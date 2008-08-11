Существует гораздо больше способов играть в Magic помимо санкционированных форматов, подробно описанных здесь. От поединка на базе одного-единственного бустера до крупнейших состязаний с участием многих игроков, Magic — это игра, которой можно насладиться различными способами в обществе любого количества друзей.

Здесь описан целый ряд неофициальных форматов игры — от слегка ненормальных до абсолютно «шизанутых». За несколькими исключениями, «официальные правила» для этих форматов не указываются — их просто не существует! Каждая группа игроков может видоизменить их по собственному желанию. Добавляйте новые правила, создавайте собственные списки запрещенных карт или придумывайте абсолютно новые неофициальные форматы! Главное — получить от игры максимальное удовольствие, так что карты вам в руки!

Ограниченные форматы | Собранная колода | Форматы с участием нескольких игроков | «Кубовый драфт» | Альтернативные форматы

Ограниченные форматы (Limited)

«Война бустеров», или Pack Wars (также известный под названием «Мини-мастер»)

Вы с друзьями только что купили несколько бустеров. Вам явно не терпится их распечатать и посмотреть, какие приятные сюрпризы ждут вас внутри. Подождите — а почему бы не сыграть в Magic в процессе вскрытия бустеров?

Подготовка к «Войне бустеров» чрезвычайно проста. Каждому игроку требуется всего один бустер с картами Magic. Не просматривая содержимое, каждый игрок открывает свой бустер и добавляет в него три базовые земли каждого типа (Равнины, Острова, Болота, Горы и Леса). Затем игроки тасуют свои карты и разыгрывают обычную партию в Magic. Поскольку они не знают, что за карты находятся у них в колодах, «Война бустеров» полна неожиданностей — игроки как бы «открывают» новые бустеры Magic, но делают это в процессе игры. Может, вам попадется долгожданная редкая карта, которая поможет сразить оппонента? А может, вы проиграете, но останетесь довольны полученными картами? «Война бустеров» дает прекрасную возможность сыграть новыми картами и одновременно испытать такое же радостное предвкушение, как и при вскрытии нового бустера!

Существует множество вариантов «Войны бустеров». Например, можно сделать так, чтобы весь бустер, открытый игроком, был его начальной рукой! Во время своего хода каждый игрок может выбрать находящуюся вне игры карту базовой земли и положить ее в игру. У игроков нет библиотек; эффекты, заставляющие взять карту, не действуют, а неспособность взять карту никак не штрафуется.

«Соломонов драфт» (Solomon Draft)

Уникальная разновидность формата «выбор из бустеров» (Booster Draft), «Соломонов драфт» позволяет игрокам в Magic сыграть драфт в составе всего лишь двух человек. Каждому игроку требуются три бустера, которые они распечатывают не глядя. Все шесть бустеров перетасовываются вместе, и в результате получается одна большая группа из девяноста карт. Вот теперь вы готовы к отбору.

Решите, кто будет «игроком А», а кто «игроком Б». Это можно сделать, бросив жребий, — как правило, с помощью кубика. Игрок А первым выбирает карту, а игрок Б получает право решить, чей ход будет первым. Начиная драфт, игрок A переворачивает рубашкой вниз восемь верхних карт в колоде и делит их на две стопки. Стопки могут быть равными, то есть по четыре карты в каждой, а могут быть и не равными: пять и три, шесть и две, семь и одна, или даже восемь и ноль карт.

После того как игрок А разделил карты, игрок Б берет одну из стопок и кладет ее к своим отобранным картам. Вторая стопка достается игроку A. Затем процесс повторяется, но на этот раз игрок Б снимает восемь верхних карт колоды и делит их на две стопки, а игрок А выбирает себе одну из них. Процесс продолжается: игрок А и игрок Б по очереди делят карты на стопки до тех пор, пока не будут разобраны все карты. (В последней группе будет десять карт, а не восемь.) Затем каждый игрок собирает свою колоду из как минимум 40 карт, добавляя к ним любое количество карт базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов).

«Соломонов драфт» популярен среди многих игроков, потому что в этом формате перед ними встает целый ряд задач, отличающихся от традиционного «выбора из бустеров». Вместо того чтобы просто выбирать по карте из одного бустера, игроки должны анализировать, какими, по их мнению, цветами будет играть оппонент, гармонично сочетать сильные карты со средненькими, чтобы заполучить нужные карты в своей собственной стопке, а также помнить, какие карты уже были отобраны для обеих колод. «Соломонов драфт» дает великолепную возможность сыграть драфт всего с одним другом.

«Ассорти» (Pick-a-Pack)

Интересно, как карты из Равники будут сочетаться в игре с картами, выбранными из бустеров Лорвина и Шэдоумура? Разновидность драфта под названием «Ассорти» позволяет вам это узнать — требуется только организовать «выбор из бустеров», включив в него бустеры из самых разных выпусков!

В формате «Ассорти» игроки проводят драфт по принципу обычного «выбора из бустеров» с одним лишь отличием: вместо трех бустеров из самого последнего блока Magic разрешается использовать бустеры из абсолютно любых выпусков Magic. Это значит, что при таком раскладе игрок слева от вас может иметь по одному бустеру из Темной Стали (Darksteel), Равники и Ледникового Периода (Ice Age), в то время как игрок справа открывает два бустера из Шэдоумура и один — из Десятого Издания!

Вариантом формата «Ассорти» является «Отбор бустеров» (Pack Draft). Каждый игрок приносит с собой на драфт по три бустера; все они объединяются в общий пул. До того как начать выбирать из бустеров карты, игроки сначала выбирают сами бустеры! После того как все бустеры оказываются разобранными, начинается непосредственно сам «бустер драфт». Игроки имеют право открыть первым любой из своих трех бустеров.

Принцип «Ассорти» можно использовать для практически любого вида драфта, например, для «Соломонова драфта» или «Винстон драфта», объединяя правила такого формата с возможностью использовать любые бустеры в истории Magic!

«Идентичный силед» (Duplicate Sealed)

В отличие от обычного турнира с Запечатанной колодой, где каждый игрок получает свой собственный набор карт и собирает из него колоду, на «Идентичном силеде» всем игрокам предлагается абсолютно одинаковый начальный состав!

Для проведения соревнования в формате «Идентичный силед» открываются пять бустеров, и каждый игрок получает составленный перечень содержащихся в них карт. После этого с помощью собственных карт игроки воссоздают этот пул и собирают свои «запечатанные колоды», руководствуясь обычными правилами для Ограниченного формата. Игрокам разрешается добавлять в них любое количество карт базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов).

«Идентичный силед» позволяет игрокам посмотреть, как их друзья и товарищи собирают свои колоды на базе одного и того же набора карт. Будут ли ваши существа совпадать с существами остальных участников, играющих с вами в Magic, или же кто-то окажется оригинальнее? Играйте в «Идентичный силед», и вы непременно узнаете!

«Винстон драфт» (Winston Draft)

Вас интересует Ограниченный формат, где можно сыграть всего лишь вдвоем? Тогда «Винстон драфт» — это то, что вам нужно!

Как и в формате «Соломонов драфт», оба игрока приносят по три бустера, которые они распечатывают не глядя. Все шесть бустеров перетасовываются вместе, и в результате получается одна большая группа из девяноста карт. Решите, кто будет «игроком А», а кто «игроком Б». Это можно сделать, бросив жребий, — как правило, с помощью кубика. Игрок А первым выбирает карту, а игрок Б получает право решить, чей ход будет первым.

В самом начале драфта игрок A берет из основной стопки три верхние карты и раскладывает их на столе на три стопки рубашкой вверх, не рассматривая. Это выглядит примерно так:

Затем игрок А смотрит карту в первой маленькой стопочке, не показывая ее игроку Б, и решает — взять ее или оставить. Если игрок A выбирает эту стопку, вместо нее кладется верхняя карта из основной группы карт (также рубашкой вверх). Если же игрок А оставляет карту на месте, то верхняя карта из основной группы кладется поверх нее — получается стопка из двух карт. Игрок А проделывает то же самое со второй стопкой, а затем с третьей. Если он не выбрал ни одну из стопок, он обязан взять верхнюю карту из основной стопки независимо от того, что это за карта. Как только игрок А выбирает одну из стопок или же берет верхнюю карту основной стопки, наступает очередь игрока Б проделать все то же самое.

Помните: каждый раз, когда игрок берет стопку, она заменяется на верхнюю карту из основной стопки, образуя новую из одной карты. И каждый раз, когда игрок кладет стопку обратно, в нее добавляется верхняя карта из основной стопки. Размер стопок не ограничивается!

После того как все карты будут разобраны, каждый игрок составляет свою колоду из как минимум 40 карт, добавляя к ним любое количество карт базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов).

«Винстон драфт» — это прекрасный способ получить удовольствие от Magic, играя недавно приобретенными бустерами, и, кроме того, вы можете сыграть в Ограниченном формате в компании всего лишь одного человека! Более того, в этом виде драфта игроки сталкиваются с особой задачей: им приходится выбирать между риском взятия карты «вслепую», выбором одной сильной карты или целой стопки разных карт средней мощности.

«Обратный драфт» (Back Draft)

Вам надоело каждую неделю ломать голову, пытаясь выявить самые сильные карты на проводимых в вашем клубе «бустер драфтах»? Или вы ждете возможности сыграть драфт именно теми картами, которые обычно передаются соседу? «Обратный драфт» — это разновидность формата Magic, действующая по принципу «выбора из бустеров», только в обратную сторону!

Начало игры ничем не отличается от «выбора из бустеров». Однако, в отличие от обычного формата, участники не играют теми картами, которые они выбрали из бустеров. Вместо этого, когда игроков разбивают по парам, они обмениваются картами и собирают свои колоды из карт, которые отобрал противник!

Как же это сказывается на игре? Очень просто — это означает, что вам нужно выбирать из бустеров наихудшие карты! Результаты могут быть просто уморительными, ведь такие стандартные соображения, как сила карты, сочетаемость цветов и мана-кривая, которыми обычно руководствуются игроки во время драфта, фактически становятся бесполезными! Этот формат — отличная проверка навыков игроков. Им приходится на ходу полностью переоценивать карты, а затем справляться с нелегкой задачей — собрать более-менее приличную колоду из карт, которые были отобраны с единственной целью: сделать этот процесс как можно более сложным! «Обратный драфт» — замечательный способ разнообразить ваш опыт игры в драфт и добавить остроты ощущений!

«Ротиссери драфт» (Rotisserie Draft)

Хотите сыграть драфт так, чтобы до конца прочувствовать все карты выпуска? Тогда «Ротиссери драфт» — это то, что вам нужно!

Для этой системы драфта нужны один или два полных выпуска Magic: The Gathering (каждая карта должна быть в единственном экземпляре), а количество игроков должно быть таким, чтобы на каждого из них приходилось приблизительно по 40-50 карт. Карты раскладываются на столе рубашкой вниз в порядке своего коллекционного номера (или же, в случае старых выпусков без коллекционных номеров, по алфавиту в соответствии с цветом). Затем игроки бросают жребий, чтобы определить, кто выбирает карты первым, вторым, третьим и так далее. Первый игрок выбирает карту и кладет ее рубашкой вверх рядом со своим местом. Остальные игроки делают то же самое, пока последний из них не выберет карту. После этого порядок выбора карты меняется в обратную сторону: последний игрок берет вторую карту, затем предпоследний, и так далее. Когда очередь доходит до первого игрока, он берет две карты, и процесс продолжается. Например, если в драфте участвуют четыре игрока (A, Б, В и Г), то карты выбираются «змейкой»: сначала А, Б, В, Г, затем Г, В, Б, А, а потом снова А, Б, В, Г. Так продолжается до тех пор, пока не будут разобраны все карты, после чего игроки добавляют любое количество карт базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов), собирают колоды из как минимум 40 карт и начинают играть.

Организовать «Ротиссери драфт» достаточно сложно, но многие поклонники этой системы заявляют, что это потрясающее состязание, не похожее ни на одну другую разновидность Ограниченного формата. Особенно интересно то, что представлены все редкие карты выпуска, и встречаются они так же часто, как и обычные! Возможность видеть все карты, из которых можно выбрать, в совокупности с наблюдением за стратегией оппонентов делает поставленную перед игроками задачу необычной и занимательной.

«Драфт отвергнутых рар» (Reject Rare Draft)

Придуманный в Нью-Йорке, этот эксцентричный формат предлагает игрокам великолепную возможность сыграть редкими картами, о которых раньше они бы и не задумались. Каждый игрок отдает 45 редких карт из своей коллекции. Все карты перетасовываются вместе и раздаются как бустеры из 15 карт. Далее процесс протекает, как при любом другом выборе из бустеров. Действуют обычные правила для Ограниченного формата; игроки должны собрать колоды из 40 карт, в которые они могут включить любое количество Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов.

Драфт «отвергнутых рар» — прекрасная возможность поиграть картами, которые никогда или очень редко появляются в большинстве форматов с Собранной колодой. Кроме того, эта система делает Ограниченный формат крайне нестандартным, ведь как правило в нем преобладают одинаковые обычные и необычные карты. В мире «отвергнутых рар» возможно практически все, и игроки почти никогда не знают, что их ждет!

По окончании драфта у каждого игрока на руках оказывается 45 нетипичных редких карт, что, собственно говоря, соответствует его собственному вкладу в общий пул. Конкретные карты будут иные, но сам факт того, что в этом формате происходит как бы «обмен» редкими картами, делает его еще более привлекательным! (Естественно, никто не запрещает игрокам в вашей группе отслеживать принесенные ими карты и выбирать их для своих колод.)

«Непрерывный драфт» (Continuous Draft)

Название этого формата отражает его суть: игроки имеют возможность играть драфт, который не обязательно должен закончится в определенный момент. В нем может принять участие любое количество игроков, которые могут выбирать карты из абсолютно любых бустеров Magic: The Gathering.

В начале каждый из игроков открывает три бустера и откладывает из них одну карту, которую он не хочет использовать в последующих драфтах. Чтобы начать сам драфт, требуется найти другого игрока с группой из 44 карт. Определив (любым способом), кто будет выбирать карты первым, игроки перетасовывают вместе все 88 карт. Игрок А открывает четыре верхние карты и выбирает себе одну из них. Затем игрок Б выбирает две карты, а игрок А забирает последнюю. Процесс продолжается: игрок А и игрок Б по очереди первыми выбирают карту до тех пор, пока не будут разобраны все карты. После этого игроки добавляют любое количество карт базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов), собирают колоды из как минимум 40 карт и начинают играть.

Игроки проводят матчи, длящиеся до двух побед одним игроком в трех партиях. Когда матч заканчивается, вы убираете из колоды свои дополнительные земли (в итоге у вас снова остается 44 карты) и повторяете процесс отбора карт, построения колоды и игры, но уже с другим игроком, участвующем в «Непрерывном драфте». Состав ваших карт постоянно изменяется, так что играть всегда приходится новой колодой.

Поскольку вы должны убрать из своих исходных бустеров одну карту, у вас появляется выбор: вытащить чрезвычайно сильную карту (то есть гарантировать, что вы ее не лишитесь, если ее захочет выбрать кто-то другой, хотя играть вы ей при этом все равно не сможете) или вытащить посредственную карту, от которой не будет особого толку? И это лишь первый интересный выбор из многих других, которые вам предстоит сделать в этом увлекательном формате!

«Кубовый драфт» (Cube Draft)

В «Кубовом драфте» сочетается множество наиболее приятных аспектов Magic: The Gathering: элементы игры как Ограниченного формата, так и формата с Собранной колодой, обмен картами и игра с друзьями. Чтобы подготовиться к этой разновидности игры, игрок (или, в зависимости от вашего предпочтения, вся группа участвующих игроков) собирает так называемый «куб» — тщательно подобранный набор из как минимум 360 различных карт Magic. Многие кубы содержат свыше 720 карт, тем самым обеспечивая большее разнообразие при драфтах.

Как только куб готов, его можно использовать для игры в любом драфт-формате. Самый распространенный вариант — собрать временные «бустеры» по 15 произвольно выбранных из куба карт и после этого провести обычный «выбор из бустеров». Однако куб можно использовать и для «Винстон драфта», и для «Соломонова драфта», и для любой другой системы с отбором карт.

Построение куба — это прекрасный способ повысить игровую ценность ваших любимых карт или даже тех карт, которые еще не нашли своего места в ваших собранных колодах. Самое замечательное в этом процессе — это творческий и индивидуальный подход. Все кубы абсолютно разные: вы можете создать собственный пул карт для драфтов таким, как вам будет угодно. Представляете, каково играть драфт на одних артефактах? Пожалуйста — постройте свой куб только из артефактов! А может, вы хотели бы сыграть только красными картами или картами, которые не являются легальными в Стандартных турнирах? Куб позволяет вам провести любые эксперименты такого рода и разделить радость игры с друзьями. Некоторые игроки даже составляют подробнейшие списки самых сильных карт в истории игры Magic и стараются включить каждую из них в свой куб. Каким будет ваш куб? Решение за вами — дерзайте!

Чтобы узнать больше о формате «Кубовый драфт» и возможных составах куба, загляните на эти сайты:

Собранная колода (Constructed)

«Война племен» (Tribal Wars)

Вы тяготеете к картам Эльфов? Или постоянно собираете колоды на Гоблинах? «Война племен» — это как раз тот формат, который делает акцент на противоборстве существ и племенной тематике: треть карт каждой колоды должны быть одного и того же типа существ.

Поскольку «Война племен» является разновидностью формата с Собранной колодой, то в каждой колоде должно быть не менее 60 карт, и игроки могут составлять колоды по правилам для таких форматов, как Стандартный, Расширенный, Легаси или Винтаж. Эта система позволяет игрокам выпускать на поле боя свои любимые существа Magic, чтобы проверить, какое племя является самым могущественным в игре!

Чтобы получить более подробную информацию и поучаствовать в обсуждениях формата «Война племен» для игры Magic Online, загляните на

дискуссионный форум, посвященный «Войне племен» в Magic Online (только на английском языке).

«Звезда», или Star (также известный под названиями «Пентаграмма» (Pentagram) и «Пятиконечник» (Five-Point))

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что будет, если пять цветов Magic решат объявить друг другу войну? Формат «Звезда» поможет вам это узнать! В этой системе каждый из пяти участников представляет один из пяти цветов Magic (белый, синий, черный, красный или зеленый), поскольку в его колоде находятся только карты соответствующего цвета. В колоду нельзя включать ни карты со ссылками на другие цвета, ни базовые земли, производящие ману иного цвета.

Игроки рассаживаются в виде пятиконечной звезды, точь-в-точь как звезда на рубашке каждой карты Magic: The Gathering. Первым ходит игрок с белой колодой, и игра продолжается по часовой стрелке.

Цвет, и соответственно, представляющий его игрок, одерживает победу, когда два враждебных ему цвета выбывают из игры, независимо от того, кто заставил их это сделать. Это означает, что игрок может победить даже после того, как он вышел из игры! Каждый игрок может атаковать любого другого игрока (даже своих союзников) и имеет право выбирать целью любого игрока, перманент, заклинание или что-либо еще в игре. Колоды обычно собираются в соответствии с правилами для Стандартного формата, однако игроки могут изменить эту установку и прибегнуть к таким форматам, как Расширенный, Легаси, Винтаж, или любому другому.

«Звезда» идеально подходит группе игроков, которые затевают споры о том, какой цвет в игре Magic самый лучший. Надо лишь собрать друзей и сразиться в поисках ответа. А по окончании игры встряхнитесь и начните заново, чтобы проверить, сможет ли победитель доказать свое первенство во второй раз!

«Синглтон» (Singleton)

В формате «Синглтон» в колоде не должно быть карт с одинаковыми именами, за исключением базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов). Игроки могут собирать колоды по правилам для таких форматов, как Стандартный, Расширенный, Легаси или Винтаж. Построение колоды, которая играет стабильно и надежно, но при этом не содержит копий, может оказаться непростой творческой задачей, или, наоборот, этот формат идеально подойдет для небольшой коллекции карт, в которой может не оказаться редких карт в нескольких экземплярах. Колоды, собранные по принципу «Синглтон», делают игру разнообразнее, интереснее (там ведь наверняка есть карты, которые обычно не попадаются вам на глаза) и иногда — даже веселее!

«Призматический формат» (Prismatic)

«Призматический» формат привлекателен для поклонников больших, интересных, пятицветных колод.

В каждой «призматической» колоде должно быть не менее 250 карт, из них как минимум по 20 карт каждого цвета. В случае многоцветных карт вы должны решить, к какому цвету отнести их с целью подсчета. Например: красно-зеленая карта может быть засчитана либо как одна из 20 красных карт, либо как одна из 20 зеленых карт, но не как оба цвета.

Для игры в «призматическом» формате применяется правило «пересдачи при большой колоде». Если начальная рука первого игрока содержит 0, 1, 6 или 7 земель, этот игрок может воспользоваться правом пересдачи и набрать новую руку из 7 карт (а не из 6, как обычно). Если он это делает, то все остальные игроки тоже получают право пересдать свои карты независимо от количества земель в руке. По окончании этого раунда пересдач следующий игрок получает право «пересдачи при большой колоде». Если он им воспользуется, то опять все остальные игроки могут сделать то же самое, и так далее. После того как все «пересдачи при большой колоде» завершатся, каждый игрок может перенабирать свою руку как обычно (каждый раз на одну карту меньше).

Чтобы получить более подробную информацию и поучаствовать в обсуждениях формата «Призматический» для игры Magic Online, загляните на дискуссионный форум, посвященный «Призматику» в Magic Online (только на английском языке).

«Авангард» (Vanguard)

В формате «Авангард» игрокам разрешается играть со специальной дополнительной «картой», которая изменяет правила игры только для них. Вы начинаете играть в «Авангард», имея на руках обычную собранную колоду в формате по вашему выбору и, кроме того, предварительно выбранную «авангардную» карту. Игроки должны договориться между собой, по правилам какого формата (Стандартного, Расширенного, Легаси или Винтаж) они будут собирать свои колоды.

«Авангардная» карта изменяет размер вашей начальной (и максимальной) руки, а также исходное количество жизней. Кроме того, у нее есть одна или несколько способностей. Иногда это способности, которые можно разыграть; иногда это способности, которые лишь вносят изменения в тот или иной аспект игры. Все способности, указанные на «авангардной» карте, действуют точно так же, как и способности карт Magic, находящихся в игре. Однако следует отметить, что «авангардные» карты бесцветные, не являются перманентами, не находятся в игре и, строго говоря, вообще не являются настоящими картами — поэтому ни заклинания, ни способности на них не действуют.

Несколько «авангардных» карт было издано в период выхода выпуска Буря (Tempest). Перечень напечатанных и изданных «авангардных» карт можно найти здесь (только на английском языке). В игре Magic Online каждую аватару можно использовать как «авангардную» карту. Более подробную информацию о них можно узнать здесь.

«Стандарт на заказ» (Build Your Own Standard)

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как бы выглядел Стандартный формат, если бы Пятое Издание (Fifth Edition) было базовым набором при легальном блоке Мирродин (Mirrodin)? Или как блок Равника взаимодействовал бы с блоком Лорвин? «Стандарт на заказ» позволяет игрокам прочувствовать именно такую атмосферу!

Каждый игрок создает свой собственный «Стандартный» мир, выбирая базовый набор (Десятое Издание, Девятую Редакцию и т.п.) и два блока (Спираль Времени, Ледниковый Период (Ice Age) и т.п.). «Стандарт на заказ» предоставляет великолепную возможность создать свой собственный мир, экспериментируя с нереализованным потенциалом.

«Блок на заказ» (Build Your Own Block)

Аналогично формату «Стандарт на заказ», «Блок на заказ» позволяет вам создать уникальную обстановку на своем Блоковом турнире с собранной колодой и узнать, как выпуски из разных блоков могут взаимодействовать друг с другом в игре. Каждый игрок выбирает первый выпуск из любого блока (например, Лорвин или Осколки Алары), затем второй выпуск также из любого блока (например, Договор Гильдий или Рассвет) и, наконец, третий выпуск из любого блока (например, Бич (Scourge) или Взгляд в Будущее). Затем он собирает свою колоду только из карт этих трех выпусков. После этого он играет против оппонентов, которые руководствовались теми же ограничениями при построении колоды, но не обязательно выбрали те же самые выпуски!

«Блок на заказ» — это увлекательный способ узнать, как племена Лорвина ужились бы в компании племен из выпусков Легионы (Legions) и Бич (Scourge), или как построенный на артефактах выпуск Мирродин (Mirrodin) сочетался бы с Наследием Урзы (Urza's Legacy). Пользуясь огромным разнообразием выпусков игры, вы можете создавать уникальные, новаторские колоды.

«Блок-тусовка» (Block Party)

«Блок-тусовка» — это нечто среднее между Блоковым форматом с собранной колодой и «Блоком на заказ». Каждый игрок выбирает свой любимый блок и собирает колоду по правилам для Блокового формата. Фишка в том, что у игроков могут быть разные любимые блоки! Это означает, что лучшие колоды из блока Мирродин (Mirrodin) будут сражаться против достойных противников из блока Натиск (Onslaught). Или вы увидите, как двойные земли из блока Равника могут противостoять обитателям блока Маски (Masques). В соответствии с правилами для Блокового формата игроки собирают колоды на основе выбранных блоков (учитывая списки запрещеных карт, если таковые имеются) и играют по обычным правилам для этого формата.

Форматы с участием нескольких игроков

«Куча-мала» (Free-for-All)/«Кружок» (Circle)

В формате «Куча-мала» каждый игрок в группе состязается в одиночку против всех остальных. Игроки сидят в кругу, и право хода передается по часовой стрелке вокруг стола от одного игрока другому.

До начала партии обязательно нужно договориться о принципе проведения атаки. Игроки могут «атаковать налево» (в этом случае, единственный игрок, которого можно атаковать легально, это тот, кто сидит рядом с атакующим с левой стороны), «атаковать направо» или «атаковать нескольких игроков». Если выбирается принцип «атаки нескольких игроков», то разрешается атаковать сразу несколько игроков в ходе одной и той же атаки. Этот принцип распространяется на всех участников игры.

Независимо от выбранного принципа атаки каждый игрок имеет право выбирать целью любого игрока, перманент, заклинание или что-либо еще в игре.

В формате «Куча-мала» игрок выигрывает партию, когда все его оппоненты проиграли, или если заклинание или способность объявляет его победителем.

«Хаос» (Chaos)

В игре Magic «Хаос» — это разновидность формата «Куча-мала», в которой в игру добавляется так называемая «Хаос-колода», заставляющая игроков решать новые увлекательные проблемы. Хаос-колода состоит из 20–30 карт, которые были специально выбраны кем-либо из участников. Игрок, делающий первый ход, назначается «Хаос-игроком»: перед тем как развернуть карты в начале своего хода, он открывает карту из Хаос-колоды и кладет ее на стол рубашкой вниз. Считается, что карта «действует» до тех пор, пока после завершения цикла ходов Хаос-игрок не откроет другую карту. Активная Хаос-карта не находится в игре, поэтому ни заклинания, ни способности на нее подействовать не могут. Любой игрок имеет право воспользоваться любыми способностями этой карты, или, если она дает определенный эффект, каждый игрок тут же его использует.

Если Хаос-игрок выбывает из игры, то в момент, когда должен был бы начаться его ход, звание «Хаос-игрока» переходит к первому игроку, сидящему слева, который еще не выбыл из игры.

Вот некоторые примеры карт-кандидатов для Хаос-колоды: Armageddon (Армагеддон) — когда он переворачивается лицом вверх, он уничтожает все земли; Kumano, Master Yamabushi (Кумано, Мастер Ямабуси) — позволяет каждому игроку по очереди заплатить , чтобы нанести 1 повреждение существу или игроку; и Воющая Шахта — каждый игрок должен взять дополнительную карту во время своего шага взятия карты. Какие карты попадут в вашу Хаос-колоду? Решение за вами!

«Большая потасовка» (Grand Melee)

Вы уже задавались вопросом: а можно ли сыграть в Magic с десятью или более игроками одновременно? «Большая потасовка» — это разновидность формата «Куча-мала», предназначенная как раз для этого! Как правило, эта система используется для игры с начальным количеством участников не менее 10. Правила для нее немножечко сложнее, чем для обычного формата «Куча-мала».

Игроки рассаживаются вокруг стола точно так же, как и в «Куча-мала», выбирая любые места. Однако, в отличие от того формата, в этой игре у каждого игрока есть так называемая «зона влияния», равная 1. Это означает, что его заклинания и способности могут подействовать только на него самого и на игроков, удаленных от него не более чем на одно место: то есть на соседа слева и на соседа справа. В большинстве ситуаций все остальные игроки за столом как бы не существуют. Например: если вы разыграли Гнев Божий, то он уничтожит только существа под вашим контролем и под контролем ваших обоих соседей, а если вы разыграли Победу Союза, то в результате только два ваших соседа проигрывают партию. Более того, игрокам разрешается атаковать лишь своего соседа слева.

Но самый неординарный прием в «Большой потасовке» заключается в том, что несколько игроков могут ходить одновременно! С помощью переходящих «маркеров хода» можно отслеживать, чей ход идет в данный момент. Каждый маркер хода, а это может быть пуговица или монетка или еще какой-нибудь имеющийся под рукой мелкий предмет, обозначает ход активного игрока. На каждую четверку игроков полагается один маркер хода. Это значит, что в «Большой потасовке» из 16 человек будет четыре маркера хода, а при составе из 15 игроков маркеров хода будет три.

Игрок, который начинает игру, получает первый маркер хода. Игрок, сидящий от него через четыре места (то есть пятый игрок), берет второй маркер хода, и так далее, пока не будут розданы все маркеры. При этом каждому маркеру хода присваивается номер. Затем все игроки, получившие маркер, одновременно начинают свой ход. Когда ход заканчивается, игрок передает маркер хода соседу слева. Игрок не может получить маркер хода, если у игрока через три места слева от него уже есть маркер. Если это так, то требуется дождаться момента, когда игрок через четыре места слева возьмет другой маркер хода. Если под действием эффекта игрок, у которого находится маркер хода, получает дополнительный ход, то он оставляет маркер у себя и делает этот лишний ход. Однако, если это не ход того игрока, то вместо этого он делает дополнительный ход непосредственно перед своим следующим ходом.

Если игрок выбывает из игры, и с его уходом количество маркеров хода в игре должно снизиться из-за уменьшения количества участников, то удаляется один маркер. Это происходит не сразу же — маркеры хода удаляются только между ходами. Удаляется тот маркер, который ближе всех находится с правой стороны от выбывшего игрока. Если игру покинули несколько игроков, и можно удалить несколько маркеров хода, удалите маркер с наименьшим номером.

Последний выживший игрок объявляется победителем!

Какими бы запутанными не казались правила, гораздо важнее взять колоду и начать играть, а не пытаться вникнуть во все хитрости и ньюансы. Если вы хотите провести на выходных потрясающий вечер, сыграйте с друзьями в «Большую потасовку» — не прогадаете!

«Император» (Emperor)

В формате «Император» играют две команды по три игрока. Игроки каждой команды сидят вместе по одну сторону стола, при этом порядок рассадки определяется внутри команды. В каждой команде есть «император» — игрок, сидящий в середине. Остальные игроки выполняют роль «генералов»; их задача — защитить своего императора, одновременно стараясь разгромить вражеского. Игроки бросают жребий, чтобы определить, кто из императоров получает право первого хода (как правило, это тот, у кого выпадает большее число при бросании кубика), и после этого ходы передаются налево.

«Зона влияния» императоров равна 2 — это значит, что разыгрываемые ими заклинания и способности могут подействовать только на них самих и на игроков, удаленных от них не более чем на два места. Другими словами, в начале партии они могут подействовать на кого угодно, кроме вражеского императора. Зона влияния генералов равна 1. Так что в начале партии они тоже не могут подействовать на императора противоположной команды. Единственный способ до него добраться, то есть включить в зону влияния, — это сразить вражеского генерала!

Атаковать можно только противников, сидящих рядом. А значит, в начале партии императоры не могут атаковать вообще, поскольку рядом с ними нет оппонентов.

Каждый игрок играет сам за себя. Разрешается помогать друг другу (смотреть карты в руке и обсуждать стратегию), но у каждого игрока всегда есть свое собственное количество жизней (в начале игры равняющееся 20), рука, библиотека, зона «в игре» и так далее. Единственное отличие касается возможности так называемого «дислоцирования существ». У каждого императорского существа есть способность: «{T}: целевой напарник получает контроль над этим существом. Разыгрывайте эту способность только при возможности разыгрывать волшебство». Не забывайте о том, что когда игрок выходит из игры, все карты, владельцем которых он является (включая существа под контролем других игроков), удаляются из игры. Если тот игрок контролировал перманенты, принадлежащие другим игрокам, они остаются в игре и возвращаются к тому игроку, который должен их контролировать в этот момент.

Победители и проигравшие в игре «Император» определяются не совсем обычно. Команда одерживает победу, когда император противников выходит из игры. При этом не важно, остались ли у проигравшей команды генералы или нет. Это также означает, что выбывший из игры генерал еще может стать победителем, если потом его команде все-таки удается сразить вражеского императора!

В формате «Император» может играть более двух команд; в таком случае применяются соответствующие правила формата «Куча-мала». Кроме того, по этой системе можно играть командами не из трех человек, а больше: главное — чтобы число игроков в каждой команде было одинаковым. Каждый дополнительный игрок в команде становится генералом. А значит, некоторые генералы не смогут сидеть рядом с оппонентом (они будут располагаться между своими напарниками по команде) и поэтому в начале партии не смогут никого атаковать. Не забудьте соответственно увеличить зоны влияния.

«Командир», или Commander (также известный под названием «Старший дракон-горец» — Elder Dragon Highlander)

«Командир», который также иногда называется «Старший дракон-горец», начинается по правилам для многопользовательских форматов «Куча-мала», где любое количество игроков состязается в одиночку против всех остальных. Игра ведется в формате «Синглтон» (иными словами, за исключением базовых земель, колода не должна содержать карт с одинаковыми именами), и количество жизней каждого игрока в начале партии равно 40, а не 20, как обычно. Но самое главное, во главе каждой колоды стоит легендарное существо — ее командир.

Чтобы собрать колоду, сначала надо выбрать легендарное существо, именуемое «командиром» или «генералом», а затем по принципу «Синглтон» составить вокруг него колоду из ровно 99 различных карт. В колоду можно включать только карты цвета (цветов) командира и бесцветные карты. (Помните: в двойных и гибридных картах учитываются все их цвета.) Более того, если где-либо в тексте карты встречается символ маны, не являющийся цветом вашего командира, такую карту нельзя включать в колоду! По ходу игры, если вы должны добавить в хранилище маны ману, цвет которой не совпадает с цветом командира, вместо этого вы получаете бесцветную ману.

Как и полагается легендарному существу, возглавляющему вашу команду и давшему название всему формату, ваш командир играет по особенному принципу, отличаясь от остальных карт колоды. До начала партии каждый игрок удаляет из игры своего командира. Вы можете разыграть своего командира из зоны удаленных из игры карт (как он туда попал — не имеет значения) за его обычную стоимость и дополнительные {2} за каждый предыдущий раз, когда он разыгрывался таким образом. Если ваш командир должен откуда бы то ни было попасть на кладбище, вместо этого его можно удалить из игры. В дополнение к стандартным условиям поражения в игре Magic, если в течение всей партии игрок получает 21 боевое повреждение от одного и того же командира, этот игрок проигрывает партию!

Наверное, логично, что такой широкомасштабный формат был придуман на диких просторах Аляски. Его создатели брали командиров только из выпуска Legends (Легенды), а их особыми любимцами были драконы-старейшины, такие как Chromium (Хром) и Никол Болас. Со временем формат набрал популярность. Его полюбили судьи, которые начали засиживаться за ним до утра после тяжелейшего дня судейства на очередном Про-туре или Гран-при. (Более подробно об их правилах можно прочитать

Здесь.) Вскоре «Командир» получил широкое распространение и стал одним из любимейших форматов на всевозможных неофициальных соревнованиях: от кухонных баталий до Magic Online и даже штаб-квартиры Wizards of the Coast!

Чтобы получить более подробную информацию и поучаствовать в обсуждениях формата «100-карточный Синглтон-Командир» для игры Magic Online, загляните на посвященный ему дискуссионный форум в Magic Online (только на английском языке).

Альтернативные форматы

«Толстая кипа» (Fat Stack)

Формат «Толстая кипа» идеально подходит для игры с друзьями, у которых нет собственных карт Magic. Во время подготовки к игре сложите две стопки («кипы») карт, которые будут служить коллективными библиотеками. В первой стопке находятся карты, которые не могут производить ману, а во второй — только земли и другие карты, которые могут это делать (такие как Dark Ritual (Темный Ритуал), Райские Птицы или Фелворский Камень).

Каждый раз когда кто-либо из игроков берет карту, он может выбрать между стопками. (Естественно, всем игрокам известно, что за карты находятся в той или иной стопке.) Это распространяется и на те семь карт, которые каждый игрок набирает для своей начальной руки. Выбор стопки, из которой вы берете карту в каждом ходу, есть непростая, но увлекательнейшая задача: хотите ли вы взять карту, чтобы получить ману, которая поможет разыграть карты в вашей руке, или взять карту, позволяющую вам использовать ману, которую вы уже способны произвести? Игроки совместно используют обе стопки карт в качестве библиотеки, а также имеют общее кладбище. В «Толстую кипу» можно играть вдвоем или большим составом в формате «Куча-мала».

Многим игрокам нравится «Толстая кипа», поскольку после того как кто-то из игроков собрал обе стопки карт, подготовка к игре не занимает много времени, и в ней можно принять участие, даже если у вас нет обширной коллекции карт Magic.

«Магия в уме» (Mental Magic)

Сидите ждете, когда начнется следующий раунд турнира Magic? Партия в формате «Магия в уме» поможет вам скоротать время! Вам нужен только оппонент и стопка не являющихся землями карт, чтобы составить колоды. Как и в обычной партии Magic, игроки начинают, набирая руку из семи карт, но все они берут карты из одной и той же библиотеки.

Карты можно разыгрывать одним из двух способов:

1. Любую карту можно разыграть рубашкой вверх как базовую землю, способную дать ману любого цвета. Хотя эти «земли» являются базовыми, у них нет подтипов (к примеру, они не Болота). Обратите внимание: игроки все равно не могут разыгрывать более одной земли в каждом из своих ходов.

2. Или же карту можно разыграть как любую карту Magic с такой же мана-стоимостью, как у этой карты, но нельзя разыграть как карту, которой она является на самом деле! Например: Чародея-Изгнанника (с мана-стоимостью ) можно разыграть как Ловца Проклятий, Отозвать или Ancestral Recall, но нельзя разыграть как самого Чародея-Изгнанника. Чтобы разыграть карту «в уме», игрок должен уметь точно описать текст ее правил без посторонней помощи.

Как только карта получает имя, это имя не может снова быть использовано до конца партии.. Более того, если карта возвращается в вашу руку и вы хотите снова ее разыграть, вы не можете дать ей имя той же карты, что и раньше. Вам придется выбрать другую карту с такой же мана-стоимостью.

Существуют некоторые дополнительные правила для формата «Магия в уме», которые вы можете можете использовать по желанию, в зависимости от предпочтений вашей игровой группы. У карт в руке, на кладбище или в любой другой зоне, за исключением тех, что находятся в игре, нет имен, но есть типы и подтипы. Например, если вы разыгрываете Воскрешение или Duress (Насилие), то прочитайте отпечатанный на этой карте текст. Кроме того, эффекты, заставляющие игроков искать в библиотеках, не действуют. Если вы разыгрываете заклинание или способность, требующую от вас выполнить поиск в вашей библиотеке, то эта ее часть не дает никакого эффекта. Более подробно на эту тему можно почитать в

Очерке Майка Флореса, посвященном «Магии в уме».

«Магия в уме» как бы проверяет знания поклоников Magic и позволяет быстро и интересно провести время между матчами. Этот формат также заставляет игроков поломать голову над тем, как лучше разыграть карту в своей руке — как Ray of Command (Луч Команды), Phantasmal Forces (Призрачные Силы) или просто как землю всех цветов радуги!

«Обратная магия в уме» (Reverse Mental Magic)

Правила для «Обратной магии в уме» те же самые, что и для «Магии в уме», с одним неожиданным условием: разыгрываемые вами карты называет ваш оппонент! Игроки все так же берут карты из общей колоды «неземельных» карт, они так же могут разыгрывать карты рубашкой вверх в качестве земель, которые дают ману любого цвета, и, как и прежде, карты не могут быть разыграны в качестве самих себя.

Отличие заключается в том, что вы не знаете, какое заклинание разыгрываете, в момент его разыгрывания. Например, если у вас в руке есть карта , вы поворачиваете три земли, показываете карту оппоненту, после чего он пытается вспомнить самую «нестрашную» карту с этой мана-стоимостью и назвать ее. Нельзя не получить удовольствие при виде оппонента, который отчаянно пытается вспомнить карту послабее, но, исчерпав все варианты, сам вручает врагу оружие, от которого он погибнет! «Обратная магия в уме» — прекрасная альтернатива для игроков, которые уже набили руку в обычном формате «Mental Magic».

DC10, или «Тип 4»

DC10, иногда именуемый «Типом 4», — это разновидность многопользовательского формата Magic: The Gathering, создающая абсолютно безумные ситуации. Чтобы начать играть, перетасуйте стопку карт и положите ее в центр стола. Каждый из игроков (а их может быть сколько угодно) набирает руку из семи карт, затем бросается жребий, чтобы определить, кто ходит первым. Ходы переходят от одного игрока следующему по часовой стрелке вокруг стола, начиная с первого игрока. Такой расклад может показаться вполне банальным, но веселье только начинается!

Во-первых, в формате DC10 нет земель. Вместо этого, у всех игроков есть доступ к неограниченному количеству маны любого цвета или сочетания цветов, которые они только пожелают. Это отнюдь не означает, что можно разыграть каждую находящуюся в руке карту — игрокам разрешается разыгрывать только по одному заклинанию за ход. Игры DC10 проходят под девизом «чем больше, тем лучше» в шумной атмосфере рьяных поклонников Magic, собравшихся за столом, чтобы насладиться игрой в истинно эксцентричном формате.

Чтобы еще более разнообразить игру, некоторые игроки предварительно формируют стопки карт, которыми будут играть (как это делается при построении куба в «Кубовом драфте»), или вводят ограничения по количеству раз, которое участники могут совершать те или иные действия в каждом ходу (например, игрок, применяющий заклинание Fireball (Огненный Шар), может потратить не более 10 единиц маны, или же игрок, активирующий способность Мастикоры, может сделать это не более 10 раз).