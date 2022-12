С коро в любимом игровом магазине рядом с вами... Блок Возвращение в Равнику, эпизод III: Лабиринт Дракона. Идет война между гильдиями. Дракон-гений Нив-Миззет обнаружил Скрытый Лабиринт и пригласил десять гильдий, чтобы... знаете, что? Просто посмотрите видеоролик:

Если вы читали предыдущие статьи о пререлизах, то уже наверняка заметили, что эта статья начинается иначе, чем другие. Это потому, что пререлиз Лабиринта Дракона будет отличаться от пререлизов остальных выпусков. Я расскажу вам, как все будет устроено на пререлизе, чтобы в грядущие выходные вы смогли получить максимум впечатлений и удовольствия!

Шаг 1: предварительная регистрация. Этот совет легко пропустить мимо ушей, но я на самом деле считаю это необходимым. На пререлизах часто не хватает места всем желающим, так что уже сейчас стоит позаботиться о том, чтобы ваше имя внесли в списки. Вот ссылка на локатор магазинов (еще раз).

Новички

В этой статье вы узнаете, как пройти Скрытый Лабиринт, и это, конечно, здорово, но что, если это ваш первый пререлиз?.. Вам надо понять самые основы того, что происходит, верно? И лучше сделать это до того, как вы начнете вникать в более сложные детали, вроде Скрытого Лабиринта. Не беспокойтесь! У нас есть для вас решение.

Тим Уиллоуби написал статью о пререлизе Возвращения в Равнику, в которой рассматриваются первые пять механик блока (Задержание Азориусов, Перегрузка Иззетов, Безудержность Ракдосов, Утилизация Голгари и Заселение Селезнии), а также дается несколько общих советов относительно пререлизов. В моей статье о пререлизе Незваных Гостей рассматриваются следующие пять механик блока (Вымогательство Орзовов, Шифр Димиров, Прилив крови Груулов, Батальон Боросов и Эволюция Симиков) и тоже дается несколько советов общего плана.

Если вы хотите больше узнать о том, как собирать Запечатанную колоду, или вам нужно освежить эти навыки, прочитайте руководство по формату «Запечатанная колода», которое написал Маршалл Сатклифф. Это крайне полезная статья для тех, кто хочет научиться хорошо играть в этом формате. Кроме того, здесь и здесь вы найдете другие статьи с советами. (Ссылки для всех и каждого!)

Но погодите, это еще не все!

В Лабиринте Дракона представлены карты всех десяти гильдий Равники, но в нем... (внимание, спойлер)... одиннадцать механик.

Сейчас я и расскажу об этой одиннадцатой механике: Слиянии.

В Лабиринте Дракона возвращаются суперклевые двойные карты (двойная карта — это карта, на лицевой стороне которой напечатаны две мини-карты). Как и в случае с двойными картами до этого (например, Проба // Ошибка из выпуска Раскол), у карт из Лабиринта Дракона вы можете разыграть одну часть или другую. НО! Благодаря Слиянию, вы также сможете разыграть обе половины карты одновременно. Эффекты разрешаются слева направо. Давайте рассмотрим ситуацию на примере карты Взлом // Проникновение:

Вы можете разыграть Взлом, заплатив UB , и заставить кого-то положить на кладбище восемь карт с верха библиотеки (бедная библиотека!). Или же вы можете разыграть Проникновение за 4BR и получить существо из любого кладбища по вашему выбору (реанимация!). И, наконец (видите здесь синергию?), вы можете разыграть и Взлом и Проникновение вместе (благодаря Слиянию) за 4UBBR . В этом случает вы сначала заставите кого-то положить на кладбище восемь верхних карт библиотеки, а потом сможете выбрать жирного толстяка из того же (или любого другого) кладбища и положить его на поле битвы под вашим контролем.

Итак, я надеюсь, что со Слиянием мы разобрались. Перейдем к основным темам этой статьи: месте земли в бустерах, пререлизной промо-карте и состязанию «Скрытый Лабиринт».

Небазовые потребности

Думаю, вы знаете, что в большинстве бустеров после всех карт кладется базовая земля. В Лабиринте Дракона ее не будет. Но без паники, друзья мои, ибо вас ждут добрые вести!

Вместо базовой земли в конце бустера, в бустерах Лабиринта Дракона будет небазовая земля.

Обычно (то есть, в подавляющем большинстве случаев), вы получите одну из десяти карт Врат гильдий, с которыми вы уже наверняка знакомы по выпускам Возвращение в Равнику и Незваные Гости. В Лабиринте Дракона у каждых Врат гильдии новая иллюстрация — «удаленный» вид на те же самые Врата из двух предыдущих выпусков блока.

Однако, в редких случаях, вместо этого вы найдете «шок-землю» из Возвращения в Равнику или Незваных Гостей (с той же иллюстрацией, что и в соответствующем выпуске). Ха-ха! Оценили каламбур? В редких случаях! Потому что эти земли редкие...

Кхм.

Шок-земли в бустерах Лабиринта Дракона будут встречаться реже (примерно в два раза), чем в Возвращении в Равнику и в Незваных Гостях.

А если вам очень повезет, вы получите в бустере раритетную небазовую землю из нового выпуска: Конец Лабиринта.

Постойте, — могут подумать некоторые из вас. Это значит, что можно открыть бустер, в котором будет три раритетных карты? Да, именно так! Вам может попасться бустер, в котором будет раритетная карта на месте редкой, премиум-карта (фольгированная) вместо обычной И Конец Лабиринта на месте земли. Я был бы совсем не против вскрыть такой бустер!

Пререлизная промо-карта

На пререлизе выпуска Лабиринт Дракона будет только одна премиумная (фольгированная) промо-карта с альтернативной иллюстрацией. В отличие от Возвращения в Равнику и Незваных Гостей, — но точно так же, как на всех пререлизах до этого, — эту промо-карту нельзя будет использовать в вашей пререлизной колоде.

Пререлизные пакеты гильдий

Впервые в этом блоке вы сможете сыграть за любую из десяти гильдий Равники! Когда вы придете на турнир (на который вы, конечно же, предварительно зарегистрировались), то сможете выбрать свою любимую гильдию. Никаких ограничений. Никаких компромиссов. Ваши цвета. Ваша гильдия. Ваш пререлизный пакет.

Хочу заметить, что гильдия, которую вы выбираете для игры на пререлизе, вовсе не обязательно должна быть той же самой, в которую вы официально вступили на странице очков Planeswalker (но, само собой, может быть и той же). Вы лишь будете представлять ее на пререлизе.

В своем гильдейском пререлизном пакете Лабиринта Дракона вы получите:

Гильдейский бустер соответствующей гильдии из того выпуска, в котором она была представлена (то есть, Возвращение в Равнику , если вы выбрали Азориусов, Иззетов, Ракдосов, Голгари или Селезнию, и Незваные Гости , если ваш выбор — Орзовы, Димиры, Груулы, Боросы или Симики). Гильдейский бустер будет таким же, как был на пререлизе, где участвовала эта гильдия.

, если вы выбрали Азориусов, Иззетов, Ракдосов, Голгари или Селезнию, и , если ваш выбор — Орзовы, Димиры, Груулы, Боросы или Симики). Гильдейский бустер будет таким же, как был на пререлизе, где участвовала эта гильдия. Гильдейский бустер гильдии из другого выпуска. У второго гильдейского бустера будет один из цветов выбранной вами гильдии, и это практически гарантирует то, что у вас будет больше карт, которые вы сможете использовать, а если захотите, то сможете добавить и третий цвет. (Я сделал наглядную таблицу, из которой вы поймете, что я имею в виду. Она находится в конце этого раздела.)

Четыре бустера Лабиринта Дракона. Это обычные суперкрутые бустеры выпуска Лабиринт Дракона, про которые мы уже говорили выше.

В отличие от двух предыдущих пререлизов, в гильдейском пререлизном пакете Лабиринта Дракона не будет некоторых вещей: гильдейских промо-карт с предыдущих пререлизов, счетчика жизней Spindown, наклеек и приветственного письма от гильдии.

А вот и таблица, которую я вам обещал! В своем гильдейском пререлизном пакете Лабиринта Дракона вы получите следующие бустеры, в зависимости от выбора гильдии:

Если ваша гильдия... вы получите один... и один... плюс... Азориусы гильдейский бустер Азориусов ( WU ) гильдейский бустер Орзовов ( WB ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Димиров ( UB ) ИЛИ гильдейский бустер Боросов ( RW ) ИЛИ гильдейский бустер Симиков ( GU ) Орзовы гильдейский бустер Орзовов ( WB ) гильдейский бустер Азориусов ( WU ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Ракдосов ( BR ) ИЛИ гильдейский бустер Голгари ( BG ) ИЛИ гильдейский бустер Селезнии ( GW ) Димиры гильдейский бустер Димиров ( UB ) гильдейский бустер Азориусов ( WU ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Иззетов ( UR ) ИЛИ гильдейский бустер Ракдосов ( BR ) ИЛИ гильдейский бустер Голгари ( BG ) Иззеты гильдейский бустер Иззетов ( UR ) гильдейский бустер Димиров ( UB ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Груулов ( RG ) ИЛИ гильдейский бустер Боросов ( RW ) ИЛИ гильдейский бустер Симиков ( GU ) Ракдосы гильдейский бустер Ракдосов ( BR ) гильдейский бустер Орзовов ( WB ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Димиров ( UB ) ИЛИ гильдейский бустер Груулов ( RG ) ИЛИ гильдейский бустер Боросов ( RW ) Голгари гильдейский бустер Голгари ( BG ) гильдейский бустер Орзовов ( WB ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Димиров ( UB ) ИЛИ гильдейский бустер Груулов ( RG ) ИЛИ гильдейский бустер Симиков ( GU ) Груулы гильдейский бустер Груулов ( RG ) гильдейский бустер Иззетов ( UR ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Ракдосов ( BR ) ИЛИ гильдейский бустер Голгари ( BG ) ИЛИ гильдейский бустер Селезнии ( GW ) Боросы гильдейский бустер Боросов ( RW ) гильдейский бустер Азориусов ( WU ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Иззетов ( UR ) ИЛИ гильдейский бустер Ракдосов ( BR ) ИЛИ гильдейский бустер Селезнии ( GW ) Селезния гильдейский бустер Селезнии ( GW ) гильдейский бустер Орзовов ( WB ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Груулов ( RG ) ИЛИ гильдейский бустер Боросов ( RW ) ИЛИ гильдейский бустер Симиков ( GU ) Симики гильдейский бустер Симиков ( GU ) гильдейский бустер Азориусов ( WU ) ИЛИ четыре бустера Лабиринта Дракона гильдейский бустер Иззетов ( UR ) ИЛИ гильдейский бустер Голгари ( BG ) ИЛИ гильдейский бустер Селезнии ( GW )

Все понятно? Отлично!

А теперь... что вы будете делать со своими картами после того, как открыли их и собрали колоду?

Вы будете участвовать в гонке через...

Скрытый Лабиринт

Что значит участвовать в гонке через Скрытый Лабиринт? Это означает, что вы будете играть в Magic, представляя свою гильдию!

Прежде всего, вы получите значок с символом гильдии, который будет ясно указывать на вашу принадлежность. Это важно, потому что...

Ваш магазин или клуб (в котором вы уже предварительно зарегистрировались, верно?) вывесит плакат, на котором будет изображен Скрытый Лабиринт Равники. На этом плакате будет десять символов гильдий, показывающих, как далеко по Скрытому Лабиринту продвинулась каждая гильдия. Между раундами организатор турнира будет перемещать символы гильдий в зависимости от того, сколько матчей выиграли представители каждой из них и сколько игроков участвует в турнире. Каждая победа, которую вы одержите, поможет вашей гильдии продвинуться по Скрытому Лабиринту.

Но на кону не только честь гильдий. Победителей ждут призы!

Все участники гонки по Скрытому Лабиринту получат премиумную (фольгированную) промо-карту базовой земли. Вне зависимости от того, какой результат покажет ваша гильдия, с пустыми руками вы не останетесь! Я уже сказал, как отлично она выглядит? Не сказал? Что ж, говорю! Это особая карта Равнины с альтернативной иллюстрацией, выпущенная специально к пререлизу.

Но это еще не все! Если ваша гильдия добралась до конца Скрытого Лабиринта, но была не первой, кто сумел это сделать, вы получите особую карточку достижения с кодом, который сможете ввести на своей странице очков Planeswalker. Получив достижение, вы сможете гордо демонстрировать его окружающим и говорить: «Посмотрите-ка на меня! Я — Исследователь Лабиринта». Конечно, вряд ли вы будете так делать, потому что ну кто так говорит? Но вы могли бы!

А если ваша гильдия успешно пройдет Скрытый Лабиринт первой, вы получите другое достижение для страницы очков Planeswalker, которое доказывает, что вы — Чемпион Лабиринта. Пусть весь мир узнает, что вы и ваша гильдия на пререлизе Лабиринта Дракона не теряли времени даром!

Конец!

Уверен, что Скрытый Лабиринт вызовет большой ажиотаж, и народ будет выстраиваться в очередь, чтобы принять участие в гонке. Поэтому я хочу в последний раз напомнить вам перед тем, как закончу терзать клавиатуру: найдите ближайший магазин или клуб и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ!

А когда вы попадете на турнир (потому что вы разумно воспользовались моим советом), я надеюсь, вы получите массу удовольствия. Потому что будет здорово. :)

Удачи, и наслаждайтесь игрой!