьского сезона пройдут в этом формате, а в январе состоится турнир Arena Open в формате «Алхимия». Мы продолжим проводить соревновательные мероприятия в «Стандарте» и в Историческом формате, но теперь к ним присоединится «Алхимия».

«Алхимия» — совершенно новый способ игры в Magic. Этот формат позволяет нам использовать цифровые инструменты, чтобы создать более активную и разнообразную среду для игроков, ориентированных на MTG Arena. Мы продолжим поддерживать классический настольный формат, потому что знаем: множество игроков ценят именно этот способ игры. Но мы также знаем, что есть игроки, для которых важна большая разнообразность и новые испытания. Они ищут формат, где нарушение баланса можно исправить без запрета карт или целых колод. Теперь у таких игроков есть формат, созданный специально для них.

Обновление игрового меню

Вместе с «Алхимией» в игре появятся новые матчи и турниры, поэтому мы хотим переработать внешний вид игрового меню, чтобы игрокам было проще найти нужное событие. Текущее игровое меню находится в рабочем состоянии, но список матчей и событий порой превращается в сплошную стену текста.

С выходом нового формата долгожданное обновление наконец появится в игре. Мы уже давно работаем над ним и теперь готовы поделиться с вами результатом.

Давайте посмотрим, что получилось:

Under the flag icon, the Events tab now shows visual panels for each event, and any events you are actively playing will automatically display at the top.

Under the table icon, the Find Match tab lets you easily find the Constructed match you're looking for. Select ranked, unranked, or Brawl via the tabs, adjust Best-of-One or Best-of-Three, and choose the format you want. These are all the same options and queues as before (plus the additions from this update), but now rearranged for easier access.

Вкладка «Последняя игра» теперь помечена значком с изображением закладки. Здесь вы сможете быстро попасть в очередь подбора матчей с сохранением настроек предыдущей игры.

Новое игровое меню будет более вместительным, а игроки не потеряются среди множества вариантов. Мы продолжим полировать это обновление: некоторые улучшения уже находятся в работе.

В завершение

Меню и новый формат — значительные обновления, но это не все, что мы подготовили для MTG Arena. В эти выходные мы проведем наш первый Arena Open в формате «Драфт», внедрим небольшие изменения, добавив жетоны «Присоединяйтесь!» для испытаний цветов и дополнительную, не рейтинговую игру в Историческом формате до двух побед.

Arena Open в формате «Драфт»

Arena Open состоится уже 4–5 декабря и будет проходить в формате «драфт с игроками» по выпуску «Иннистрад: Багровая Клятва». Мы знаем, что вы давно этого хотели, поэтому рады представить этот соревновательный формат с колодой из бустеров в MTG Arena.

Вы наверняка заметили, что мы скрываем имена игроков во время драфтов по выпуску «Иннистрад: Багровая Клятва», чтобы создать условия для участников драфта в Arena Open. Имена игроков в премьер-драфте будут открыты с выходом обновления, но останутся скрыты в традиционном драфте, чтобы мы могли использовать их 18 декабря на выходных отборочных турниров. Мы все еще работаем над этой системой и будем внедрять другие улучшения. Имена участников престижных турниров раскрываться не будут, а вне этих турниров вы всегда сможете увидеть, с кем играете драфт.

Жетоны«Присоединяйтесь!» в испытании цветов

Последние месяцы показали, что «Присоединяйтесь!» — прекрасное дополнение для MTG Arena, особенно для новичков, которые делают свои первые шаги в форматах с колодой из бустеров, только начинают собирать свою коллекцию и постигают различные способы игры в Magic.

В этом обновлении мы приготовили кое-что и для испытания цветов. Новые игроки теперь будут получать несколько жетонов «Присоединяйтесь!» при завершении четвертого испытания цветов, после которого открывается возможность участвовать в событиях. Это поможет новичкам освоиться в игре.

Игроки с жетонами будут видеть надпись «Присоединяйтесь!» в верхней части списка событий на главной странице. Искорка подскажет, где ее искать. Мы думаем, что это прекрасный режим как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому будем поддерживать события «Присоединяйтесь!» новыми бустерами с каждым крупным выпуском. Следующую серию бустеров мы представим с выходом выпуска «Камигава: Неоновая Династия» в 2022 году.

Не рейтинговая игра в Историческом формате до двух побед

Наконец мы готовы предложить не рейтинговую игру в Историческом формате до двух побед. Мы сопротивлялись этой идее в прошлом, беспокоясь о времени ожидания и о частоте выходов из игры в не рейтинговом формате до двух побед. Но мы хотели бы оценить этот формат в действии. Мы будем следить за работой системы подбора соперников и фиксировать количество матчей, завершившихся двумя победами, чтобы сделать игру максимально приятной.

Шаг очистки

Мы проделали большую работу и очень рады наконец представить игрокам ее результат в этом крупном обновлении. Но и это еще не все. Мы вернемся в следующем году с новым обзором состояния игры перед выходом выпуска «Камигава: Неоновая Династия». А пока следите за еженедельными обновлениями, чтобы быть в курсе происходящего в MTG Arena.