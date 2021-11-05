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БЕЛЫЕ

Непреклонная Воля
Непреклонная Воля

Ангельский Интендант
Ангельский Интендант

Вооружить Катаров
Вооружить Катаров

Платье Невесты
Платье Невесты

Только по Приглашению
Только по Приглашению

Кладбищенская Защитница
Кладбищенская Защитница

Круг Заключения
Круг Заключения

Привидение Донхарта
Привидение Донхарта

Эствальдский Щитобоец
Эствальдский Щитобоец

Яростное Возмездие
Яростное Возмездие

Мимолетный Дух
Мимолетный Дух

Наездник на Грифе
Наездник на Грифе

Кавалерия Грифового Крыла
Кавалерия Грифового Крыла

Освященная Одержимость
Освященная Одержимость

Цапля Надежды
Цапля Надежды

Благословенное Цаплей Привидение
Благословенное Цаплей Привидение

Исполненный Надежд Послушник
Исполненный Надежд Послушник

Вспышка Фонаря
Вспышка Фонаря

Поднявшая Ополчение
Поднявшая Ополчение

Обманщица из Небельгаста
Обманщица из Небельгаста

Заботливое Присутствие
Заботливое Присутствие

Олленбокская Сопроводительница
Олленбокская Сопроводительница

Ученица Приходских Клинков
Ученица Приходских Клинков

Пробивающий Свет
Пробивающий Свет

Отряд Сопротивления
Отряд Сопротивления

Обряд Освящения
Обряд Освящения

Спаситель Олленбока
Спаситель Олленбока

Пленение Сигарды
Пленение Сигарды

Призыв Сигарды
Призыв Сигарды

Сверхъестественное Спасение
Сверхъестественное Спасение

Талия, Страж Трейбена
Талия, Страж Трейбена

Странствующая Священница
Странствующая Священница

Нечестивый Пресвитер
Нечестивый Пресвитер

Доблестная Стойка
Доблестная Стойка

Истребительница Вампиров
Истребительница Вампиров

Голос Благословенных
Голос Благословенных

Гостеприимная Вампирша
Гостеприимная Вампирша

СИНИЕ

Добыча Алхимика
Добыча Алхимика

Кладбищенский Осветитель
Кладбищенский Осветитель

Могильный Холод
Могильный Холод

Заштопанный Копейщик
Заштопанный Копейщик

Поглощающий Прилив
Поглощающий Прилив

Колыбель Безопасности
Колыбель Безопасности

Жестокий Свидетель
Жестокий Свидетель

Скааб-Водолаз
Скааб-Водолаз

Чудище Кошмарного Света
Чудище Кошмарного Света

Привидение Оков Сна
Привидение Оков Сна

Страх Смерти
Страх Смерти

Ловушка Призрачного Фонаря
Ловушка Призрачного Фонаря

Геральф, Изощренный Сшиватель
Геральф, Изощренный Сшиватель

Ужасный Кораблекрушитель
Ужасный Кораблекрушитель

Вдохновенная Идея
Вдохновенная Идея

Лунный Отказ
Лунный Отказ

Некродвойственность
Некродвойственность

Перезаряженный Конгломерат
Перезаряженный Конгломерат

Сшитый из Кусков Ползун
Сшитый из Кусков Ползун

Скааб-Хранилище
Скааб-Хранилище

Мысли Вразброс
Мысли Вразброс

Вопящая Стая
Вопящая Стая

Селхоффский Могильщик
Селхоффский Могильщик

Змеиная Засада
Змеиная Засада

Оскверняющий Небо Скааб
Оскверняющий Небо Скааб

Дух в Стальных Доспехах
Дух в Стальных Доспехах

Сшитый Ассистент
Сшитый Ассистент

Преследующий Бури Дрейк
Преследующий Бури Дрейк

Синкопа
Синкопа

Вытягивание Сущности
Вытягивание Сущности

Жажда Открытий
Жажда Открытий

Дух Бродячего Света
Дух Бродячего Света

Смыть
Смыть

Шепчущий Чародей
Шепчущий Чародей

Крылатое Знамение
Крылатое Знамение

Увидеть Будущее
Увидеть Будущее

Проклятое Скопище
Проклятое Скопище

ЧЕРНЫЕ

Целься в Голову
Целься в Голову

Трейбенский Архиупырь
Трейбенский Архиупырь

Обескровить Досуха
Обескровить Досуха

Фонтан Крови
Фонтан Крови

Одержимая Кровью Бонвиванка
Одержимая Кровью Бонвиванка

Поставщик Кровавых Сосудов
Поставщик Кровавых Сосудов

Кладбищенский Осквернитель
Кладбищенский Осквернитель

Почтовый Нетопырь
Почтовый Нетопырь

Демоническая Сделка
Демоническая Сделка

Падальщик с Места Резни
Падальщик с Места Резни

Обреченный Инакомыслящий
Обреченный Инакомыслящий

Кошмарное Беспамятство
Кошмарное Беспамятство

Демон, Пожиратель Страха
Демон, Пожиратель Страха

Смертельная Услужливость
Смертельная Услужливость

Пробуждение Эдгара
Пробуждение Эдгара

Фалькенратская Прародительница
Фалькенратская Прародительница

Гибельный Уязвитель
Гибельный Уязвитель

Дар Клыков
Дар Клыков

Ненасытная Гостья
Ненасытная Гостья

Грабитель с Могильника
Грабитель с Могильника

Жуткий Ритуал
Жуткий Ритуал

Наряд Жениха
Наряд Жениха

Всадник без Головы
Всадник без Головы

Падение Героя
Падение Героя

Сосущий Разум Упырь
Сосущий Разум Упырь

Паразитическая Хватка
Паразитическая Хватка

Путь Опасностей
Путь Опасностей

Стойкий Образец
Стойкий Образец

Колкая Дискуссия
Колкая Дискуссия

Исполин Гнилостного Прилива
Исполин Гнилостного Прилива

Притаившаяся Убийца
Притаившаяся Убийца

Сорин Безрадостный
Сорин Безрадостный

Токсрилл, Едкий
Токсрилл, Едкий

Неживой Дворецкий
Неживой Дворецкий

Неумирающая Злоба
Неумирающая Злоба

Неосвященная Фаланга
Неосвященная Фаланга

Поцелуй Вампира
Поцелуй Вампира

Свадебный Охранник
Свадебный Охранник

КРАСНЫЕ

Истирание
Истирание

Гамбит Алхимика
Гамбит Алхимика

Гнев Предков
Гнев Предков

Воинственная Гостья
Воинственная Гостья

Гипнотизерша Крови
Гипнотизерша Крови

Сибаритка Кровавых Лепестков
Сибаритка Кровавых Лепестков

Кровавое Предательство
Кровавое Предательство

Кладбищенский Привратник
Кладбищенский Привратник

Чандра, Сражающая Наповал
Чандра, Сражающая Наповал

Переменчивая Удача
Переменчивая Удача

Жуткая Кукольница
Жуткая Кукольница

Проклятие Гостеприимства
Проклятие Гостеприимства

Бойцы Рассвета
Бойцы Рассвета

Вампирша-Подавительница
Вампирша-Подавительница

Завершение Праздника
Завершение Праздника

Фалькенратские Сибаритки
Фалькенратские Сибаритки

Заклятый Пламенем Болт
Заклятый Пламенем Болт

Разъяренные Дьяволы
Разъяренные Дьяволы

Катафалк Медового Месяца
Катафалк Медового Месяца

Голодный Гребневолк
Голодный Гребневолк

В Ночь
В Ночь

Кессигский Огнеглотатель
Кессигский Огнеглотатель

Кессигская Наездница на Волке
Кессигская Наездница на Волке

Изрезанная Плоть
Изрезанная Плоть

Волчица Молний
Волчица Молний

Магмовый Молотильщик
Магмовый Молотильщик

Манаформовый Змей
Манаформовый Змей

Воздаяние Маркова
Воздаяние Маркова

Прислужницы Оливии
Прислужницы Оливии

Отродье Пожара
Отродье Пожара

Безрассудный Порыв
Безрассудный Порыв

Раздирающее Пламя
Раздирающее Пламя

Руносвязанный Волк
Руносвязанный Волк

Багряная Статуэтка
Багряная Статуэтка

Восстание в Стенсии
Восстание в Стенсии

Верный Удар
Верный Удар

Месть Вампиров
Месть Вампиров

Волдаренский Эпикуреец
Волдаренский Эпикуреец

ЗЕЛЕНЫЕ

Ученица Снайпера
Ученица Снайпера

Возвысившийся Вожак
Возвысившийся Вожак

Терновый Доспех
Терновый Доспех

Терновый Вурм
Терновый Вурм

Изыскания Картографа
Изыскания Картографа

Кладбищенский Охотник
Кладбищенский Охотник

Замаскированный Кадет
Замаскированный Кадет

Ползучее Заражение
Ползучее Заражение

Сокрушительная Крона
Сокрушительная Крона

Колосс-Землепашец
Колосс-Землепашец

Ученица Донхарта
Ученица Донхарта

Раскапывание
Раскапывание

Цветущая Охотница
Цветущая Охотница

Славный Восход
Славный Восход

Авангард Деревушки
Авангард Деревушки

Шаман Сердца Улья
Шаман Сердца Улья

Воющая Луна
Воющая Луна

Упокоенные
Упокоенные

Массивное Могущество
Массивное Могущество

Тысяченожка Лесного Могильника
Тысяченожка Лесного Могильника

Мульчирование
Мульчирование

Объятия Природы
Объятия Природы

Волчонок Песни Стаи
Волчонок Песни Стаи

Нелюдимая Чучельница
Нелюдимая Чучельница

Находка
Находка

Сельский Новобранец
Сельский Новобранец

Метательница Лезвий
Метательница Лезвий

Укрывающие Ветви
Укрывающие Ветви

Оскалившийся Волк
Оскалившийся Волк

Шипастая Пила
Шипастая Пила

Чудесное Восстановление
Чудесное Восстановление

Споровый Ползун
Споровый Ползун

Спороспинный Волк
Спороспинный Волк

Ядовитый Скорпион
Ядовитый Скорпион

Ведьмина Паутина
Ведьмина Паутина

Волчий Удар
Волчий Удар

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Древний Древокрут
Древний Древокрут

Анже, Нечестивая Подружка
Анже, Нечестивая Подружка

Собиратель Кровавой Подати
Собиратель Кровавой Подати

Эрут, Измученная Пророчица
Эрут, Измученная Пророчица

Гролнок, Всепоедатель
Гролнок, Всепоедатель

Халана и Алена, Партнеры
Халана и Алена, Партнеры

Кайя, Охотница на Привидений
Кайя, Охотница на Привидений

Очиститель из Рода Марковых
Очиститель из Рода Марковых

Танцор из Рода Марковых
Танцор из Рода Марковых

Одрик, Проклятый Кровью
Одрик, Проклятый Кровью

Старый Рутштайн
Старый Рутштайн

Оливия, Багровая Невеста
Оливия, Багровая Невеста

Паладин-Сигардианка
Паладин-Сигардианка

Черепной Скааб
Черепной Скааб

Торенс, Кулак Ангелов
Торенс, Кулак Ангелов

Паук Мерзкого Отродья
Паук Мерзкого Отродья

Блуждающий Ум
Блуждающий Ум

АРТЕФАКТЫ

Кровавый Слуга
Кровавый Слуга

Заколоченное Окно
Заколоченное Окно

Ритуальный Нож
Ритуальный Нож

Кукольный Домик Ужасов
Кукольный Домик Ужасов

Почтенное Наследие
Почтенное Наследие

Дневник Дознавателя
Дневник Дознавателя

Фонарь Потерянных
Фонарь Потерянных

Приглашение на Свадьбу
Приглашение на Свадьбу

ЗЕМЛИ

Поляна Поганок
Поляна Поганок

Каскад Корней Грез
Каскад Корней Грез

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Разгромленное Святилище
Разгромленное Святилище

Изрезанный Штормами Берег
Изрезанный Штормами Берег

Закатный Перевал
Закатный Перевал

Усадьба Волдаренов
Усадьба Волдаренов

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ

Отвлекающее Привидение
Умное Отвлечение

Отвлекающее Привидение

Дрогсколский Пехотинец
Дрогсколское Вооружение

Дрогсколский Пехотинец

Веросвязанный Судья
Суд над Грешником

Веросвязанный Судья

Катильда, Мученица Донхарта
Занимающийся Рассвет Катильды

Катильда, Мученица Донхарта

Добродушная Прародительница
Объятия Прародительницы

Добродушная Прародительница

Паникующий Прохожий
Гогочущий Преступник

Паникующий Прохожий

Лучезарная Грация
Лучезарные Путы

Лучезарная Грация

Привидение Парных Клинков
Явление Парных Клинков

Привидение Парных Клинков

Объявление о Свадьбе
Свадебное Торжество

Объявление о Свадьбе

Связывающее Привидение
Призрачное Связывание

Связывающее Привидение

Биолюминесцентное Яйцо
Биолюминесцентный Змей

Биолюминесцентное Яйцо

Соглядатай Стоков
Короткий Путь Через Стоки

Соглядатай Стоков

Инспектор Якоб Хаукен
Озарение Хаукена

Инспектор Якоб Хаукен

Носитель Фонарей
Подъем на Фонарях

Носитель Фонарей

Мимик Зеркального Зала
Жуткая Мимикрия

Мимик Зеркального Зала

Озорной Котенок-Привидение
Кошачье Любопытство

Озорной Котенок-Привидение

Доска Шифра Души
Шифросвязанный Дух

Доска Шифра Души

Оруженосец Кровавой Клятвы
Рыцарь Кровавой Клятвы

Оруженосец Кровавой Клятвы

Катапультное Мясо
Капитан Катапульты

Катапультное Мясо

Скрывающие Шторы
Раскрывающий Глаз

Скрывающие Шторы

Отчаявшийся Фермер
Порочный Жнец

Отчаявшийся Фермер

Генрика Домнати
Генрика, Адская Провидица

Генрика Домнати

Невинная Путница
Жестокая Злоумышленница

Невинная Путница

Растрепанная Затворница
Гнусная Ведьма

Растрепанная Затворница

Беспокойный Искатель Крови
Окровавленный Кутила

Беспокойный Искатель Крови

Волдаренская Кровопускательница
Призывательница Кровопырей

Волдаренская Кровопускательница

Очаровательный Ухажер
Смертоносный Танцовщик

Очаровательный Ухажер

Сторож Баллисты
Стрелок из Баллисты

Сторож Баллисты

Испуганный Селянин
Страшный Вервольф

Испуганный Селянин

Вспыльчивый Одиночка
Мститель Воющей Стаи

Вспыльчивый Одиночка

Ламбхольтская Сказительница
Ламбхольтская Терзательница

Ламбхольтская Сказительница

Неуловимая Поджигательница
Анархистка Лютого Рода

Неуловимая Поджигательница

Гальваническая Провидица
Гальванозаряженный Берсерк

Гальваническая Провидица

Изможденная Пленница
Взбесившаяся Беглянка

Изможденная Пленница

Смотрительница Авабрюка
Загонщица Холлоухенджа

Смотрительница Авабрюка

Дремлющая Роща
Узловатый Лесоброд

Дремлющая Роща

Крюкорукий Моряк
Крюкастый Налетчик

Крюкорукий Моряк

Дудочница Воющей Стаи
Завывательница Дикой Песни

Дудочница Воющей Стаи

Специалистка по Заражению
Зараженный Вервольф

Специалистка по Заражению

Следопыт Дубовой Тени
Мастер Засад Лунного Света

Следопыт Дубовой Тени

Уленвальдская Странность
Уленвальдское Чудище

Уленвальдская Странность

Плетельщица Цветов
Украшенный Цветами Вервольф

Плетельщица Цветов

Изгой Волчьего Рода
Незваный Свадебный Гость

Изгой Волчьего Рода

Солеводная Искательница
Солесвязанный Дар

Солеводная Искательница

Дитя Стаи
Свирепая Сестра по Стае

Дитя Стаи

Доротея, Мстительная Жертва
Воздаяние Доротеи

Доротея, Мстительная Жертва

Эдгар, Очарованный Жених
Гроб Эдгара Маркова

Эдгар, Очарованный Жених

Руно Стромкирк
Кротусс, Владыка Пучины

Руно Стромкирк

Зловещая Статуя
Забытый Крушитель

Зловещая Статуя

 

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