Cuando hablamos de videojuegos, el tiempo es un concepto un tanto extraño. Cinco años puede ser toda una eternidad o un instante dependiendo del punto de vista y el caso de MTG Arena no es una excepción. Desde que me uní al equipo hace tres años, siento que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando lo ves desde la perspectiva de que eso conforma más de la mitad de la vida de MTG Arena, parece una locura. Entonces, cuando miro nuestro plan de desarrollo, parte del cual compartimos en la ponencia de la GenCon del mes pasado, veo proyectos maravillosos que no terminaremos hasta dentro de tres años y me parece una eternidad, hasta que me doy cuenta de que nos va a pillar el toro y que el tiempo pasa volando.

Sé que no soy la única persona con este problema de percepción temporal, pero creo que no está de más recordar que existe y que es muy relativo dependiendo del punto de vista. Al hablar de lo que conseguimos, qué podemos mejorar y qué nos espera, intentaremos recordar que nuestro "solo queda un año, no sé cómo vamos a lograrlo" es el "queda tanto tiempo que probablemente no viva para verlo" para otras personas.

Con esto en mente, vamos a aprovechar la celebración de nuestro quinto aniversario (inicia sesión y echa un vistazo a tu buzón cada día desde el 19 de septiembre hasta la fecha del aniversario, el 27 de septiembre) para presumir de algunos de los aspectos más divertidos y gratificantes de lo que hicimos el último año (desde Dominaria unida) y comentaremos algunas de las cosas que nos esperan el próximo año.

Qué hicimos

Primero, vamos a dar un repaso de todo lo que hizo nuestro equipo este último año: desde colecciones y eventos hasta la implementación de funciones. Fueron tantas cosas que necesitaremos varias listas con categorías.

Colecciones de cartas

La magia de Magic proviene de sus fantásticas cartas y este año no fue ninguna excepción. MTG Arena contó con algunos lanzamientos asombrosos, desde el cierre del arco narrativo pirexiano del que hubo indicios por primera vez en El trono de Eldraine hasta el comienzo de un nuevo arco con Las tierras salvajes de Eldraine. Probamos cosas nuevas, como Marcha de las máquinas: las secuelas y regresamos a planos favoritos de los fans, como Innistrad. En total, agregamos más de 2000 nuevas cartas para distintos tipos de jugadores.





Eventos

Sin un sitio en el que jugar, las cartas solo son objetos coleccionables bonitos, pero en MTG Arena contamos con opciones de juego para todo tipo de jugadores. Desde Magic de mitad de semana hasta los Qualifier Weekends y todo lo que hay en medio, debería haber algo para todos los gustos. Para los más competitivos, entregamos más de 2 000 000 USD en premios mediante los Arena Opens y los Arena Championships. Para los que solo buscan divertirse, colaboramos con Posty, regresamos a nuestras raíces e intentamos disfrutar de todo ello.

Actualizaciones de funciones y de calidad de vida

Estas mejoras, aunque muchas de ellas pasaron desapercibidas, pueden no ser lo más esperado, pero hacen que el juego sea más disfrutable de muchas maneras, como ya no tener que seleccionar tus tierras de Unfinity, coleccionar cartas más fácilmente gracias a los sobres dorados y poder recibir recompensas y actualizaciones al instante mediante el buzón.

Las actualizaciones de funciones pulen la experiencia para que los jugadores puedan cumplir su propósito: jugar a Magic.

Remodelación de la experiencia para nuevos jugadores

Lanzamiento en Steam

Tierras favoritas y versiones preferidas

Mejora de la protección contra duplicados y estilos de cartas en sobres

Mejora de la animación al abrir sobres

Actualización de la hoja de juego

Mejora de los iconos de comodines y de la bóveda

Sobres dorados

Buzón

Bundles de comodines permanentes

Ofertas de verano

Mejora en los filtros avanzados en el constructor de mazos

Mejora de la ubicación de la pila en el campo de juego

Comunidad

Este año intentamos aumentar nuestra comunicación y las conversaciones con la comunidad. Esto es patente en nuestros anuncios semanales, los nuevos canales y un esfuerzo coordinado para mantener el contacto con mensajes proactivos y conversaciones interactivas. Nuestro objetivo es conocer a jugadores en convenciones, conectar a los creadores de contenido con los jugadores mediante eventos con emisores y nuestro canal de YouTube, y organizar diarios de desarrollo y sesiones de preguntas y respuestas. Todavía hay trabajo por hacer, pero estos son algunos de los objetivos que cumplimos este año:

Qué tal nos fue

Ahora que ya sabemos qué logramos, toca hablar de cómo fue. Sabemos que todavía hay aspectos que podemos mejorar, así que para esto iremos en orden inverso.

Comunidad

Aunque aumentamos las comunicaciones, todavía debemos mejorar la frecuencia, el momento y el contenido. Hicimos publicaciones demasiado tarde, con información incorrecta o con enlaces que no funcionaban más a menudo de lo esperado. No me voy a parar a hablar de a qué se debe esto, pero tendremos que reducir los casos en los que se produce y garantizar que la información que damos a los jugadores es oportuna y correcta.

Queremos seguir mejorando la accesibilidad y dar cabida a una conversación con los jugadores. Esto significa encontrar más formas de comunicación útiles en nuestros canales que den pie a conversaciones. Desde sesiones de preguntas, pasando por más entrevistas con creadores de contenido, hasta encontrar formas de que los jugadores nos sugieran temas para los diarios de desarrollo, creemos que en este ámbito hay margen de mejora.

Funciones y de calidad de vida

Lo mencionamos varias veces, pero los jugadores de MTG Arena son muy variados y queremos seguir ofreciendo funciones y mejoras para todos ellos. Por desgracia, nuestros recursos son limitados, así que tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Aunque en la mayoría de los casos hacemos un trabajo razonable, podemos hacerlo mejor.

Una de las mejoras será gestionar mejor nuestro sitio de comentarios para asegurarnos de que los comentarios de los jugadores no se nos escapan. Además, intentaremos ser más proactivos a la hora de explicar por qué los jugadores quizá no vean mejoras frecuentes en determinados aspectos.

También queremos seguir tendiendo puentes para dar cabida a la forma de jugar de los jugadores. Esto incluye una mejor relación entre el juego físico y digital, recompensas para estilos de juego que no se centran tanto en ganar y perder, y seguir mejorando las funciones sociales y de comunicación de MTG Arena. Ahora rebajaré las expectativas: algunas de estas funciones no llegarán hasta dentro de más de un año, pero estamos pensando en distintas soluciones.

Eventos y colecciones de cartas

Juntamos estos dos elementos porque las mejoras tienen el mismo objetivo: que los jugadores puedan jugar como quieren. Tanto si se trata de las cartas que usan en los mazos o los eventos en los que participan, seguiremos ajustando y ampliando nuestra oferta de modo que se adapte a varios estilos de juego. Tratamos parte de esta filosofía en el artículo sobre los formatos, pero en general seguiremos amoldando las experiencias a jugadores específicos y maximizaremos el tiempo disponible para que los jugadores puedan participar siempre que quieran.

En los últimos veranos tuvimos ejemplos claros de esto, ya que es una época en la que se genera un vacío en los eventos para los que no están interesados en los formatos Limitados de la colección de verano o en Alquimia. El próximo verano volverá a suceder con el lanzamiento de Horizontes de Modern 3. Aunque no haya algo para todo el mundo cada semana, queremos minimizar el tiempo que la gente pasa sin ganas de iniciar sesión. Todavía no tenemos planes específicos, pero somos conscientes de que podemos llamar la atención de más jugadores.

Además, recibimos comentarios de los distintos lanzamientos y seguiremos iterando y probando diferentes métodos para que los lanzamientos sean lo más interesantes posible para los jugadores. De nuevo, no tenemos planes, pero quizá lancemos algo que se centre menos en el tipo de jugador al que va dirigido para experimentar y ver cómo reaccionan los jugadores.

Por otro lado, evaluamos constantemente los formatos, sobre todo los digitales, para asegurarnos de que son divertidos y no se generan problemas. Esto seguirá así y continuaremos supervisándolos con la misma frecuencia de cara al futuro.

Paso final

Pues ese fue nuestro repaso al año anterior y un vistacito a qué queremos mejorar. Los cinco últimos años no fueron fáciles, pero estamos contentos con los resultados y seguiremos desarrollando MTG Arena con la misma premisa que cuando se lanzó con Gremios de Rávnica. En aquel entonces, llevamos Magic a millones de personas, que jugaron más de mil millones de juegos y esperamos seguir cumpliendo con nuestro objetivo de que cualquier persona en cualquier lugar pueda disfrutar de Magic de manera rápida y divertida.

Por último, nada de esto habría sido posible sin todos ustedes, los mejores fans del mundo, que acuden a nosotros todos los días para jugar al mejor juego del mundo, así que les damos las gracias de todo corazón.

Un brindis por estos cinco años y saber que estamos más cerca del principio del viaje que de su final.

Gracias a todos.

Chris Kiritz

Productor ejecutivo, Magic: The Gathering Arena