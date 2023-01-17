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Информация о мастерстве выпуска Phyrexia: All Will Be One
Мастерство выпуска Phyrexia: All Will Be One
- 33 бустера Phyrexia: All Will Be One
- 5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или аватар на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One)
Абонемент мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One
Аватары
- Кос, Огонь Сопротивления
Можно получить на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One:
- Элиш Норн
- Джин-Джитаксиас
- Шеолдред
- Урабраск
- Воринклекс
Карты и бустеры
- 20 бустеров:
- 3 шт. Phyrexia: All Will Be One
- 3 шт. The Brothers' War
- 3 шт. Dominaria United
- 3 шт. «Улицы Новой Капенны»
- 3 шт. «Камигава: Неоновая Династия».
- 3 шт. «Иннистрад: Багровая Клятва»
- 2 шт. «Иннистрад: Полночная Охота»
- 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска Phyrexia: All Will Be One
- Уровень 81+: 1 необычная ОНК
Протекторы для карт
- Протектор «Обращенный Миэр»
- Изысканный протектор «Атракса, Великая Объединительница»
Облики карт
- 25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или аватар на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One)
- 5 обликов обычных карт
- 5 обликов необычных карт
- 5 обликов редких карт
- 5 обликов раритетных карт
Билеты на турниры
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)
Золото и самоцветы
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
ПИТОМЕЦ
- Обычная карта Skitterling
- Необычная карта Skitterling
- Редкая карта Skitterling
Сколько уровней в мастерстве выпуска Phyrexia: All Will Be One?
Максимальный уровень мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One — 80-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 80-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 66-го!