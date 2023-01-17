Мастерство выпуска Phyrexia: All Will Be One

  • 33 бустера Phyrexia: All Will Be One
  • 5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или аватар на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One)

Абонемент мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One

Информация о мастерстве выпуска Phyrexia: All Will Be One с участием Элиш Норн

Аватары

  • Кос, Огонь Сопротивления

Можно получить на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One:

  • Элиш Норн
  • Джин-Джитаксиас
  • Шеолдред
  • Урабраск
  • Воринклекс

Карты и бустеры

  • 20 бустеров:
    • 3 шт. Phyrexia: All Will Be One
    • 3 шт. The Brothers' War
    • 3 шт. Dominaria United
    • 3 шт. «Улицы Новой Капенны»
    • 3 шт. «Камигава: Неоновая Династия».
    • 3 шт. «Иннистрад: Багровая Клятва»
    • 2 шт. «Иннистрад: Полночная Охота»
  • 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска Phyrexia: All Will Be One
  • Уровень 81+: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

  • Протектор «Обращенный Миэр»
  • Изысканный протектор «Атракса, Великая Объединительница»

Облики карт

  • 25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или аватар на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One)
  • 5 обликов обычных карт
  • 5 обликов необычных карт
  • 5 обликов редких карт
  • 5 обликов раритетных карт

Билеты на турниры

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

Золото и самоцветы

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

ПИТОМЕЦ

  • Обычная карта Skitterling
  • Необычная карта Skitterling
  • Редкая карта Skitterling

Сколько уровней в мастерстве выпуска Phyrexia: All Will Be One?

Максимальный уровень мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One — 80-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 80-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 66-го!