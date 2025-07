Standard

Pioneer

Keine Änderungen.

Modern

Keine Änderungen.

Legacy

Keine Änderungen.

Vintage

Keine Änderungen.

Pauper

Keine Änderungen.

Alchemy

Schneide aus Cori-Stahl ist gesperrt (bis eine Balanceanpassung erfolgt ist).

Pioneer-Best-of-One in MTG Arena

Thibalts Trickserei ist gebannt.

Historic

Gegenzauber ist nicht mehr gebannt.

Timeless

Keine Änderungen.

Brawl

Keine Änderungen.

Gültig ab: 30. Juni 2025

Datum der nächsten Ankündigung: 24. November 2025

Hallo zusammen!

Ich heiße Carmen Klomparens und bin Senior Game Designer im Team für Play Design von Magic. Willkommen zu unserer Halbjahresankündigung der gebannten und eingeschränkten Karten für das Jahr 2025. Bei der letzten Aktualisierung der Liste der gebannten und eingeschränkten Karten lag der Schwerpunkt auf Änderungen an Modern und Legacy sowie einem gewaltigen Umbruch in Pauper, aber in dieser Ankündigung rückt Standard ins Rampenlicht. Angesichts der Anzahl an Karten, um die die Liste der gebannten Karten für Standard erweitert wird, rolle ich erst einmal den roten Teppich für Jadine aus, die die Details und Gründe für die Änderungen erläutern wird!

Wie immer werden wir morgen, am 1. Juli, um 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ) auf twitch.tv/magic bei WeeklyMTG sein, um diese Änderungen zu besprechen. Fragen für diesen Stream kannst du im offiziellen Magic: The Gathering Discord-Server einreichen.

Klicke unten, um zu unserer Besprechung eines bestimmten Formats zu springen.

Standard

Von Jadine Klomparens

Schneide aus Cori-Stahl ist gebannt.

Abuelos Erwachen ist gebannt.

Monströser Zorn ist gebannt.

Herzfeuer-Held ist gebannt.

Die Bohnenranke empor ist gebannt.

Hoffnungsloser Albtraum ist gebannt.

Diese Stadt ist zu klein ist gebannt.

Die heutige Ankündigung fällt in unser einmal jährliches Zeitfenster für eine „frühzeitige Rotation“ von Standard. Mit diesem Zeitfenster wollen wir bezwecken, dass der nächste Rotationszyklus möglichst viel Spaß bereitet. Dafür sagen wir einigen Karten vorzeitig Lebewohl, die ihre Stärke unter Beweis gestellt und dem Spaß des Formats Abbruch getan haben, indem sie entweder ungesunde Spielmuster gefördert oder die erfolgversprechenden Optionen für den Deckbau eingeschränkt haben. Im Folgenden besprechen wir die Karten, die gebannt wurden, und unsere Beweggründe dafür. Danach kommen wir auf die Lektionen zu sprechen, die wir aus diesen Karten bezüglich eines Standard-Formats mit dreijähriger Rotation lernen konnten.

Heute kündigen wir an, dass sieben Karten in Standard gebannt werden. Sieben ist eine erhebliche Anzahl, selbst für unser Zeitfenster einer „frühzeitigen Rotation“, besonders da es über zwei Jahre her ist, seit überhaupt irgendwelche Karten in Standard gebannt wurden. Wie ist es also dazu gekommen?

Unsere letzte Ankündigung gebannter und eingeschränkter Karten ist etwa drei Monate her, kurz nach dem Erscheinen von Ätherdrift. Damals sah Standard unterhaltsam und gesund aus. Drei Decks waren die Platzhirsche des Metagames: in Rot verankerte, aggressive Maus-Strategien, Synergie-Decks, die Karten auf die eigene Hand zurückbringen, rund um die Fürsorgliche Pixie , die oft einfach nur als Pixie-Decks bezeichnet werden, und das Domäne-Manarampe-Deck rund um die Herrscher aus Duskmourn. Dennoch gab es im Windschatten dieser großen Drei auch eine breite Palette anderer Decks, die jedes Wochenende eine faire Chance hatten.

Das Erscheinen von Tarkir: Drachensturm im April hatte dramatische Auswirkungen auf das Standard-Metagame und hat Izzet Prowess an die Spitze des Metagames katapultiert, dank der Schneide aus Cori-Stahl. In der jüngsten Runde der Regional Championships im Standard-Format war es das Deck, das es zu schlagen galt, und es machte bei der Pro Tour Magic: The Gathering – FINAL FANTASY 40 % des Standard-Metagames aus.

1 Thundering Falls 6 Island 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 3 Monstrous Rage 4 Torch the Tower 4 Vivi Ornitier 2 Mountain 2 Wild Ride 2 Into the Flood Maw 1 Spell Pierce 4 Cori-Steel Cutter 4 Stock Up 3 Drake Hatcher 4 Riverpyre Verge 4 Spirebluff Canal 4 Shivan Reef 4 Sleight of Hand 1 Disdainful Stroke 2 Abrade 1 Get Out 2 Spell Pierce 3 Unable to Scream 2 Ral, Crackling Wit 2 Soul-Guide Lantern 2 Lithomantic Barrage

Es ist unbestreitbar, dass das Izzet Prowess Deck einen negativen Effekt auf das Standard-Metagame hat. Seine Spielquote ist erheblich höher, als wir sie in Standard in letzter Zeit gesehen haben. Über die Spielhäufigkeit hinaus ist auch kristallklar, dass der Rest des Metagames voll und ganz an diesem Deck ausgerichtet ist. Nehmen wir beispielsweise Monorot, das sich in einer von Izzet Prowess dominierten Welt neu erfunden hat, indem es viele Exemplare der Zauberbann-Echseim Hauptdeck spielt, einer hervorragenden Karte gegen Prowess-Strategien, die vor dem Aufstieg jenen Decks kaum zum Einsatz kam.

Schneide aus Cori-Stahl ist offensichtlich die Karte im Izzet Prowess Deck, die gebannt werden sollte. Sie ist einfach zu stark für das Format; eine Karte, die einfach etwas stärker als alles andere ist. Neben ihrem kometenhaften Aufstieg im Standard-Metagame hat die Schneide aus Cori-Stahl auch erhebliche Auswirkungen auf Modern gehabt, ein Format, das wesentlich mächtiger ist als Standard. Außerdem ist es äußerst schwierig, vorteilhaft mit dieser Karte zu interagieren, da sie eine Antwort auf Artefaktkarten erfordert und es sehr einfach ist, mit der Schneide aus Cori-Stahl eine bedeutungsvolle Spielpräsenz zu hinterlassen, auch wenn sie schnell zerstört wird. Aufgrund ihrer Kombination aus purer Spielstärke und Resilienz hat die Schneide aus Cori-Stahl Standard terrorisiert.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es offensichtlich, dass die Werkzeuge, um gegen die Dominanz der Schneide aus Cori-Stahlvorzugehen, in der Umgebung einfach nicht existieren. Aus diesen Gründen und im Namen der Metagame-Vielfalt ist die Schneide aus Cori-Stahl gebannt.

Um für Klarheit bezüglich Erwartungen in der Zukunft zu sorgen: Dass die Schneide aus Cori-Stahl gebannt wurde, ist eine Maßnahme, die wir in all unseren Zeitfenstern für die Ankündigung gebannter Karten ergreifen würden. Die Dominanz von Izzet Prowess im aktuellen Standard-Metagame erfüllt eindeutig unsere Kriterien, um eine Karte außerhalb des einmal jährlichen Zeitfensters für Standard zu bannen.

Das Erscheinen der Schneide aus Cori-Stahl hat die gesamte Standard-Landschaft umgestaltet. Es ist schwer, vorherzusehen, was mit dem Metagame geschehen wird, nachdem sie gebannt wurde, aber wir machen uns Sorgen, dass das Format einfach zu seinem vorherigen Zustand zurückkehrt. Um sicherzustellen, dass das nächste Standard-Metagame Vielfalt und Freiraum für Experimente bietet, bannen wir sechs weitere Karten.

4 Abuelo's Awakening 2 Fallaji Archaeologist 1 Get Lost 2 Overlord of the Floodpits 4 Floodfarm Verge 1 Fabled Passage 3 Adarkar Wastes 4 Island 2 Cavern of Souls 4 Roiling Dragonstorm 2 Oracle of Tragedy 1 Spell Pierce 4 Temporary Lockdown 2 Seachrome Coast 4 Meticulous Archive 2 Stock Up 4 Plains 2 Scrollshift 3 Ephara's Dispersal 4 Omniscience 1 Jace, the Perfected Mind 4 Marang River Regent 1 Change the Equation 2 Get Lost 2 Kutzil's Flanker 1 Ghost Vacuum 2 Beza, the Bounding Spring 2 No More Lies 2 Overlord of the Mistmoors 1 Negate 2 Voice of Victory

Das zweitbeliebteste Deck bei der Pro Tour Magic: The Gathering – FINAL FANTASY war das auf der Allwissenheit basierende Azorius-Kombodeck, das etwa 20 % des Metagames ausmachte. Das Deck mit der Allwissenheit existiert als Teil des Metagames bereits seit einer Weile, stieg aber zu einem bedeutenden Akteur auf, als neue Karten wie Turbulenter Drachensturm und Marangfluss-Regent durch das Erscheinen von Tarkir: Drachensturm verfügbar wurden. Abuelos Erwachen hatte schon immer das Potenzial, ein solches Deck zu ermöglichen, da wir normalerweise davon absehen, Nichtkreatur-Reanimationseffekte für nur vier Mana bereitzustellen, aber wir hatten die Hoffnung, dass genug Gegenspiel dadurch möglich wäre, dass die zurückgebrachte Karte zu einer Kreatur wird. Das war nicht der Fall für die Allwissenheit. Kombodecks wie das Azorius-Deck mit Allwissenheit sollen in Standard existieren dürfen, aber wenn sie zu stark sind, dreht sich das ganze Format um sie, und sie reduzieren die Anzahl der erfolgversprechenden Decks. Diese Version des Decks mit der Allwissenheit hat sich als zu stark und verlässlich erwiesen. Aus diesen Gründen ist Abuelos Erwachen gebannt.

Monströser Zorn ist seit seinem Erscheinen in Wildnis von Eldraine ein Eckpfeiler roter aggressiver Decks. Er ist einer der stärksten und effizientesten Kampftricks, den wir je gedruckt haben. Wir sind zufrieden, dass ein Kampftrick eine starke Karte im Standard-Format war, aber es ist offensichtlich, dass Monströser Zorn nicht mehr willkommen ist. Er hat zu mehr Kombo-Aggro-Decks geführt, als uns lieb ist, und einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, den entscheidenden Zug in Standard nach vorne zu verschieben, sodass die Spielenden zu schnell unter zu viel Druck stehen. Darüber hinaus hat die Tatsache, dass er Trampelschaden verleiht, dazu geführt, dass das Blocken im Format eine geringere Rolle spielt, und die Wirksamkeit defensiver Kreaturen als Gegenmaßnahme gegen aggressive Decks erheblich untergraben. Aus diesen Gründen, und um die am wenigsten unterhaltsamen aggressiven Spielmuster in Standard zu beseitigen, ist Monströser Zorn gebannt.

3 Magebane Lizard 4 Manifold Mouse 4 Emberheart Challenger 16 Mountain 4 Burst Lightning 4 Monstrous Rage 4 Rockface Village 4 Heartfire Hero 4 Hired Claw 2 Soulstone Sanctuary 4 Twinmaw Stormbrood 1 Tersa Lightshatter 4 Screaming Nemesis 1 Self-Destruct 1 Lightning Strike 2 Soul-Guide Lantern 2 Suplex 3 Torch the Tower 2 Lithomantic Barrage 1 Magebane Lizard 2 Case of the Crimson Pulse 3 Sunspine Lynx

Herzfeuer-Held war ein weiteres Kernstück, das zur Stärke der roten aggressiven Decks im letzten Jahr von Standard beigetragen hat. Die Kurve von Herzfeuer-Held gefolgt von der Mannigfaltigen Maus setzt das Gegenüber direkt unter Druck und zwingt Decks zu, reichlich Interaktion für die frühen Züge. Darüber hinaus führt die ausgelöste Fähigkeit, wenn der Herzfeuer-Heldstirbt, dazu, dass rote Decks erhebliche Resilienz gegen viele Entfernungszauber aufweisen. Seine Stärke hat das Format in Richtung von Decks gerückt, die bereits ab dem ersten oder zweiten Zug interagieren oder die Temporäre Abriegelung als mächtige Gegenmaßnahme zum Einsatz bringen können. Wir möchten, dass rote aggressive Strategien eine erfolgversprechende Option im Standard-Format darstellen, aber der Herzfeuer-Held bietet zu viel explosive Stärke kombiniert mit zu viel Resilienz. Daher ist der Herzfeuer-Held gebannt.

Wir haben darüber gesprochen, nur Herzfeuer-Held oder Monströser Zorn zu bannen, haben schließlich aber entschieden, dass beide gebannt werden sollten. Beide Karten sind unabhängig voneinander stark, und eine von ihnen unberührt zu lassen würde wahrscheinlich dazu führen, dass die aggressiven Decks des Formats weiterhin Kombo-Aggro-Decks mit verlässlichen explosiven Spieleröffnungen und großem Potenzial für gewaltige Schadensschübe bleiben. Indem wir beide bannen, orientieren wir die aggressiven Strategien des Formats von Kombo-Aggro-Decks weg, entlasten die nicht aggressiven Decks im Format und erhöhen somit die Anzahl an erfolgversprechenden Karten und Decks.

1 Elegant Parlor 4 Lush Portico 4 High Noon 1 Forest 4 Up the Beanstalk 4 Hedge Maze 1 Get Lost 4 Floodfarm Verge 1 Cavern of Souls 1 Beza, the Bounding Spring 4 Overlord of the Hauntwoods 4 Hushwood Verge 2 Shadowy Backstreet 1 Day of Judgment 2 Wastewood Verge 2 Temporary Lockdown 4 Overlord of the Mistmoors 4 Zur, Eternal Schemer 1 Plains 2 Ride's End 2 Authority of the Consuls 4 Leyline Binding 2 Razorverge Thicket 1 Ultima 2 Change the Equation 1 Disdainful Stroke 1 Rest in Peace 2 Ride's End 1 Rakshasa's Bargain 1 Beza, the Bounding Spring 1 Entity Tracker 1 Elesh Norn, Mother of Machines 3 Heritage Reclamation 1 Voice of Victory 1 Negate

Die Bohnenranke empor ist mit der Liste gebannter Karten bereits bestens vertraut, da diese Karte seit 2023 in Modern gebannt ist. Inzwischen hat sich Die Bohnenranke empor eindeutig als beste Quelle von Kartenvorteil für langsamere Decks etabliert. Genau wie die Schneide aus Cori-Stahlist es schwierig, vorteilhaft mit dieser Karte zu interagieren, da die Person, die sie gespielt hat, fast immer mit einer ganzen Karte mehr aus einem solchen Ressourcentausch hervorgeht. Das bedeutet, dass Decks mit Die Bohnenranke empor für viele Strategien eine Herausforderung darstellen, an die sie sich kaum anpassen können, was sie effektiv aus dem Metagame ausschließt, wenn Decks mit Die Bohnenranke empor beliebt sind. Das Deckbau-Puzzle, das Die Bohnenranke empor auferlegt, wurde inzwischen so oft gelöst, dass wir davon ausgehen, dass es in Zukunft eher monoton als spannend sein wird, sowie in zukünftigen Sets weiter Karten mit Kostenreduktionen erscheinen. Dies hat uns sogar bereits bei der Entwicklung von Karten und Mechaniken, die noch nicht erschienen sind, Bauchschmerzen bereitet. Aus diesen Gründen ist Die Bohnenranke empor gebannt.

4 Swamp 3 Dark Confidant 4 Concealed Courtyard 1 Sheoldred, the Apocalypse 2 Bandit's Talent 1 Get Lost 4 Sunpearl Kirin 4 Caves of Koilos 1 Beza, the Bounding Spring 4 Momentum Breaker 2 Shadowy Backstreet 3 Temporary Lockdown 4 Bleachbone Verge 1 Tinybones Joins Up 4 Plains 2 Restless Fortress 4 Hopeless Nightmare 4 Nurturing Pixie 3 Preacher of the Schism 4 Nowhere to Run 1 Liliana of the Veil 1 Go for the Throat 2 Destroy Evil 2 Loran of the Third Path 1 Beza, the Bounding Spring 3 Duress 1 Temporary Lockdown 1 Elesh Norn, Mother of Machines 2 Rest in Peace 2 Invasion of Gobakhan

Die Decks, die Karten auf die eigene Hand zurückbringen, haben sich im Laufe des Formats erheblich weiterentwickelt, wobei nur wenige mächtige Kernstücke konstant blieben. Hoffnungsloser Albtraum gehört zu diesen Kernstücken, indem es als Ein-Mana-Kinkerlitzchen dient, das dadurch mächtig wird, dass man es viele Male in derselben Partie wirkt. Dieses Muster des ständigen Abwerfens zwingt dem Gegenüber als einen der frustrierendsten Aspekte des Decks eine so ressourcenarme Partie auf, dass es schwierig ist, sich daraus zu befreien, wenn das Deck erst einmal so richtig läuft. Darüber hinaus bietet Hoffnungsloser Albtraum den Decks, die Karten auf die eigene Hand zurückbringen, eine Quelle von sowohl Interaktion als auch Schaden, sodass sie sich als aggressive Decks positionieren können, die die Pläne der Konkurrenz durchkreuzen. Um die besonders frustrierende Elemente dieser Decks zu entfernen, ist Hoffnungsloser Albtraum gebannt.

Diese Stadt ist zu klein wurde in vielen verschiedenen Standard-Decks gespielt. Die Karte wird fast immer zusammen mit dem Sturmjägertalentgespielt, ein Zwei-Karten-Paket, das seine Stärke bereits in verschiedenen Zusammenhängen bewiesen hat. Zuletzt spielte dieses Paket im Izzet Prowess Deck eine Rolle, aber zuvor war es auch ein wichtiger Akteur in den Synergie-Decks, die Karten auf die eigene Hand zurückbringen und die Farbe Blau einbanden. Wenn die Karte oft gespielt wird, ist Diese Stadt ist zu klein dem Spielspaß des Formats abträglich, da es auf einzigartige Weise imstande ist, mit jeglicher auf Permanenten beruhenden Strategie zu interagieren und gleichzeitig den eigenen Spielplan voranzutreiben. Zwar macht die Schleife mit dem Sturmjägertalent nicht den Großteil der Stärke der Karte aus, aber sie ist besonders frustrierend und erzeugt in vielen Matchups die Bedrohung, die Partie in der späten Phase vollständig zu dominieren, was ebenfalls dem Spielspaß schadet. Aus diesen Gründen ist Diese Stadt ist zu klein gebannt.

Es ist etwas über zwei Jahre her, dass wir den Übergang zu einem dreijährigen Standard-Format angekündigt haben. Mit jedem Set, das wir veröffentlichen, lernen wir mehr darüber, wie wir unsere Design-Heuristiken an dieses neue Modell für Standard anpassen müssen. Die Auswahl an Karten, die wir diesmal bannen, geht mit zwei wichtigen Lektionen einher, die wir in zukünftige Entscheidungen einfließen lassen werden.

Erstens müssen wir angesichts des größeren Kartenpools des dreijährigen Standards genauer auf unsere Ein-Mana-Karten achten und auf Karten, die mit Ein-Mana-Karten interagieren. Drei der Karten, die wir heute bannen, kosten ein Mana, und die Schneide aus Cori-Stahl erfordert, dass man sie zusammen mit den günstigsten verfügbaren Karten spielt. Das Potenzial von Ein-Mana-Karten, ein Format zu definieren, wächst mit der Größe des Kartenpools mit, und uns ist klar geworden, dass der Übergang zu einem dreijährigen Standard-Format ein größerer Schritt in diese Richtung ist, als wir zunächst gedacht hatte. Standard macht mehr Spaß, wenn die Stars der Partien mehr als ein oder auch zwei Mana kosten, und wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass dies in Zukunft öfter der Fall ist.

Zweitens müssen wir die Kosten von Karten, mit denen man nur schwer vorteilhaft interagieren kann, besser im Blick haben. Wegen des höheren Powerlevels von Decks in einem größeren Format wie dem dreijährigen Standard sind die Decks nur allzu gut in der Lage, kleine Vorteile zu einer Lawine anwachsen zu lassen, die die Partie beendet. Starke Karten, die Ressourcen hinterlassen, wenn man sie entfernt, wie Schneide aus Cori-Stahl und Die Bohnenranke empor, erzeugen verlässlich diesen ersten kleinen Vorteil. Diese Karten zu identifizieren und ihre Stärke im Kontext der für sie nötigen Interaktionen einzuschätzen, sind Aufgaben, die das Play Design Team in Zukunft in seinen Prozess einbinden wird.

Eine letzte Ankündigung zu Standard für heute: Da unsere nächste Standard-Rotation erst Anfang 2027 stattfinden wird, bleiben noch zwei Zeitfenster für eine „frühzeitige Rotation“ von Standard durch das Bannen von Karten vor der nächsten Standard-Rotation. Du kannst dich darauf einstellen, dass eines dieser Zeitfenster in etwa achtzehn Monaten sein wird, direkt vor der normalen Rotation. Das andere für etwa die Mitte dieser Zeit, also grob in neun Monaten, angedacht, aber wir haben uns noch nicht auf ein konkretes Datum festgelegt; es könnte daher auch um ein oder zwei Monate variieren. Wir werden klar angeben, in welchen Ankündigungen wir umfassender auf Standard eingehen.

Pioneer

Von Arya Karamchandani

Keine Änderungen.

Wir sind nach wie vor mit dem Zustand von Pioneer seit unserer letzten Ankündigung zufrieden; das Format sieht gesund und vielfältig aus. Weiterhin tauchen auch neuere Karten im Format auf, wobei die Schneide aus Cori-Stahl in Izzet Phoenix die größte Innovation darstellt, umrahmt von anderen kleineren Änderungen wie Terra, Magie-Adeptin , in Decks, die auf der Rätselhaften Inkarnation beruhen. Keine dieser Änderungen haben zu Decks mit problematischen Gewinn- oder Spielquoten geführt, sodass wir zu diesem Zeitpunkt keine Veränderungen an Pioneer vornehmen.

Modern

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Zwar haben wir letztes Mal angekündigt, dass wir in dieser Ankündigung aufgrund der laufenden Modern-RCQ-Saison keine Änderungen an Modern vornehmen würden, aber wir wollten dennoch ein paar Worte darüber verlieren, wie wir den aktuellen Zustand des Formats einschätzen.

Die letzten sechs Monate haben die Grundfesten von Modern erschüttert, angesichts mehrerer Karten, die im Dezember auf die Liste gebannter Karten gesetzt bzw. von ihr entfernt wurden, gefolgt davon, dass die Bresche in der Unterwelt vor nur wenigen Monaten gebannt wurde. Es war unklar, wie sich die Dinge danach entwickeln würden, außer dass die Spielenden davon ausgingen, dass Boros Energy der Platzhirsch sein würde.

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 3 Sacred Foundry 3 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Plains 4 Galvanic Discharge 3 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 1 March of Otherworldly Light 1 Mountain 4 Guide of Souls 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 4 Ranger-Captain of Eos 2 Elegant Parlor 2 Seasoned Pyromancer 2 Thraben Charm 4 Arid Mesa 2 Static Prison 1 Windswept Heath 1 Burrenton Forge-Tender 2 Orim's Chant 4 Molten Rain 1 Showdown of the Skalds 3 Stony Silence 2 Wear // Tear 1 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

In gewisser Weise war und ist das in den letzten paar Monaten tatsächlich der Fall. Spielende, die das Deck für die RCQ-Saison zusammengestellt und ins Feld geführt haben, konnten beachtliche Erfolge vorweisen, und das Deck ist in den letzten Monaten der beliebteste Archetyp geblieben. Dennoch sinken seine Siegquote und sein Anteil am Metagame im Laufe der Zeit stetig. Schneide aus Cori-Stahl aus Tarkir: Drachensturm und Ketramose, der Neue Morgen , aus Ätherdrift haben sich jeweils in existierende Decks eingefügt und sie auch im Angesicht der Seelenführerin und ihrer Konsorten gedeihen lassen. Insbesondere Ketramose hat zu einer Weiterentwicklung des zuvor zweifarbigen Orzhov Blink Decks geführt, das jetzt Blau für den Psychofrosch und einige Sideboard-Karten splasht.

1 Swamp 2 Flickerwisp 3 Phelia, Exuberant Shepherd 3 Thoughtseize 3 Flooded Strand 3 Witch Enchanter 2 Ephemerate 4 Fatal Push 3 Ketramose, the New Dawn 1 Inquisition of Kozilek 1 Hallowed Fountain 1 March of Otherworldly Light 4 Psychic Frog 1 Shadowy Backstreet 1 Meticulous Archive 1 Watery Grave 1 Prismatic Ending 4 Polluted Delta 1 Bleachbone Verge 2 Emperor of Bones 4 Solitude 2 Plains 2 Relic of Progenitus 2 Godless Shrine 4 Marsh Flats 4 Overlord of the Balemurk 2 High Noon 1 Strategic Betrayal 4 Consign to Memory 2 White Orchid Phantom 1 Vindicate 2 Wrath of the Skies 1 Thoughtseize 2 Clarion Conqueror

Neben neuen Karten, die Spielenden neue Werkzeuge für bestehende Archetypen an die Hand geben, beobachten wir auch, wie Spielende in der aktuellen Umgebung experimentieren und sich an sie anpassen. Gruul Broodscale ist ein neueres Deck, das Hunter Ovington vor Kurzem beim Magic Spotlight: Secret Lair die Trophäe einbrachte und die Gelegenheit, mit dem Secret Lair Team an einem bevorstehenden Drop zusammenzuarbeiten.

4 Blade of the Bloodchief 2 Forest 1 Stomping Ground 4 Basking Broodscale 4 Eldrazi Temple 2 Cavern of Souls 4 Writhing Chrysalis 1 Springleaf Drum 3 Wooded Foothills 4 Kozilek's Command 4 Grove of the Burnwillows 4 Malevolent Rumble 4 Walking Ballista 4 Ancient Stirrings 4 Glaring Fleshraker 1 Vexing Bauble 1 Haywire Mite 1 Soul-Guide Lantern 2 Boseiju, Who Endures 2 Emrakul, the Promised End 4 Urza's Saga 1 Nature's Claim 1 Gemstone Caverns 2 Damping Sphere 1 Vexing Bauble 1 Pithing Needle 2 Dismember 3 Thief of Existence 1 Grafdigger's Cage 3 Pyroclasm

Da immer wieder neue Karten auftauchen, neue Decks gebaut werden und der beliebteste Deck-Archetyp weniger als 20 % des Metagames ausmacht, sieht Modern gerade richtig gut aus.

Legacy

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Es ist einige Monate her, seit wir in Legacy zuletzt Maßnahmen ergriffen haben. Im März konnte man im Legacy-Format im Prinzip nur bestehen, wenn man ein Kombo-, Prison- oder Eldrazi-Deck gespielt hat. Damals hatten wir das explizit formulierte Ziel, die negativen Spielmuster der Sporenden Pilzbrut zu entfernen und Dimir Reanimator etwas zu schwächen. Bislang waren die Ergebnisse gemischt bis positiv. Seit die Sporende Pilzbrutgebannt ist, sind Eldrazi-Decks mehr oder weniger aus dem Metagame verschwunden und wurden vom Artefakt-Kombodeck mit der Mystischen Schmiede als beliebtestes farbloses Deck abgelöst. Dimir Reanimator ist jedoch nach wie vor das am meisten gespielte Deck des Formats, wenn auch mit geringerer Siegquote und einem kleineren Anteil am Metagame. In vielerlei Hinsicht ist dies ein Beleg dafür, dass unser Vorgehen wie geplant funktioniert.

Letztendlich sollen Eternal-Formate den Leuten den Raum bieten, dass sie viel Zeit in das Sammeln aller Karten für ein Deck investieren und darauf vertrauen können, dass es eine lange Zeit im Format bestehen kann. Da das jüngste Legacy Showcase Event in Magic Online eine äußerst vielfältige Top 8 hatte, wobei das einzige Exemplar von Dimir Reanimator im Viertelfinale ausgeschieden war, hat es den Anschein, dass Legacy-Fans Optionen offen stehen, wenn sie ohne Dämmerzustand und Einbuddeln im selben Deck Erfolg haben möchten. Es ist für uns schwer zu unterscheiden, ob der Grund für die hohe Spielquote von Dimir daran liegt, dass es das beste Deck ist, oder ob Legacy einfach nur sein Versprechen erfüllt, dass die Leute jahraus, jahrein dieselben Karten spielen können.

Ein Thema, an dem sich in Legacy die Geister scheiden, ist die Existenz des Oops! All Spells Decks.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 1 Jack-o'-Lantern 4 Fell the Profane 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Force of Vigor 4 Goblin Charbelcher 4 Leyline of the Void 3 Wear Down

Oops! All Spells ist ein Deck, das aufgrund von formalen und technisch komplexen Regelinteraktionen existiert. Der Name des Decks beruht auf der Tatsache, dass es keine Karten spielt, die auf der Vorderseite Länder sind, und es maximiert das Potenzial, das man aus dieser Einschränkung schlagen kann. In seiner ursprünglichen Konfiguration nutzt es den Balustradenspion oder Unterstadtinformanten , um das gesamte eigene Deck zu millen, einige Kreaturen wie die Narcamöbe und die Seuchenwandlerzurückzubringen und mit diesen Kreaturen dann die Rückblendekosten der Furchteinflößenden Rückkehrzu bezahlen, um Thassas Orakel zu reanimieren und auf der Stelle zu gewinnen. Nach dem Sideboarden kann das Deck um Interaktion mit dem Friedhof herumspielen, indem es den Goblin-Flammenrülpser einsetzt, 40 oder 50 Karten aufdeckt und die Konkurrenz mit einer einzigen gewaltigen Salve ausschaltet. Während das Deck sich weiterentwickelte, haben Karten wie die Kürbislaterne und die Gedächtnisreise dazu beigetragen, dass das Deck noch besser mit Interaktion umgehen kann.

Einige finden es besonders frustrierend, gegen dieses Deck zu verlieren, da es sich anfühlt, also würde es vielmehr das Magic-Regelwerk missbrauchen, als Interesse daran zu haben, eine echte Magic-Partie zu spielen. Andere Leute sehen es gerade als Beweis dafür, wie cool das Magic-Regelwerk ist. Das Deck führt alle möglichen Aktionen aus, die nicht erlaubt sein „sollten“, und belohnt einen für ein tiefes Verständnis der Regeln und Karten von Magic. Es bringt uns damit auch in eine schwierige Lage bei der Entscheidung, ob wir dies als positiven oder negativen Einfluss auf die Spielumgebung erachten.

Im Gegensatz zu anderen Archetypen existiert dieses Deck vor allem wegen völlig einzigartiger Karten, sodass das Risiko besteht, dass das Deck komplett verschwindet, falls wir gegen den Archetyp vorgehen würden. Aktuell wird das Deck mit annehmbarer Häufigkeit gespielt, und seine Siegquote liegt ebenfalls in der akzeptablen Spanne, sodass wir zögern, irgendetwas an ihm zu ändern. Wegen der stark negativen Reaktion einiger Spielender, wenn sie gegen dieses Deck spielen, sowie der Schwierigkeit, sich an es anzupassen, ist die Hürde, gegen es vorzugehen, zwar niedriger als bei einigen anderen Decks, aber vorerst sind wir zufrieden damit, dass ein derart einzigartiges Deck in Magic existiert.

Vintage

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

In unserer letzten Aktualisierung der Liste der gebannten und eingeschränkten Karten haben wir uns ernsthaft damit auseinandergesetzt, Lurrus aus der Traumhöhle aus Powerlevel-Gründen zu bannen. Da Artefakt-Decks mit dem Paradoxen Ergebnisinzwischen die beliebteste Art und Weise sind, die Nachtmahr-Katzezu spielen, hat der Rest des Formats jenen Archetyp zunehmend ins Visier genommen, und das mit ordentlichem Erfolg. Mono-Weiß Initiative mit dem Schmetternden Eroberer hat in den letzten paar Monaten erhebliche Erfolge vorzuweisen und Decks mit Mishra's Workshop sind dazu übergegangen, Exemplare der Sphäre des Widerstands zu spielen, um Decks zu verlangsamen, die versuchen, das Spielfeld mit günstigen Permanenten zu überfluten.

Im Moment hat es den Anschein, dass Vintage-Spielende erkunden, wie sie die Deckbau-Einschränkungen, die Lurrus auferlegt, und die Anreize, die sie im Deckbau erzwingt, gegen Lurrus-Decks ausspielen können. Außerdem bringt Am Rande der Ewigkeiten ein äußerst mächtiges Drei-Mana-Permanent mit sich, das wir bei der MagicCon: Las Vegas vorgestellt haben.

0002_MTGEOE_Main: Tezzeret, Cruel Captain

Pauper

Von Gavin Verhey

Keine Änderungen.

Wir vom Pauper-Formatgremium haben das Format seit den letzten Änderungen genau beobachtet. Allgemein sind wir der Auffassung, dass das Entfernen der damals gebannten Karten das Format positiv verändert hat, und wir sind froh, dass das Entfernen des Tödlichen Disputs die Vorherrschaft entsprechender Strategien im Format gebrochen hat. Insgesamt sieht das Format gesund aus und viele Archetypen sind erfolgreich spielbar. Das Prophetische Prisma versuchsweise zu entbannen, hat gut funktioniert, also belassen wir es gerne dabei. Das Prisma ist somit nicht mehr nur versuchsweise entbannt.

Flut, auf der anderen Seite, ist umstrittener. Damit befinden wir uns in einer interessanten Lage. Laut den Daten von Magic Online ist die Siegquote (wie oft das Deck Matches gewinnt) der Flut nicht bemerkenswert und liegt bei etwa 50 % (zur Einordnung: Der Archetyp mit der höchsten Siegquote unter häufig gespielten Decks ist Feenwesen mit einem Wert von knapp unter 55 %). In einigen Matchups weist das Deck sogar mit die geringsten Siegquoten für Archetypen in allen Formaten auf, die ich je gesehen habe. Zum Beispiel erreicht es eine Siegquote von 10 % gegen das gerade erwähnte Feenwesen-Deck und eine Siegquote von unter 30 % gegen Rakdos Burn Decks. Nur die Hälfte seiner Matches gegen mehrere Decks im Format zu gewinnen, gegen die das Deck erheblicher Außenseiter ist, wäre normalerweise nie ein Grund, seine zentrale Karte erneut zu bannen.

Allerdings nehmen die Spielmuster der Flut beim Ausführen viel Zeit in Anspruch, und das ist ein Grund zur Sorge. Wir hören das immer wieder von vielen Mitgliedern der Community. Es macht keinen Spaß, einfach herumzusitzen, während das Gegenüber die Kombo ausführt, und führt dazu, dass Tabletop-Events sich in die Länge ziehen, während einzelne Spielende immer noch mit der Kombo beschäftigt sind. Das erinnert an Probleme, die wir schon in anderen Formaten hatten. Ein Beispiel: Zweiter Sonnenaufgang und Eisenhütte des Krark-Clans stellten als Grundlage von Kombodecks in Modern ein ähnliches Problem dar.

Dies ist jedoch bei Weitem nicht das einzige Deck in Pauper, das nicht deterministische Kombozüge aufweist, die eine Weile dauern können – ein weiteres Beispiel ist das Cycle Storm Deck. Die Spielquote (welchen Anteil am Metagame ein Deck hat) dieser Decks war bislang gering genug, dass sie nicht zu Problemen führte. Zwar ist anzumerken, dass die Spielquote von Cycle Storm wesentlich geringer ist und die Daten daher auf einer kleineren Stichprobengröße beruhen, aber dieses Deck hat eine höhere Siegquote als die Flut mit ungefähr 51 %! Im Falle der Flutist die Spielquote allerdings hoch genug, dass sie zu Problemen mit dem Zeitverbrauch führt – wobei sich nur schwer einschätzen lässt, ob diese Beliebtheit darauf zurückzuführen ist, dass das Deck das coole neue Ding ist.

Das Format und die Meinungen zur Flut befinden sich noch im Wandel, und wir wollen diesem Prozess noch etwas Zeit lassen, um sicherzugehen. Falls wir die Flut erneut bannen, würde sie für immer gebannt bleiben – daher wollen wir uns lieber jetzt etwas mehr Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass dies die richtige Maßnahme ist. Darüber hinaus findet am 4. Juli in Italien ein großes Tabletop-Turnier, Paupergeddon, statt. Wir würden nur ungern eine Änderung so kurz vor dem Event vornehmen und werden uns die dortigen Ergebnisse ansehen, um eine endgültige Entscheidung zur Flutzu treffen. Wir konnten in der Vergangenheit schon öfter beobachten, dass Paupergeddon sich erheblich auf die Beliebtheit eines Decks ausgewirkt hat, also kann der Erfolg oder das Versagen der Flut dort erhebliche Auswirkungen auf ihre Rolle im Format haben.

Daher lassen wir die Flutweiterhin versuchsweise entbannt.

Wie du vielleicht bereits an anderer Stelle in diesem Artikel gelesen hast, ist das nächste Zeitfenster für die Ankündigung gebannter und eingeschränkter Karten für den 24. November angesetzt. Wir vom Pauper-Formatgremium sind der Auffassung, dass wir in diesem Fall nicht so lange warten sollten, um euch alle über das Schicksal der Flutzu informieren. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit, um Daten zu sammeln und das Format zu beobachten, aber nicht bis November. Falls wir zum Ergebnis kommen, dass es ein Problem gibt, möchten wir vorher einschreiten und es beseitigen. Wir wollen diese Änderung auch nicht so kurz vor dem Eternal Weekend in Europa vornehmen, wo viel Pauper gespielt werden wird.

Daher gehen wir davon aus, dass wir innerhalb der nächsten paar Monate, wahrscheinlich im August, ein Urteil verkünden werden. Falls wir zu jenem Zeitpunkt tatsächlich eine Karte bannen, handelt es sich um eine Ankündigung, die sich nur auf Pauper auswirkt. So oder so werden wir dann noch einmal umfassender auf das Format eingehen. Wir sind derzeit nicht der Auffassung, dass in Pauper weitere Karten gebannt oder entbannt werden müssen.

Danke euch allen, dass ihr dieses Format spielt und uns euer Feedback schickt, wir werden Pauper – und insbesondere die Flut – in den kommenden Wochen weiter im Auge behalten.

Jede der folgenden Stellungnahmen zu nur in MTG Arena verfügbaren Formaten stammt von Dave Finseth.

Alchemy

Schneide aus Cori-Stahl ist gesperrt.

Seit dem Erscheinen von Tarkir: Drachensturm erzielt die Schneide aus Cori-Stahl in Izzet-Alchemy-Decks überdurchschnittliche gute Ergebnisse. Viel Mehrwert im Spiel zu erzeugen und Kreaturen Trampelschaden zu verleihen hat sich als erfolgreiche Kombination für dieses Artefakt erwiesen. Wir haben wir, Balanceanpassungen an dieser Karte vorzunehmen, aber wir brauchen mehr Zeit, um die Anpassung umzusetzen. In der Zwischenzeit ist die Schneide aus Cori-Stahl in Alchemy gesperrt, um neuen Strategien den Weg zu ebnen. Spielende können sich in einem zukünftigen MTG Arena Update auf eine neu ausbalancierte Version der Karte einstellen und darauf, dass die Karte von der Liste gesperrter Karten genommen wird.

Unsere letzte Runde an Anpassungen im Mai hat das Metagame wie erhofft gerade gerückt. Naktamun in neuem Glanz wird immer noch gespielt, aber nicht mehr in jedem Deck, das Zugang zu weißem Mana hat. Seit die Manakosten des Derben Seemannslieds erhöht wurden, sind Chorus Bestehlen-Decks nicht mehr die dominierende Kraft des Formats, aber dennoch eine erfolgversprechende Option.

Seit unserem letzten Update wurde das Format außerdem um Alchemy: Tarkir ergänzt. Wir sind weitgehend zufrieden damit, wie sich diese Karten auf das kompetitive Metagame ausgewirkt und die Kerngruppe der in Standard existierenden Decks erweitert haben. Insbesondere konnten sich Mobilisieren-Spielstein-Decks über zusätzliche Verstärkung in Form der Donnerkragen-Vorhut und des Rates des Wegsteins freuen, sodass das Mardu-Deck noch stärker aufspielen kann.

Best-of-One-Pioneer in MTG Arena

Thibalts Trickserei ist gebannt.

In unseren Best-of-One-Formaten hat Thibalts Trickserei immer wieder in einem Deck für Probleme gesorgt, das aggressiv Mulligans nimmt und die Karte im zweiten Zug spielt, um einen eigenen Zauberspruch zu neutralisieren und etwas Riesiges und Fieses ins Spiel zu bringen. Die Karte ist in Historic gebannt und eine der drei Karten, die in Timeless eingeschränkt sind. Sie war in Explorer gebannt, aber als wir das Format in Pioneer umbenannt haben, haben wir auch die bestehende Liste gebannter Karten jenes Formats übernommen.

Seit die Karte in MTG Arena in Pioneer entbannt wurde, hat Thibalts Trickserei sofort wieder zu Problemen geführt. Zwar sprengt ihre Siegquote nicht den Rahmen, aber die Karte führt zu einseitigen Partien ohne viel Interaktion zwischen den Spielenden. Zwei Drittel der Partien mit diesem Deck enden spätestens im dritten Zug, und es werden wesentlich mehr Mulligans genommen als bei anderen Decks. Aus diesen Gründen bannen wir Thibalts Trickserei in Best-of-One-Pioneer, da die Karte dem Spaß in MTG Arena allgemein abträglich ist.

Dieses Problem beschränkt sich auf Best-of-One. In Best-of-Three-Formaten stehen den Spielenden mehr Sideboard-Optionen zur Verfügung, um gegen diese einzigartige Strategie vorzugehen.

Historic

Gegenzauber ist nicht mehr gebannt.

Historic hat in den letzten Jahren seit dem Erscheinen von Modern Horizons 3 und mächtigen Neuzugängen durch Bonusblätter erhebliche Powerlevel-Verschiebungen durchgemacht. Unsere Vision für Historic ist ein Paradies für Leute, die ihr eigenes Deck zusammenstellen möchten, wo ihr Lieblingsdeck mit dem Format mithalten kann. Wir haben das Format sorgsam kuratiert, um sicherzustellen, dass keine einzelne Strategie das Format im Griff hat. Beispielsweise haben wir die weiß-roten Energie-Karten geschwächt, damit sie sich in das Powerlevel einfügen, dass wir für Historic im Sinn haben. Wir beschränken den Zugang zu kostenlosen Zaubersprüchen und Landzerstörung, damit die Spielenden genug Zeit und Ressourcen haben, um ihre Karten zu spielen.

Seit einiger Zeit müssen wir beobachten, dass Kreaturenkombo- und Verzauberungsstrategien konstant das Format dominieren. Wir möchten Spielenden, die Kontroll-Decks vorziehen, ein paar Werkzeuge an die Hand geben, um dem Tempo dieser Aggro- und Midrange-Decks entgegenzuwirken. Das Powerlevel von auf Kreaturen basierenden Decks hat zugenommen, aber Kontrolle ist ein wenig auf der Strecke geblieben. Daher sind wir der Auffassung, dass es an der Zeit ist, den Gegenzauber in Historic zu entbannen. Diese klassische Kontroll-Karte ist gut aufgestellt, um dafür zu sorgen, dass das Format fair und über Archetypen hinweg ausbalanciert bleibt, indem sie die Kreaturenflut verlangsamt. Wie bei allen Änderungen werden wir das Format weiter im Auge behalten, um sicherzustellen, dass unser Vorgehen unsere Erwartungen erfüllt, und zu beurteilen, ob weitere Änderungen weiter Verbesserungen mit sich bringen könnten.

Timeless

Keine Änderungen.

Im Timeless-Metagame werden die besten Decks weiterhin in Schach gehalten, wobei die besten Decks sich immer wieder leicht ändern. Seit dem Aufkommen des Kombodecks rund um den Goblin-Flammenrülpser haben andere Decks mehr Abwerfzauber und Gegenzauber ins Hauptdeck integriert, um frühen Siegen einen Riegel vorzuschieben. Mardu Energy, Shift and Tell und Tempo-Decks mit dem Psychofrosch führen zu Partien auf einem Powerlevel, das man in Magic fast nirgendwo sonst finden kann.

Timeless soll ein stabiles Format sein, daher gehen wir davon aus, dass Änderungen an der Liste gebannter und eingeschränkter Karte eine Seltenheit sein werden. Wir erwarten allerdings durchaus, dass sich Timeless dieses Jahr durch Anthologie-Releases in MTG Arena und Special Guests Karten weiterentwickeln wird.

Brawl

Keine Änderungen.

Brawl wird angesichts von über 100 neuen Commander durch das Release von Magic: The Gathering – FINAL FANTASY immer beliebter. Dieses Update hat auch zum ersten Mal die Partner-Mechanik in MTG Arena verfügbar gemacht. Wir haben Partner in unserem Matchmaking-System berücksichtigt und werden auch weiterhin die einzelnen Einstufungen von Commandern anpassen, sowie sie ihre Stärke unter Beweis stellen.