Con el cierre de 2024, queremos echar un vistazo atrás al último año de MTG Arena y explicar qué hicimos, qué aprendimos y qué nos depara el futuro.

Qué hicimos

Content

Cuando lo demos por cerrado, 2024 será todo un referente para el equipo de colecciones de cartas, ya que estamos de camino a incorporar más de 3000 cartas nuevas, incluida la colección más complicada en la que trabajamos hasta la fecha: Horizontes de Modern 3.

Venta de mazos preconstruidos

Además de las colecciones de cartas, lanzamos la venta de mazos preconstruidos en agosto con el objetivo de que los jugadores pudieran descubrir mazos nuevos y ampliar sus colecciones. Somos conscientes de que la construcción de mazos puede ser todo un desafío para algunos jugadores, sobre todo para los más nuevos y aquellos que quieren explorar formatos con una reserva de cartas más amplia, como Histórico y Brawl. La venta de mazos es una opción más que damos a los jugadores para que puedan ponerse a jugar cuanto antes.

Lo mejor de esta función es que el precio de los mazos está prorrateado según las cartas que ya tengas en tu colección, de modo que los mazos estén al alcance de la mayor cantidad de jugadores posible. Como esta función es relativamente nueva, todavía está en fase de ensayo y error, pero las posibilidades que ofrece son fantásticas.

Un ejemplo de esto es que nos permite volver a lanzar productos de Antología histórica antiguos. Antes, estas antologías estaban disponibles por un precio fijo y los jugadores debían saber qué cartas tenían ya en sus colecciones. Ahora, el coste de estos productos está prorrateado y tiene en cuenta la colección de los jugadores automáticamente, lo que resulta en una experiencia mucho mejor.

Nuevas formas de conseguir recompensas

Con el lanzamiento de Horizontes de Modern 3, experimentamos con una forma nueva de conseguir recompensas: el Escondite del horizonte de la Rana psíquica, que nos sirvió para dos cosas.

El primer propósito fue probar un nuevo método para que los jugadores pudieran adquirir recompensas del pase de maestría de un lanzamiento que no era de Estándar. Con el lanzamiento de Más allá del Multiverso del año pasado como colección de Alquimia, los jugadores que solo jugaban Estándar dijeron que el pase de maestría les había resultado molesto. El Escondite del horizonte fue nuestro primer intento de molestar lo mínimo posible a los jugadores de Estándar y ofrecer al mismo tiempo una experiencia similar a un pase a todos los demás.

El segundo propósito fue dar a los jugadores más control sobre cómo consiguen recompensas cosméticas de los pases de maestría en general. Con la anterior estructura del árbol de maestría, podíamos aprovechar la temática de una colección y hacer algo divertido, pero limitaba a los jugadores y suponía una mayor carga de trabajo para nuestro equipo de contenido. El cambio al emporio de maestría es la solución perfecta: la experiencia de los jugadores es mejor porque pueden canjear primero las recompensas que más les gustan y el proceso es más sencillo para nosotros.

Hablando de cosméticos, con el lanzamiento de Forajidos de Cruce de Truenos regresaron los gestos de frase (¡saludos!), que dan más opciones de personalización a los jugadores, junto con unas pequeñas mejoras de comodidad, lo que nos sirvió para asentar unos cimientos sobre los que construir una función que llegará próximamente (ahora te contamos más).

Juego

Todas estas cartas y mazos no sirven de nada si no tienes dónde jugarlos, así que seguimos ofreciendo oportunidades de juego divertidas y entretenidas, como hicimos con el lanzamiento de Intemporal, nuestro formato de Construido con mayor nivel de poder hasta el momento, junto con el lanzamiento de Kans de Tarkir. Si quieres más información sobre el estado de los formatos de MTG Arena, échale un vistazo al artículo…, em…, espera, que compruebo las notas…, Estado de los formatos de MTG Arena.

Pero bueno, lo importante del artículo es que seguimos creciendo y ajustando cómo gestionamos los formatos para satisfacer las necesidades de un público que no para de crecer. Desde Magic de mitad de semana a los Arena Championship, seguimos organizando eventos para un amplio abanico de jugadores e incorporamos más opciones para que puedas encontrar la experiencia perfecta para ti.

Eventos Arena Direct

Un ejemplo de nuestra búsqueda de formas de jugar nuevas para los jugadores es el lanzamiento de la serie de eventos Arena Direct. Estos eventos, diseñados con lo que aprendimos en los eventos Festival in a Box de finales de 2023, brindan a los jugadores la oportunidad de conseguir productos físicos en eventos digitales. Aunque los resultados iniciales fueron fantásticos, sabemos que podemos mejorar la experiencia para los ganadores, así que estamos haciendo todo lo posible para corregir algunos de los problemas para cuando se organicen los siguientes eventos Arena Direct.

Programas de la Wizards Play Network

Además del juego en MTG Arena, durante los últimos meses colaboramos con el equipo de la Wizards Play Network (WPN) para probar programas nuevos que ofrecen recompensas por jugar en persona. Durante el mes de mayo, podías participar en al menos tres drafts en tu tienda de juegos local y conseguir una ficha de Draft en MTG Arena el mes siguiente. En agosto, si participaste en hasta cuatro eventos de Estándar, podías llevarte cartas, un estilo de carta y un sobre mítico en MTG Arena. Estamos muy contentos con el juego interconectado y seguiremos explorando opciones que conecten el juego en tiendas y el digital.

Qué aprendimos

En 2024 aprendimos un montón de cosas que nos serán muy útiles para crecer el año que viene y más allá. Uno de nuestros principales objetivos es seguir mejorando las comunicaciones y establecer mejor las expectativas de los jugadores.

En cuanto a los productos, los anuncios del Escondite del horizonte y de la venta de mazos preconstruidos no funcionaron tan bien como esperábamos. Para el Escondite, la gente no sabía muy bien cómo desbloquearlo ni como canjear los vales, sobre todo aquellos jugadores que no estaban interesados en el contenido de Horizontes de Modern 3. Intentamos equilibrar la presencia de este sistema para quienes sí estaban interesados, pero intentando evitar molestar a aquellos que preferían ignorarlo, pero no dimos en el clavo. La parte positiva es que no solo aprendimos un montón, sino que tenemos tiempo de sobra para hacerlo bien la próxima vez, ya que todos los lanzamientos del próximo año serán legales en todos los formatos.

De manera similar, con la venta de los mazos preconstruidos, podríamos haber sido más claros sobre cómo funcionaban los precios. Como a menudo probamos cosas nuevas dentro de sistemas ya establecidos, nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles para productos y funciones. Normalmente esto se traduce en preguntarnos algo así como “¿Merece la pena esperar hasta pulir este producto o función o es mejor lanzarlo con las limitaciones actuales pero ofreciendo un buen resultado para los jugadores?”.

Para la venta de los mazos, elegimos la última opción, ya que nuestro objetivo se podía cumplir: que los jugadores consiguieran mazos enteros a un precio reducido según las cartas de sus colecciones, a pesar de que algunos elementos visuales pudiesen resultar confusos. Aunque creemos que fue la opción adecuada, lo que sacamos de esto es que debemos informar bien a los jugadores de cuál será la experiencia.

En concreto, vimos gente confundida con cómo funcionaba el precio, pues lo que veían en el juego no les cuadraba con lo que vieron en nuestro anuncio original. Los mazos tienen tres precios:

El precio base de todas las cartas del mazo, que es un cálculo sencillo según la cantidad de cartas de cada rareza.

de todas las cartas del mazo, que es un cálculo sencillo según la cantidad de cartas de cada rareza. El precio del mazo , que es un descuento que recibe cada mazo según su tipología.

, que es un descuento que recibe cada mazo según su tipología. El precio para el jugador final, que es el precio del mazo reducido según las cartas en la colección del jugador.

Parte de la confusión se debe al hecho de que la Tienda de MTG Arena solo puede mostrar dos precios: el base y el final para el jugador, mientras que nuestros diseñadores piensan en los precios de los mazos. En el anuncio original usamos los precios de los mazos, pero deberíamos haber usado el precio base para que los jugadores vieran lo mismo en el anuncio y en el juego. El equipo sigue buscando formas de dejar esto más claro en la Tienda.

Para los eventos, sabemos que la experiencia de algunos de los ganadores de los eventos Arena Direct no estuvo a la altura. Estamos trabajando codo con codo con socios internos y externos para solucionar algunos de los problemas que surgieron, que está claro que fueron más complejos de lo que esperábamos. Por ese motivo retrasamos el regreso de los eventos Arena Direct.

Por la contra, lo bueno es que seguimos progresando en la resolución de los problemas de los ganadores actuales y ya estamos preparando mejoras al proceso para futuros ganadores. Cuando implementemos estos cambios, añadiremos los eventos al calendario, con suerte, antes de 2025.

Por último, aprendimos que podemos seguir mejorando nuestros formatos digitales. Cambiamos la filosofía de diseño de Alquimia, en concreto sobre cómo construimos los lanzamientos. Quisimos hacer más hincapié en patrones de juego divertidos y los resultados que vemos son positivos. También queríamos mejorar nuestra capacidad de respuesta para ajustar los formatos digitales y vamos a ampliar el equipo con un puesto cuyo propósito será el diseño de Alquimia y la gestión de los formatos digitales. Más allá de contar con un diseñador exclusivo, estamos preparando cambios que nos permitirán ser más flexibles con los reajustes, pero todavía no tenemos una fecha de cuándo estarán listos.

Qué nos depara el futuro

¿Qué le depara el futuro a MTG Arena?

Pioneer Masters

En diciembre se lanzará la esperada colección Pioneer Masters, con la que se podrá jugar prácticamente cualquier mazo competitivo de Pioneer según nuestros datos. Somos conscientes de que no están incluidas todas las cartas divertidas o únicas del formato, pero seguiremos buscando la forma de incorporar cartas graciosas e importantes mediante productos como antologías, venta de mazos preconstruidos y otros. Como nota para los jugadores que se estén preguntando “¿Y Modern para cuándo?”, ya les pongo sobre aviso, la respuesta es “Actualmente, incluir Modern no es uno de nuestros objetivos y no está entre nuestros planes que esto cambie”.

Colecciones de cartas

El año que viene, incluiremos todas las colecciones principales de cartas que se publiquen. No solo nos encanta el contenido de las colecciones, sino también el hecho de que todos los lanzamientos del año que viene sean legales en todos los formatos. Aunque creamos herramientas que nos permiten gestionar mejor las colecciones que están enfocadas a formatos específicos, nos parece magnífico que salgan colecciones para todos los jugadores sin importar sus preferencias.

Sistema de logros generales

Dejamos las colecciones de cartas atrás para hablar del lanzamiento de nuestra mayor función de 2025: el sistema de logros generales, que dará a los jugadores más formas de interactuar con MTG Arena. Dentro de poco te explicaremos todos los detalles, pero, en resumen, queremos ampliar las recompensas por jugar más allá de ganar partidas de Magic. Esto no es un sustituto del sistema de misiones diarias, sino que es una capa adicional que recompensará la experimentación, la exploración y la diversión. A medida que los jugadores consigan logros, desbloquearán nuevos artículos cosméticos, frases (aprovechando los cimientos que asentamos este año con el lanzamiento de Forajidos de Cruce de Truenos) y una nueva forma de celebrar los hitos con [CONFIDENCIAL].

Aunque estos logros se implementarán a principios del año que viene, es algo esencial que hicimos pensando en el futuro, por lo que podría incluir logros específicos de colecciones, más opciones de personalización y mucho más.

Más funciones sociales

Después de los logros generales, el siguiente gran proyecto en el que trabajará el equipo es ampliar las funciones sociales, centradas en crear comunidades dentro del juego y poder conectarlas con otras del mundo real. Todavía estamos barajando distintas opciones, pero nuestro objetivo es ofrecer herramientas a los grupos de amigos para socializar y jugar, mejorar las conexiones de los jugadores entre el juego digital y en persona, ofrecer un sistema de clasificaciones y trofeos, y mucho más. Esperamos que los jugadores vean los primeros brotes de este proyecto a finales de 2025. Sabemos que el aspecto social es esencial para un futuro de MTG Arena donde puedan jugar a Magic tres o más jugadores.

Mejoras de comodidad

Además de estas grandes iniciativas, también tenemos preparadas algunas mejoras de comodidad. Todavía no tenemos fechas de lanzamiento, pero estos son algunos cambios que llegarán en breve:

Actualización del medidor de sobres dorados para que avance con todas las compras de sobres legales en Estándar, es decir, todas las colecciones que se lancen en 2025.

Actualización de las cartas de Invitados especiales para que coincidan con la rareza esperada según sus mecánicas y así eliminar la necesidad de gastar comodines raros o raros míticos en ciertas reimpresiones. Esto no significa que todas las reimpresiones vayan a coincidir con la rareza original de la carta, sino que reflejará su rareza según los estándares actuales.

para que coincidan con la rareza esperada según sus mecánicas y así eliminar la necesidad de gastar comodines raros o raros míticos en ciertas reimpresiones. Esto no significa que todas las reimpresiones vayan a coincidir con la rareza original de la carta, sino que reflejará su rareza según los estándares actuales. Iteración en la venta de mazos y búsqueda de formas para que la gente pueda ponerse a jugar cuanto antes.

Mejora de las conexiones entre el juego en tiendas y el digital, como cambiar algunas de nuestras recompensas para que sean automáticas. Por ejemplo, dejaremos de usar códigos de Presentación y en su lugar los jugadores que jueguen en su tienda local recibirán automáticamente la recompensa cuando inicien sesión en MTG Arena .

. Continuación de la colaboración con los equipos de juego y productos para ofrecer apoyo para Magic: The Gathering - Cimientos y programas como Magic Academy .

y programas como . Implementación de mejoras tras bastidores a los servicios de backend y del cliente para adaptarlos mejor al equipo y permitir funciones en el futuro, como mejorar la estabilidad y el rendimiento, reducir el tiempo necesario para corregir errores y funciones menores, y mejorar nuestra capacidad de publicar actualizaciones de ajuste para los formatos digitales.

Además, hay proyectos de los que tenemos muchas ganas de hablar, pero que no podemos anunciar todavía. Nuestro objetivo grabado a fuego es que “Magic debe ser rápido y divertido para todo el mundo, juegue desde donde juegue” y me enorgullece ver lo que logró el equipo este último año y el trabajo que están haciendo de cara al futuro. Lo que más me emociona son las oportunidades que nos brindará el futuro y cómo podremos seguir haciendo felices a más jugadores.

Gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora y nos vemos en las colas.

Chris Kiritz, productor ejecutivo del departamento digital de Magic