Reise in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ durch die Welten und Geschichten von sechzehn beliebten Spielen! Dieses Set präsentiert Charaktere, Gegenstände und Momente aus allen FINAL FANTASY Spielen und ermöglicht es dir, deine Lieblingsmomente der Spielgeschichte durch die Perspektive von Magic: The Gathering neu zu erleben. Und wie bei jedem Magic-Set gibt es auch hier schöne Spielsteine!

0005_MTGFIN_Token: Hero 0024_MTGFIN_Token: Safer Sephiroth, One-Winged Angel

Jeder Magic: The Gathering –FINAL FANTASY Play-Booster enthält eine Artwork-Karte (über die du hier mehr erfährst) oder eine doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte, die auf jeder Seite einen der 23 Spielsteine mit großflächiger Illustration des Sets oder das von Sephiroth, Engel mit einem Flügel, erzeugte Emblem zeigt. Es gibt 8 verschiedene Spielsteine, auf denen jeweils ein Charakter aus FINAL FANTASY XIV abgebildet ist!

0003a_MTGFIN_ComToken_X: Spirit // Squid 0002a_MTGFIN_ComToken_SrgVII: Soldier // Rebel

Außerdem enthält jedes Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander-Deck 10 doppelseitige Spielsteinkarten, mit denen du während deiner Partien den Überblick behalten kannst. Diese Spielsteine sind in Commander-Decks Nicht-Foilkarten und in den Collector’s Edition Commander Decks Foilkarten. Commander-Decks enthalten eine Kombination aus Play-Booster-Spielsteinen und Commander-Spielsteinen, darunter 9 verschiedene Spielsteine und 2 Hilfekarten, die es nur in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander gibt.

Außerdem ersetzen 4 Exemplare einer doppelseitigen Karte mit Marken zum Ausstanzen die 4 doppelseitigen Spielsteine im Commander-Deck Konter-Blitz. Diese Marken sind im Collector’s Edition Commander-Deck Konter-Blitz nicht als Surge-Foil-Version enthalten.

0021_MTGFIN_Token: Elemental

Und zu guter Letzt enthält jeder Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Sammler-Booster eine traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte. Die Spielsteine und das Emblem aus den Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Play-Boostern können in einer Vielzahl von Kombinationen erscheinen. Spielsteine, die es nur in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander gibt, können nicht in Sammler-Boostern geöffnet werden, auch nicht die Marken zum Ausstanzen aus Konter-Blitz. Eine vollständige Liste dieser Spielsteine findest du in der Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Kartengalerie:

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Play-Booster und Sammler-Booster (Spielsteine und Emblem)

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander-Decks: Revival-Trance (Spielsteine) Limit-Break (Spielsteine und Hilfekarte) Konter-Blitz (Spielsteine) Magie der Morgenröte (Spielsteine)

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Collector’s Edition Commander-Decks: Revival-Trance Collector’s Edition (Spielsteine) Limit-Break Collector’s Edition (Spielsteine und Hilfekarte) Konter-Blitz Collector’s Edition (Spielsteine) Magie der Morgenröte Collector’s Edition (Spielsteine)



In Magic: The Gathering – FINAL FANTASY gibt es viel zu entdecken! All das kannst du selbst erleben, wenn das Set am 13. Juni 2025 weltweit erscheint. Produkte sind ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.