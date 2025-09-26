Es war ein aufregendes Jahr für Magic, und wir halten die Euphorie am Laufen, während wir uns auf 2026 vorbereiten. Auf der MagicCon: Atlanta konnten die Fans einen ersten Blick auf unsere Magic-Sets für 2026 werfen. Auch wenn wir noch ein paar Überraschungen auf Lager haben, gibt es für jeden Magic-Spielenden etwas, worauf er sich 2026 freuen kann.

Wenn du die Podiumsdiskussion verpasst hast oder einfach nur die Reaktionen des Publikums hören willst, kannst du dir die Diskussion hier ansehen. Hier ist alles, was wir für die Releases von Magic im nächsten Jahr angekündigt haben:

Ganz genau, das bedeutet, dass es im Jahr 2026 sieben Magic-Sets geben wird. Das ist eine kleine Marotte bei der Planung und nicht die Regel, aber wir hatten einfach so viele tolle Sachen, die wir euch zeigen wollten, dass wir nicht warten konnten. Im Jahr 2027 werden wir zu einem Rhythmus von sechs Magic-Sets zurückkehren.

Lorwyns Finsternis

(23. Januar)

Mit Lorwyns Finsternis beginnen wir das Jahr mit einer Reise in das idyllische Reich Lorwyn. Seit Jahren wünschen sich die Fans, dass wir auf die Welt der Kithkin, Boggarts und aller möglichen seltsamen Kreaturen zurückkehren. Jetzt kannst du eine Gruppe von Studenten aus Strixhaven auf ihrer Reise durch diese pastorale Welt begleiten.

0124a_MTGECL_Main: Ashling, Rekindled 0222_MTGECL_Main: Emptiness

Du kannst dich über alle Details informieren, indem du den Artikel Sammeln von Lorwyns Finsternis: Ein erster Blick und den Planeswalker-Leitfaden zu Lorwyns Finsternis liest. Wirf anschließend einen Blick in die Kartengalerie von Lorwyns Finsternis, um alle enthüllten Karten auf einen Blick zu sehen. Lorwyns Finsternis erscheint weltweit am 23. Januar 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Ein kommendes Jenseits des Multiversums Set

Wir werden unser zweites Set für 2026 auf der New York Comic Con am 10. Oktober 2025 enthüllen.

Dieses Set wird als Tabletop und in MTG Arena erhältlich sein. Sobald wir bekannt geben, um welches Set es sich handelt, werden wir alle Informationen hier auf DailyMTG veröffentlichen.

Geheimnisse von Strixhaven

(April 2026)

Mit Geheimnisse von Strixhaven geht der Unterricht wieder los! Wir kehren zurück nach Arcavios und zur größten Schule des Multiversums, der Universität Strixhaven. Unsere abenteuerlustige Truppe aus Lorwyns Finsternis stürzt sich in ein neues akademisches Abenteuer. Dieses Mal werfen wir einen genaueren Blick auf das Leben außerhalb des Campus, denn diese mutigen Studenten und Studentinnen erkunden, was jenseits der Mauern ihrer Fakultät liegt.

Du kannst Strixhaven erkunden, wenn dieses Set im April veröffentlicht wird. Außerdem freuen wir uns, Strixhaven: Omens of Chaos ankündigen zu können, ein brandneuer Jugendroman von Seanan McGuire. Dieser Roman erzählt von einer anderen Gruppe Studierender aus Strixhaven und ihrer Suche nach der eigenen Identität – und nach ihrem möglichen Platz im unendlichen Multiversum. Wir werden in Zukunft mehr über diesen Roman berichten, aber schau dir jetzt schon mal das Cover und diese Commander-Promokarte an, die dem Roman beiliegt.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

(Juni 2026)

Aufgepasst, Marvel-Fans! Für Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, das nächste Set in unserer Zusammenarbeit mit Marvel, versammeln wir die mächtigsten Helden der Erde und darüber hinaus. Dieses umfangreiche Set enthält Charaktere aus dem gesamten Marvel-Universum, von berühmten Superheldenteams bis hin zu Schurken, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen.

Wir werden in Zukunft mehr über dieses Team verraten, wenn es Zeit ist, sich zu versammeln!

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

(August 2026)

Auch wenn es keine unerwartete Reise ist, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Magic für Magic: The Gathering | Der Hobbit zurück nach Mittelerde reist. Folge dem unerschrockenen Abenteurer Bilbo Beutlin und seiner Gruppe auf ihrer Reise zum Einsamen Berg (und wieder zurück). Bereite dich darauf vor, fleischfressende Trolle zu bekämpfen, Rätsel in der Finsternis zu erzählen und Smaug selbst zu konfrontieren, wenn Magic: The Gathering | Der Hobbit im August weltweit als Tabletop und in MTG Arena erscheint.

Reality Fracture

(Oktober 2026)

Jahrelange subtile Machenschaften bringen die Fassade schließlich zum Einsturz und enthüllen einen Bösewicht, den du sehen musst, um es zu glauben. Aber noch nicht jetzt. Mehr dazu wird bald genug bekannt gegeben…

Wir werden in Zukunft mehr über Reality Fracture berichten. Behalte Magic Story im Auge, um zu sehen, wie sich diese Geschichte entwickelt.

Magic: The Gathering | Star Trek™

(November 2026)

Unser letztes Magic-Set des Jahres 2026 führt uns in die unendlichen Weiten. Magic: The Gathering | Star Trek lädt die Spielenden auf eine Reise in die unendlichen Weiten ein. Dieses Set wird dir im November 2026 in die Hände gebeamt. Mit Charakteren, Geschichten und (natürlich) Raumschiffen aus der gesamten Serie bietet dieses Set etwas für jeden Star Trek Fan.

Magic: The Gathering | Star Trek wird nächstes Jahr für Tabletop-Magic und in MTG Arena erscheinen, und wir werden in Zukunft mehr über dieses Set berichten. Bis dahin kannst du in Galaxien vordringen, die noch kein Magic-Set je zuvor gesehen hat.

Danke, dass du uns auf dieser Reise durch all unsere Enthüllungen für 2026 begleitest. Wir freuen uns darauf, dich im nächsten Jahr zu neuen Horizonten von Magic zu führen. Behalte DailyMTG und unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um über die neuesten Entwicklungen in der Welt von Magic auf dem Laufenden zu bleiben.