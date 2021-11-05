Innistrad: Crimson Vow Card Image Gallery
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БЕЛЫЕ
Непреклонная Воля
Ангельский Интендант
Вооружить Катаров
Платье Невесты
Только по Приглашению
Кладбищенская Защитница
Круг Заключения
Привидение Донхарта
Эствальдский Щитобоец
Яростное Возмездие
Мимолетный Дух
Наездник на Грифе
Кавалерия Грифового Крыла
Освященная Одержимость
Цапля Надежды
Благословенное Цаплей Привидение
Исполненный Надежд Послушник
Вспышка Фонаря
Поднявшая Ополчение
Обманщица из Небельгаста
Заботливое Присутствие
Олленбокская Сопроводительница
Ученица Приходских Клинков
Пробивающий Свет
Отряд Сопротивления
Обряд Освящения
Спаситель Олленбока
Пленение Сигарды
Призыв Сигарды
Сверхъестественное Спасение
Талия, Страж Трейбена
Странствующая Священница
Нечестивый Пресвитер
Доблестная Стойка
Истребительница Вампиров
Голос Благословенных
Гостеприимная Вампирша
СИНИЕ
Добыча Алхимика
Кладбищенский Осветитель
Могильный Холод
Заштопанный Копейщик
Поглощающий Прилив
Колыбель Безопасности
Жестокий Свидетель
Скааб-Водолаз
Чудище Кошмарного Света
Привидение Оков Сна
Страх Смерти
Ловушка Призрачного Фонаря
Геральф, Изощренный Сшиватель
Ужасный Кораблекрушитель
Вдохновенная Идея
Лунный Отказ
Некродвойственность
Перезаряженный Конгломерат
Сшитый из Кусков Ползун
Скааб-Хранилище
Мысли Вразброс
Вопящая Стая
Селхоффский Могильщик
Змеиная Засада
Оскверняющий Небо Скааб
Дух в Стальных Доспехах
Сшитый Ассистент
Преследующий Бури Дрейк
Синкопа
Вытягивание Сущности
Жажда Открытий
Дух Бродячего Света
Смыть
Шепчущий Чародей
Крылатое Знамение
Увидеть Будущее
Проклятое Скопище
ЧЕРНЫЕ
Целься в Голову
Трейбенский Архиупырь
Обескровить Досуха
Фонтан Крови
Одержимая Кровью Бонвиванка
Поставщик Кровавых Сосудов
Кладбищенский Осквернитель
Почтовый Нетопырь
Демоническая Сделка
Падальщик с Места Резни
Обреченный Инакомыслящий
Кошмарное Беспамятство
Демон, Пожиратель Страха
Смертельная Услужливость
Пробуждение Эдгара
Фалькенратская Прародительница
Гибельный Уязвитель
Дар Клыков
Ненасытная Гостья
Грабитель с Могильника
Жуткий Ритуал
Наряд Жениха
Всадник без Головы
Падение Героя
Сосущий Разум Упырь
Паразитическая Хватка
Путь Опасностей
Стойкий Образец
Колкая Дискуссия
Исполин Гнилостного Прилива
Притаившаяся Убийца
Сорин Безрадостный
Токсрилл, Едкий
Неживой Дворецкий
Неумирающая Злоба
Неосвященная Фаланга
Поцелуй Вампира
Свадебный Охранник
КРАСНЫЕ
Истирание
Гамбит Алхимика
Гнев Предков
Воинственная Гостья
Гипнотизерша Крови
Сибаритка Кровавых Лепестков
Кровавое Предательство
Кладбищенский Привратник
Чандра, Сражающая Наповал
Переменчивая Удача
Жуткая Кукольница
Проклятие Гостеприимства
Бойцы Рассвета
Вампирша-Подавительница
Завершение Праздника
Фалькенратские Сибаритки
Заклятый Пламенем Болт
Разъяренные Дьяволы
Катафалк Медового Месяца
Голодный Гребневолк
В Ночь
Кессигский Огнеглотатель
Кессигская Наездница на Волке
Изрезанная Плоть
Волчица Молний
Магмовый Молотильщик
Манаформовый Змей
Воздаяние Маркова
Прислужницы Оливии
Отродье Пожара
Безрассудный Порыв
Раздирающее Пламя
Руносвязанный Волк
Багряная Статуэтка
Восстание в Стенсии
Верный Удар
Месть Вампиров
Волдаренский Эпикуреец
ЗЕЛЕНЫЕ
Ученица Снайпера
Возвысившийся Вожак
Терновый Доспех
Терновый Вурм
Изыскания Картографа
Кладбищенский Охотник
Замаскированный Кадет
Ползучее Заражение
Сокрушительная Крона
Колосс-Землепашец
Ученица Донхарта
Раскапывание
Цветущая Охотница
Славный Восход
Авангард Деревушки
Шаман Сердца Улья
Воющая Луна
Упокоенные
Массивное Могущество
Тысяченожка Лесного Могильника
Мульчирование
Объятия Природы
Волчонок Песни Стаи
Нелюдимая Чучельница
Находка
Сельский Новобранец
Метательница Лезвий
Укрывающие Ветви
Оскалившийся Волк
Шипастая Пила
Чудесное Восстановление
Споровый Ползун
Спороспинный Волк
Ядовитый Скорпион
Ведьмина Паутина
Волчий Удар
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Древний Древокрут
Анже, Нечестивая Подружка
Собиратель Кровавой Подати
Эрут, Измученная Пророчица
Гролнок, Всепоедатель
Халана и Алена, Партнеры
Кайя, Охотница на Привидений
Очиститель из Рода Марковых
Танцор из Рода Марковых
Одрик, Проклятый Кровью
Старый Рутштайн
Оливия, Багровая Невеста
Паладин-Сигардианка
Черепной Скааб
Торенс, Кулак Ангелов
Паук Мерзкого Отродья
Блуждающий Ум
АРТЕФАКТЫ
Кровавый Слуга
Заколоченное Окно
Ритуальный Нож
Кукольный Домик Ужасов
Почтенное Наследие
Дневник Дознавателя
Фонарь Потерянных
Приглашение на Свадьбу
ЗЕМЛИ
Поляна Поганок
Каскад Корней Грез
Перерождающиеся Дебри
Разгромленное Святилище
Изрезанный Штормами Берег
Закатный Перевал
Усадьба Волдаренов
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ
Отвлекающее Привидение
Дрогсколский Пехотинец
Веросвязанный Судья
Катильда, Мученица Донхарта
Добродушная Прародительница
Паникующий Прохожий
Лучезарная Грация
Привидение Парных Клинков
Объявление о Свадьбе
Связывающее Привидение
Биолюминесцентное Яйцо
Соглядатай Стоков
Инспектор Якоб Хаукен
Носитель Фонарей
Мимик Зеркального Зала
Озорной Котенок-Привидение
Доска Шифра Души
Оруженосец Кровавой Клятвы
Катапультное Мясо
Скрывающие Шторы
Отчаявшийся Фермер
Генрика Домнати
Невинная Путница
Растрепанная Затворница
Беспокойный Искатель Крови
Волдаренская Кровопускательница
Очаровательный Ухажер
Сторож Баллисты
Испуганный Селянин
Вспыльчивый Одиночка
Ламбхольтская Сказительница
Неуловимая Поджигательница
Гальваническая Провидица
Изможденная Пленница
Смотрительница Авабрюка
Дремлющая Роща
Крюкорукий Моряк
Дудочница Воющей Стаи
Специалистка по Заражению
Следопыт Дубовой Тени
Уленвальдская Странность
Плетельщица Цветов
Изгой Волчьего Рода
Солеводная Искательница
Дитя Стаи
Доротея, Мстительная Жертва
Эдгар, Очарованный Жених
Руно Стромкирк
Зловещая Статуя
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МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ | ВСЕ КАРТЫ