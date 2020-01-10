Элспет погибла.

Но начать мы должны гораздо раньше, много веков назад. До того, как боги Тероса поднялись к вершинам могущества, по миру смертных бродили титаны — кошмарные первобытные порывы, обретшие плоть. Всюду, где они проходили, оставалась смерть и разрушения. Смертные, не в силах себя защитить, в отчаянный час обратились к молитве. Из этой молитвы, из сосредоточенного потока преданности, и родились боги.

Вера смертных наделила их невероятной силой, и боги заточили титанов в Подземном царстве Богиня судьбы Клотис вызвалась стать их тюремщицей и добровольно осталась в Подземном царстве навеки Правил миром мертвых Эреб, но именно Клотис служила нерушимой печатью, навсегда лишившей титанов возможности сбежать.

Так правили боги, уверенные в том, что никто не посягнет на их по праву заслуженную власть, пока не появился сатир Ксенаг. Подчинив себе то же могущество преданности, он сам возвысился до статуса божества, открыв богам неприятную правду: каждого из них можно заменить.

Тогда бог солнца Гелиод поручил своей поборнице Элспет уничтожить Ксенага — и Элспет преуспела. Однако само знание о вознесении Ксенага не давало Гелиоду покоя. Если народ Тероса будет превыше Гелиода почитать Элспет, то она непременно займет его место в пантеоне! Охваченный страхом Гелиод сразил Элспет в момент ее триумфа. Она, обреченная на забвение, отправилась в Подземное царство.

Элспет погибла.

Но ее история была не закончена. Среди теней Тероса скрывается еще один planeswalker — маг кошмаров Ашиок. Ашиок живет ради страха, считая его великим уравнителем всего сущего. И стараниями Ашиок Элспет, которая должна была вечно отдыхать в обители для павших героев Илизии, мучилась вместо этого от преследующих ее кошмаров из прошлого. О Даксе, ее бывшем возлюбленном, которого ее обманом заставили убить. О Гелиоде, поразившего ее тем самым копьем, которым она сражалась с его именем на устах. И о чудовищах-фирексийцах, пытавших ее, когда она была еще ребенком.

В результате случились две вещи. Во-первых, видения, что насылает Ашиок, трудно отличить от реальности, и в одном из них Элспет удалось завладеть Крусором, копьем Гелиода. Когда видение прошло, в ее руках оказался искаженный близнец копья, сочащийся темным могуществом. И во-вторых, знание существовании фирексийцев заставило Ашиок тут же отправиться в иной мир, чтобы больше разузнать об этих настоящих живых кошмарах.

А в это время Гелиод размышлял о хрупкой природе своего бессмертия. Он никому не позволит занять свое место в пантеоне — даже уже существующим богам. Для осуществления своего замысла он вернул из Подземного царства душу оракула Дакса и сделал его своим поборником в мире смертных. Ставший полубогом Дакс получил задание: стереть все следы, свидетельствующие о других богах, что найдутся в великом городе Мелетида.

Другие боги не стали мириться с такой наглостью, призвали собственных поборников из Подземного царства — и между богами началась война. А когда воюют боги, последствия расхлебывают смертные. Одним из таких последствий стали открывшиеся разломы, ведущие в Подземное царство. Из них в мир смертных полезли бесчисленные чудовища. Эреб, бог Подземного царства, был поглощен войной. Он люто ненавидел Гелиода и, охваченный яростью, ослабил хватку над душами под его опекой.

Вести даже в посмертии расходятся быстро, и Элспет вскоре услышала о разломах, ведущих в мир смертных. Поняв, что ее дела в Мультивселенной еще не завершены, Элспет взяла свое копье тени и направилась к выходу, сокрытому во дворце Эреба. Но не одна она замыслила побег.

Клотис была в бешенстве. Когда Ксенаг попытался занять ее место в пантеоне, она по понятной причине была недовольна. Когда бесчисленные души посмели пойти наперекор судьбе и сбежать от собственной смерти, она негодовала. Ее агенты судьбы охотились на таких наглецов, не давая им вновь обрести жизнь. Но для Элспет, души planeswalker'а, ей нужен был кто-то особенный. И тогда Клотис соткала свой шедевр — агента судьбы, которого назвала Каликсом. Созданный лишь для того, чтобы претворить волю Клотис в жизнь, Каликс отправился на охоту за Элспет, чтобы не дать случиться тому, чему случиться не суждено.

На своем пути к свободе Элспет собирала союзников. В путешествии ей повстречалось немало врагов, и всех их она побеждала в битвах. После каждой победы она потрясала копьем, возвещая: «Узрите — вот истинный Крусор! У Гелиода же подделка!».

Несколько раз она встречалась и с Каликсом и из каждой схватки с ним выходила победительницей. В конце концов, она была опытной воительницей, а он только появился на свет. Но в каждой битве Каликс сражался чуть лучше — он познавал и своего врага, и самого себя. И все же Элспет удалось победить его еще один, последний, раз. Она ступила на порог разлома... И там ее ждал Гелиод.

От Дакса, бывшего возлюбленного Элспет, Гелиод узнал о ее попытке побега. Наперекор голосу разума, он встал на ее пути, преграждая выход из Подземного царства. Ей нельзя позволить сбежать. Она погубит его. Из-за нее все это началось. Бормоча невнятные слова гнева, Гелиод бросился на Элспет, подняв Крусор... но копье распалось на части в его руках.

Ибо каждый раз, когда Элспет заявляла, что ее копье тени — настоящий Крусор, вокруг верили ей. И сила их веры, их преданности, была такова, что ее ложь стала истиной. Глядя на острие копья, больше не принадлежавшего ему, Гелиод сдался. И тогда Эреб захохотал.

За долгие века его существования ничто не доставило Эребу такого удовольствия, как капитуляция Гелиода. Эреб взвалил на плечи поверженного бога исполинский камень, приговорив его к страданиям до скончания времен — или до того дня, как смертные забудут о его существовании. Элспет же Эреб даровал свою вечную благодарность и безопасный проход в мир смертных.

Ненадолго воссоединившись с Даксом, Элспет перенеслась в иной мир и покинула Терос. Каликс смотрел на это, и всю его сущность терзали мучения. Целью его существования было вернуть Элспет туда, где ее место, а теперь он не мог этого сделать. Но в эти минуты страданий странная мысль искрой загорелась у Каликса внутри — и он просто отправился за ней.