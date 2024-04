Wizards of the Coast

Oko sta preparando un memorabile colpo con la sua banda in Banditi di Crocevia Tonante, in arrivo su MTG Arena il 16 aprile e nei migliori negozi di giochi di tutto il mondo il 19 aprile. Chiunque può unirsi all’azione! Invece del solito aggiornamento, la Lista di Banditi di Crocevia Tonante (OTJ) include le carte di Special Guest (SPG) e The Big Score (BIG).

Simbolo dell’espansione di SPG

Simbolo dell’espansione di BIG Simbolo dell’espansione di BIG

0029_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest: Mistico di Stoneforge 0025_MTGOTJ_Epilogo: Fulcro del Divenire

Troverete carte della Lista più spesso nelle buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante rispetto alle buste precedenti di Delitti al Maniero Karlov. È possibile trovare una carta della Lista che sostituisce una carta comune in 1 busta di gioco su 5. La Lista per OTJ ha 40 carte: 30 rare mitiche da The Big Score e 10 rare mitiche da Special Guest. Le carte Special Guest sono ristampe con una nuove illustrazioni nello stile di Banditi di Crocevia Tonante. Troverai una carta Special Guest non foil in 1 busta di gioco su 64. Le carte foil Special Guest si possono trovare nelle Collector Booster.

Su MTG Arena, una carta di The Big Score può sostituire una rara mitica nelle buste del negozio di Banditi di Crocevia Tonante con una probabilità di circa 1 a 5. Nelle buste Limited di Banditi di Crocevia Tonante su MTG Arena, una carta comune diventerà una carta di The Big Score o una carta di Special Guest con una probabilità di circa 1 a 5, mentre le carte di The Big Score in questo slot verrano sostituite con una carta di Special Guest con una probabilità di circa 1 a 4.

Banditi di Crocevia Tonante (OTJ) e The Big Score (BIG) sono espansioni legali in Standard. Special Guest (SPG) è un’espansione legale per Commander, Legacy e Vintage, e le sue carte individuali sono legali se già disponibili in altri formati. Le carte della Lista sono giocabili sia negli eventi Limited da tavolo che in quelli di MTG Arena , aggiungendo un’emozionante variabile a questi formati.

