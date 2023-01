Wizards of the Coast

Информация о мастерстве выпуска Phyrexia: All Will Be One

Мастерство выпуска Phyrexia: All Will Be One

33 бустера Phyrexia: All Will Be One

5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или аватар на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One)

Абонемент мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One

Аватары

Кос, Огонь Сопротивления

Можно получить на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One:

Элиш Норн

Джин-Джитаксиас

Шеолдред

Урабраск

Воринклекс

Карты и бустеры

20 бустеров: 3 шт. Phyrexia: All Will Be One 3 шт. The Brothers' War 3 шт. Dominaria United 3 шт. «Улицы Новой Капенны» 3 шт. «Камигава: Неоновая Династия». 3 шт. «Иннистрад: Багровая Клятва» 2 шт. «Иннистрад: Полночная Охота»

10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска Phyrexia: All Will Be One

Уровень 81+: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

Протектор «Обращенный Миэр»

Изысканный протектор «Атракса, Великая Объединительница»

Облики карт

25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или аватар на древе мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One)

5 обликов обычных карт

5 обликов необычных карт

5 обликов редких карт

5 обликов раритетных карт

Билеты на турниры

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

Золото и самоцветы

4000 золота

1200 самоцветов

ПИТОМЕЦ

Обычная карта Skitterling

Необычная карта Skitterling

Редкая карта Skitterling

Сколько уровней в мастерстве выпуска Phyrexia: All Will Be One?

Максимальный уровень мастерства выпуска Phyrexia: All Will Be One — 80-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 80-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 66-го!