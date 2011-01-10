Металлический Мирродин превратился в мир, раздираемый войной. Тлетворное влияние Фирексии годами вызревало в его недрах из чистой маны. В «Шрамах Мирродина», когда фирексийцы уже вели последние приготовления к войне, мирродинцы начали подозревать что-то неладное. Теперь, в «Осаде Мирродина», фирексийские твари выходят на поверхность, нападая на пока еще не изменившихся исконных обитателей этого мира.

В битве, которая решит судьбу целого измерения, обе стороны взяли на вооружение новые боевые средства и приемы. Смогут ли армии «незараженных» оставить Мирродин первозданным, или же орды «завершенных» чудовищ выкуют из него Новую Фирексию?

Мирродинцы знают, что их выживание зависит от сплоченности, и новая механика под названием «Боевой клич» позволяет вашим существам атаковать сообща, добиваясь разрушительного эффекта.

Когда существо с Боевым кличем атакует, каждое другое атакующее существо получает +1/+0. Рассмотрим пример:

Если вы пускаете в атаку лишь одного Паладина-Согласителя, то бонус получать некому, поскольку других атакующих существ нет.

Если вы атакуете двумя Паладинами-Согласителями, то они усилят друг друга. Когда их срабатывающие способности разрешатся, каждый из них получит +1/+0.

Если вы атакуете двумя Паладинами-Согласителями и одной фишкой артефактного существа-Миэра 1/1, то каждый Паладин-Согласитель усилит и другого Паладина, и Миэра. Когда срабатывающие способности разрешатся, каждый Паладин, как и в предыдущем случае, получит +1/+0, а фишка Миэра получит в общей сложности +2/+0. В сумме ваша атакующая сила будет равна 11!

Боевой клич помогает даже тем существам, которые не находятся под вашим контролем, но атакуют одновременно с существами под вашим контролем, обладающими Боевым кличем, — например, существам, которые контролирует ваш напарник по команде в игре «Двухголовый гигант».

Бонус получает существо, которое вышло на поле битвы повернутым и атакующим до разрешения способности Боевого клича. В качестве примера допустим, что у вас есть Герой Блэйдхолда, призовая карта с пререлиза «Осады Мирродина», относящаяся к мирродинскому лагерю:

У Героя Блэйдхолда есть две срабатывающие способности — Боевой клич и еще один триггер, помещающий на поле битвы повернутые и атакующие фишки существа-Солдата. Поскольку вы контролируете обе способности, то можете выбрать порядок, в котором они пойдут в стек (наряду со всеми другими срабатывающими способностями под вашим контролем, которые срабатывают в то же самое время, как, например, другие способности Боевого клича). Если вы положите создающую фишки способность в стек последней, то она разрешится первой, и на поле битвы окажутся фишки, которые получат бонус от Боевого клича Героя Блэйдхолда (и остальных способностей Боевого клича, помещенных в стек до способности, которая создает фишки).

Ранее встречавшееся слово способности — Работа по металлу — дает вам бонус, если под вашим контролем находится не менее трех артефактов. Этот бонус может оказаться таким ключевым словом, как Полет, увеличенными значениями силы и выносливости, или чем-либо уникальным.

Пока вы контролируете как минимум три артефакта, Носорог Бритвенных Полей получает +2/+2. Как только их становится меньше трех, Носорог утрачивает свой бонус. Поэтому, если «накачанный» Носорог Бритвенных Полей получает 4 повреждения, а на одном из последующих этапов хода (или в то же самое время, например, в бою) ваш третий артефакт покидает поле битвы, то Носорог тоже уничтожается.

Некоторые карты, обладательницы способностей Работы по металлу, такие как Носорог Бритвенных Полей, сами являются артефактами. Поскольку они учитывают сами себя, то пока вы контролируете два других артефакта (и пока сам Носорог Бритвенных Полей остается артефактом), ваш Носорог получает указанный бонус. Другие карты со способностями Работы по металлу, например, Кователь Панцирей из «Шрамов Мирродина», сами не являются артефактами, поэтому для них требуются три других артефакта (если только они не превратятся в артефакты по какой-либо причине, например, благодаря способности карты Жидкометаллическое Покрытие из «Шрамов Мирродина»).

Пока мирродинцы заботятся об оттачивании своих приемов и создании нового боевого оружия, фирексийцы демонстрируют свои собственные извращенные новшества. Распечатав бустер выпуска «Осада Мирродина», вы можете найти в нем карту фишки, которая выглядит вот так:

Фишка 0/0! Возможно, вы недоумеваете: какой с нее толк? кому она нужна? Ответ связан с новой фирексийской механикой под названием «Живое оружие».

Когда Снаряжение с Живым оружием выходит на поле битвы, контролирующий его игрок кладет на поле битвы одну фишку существа 0/0 черный Микроб и прикрепляет к ней это Снаряжение. Оставленное само по себе, существо 0/0 немедленно отправилось бы на кладбище владельца из-за того, что его выносливость равна 0 или меньше, но с прикрепленной к нему Оболочкой Свежевальщика фишка Микроба продолжает жить и сражаться как здоровое существо 1/1. Другие карты Снаряжения с Живым оружием увеличивают силу и выносливость на другие значения, но все они дают фишке хотя бы один балл выносливости.

После того как фишка Микроба умирает, Снаряжение, как обычно, остается на поле битвы, и его можно прикрепить к другому существу под вашим контролем. Однако, если вы чувствуете себя настоящим фирексийцем, то вам не обязательно ждать так долго! Как и в случае любого другого Снаряжения, вы можете активировать способность Снаряжения Оболочки Свежевальщика в любой момент, когда допускается разыгрывать волшебство, чтобы прикрепить его к другому целевому существу под вашим контролем. Если вам удается это сделать, пока фишка Микроба все еще находится на поле битвы (и не получает другого увеличивающего выносливость бонуса, например, под действием Гимна Маршала или Щита Согласителя), то фишка Микроба отправится на кладбище своего владельца из-за того, что ее выносливость равна 0 или меньше.

Итак, существо ли вам нужно или Снаряжение, Живое оружие решит вашу проблему.

Помимо нового Живого оружия, фирексийцы продолжают прибегать к таким серьезным угрозам, как жетоны яда и жетоны -1/-1, которые раздаются в этом выпуске направо и налево за счет уже знакомой нам механики «Инфекция».

В «Шрамах Мирродина» Инфекция встречалась лишь у черных и зеленых карт, а также у артефактов, и именно в этих цветах в выпуске «Осада Мирродина» вы найдете большинство существ с Инфекцией. Тем не менее, горстка фирексийских шпионов проникла даже в белый цвет, в подавляющем большинстве относящийся к мирродинскому лагерю.

Как вы, вероятно, помните, существа с Инфекцией наносят повреждения существам и игрокам в виде жетонов -1/-1 и жетонов яда соответственно. Так что же именно это означает?

Когда существо с Инфекцией наносит повреждения игроку, то в результате полученных повреждений игрок не теряет жизни — вместо этого он получает соответствующее количество жетонов яда. Если у игрока в какой-то момент накапливается десять или больше жетонов яда, он проигрывает партию.

Когда существо с Инфекцией наносит повреждения другому существу, то жетоны -1/-1 остаются на нем на неопределенный срок. Они не удаляются ни при регенерации существа, ни в конце хода. А существо с выносливостью 0 или меньше отправляется на кладбище, даже если является неуничтожаемым или может быть регенерировано.

Инфекция относится к любым повреждениям, а не только к боевым, поэтому если вы каким-то образом сможете наделить вашего Гениального Пиротехника способностью Инфекции, то его способность « » будет наносить повреждения существам в виде жетонов -1/-1, а игрокам — в виде жетонов яда.

Повреждения от источника с Инфекцией все равно являются повреждениями, несмотря на то что они действуют не так, как обычные повреждения. Цепь жизни, Смертельное касание и способности, срабатывающие, когда существо наносит повреждения, действуют как обычно, и повреждения могут предотвращаться и перенаправляться, как любые другие.

На planeswalker-ов повреждения от источников с Инфекцией действуют в обычном порядке.

В картах выпуска «Осада Мирродина» на английском языке вам может встретиться новый связанный с правилами термин — poisoned.

На русский это понятие было переведено как «имеющий хотя бы один жетон яда», поскольку, в отличие от английского, где poison и poisoned - слова однокоренные, в русском языке термин «отравленный» мог сбить игроков с толку. Не имеет значения, сколько жетонов яда есть у игрока: либо они у него есть (хотя бы один), либо их нет вообще, и, соответственно, Септические Крысы либо получают +1/+1, когда атакуют, либо нет.

Распространение — это уже встречавшееся действие с ключевым словом, которое позволяет фирексийцам распространять их тлетворную заразу. Чтобы использовать Распространение, нужно выбрать любое количество игроков и (или) перманентов, у каждого из которых есть хотя бы один жетон любого типа. Каждый выбранный игрок получает один жетон того типа, который у него уже имеется (пока что у игроков могут быть только жетоны яда). На каждый выбранный таким образом перманент кладется один жетон того типа, который у него уже имеется. На каждый перманент можно положить всего один жетон, даже если на нем есть жетоны нескольких разных типов.

Так что если на существе уже есть как минимум один жетон -1/-1, то с помощью Распространения вы можете поместить на него еще один такой жетон. Если на артефакте уже есть как минимум один жетон заряда, вы можете поместить на него еще один такой жетон, но нельзя поместить жетон заряда на артефакт, на котором еще нет таких жетонов. Вы даже имеете право добавить по одному жетону -1/-1 существам вашего оппонента, не трогая при этом ваши собственные существа с жетонами -1/-1, или же дать оппоненту, но не самому себе, жетон яда, даже если жетоны яда уже имеются у вас обоих.

В выпуске «Осада Мирродина» представлен ряд новых карт со способностью Распространения. Некоторые из них, как Распространение Болезни, являются мгновенными заклинаниями или заклинаниями волшебства, у которых есть цели.

Если существо, на которое нацелено Распространение Болезни, больше не находится на поле битвы, когда Распространение Болезни должно разрешиться, то вместо этого заклинание отменяется и вы не сможете использовать способность Распространения. Если же заклинание разрешается, то Распространение не зависит от того, уничтожается целевое существо фактически или нет. Даже если существо регенерируется или не может быть уничтожено, вы все равно сможете применить Распространение.