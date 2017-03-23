Первый удар. Эта механика была в Magic с самых первых дней игры.

Ею обладали и знаменитые противники Белый Рыцарь и Черный Рыцарь, и менее известные карты, вроде Lance. Все эти годы, начиная с далекого 1993-го, она была с нами и надежно наносила повреждения.

Само собой, за 23 с лишним года игры игроки усвоили несколько важных уроков об этой механике. Кое-что в ней может показаться странным на первый взгляд. (Или на первый удар.)

Некоторое время назад я написал эту статью о механике полета и многочисленных аспектах ее использования. Сегодня вас ждет такая же статья о Первом ударе.

Готовы начинать? Тогда поехали!

Бей первым

Первый удар может показаться невинной маленькой строчкой на существе, но на самом деле он оказывает огромное влияние на игру. Если свести всю суть Первого удара к нескольким словам, то можно выразиться так: эта способность позволяет существам отпугнуть в бою существа оппонента.

Как и Полет, она может служить для прохода через блокирующих, но в отличие от Полета, отлично работает и в обороне. Сегодня мы рассмотрим оба этих аспекта.

Но прежде всего давайте разберемся, в какой ситуации вам может понадобиться существо с Первым ударом.

Первый удар — это боевое ключевое слово для существ. Это означает, что лучше всего он работает, если вы играете против колоды с существами. Однако если у оппонента нет существ или всего несколько добивающих толстяков, то Первый удар практически бесполезен.

Приведу тот же пример, что был в «Изобретении полета»: если вы играете против колоды на Машине Парадоксов без существ, Первый удар у ваших существ не будет иметь никакого значения. Он вряд ли пригодится вам и в том случае, если ваш соперник — контрольная колода, добивающей картой в которой служит Мехагигант Потоков. В отличие от Полета, помогающего проходить мимо Мехагигантов по воздуху, Первый удар в лучшем случае может быть остановит атаку Мехагиганта, если у вас на столе достаточно существ. Но на самом деле вряд ли.

Однако если вы играете с любой колодой на существах, Первый удар может оказаться крайне мощным. И если Полет, например, выглядит сильным, потому что дает возможность избегать блокирующих, то у Первого удара есть и дополнительный оборонительный аспект, у Полета практически отсутствующий.

Итак, давайте поближе познакомимся с двумя различными аспектами Первого удара.

Ударные отряды

В атаке Первый удар крайне силен в начале игры, но по мере ее развития становится гораздо слабее.

В ранней игре он практически работает как уклонение. Чтобы остановить ваше существо, оппоненту придется сдать свое, причем даже не разменявшись.

Если в атаку идет ваша Талия, Катар-Еретик, а у оппонента из существ есть только Извилистый Удав, то вы можете быть практически уверены, что Талию не заблокируют. Оппонент не будет бессмысленно сдавать свое существо.

Однако все быстро меняется, как только у соперника появится еще хотя бы одно существо с силой 2 — например, еще один Извилистый Удав. Если Удавов у оппонента два, они могут вдвоем заблокировать Талию. Первый удар убьет одного из блокирующих, а потом обычные повреждения от второго прикончат Талию.

Впрочем, в этом случае оппонент немного рискует. Если у вас есть заклинание удаления или раскачки, вы можете разменять одну свою карту на две чужие. Но в общем случае, чем больше существ на столе, тем меньше смысла в атаках с Первым ударом: их легко остановить достаточным количеством блокирующих.

Если в вашей колоде достаточно заклинаний удаления, то Первый удар значительно усиливается. Кроме того, эта способность сильна в агрессивных колодах, старающихся как можно скорее убить повреждениями: в ранней игре она помогает эти повреждения пронести, а на позднюю вы все равно не рассчитываете.

Но что, если вы собираетесь играть от обороны?

Защита — прежде всего

Если вы спросите игроков в Magic о том, является ли Первый удар агрессивной или защитной механикой, то я думаю, что большинство выберет вариант «агрессивной». Она помогает обойти блокирующих, для нее имеет значение сила, да и в названии есть слово «удар»!

Да, Первый удар хорошо работает в наступлении, но в обороне он начинает по-настоящему блистать. Я считаю, что в защите эта способность гораздо мощнее, чем в атаке. И вот почему.

Если вы атакуете, то оппонент может заблокировать вас двумя (тремя, четырьмя и так далее) существами, чтобы ваш атакующий с Первым ударом скончался. Основное преимущество существа с Первым ударом нивелируется просто тем, что его блокирует несколько существ.

А вот если блокируете вы, оппонент бессилен. Вы можете назначить существо с Первым ударом единственным блокирующим для атакующего существа. И пройти существо с Первым ударом в обороне крайне сложно.

Взгляните на эту ситуацию из драфта по «Каладешу»: у вас есть Опытный Лихач, а у оппонента — Ярмарочный Зазывала, три штуки.

У вас одно существо. У оппонента — три. Но у вашего есть Первый удар!

Если вы атакуете, то оппонент может заблокировать двумя или тремя существами. Результат будет таким же, как если бы Первого удара у вашего существа не было: размен один на один.

Но что же будет в обороне? Вы можете сдерживать всех трех существ одиноким блокирующим 2/1 с Первым ударом. За исключением случаев, когда у вас слишком мало жизней и Ярмарочным Зазывалой можно пожертвовать, оппонент вряд ли захочет атаковать.

Если же у вас несколько существ с Первым ударом, все становится еще надежнее. В отделе дизайна и разработки Magic мы называем такую ситуацию «стеной Первого удара» (немного сбивает с толку, потому что в игре на самом деле есть стены с Первым ударом). В этой ситуации каждое новое существо с Первым ударом делает все сложнее атаку для оппонента.

Чтобы подкрепить это примером, давайте рассмотрим другой сценарий. На этот раз у вашего соперника тяжелая артиллерия: Охотник из Покрова.

Итак, у вас три Опытных Лихача, но у оппонента — два Охотника из Покрова. Это настоящие громадины!

Атаковать Лихачами не имеет смысла (если только у оппонента не 2 жизни). Вы просто выбросите своих существ.

Но в обороне все снова совсем иначе. Оппонент не может атаковать Охотниками из Покрова! Вы можете заблокировать атакующего тремя Лихачами и уничтожить, причем ни один из Лихачей не пострадает.

Вот в чем заключается настоящая сила Первого удара. Одна из самых распространенных ошибок, которые я вижу в ограниченных форматах, заключается в том, что люди атакуют своими существами с Первым ударом и пытаются пронести повреждения, тогда как на самом деле их надо было оставлять в защите. Вы должны спросить себя, кто в этой партии играет в агрессию. И если поймете, что это не вы, то самым разумным решением будет оставить существо с Первым ударом развернутым и остановить атаки соперника.

Удар, еще удар

Надеюсь, вы узнали о Первом ударе что-то новое и, применяя его стратегически, сможете улучшить свою игру. Это одна из ключевых механик Magic, и чем эффективнее вы сможете ей пользоваться, тем проще вам будет выиграть.

В форматах с собранной колодой Первый удар далеко не всегда полезен и очень зависит от колоды соперника, но в ограниченных форматах он работает практически всегда — и его всегда необходимо учитывать, играете ли вы в атаке или в обороне.

Если у вас есть какие-то мысли или вопросы по статье, я с удовольствием их выслушаю! Со мной всегда можно связаться через Twitter, Tumblr или написав старое доброе электронное письмо (на английском языке) по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

До встречи на следующей неделе! А до тех пор желаю вам всегда бить первыми!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight