Lorwyn Ecliped | Вечер драфта

ОТБИРАЙТЕ
Начните с трех бустеров. Распакуйте первый, выберите две карты и передайте бустер дальше. Повторите процедуру с оставшимися картами и бустерами.
Окунитесь в атмосферу быстрого и динамичного драфта, который прекрасно подойдет для домашних игр и добавит им разнообразия! Пригласите за стол Lorwyn Eclipsed и сыграйте драфт с друзьями!
Соберите колоду из 40 карт, используя выбранные вами карты и любое количество базовых земель (мы рекомендуем 17).
Разбейтесь на пары и играйте — победители сразятся друг с другом за коллекционный бустер, который идет в комплекте!
Драфт-вечеринка в одной коробке! «Вечер драфта» — это готовый набор для проведения драфта в формате «Возьмите две» для четырех игроков. Формат «Возьмите две» обеспечивает все условия для быстрого и динамичного драфта, который прекрасно подойдет для домашних игр и добавит им разнообразия! Наградите победителя входящим в набор коллекционным бустером Lorwyn Eclipsed (или оставьте его себе — мы вас не осудим).
Особенности продукции
Лорвин возвращается, но уже не таким, каким он был прежде. Теперь это мир, расколотый надвое. С одной стороны — Лорвин, край вечного дневного света. А с другой — Шэдоумур с его бесконечной ночью. Исследуйте этот двойственный мир, населенный волшебными созданиями, и обретите власть над силами порядка и хаоса.