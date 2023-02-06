Существует единая, славная истина, вытравленная в сердцах верующих: все станет одно. И нас ждет величие рукотворного и неорганического идеала завершения: «Фирексия: Все Станет Одно» появится в MTG Arena.

Коллекционирование выпуска «Фирексия: Все Станет Одно» в MTG Arena

Присоединяйтесь к нашей восторженной гармонии! Хорошие новости для тех, кому пришлось по душе фирексийское оформление для настольной версии игры: большая часть карт будет доступна в MTG Arena. Вы сможете приобрести их в магазине или получить в награду за участие в мероприятиях фестиваля «Добро пожаловать в Фирексию». Фестиваль начнется 7 февраля с мероприятия «Завершенно Разбиты».

Расписание мероприятий по выпуску «Фирексия: Все Станет Одно»

Все мероприятия начинаются в 08:00 PT, регистрация новых участников закрывается в 08:00 PT (08:00 UTC до 12 марта, затем 07:00 UTC) в обозначенные даты, если не указано иное. Полный список предстоящих мероприятий в MTG Arena вы можете найти на странице мероприятий!

Силед: 7 февраля — 3 марта

Традиционный силед: 7 февраля — 3 марта

Премьер-драфт: 7 февраля — 18 апреля

Традиционный драфт: 7 февраля — 18 апреля

14–16 февраля: Фантомный силед Midweek Magic

Быстрый драфт: 17 февраля — 2 марта

Механики выпуска «Фирексия: Все Станет Одно» в MTG Arena

Более подробную информацию читайте в статье, посвященной механикам выпуска «Фирексия: Все Станет Одно».

Токсичность и жетоны яда

Игрок, которому наносит боевые повреждения существо с Токсичностью, также получает жетоны яда в количестве, равном суммарному значению Токсичности того существа.

Для вашего удобства существа с Токсичностью помечены значком со значением способности: сколько жетонов яда получит игрок, которому были нанесены боевые повреждения.

Помните: у Токсичности есть дополнительный эффект! Существа с Токсичностью наносят боевые повреждения и дают игрокам жетоны яда, но значение токсичности и сила существа не всегда связаны.

Существо с Токсичностью 1 получает +1/+1? Его значение Токсичности не изменится. Токсичность имеет еще несколько особенностей. Например, игрок получает жетоны яда, только если ему были нанесены боевые повреждения. Вы всегда можете навести на карту курсор мыши (или коснуться ее), чтобы прочитать напоминание.

Порченый

Порченый — новое слово способности, указывающее на способности, которые срабатывают, если у оппонента есть как минимум три жетона яда. В MTG Arena карты со способностью «Порченый» отмечены значком со словом способности и счетчиком жетонов яда на оппоненте, необходимых для использования этой способности.

Если оппонент получает жетоны яда, их количество отображается на картах в руке и на поле битвы. Когда оно достигнет трех, счетчик окрасится в ядовито-зеленый цвет.

Распространение

Выберите любое количество перманентов и/или игроков, затем дайте каждому из них еще по одному жетону тех типов, которые у них уже имеются.

Когда вы используете Распространение в MTG Arena, игра автоматически выберет цели, основываясь на типах имеющихся у вас жетонов, и предложит подтвердить выбор. Например, она автоматически предложит распространить жетоны яда на оппоненте и жетоны масла на перманентах под вашим контролем, но не ваши собственные жетоны яда.

Если на выбранном для Распространения игроке или перманенте больше одного вида жетонов, он получит по одному жетону каждого из этих типов. Обратите внимание: вы не можете выбрать только один тип.

Примечания

Отображение завершенных Planeswalker'ов в стеке изменено с учетом уплаты жизни. Например, если вы разыграете карту «Джейс, Совершенный Разум» за 2U и 2 жизни, в стеке заклинание отобразится с 3 жетонами верности вместо 5.

Будьте осторожны, нанося повреждения Фирексийскому Уничтожителю и Фирексийской Поборнице! Если вы можете выбрать разные цели для распределения боевых повреждений, MTG Arena предложит сделать это вручную. Не стоит всегда полагаться на выбор системы!

Другие изменения и особенности

В дополнение к подробностям о выпуске карт мы хотели бы поговорить о некоторых других изменениях, улучшениях и исправлениях неполадок, которые войдут в силу 7 февраля.

Музыка для ваших ушей : вскоре вы сможете снова слушать звук из других приложений, играя на платформе iOS!

: вскоре вы сможете снова слушать звук из других приложений, играя на платформе iOS! Полезные Пустоши : мы исправили несколько неполадок, связанных с картами Пустошей в редакторе колод. Прежде всего, игроки смогут сохранять бесцветные колоды с Пустошами для исторической «Схватки» и менять количество Пустошей в колоде с помощью функции «Предложить земли».

: мы исправили несколько неполадок, связанных с картами Пустошей в редакторе колод. Прежде всего, игроки смогут сохранять бесцветные колоды с Пустошами для исторической «Схватки» и менять количество Пустошей в колоде с помощью функции «Предложить земли». Сочетание цветов : теперь значки маны на колодах корректно работают с бесцветными колодами. Редактор колод будет предлагать более подходящие карты, вместо гибридных, многоцветных земель и т. п.

: теперь значки маны на колодах корректно работают с бесцветными колодами. Редактор колод будет предлагать более подходящие карты, вместо гибридных, многоцветных земель и т. п. Вы, наверное, новенький: новые мероприятия будут выделяться в списке.

Полное описание обновления станет доступно после завершения технических работ.

Все Станет Одно

Пусть уши твои слышат только гармонию. Пусть глаза твои видят только славу. Пусть язык твой говорит только правду. Выпуск «Фирексия: Все Станет Одно» станет доступен в MTG Arena 7 февраля 2023 года! Следите за страницей состояния игры, чтобы не пропустить подробности о работе над завершением, и за еженедельными объявлениями MTG Arena, где мы публикуем новости о грядущих мероприятиях и предложениях в магазине.