Началась первая неделя сезона знакомства с «Базовым Выпуском 2020». Сегодня я расскажу о новом выпуске, покажу новые карты, а также раскрою новые концепции игрового дизайна для Стандартного и ограниченных форматов.

Больше огня

Как рассказывал Дэйв Хамфриз в своей статье о дизайне «Войны Искры», на собрании отдела дизайна и разработки Аарон Форсайт произнес пламенную речь о способах сделать наши карты еще более увлекательными. Она побудила нас переосмыслить наши цели, что привело к рождению философии «F.I.R.E.». В этой аббревиатуре отразились все наши новейшие принципы. Она расшифровывается по-разному для каждой дизайн-команды. Для меня как игрового дизайнера она означает следующее:

F — Fun (веселье). Прежде всего, в игру должно быть весело играть. Для игрового дизайна веселье — это захватывающий игровой процесс, принятие сложных решений и уникальность каждой сыгранной партии. Наша задача как дизайнеров — создать веселье с помощью игровых средств. Мы хотим делать карты, в которые будет весело играть разным категориям игроков.

I — Inviting (доступность). Игра должна быть доступна и понятна. С точки зрения игрового дизайна, наши форматы должны быть достаточно просты для новичков. Игре нужны понятные правила и привлекательные карты. Это также означает, что во всех форматах должен быть простор для разнообразных стратегий.

R — Replayable (повторение). Игроки должны хотеть сыграть снова. Ключевые моменты здесь — баланс и разнообразие. Мы постоянно регулируем силу различных колод и стратегий.

E — Exciting (интерес). Игрокам должно быть интересно играть картами и читать их описания. Мы хотим делать такие карты, которые будут вдохновлять игроков собирать свои собственных колоды.

Концепция «F.I.R.E.» сильно повлияла на разработку карт обычной редкости. Начиная с «Войны Искры» мы стали добавлять «зрелищности» обычным картам. Нет, у нас никогда не было цели делать скучные карты, но именно тогда мы перестали сдерживать свою фантазию. Вот две обычные карты «Базового Выпуска 2020», вдохновленные концепцией «F.I.R.E.»:

Тучерожденная Провидица и Убийство в целом более мощные, чем большинство обычных карт из прошлых выпусков. Суть в том, что сила этих карт проистекает из их «обычности». Нам очень нравится усиливать подобные карты. Сильные удаляющие карты вроде Убийства идеально подходят для обычной редкости. А Тучерожденная Провидица — просто крутое и мощное существо, которое, впрочем, не способно в одиночку изменить ход игры. Когда мы приближаем обычные карты по силе к редким, приобретать бустеры становится еще интересней.

Драфт — отличный способ насладиться Magic. И чем больше у вас выбор, тем веселее. Открыв новый бустер, новичкам бывает сложно решить, какие карты положить в свою колоду. Чем больше мы сделаем сильных карт, тем легче будет играть в драфт. Хоть Magic и строится на интересных решениях игроков, драфт нам казался немного запутанным, что мы и попытались исправить.

Поднимая нижнюю планку

В «Базовом Выпуске 2019» можно было вместо базовой земли получить повернутую двойную. То же самое будет и в M20, но мы изменили цикл повернутых земель и добавили одну новую землю. В M20 будет карта из цикла земель, дающих жизнь, который изначально появился в «Ханах Таркира», или карта Перерождающиеся Дебри (с той же вероятностью выпадения, что и в M19).

Изменение набора доступных двойных земель убивает сразу несколько зайцев. Например, поднимает минимальную планку уровня силы для мана-баз в Стандартном формате. В форматах с собранной колодой нет особого смысла класть в колоду повернутые земли без преимуществ. Это также облегчит жизнь новым игрокам. Собрать все оптимальные двойные земли — непростая задача. Земли, дающие жизнь, лишь немногим слабее оптимальных мана-баз, поэтому новичкам будет проще.

Дизайн для вас

В отделе дизайна и разработки Magic работают самые разные люди, и каждый из них по-разному наслаждается Magic. У каждого сотрудника есть собственные карты, и зачастую некоторые из них попадают в печать.

Джорубайский Илистый Охотник — одна из моих любимых карт. В ее честь я даже свой ник взял. Благодаря ей у меня появилась слабость к маленьким ролевым картам вроде Илистого Охотника. С точки зрения дизайна, это защитные синие и черные существа, полезные в ранней и поздней игре. Настало время познакомиться с последней картой на сегодня — Лич Гримуаров!

Как и Илистый Охотник, Лич Гримуаров имеет серьезные защитные показатели. Он защитит вас в ранней игре и разменяется с более крупными существами позднее. Обожаю сочетать на существах Смертельное касание и урон оппоненту. Как правило, Смертельное касание лучше всего подходит маленьким существам, однако это побуждает игрока не атаковать ими. При наличии двух способностей атаковать маленькими существами со Смертельным касанием может стать выгодней.

В большинстве выпусков многоцветные необычные карты показывали, в чем заключается двухцветная стратегия. В «Базовом Выпуске 2020» мы сделали сине-черный архетип открытым, поэтому карта Лич Гримуаров найдет применение в каждом из цветов. К тому же, эта стратегия сильно зависит от принятия правильных решений, что очень подходит моему стилю игры.

На сегодня у меня все. Совсем скоро я поделюсь своими любимыми колодами «Лиги будущего будущего» из M20. Параллельно я буду участвовать в событиях Magic на Западном побережье. Буду рад встрече!

—Abro

@Murk_Lurker