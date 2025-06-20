Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Lorwyn Ecliped | Вечер драфта

ПРЕДСТАВЛЯЕМ «ВЕЧЕР ДРАФТА»

Окунитесь в атмосферу быстрого и динамичного драфта, который прекрасно подойдет для домашних игр и добавит им разнообразия! Пригласите за стол Lorwyn Eclipsed и сыграйте драфт с друзьями!

ДРАФТ-ВЕЧЕРИНКА В ОДНОЙ КОРОБКЕ

ДРАФТ-ВЕЧЕРИНКА В ОДНОЙ КОРОБКЕ

Познакомьтесь с новейшим форматом драфтов Magic «Возьмите две», предназначенным для четырех игроков. Драфт с друзьями стал еще проще!

КАК СЫГРАТЬ В «ВЕЧЕР ДРАФТА»

Все, что вам нужно, чтобы окунуться в захватывающий и динамичный «Вечер драфта», — это вы и трое ваших друзей.

ОТБИРАЙТЕ

Начните с трех бустеров. Распакуйте первый, выберите две карты и передайте бустер дальше. Повторите процедуру с оставшимися картами и бустерами.

СОБИРАЙТЕ

Соберите колоду из 40 карт, используя выбранные вами карты и любое количество базовых земель (мы рекомендуем 17).

ИГРАЙТЕ

Разбейтесь на пары и играйте — победители сразятся друг с другом за коллекционный бустер, который идет в комплекте!

Подробнее
LORWYN ECLIPSED

Вечер драфта

Драфт-вечеринка в одной коробке! «Вечер драфта» — это готовый набор для проведения драфта в формате «Возьмите две» для четырех игроков. Формат «Возьмите две» обеспечивает все условия для быстрого и динамичного драфта, который прекрасно подойдет для домашних игр и добавит им разнообразия! Наградите победителя входящим в набор коллекционным бустером Lorwyn Eclipsed (или оставьте его себе — мы вас не осудим).
Особенности продукции

  • 12 игровых бустеров
  • 1 коллекционный бустер
  • 90 базовых земель Lorwyn Eclipsed
Локатор магазинов
AMAZON

ECL Logo

ВЕРНИТЕСЬ В МИР СВЕТА И МРАКА

ECL Logo

ВЕРНИТЕСЬ В МИР СВЕТА И МРАКА

Лорвин возвращается, но уже не таким, каким он был прежде. Теперь это мир, расколотый надвое. С одной стороны — Лорвин, край вечного дневного света. А с другой — Шэдоумур с его бесконечной ночью. Исследуйте этот двойственный мир, населенный волшебными созданиями, и обретите власть над силами порядка и хаоса.

Узнать больше

ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ

Не пропустите ближайшие события, сведения о продукции и последние новости Magic!