Учитель. Ученик. Путешественник. Отец. Маг времени. Planeswalker. За свою 1200-летнюю жизнь Тефери прошел немалый путь: от ученика Толарианской академии до спасителя Мультивселенной в составе Стражей. Применив собственную магию времени, мы сумели взять интервью у людей, сыгравших ключевую роль в его жизни. Так что же делает Тефери… Тефери? Давайте узнаем. В эфире Behind the Magic.

ТОЛАРИАНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Назвать Тефери одаренным ребенком — все равно что назвать Карна одаренным пресс-папье. Его магические способности были столь поразительны, что он стал одним из первых учеников Толарианской академии. Основанная Planeswalker-ом Урзой и верховным волшебником Баррином, Академия готовила элитных магов, способных противостоять надвигающейся угрозе — Фирексии. Нужны были сильные и дисциплинированные ученики. Но Тефери был не таким.

Мы поговорили с Баррином, одним из основателей Толарианской академии.

BEHIND THE MAGIC: Для нас большая честь говорить с вами, сэр.

БАРРИН: Да, да. Так что вы хотели узнать? У меня сегодня много дел. Всегда много дел.

BTM: Мы хотели задать пару вопросов о вашем ученике, Тефери.

БАРРИН: Вы хотели сказать, о моем бывшем ученике Тефери?

Баррин потирает висок.

БАРРИН: Ладно. Спрашивайте, да побыстрей.

BTM: Каким вам запомнился Тефери?

БАРРИН: Сообразительный парень. Любит похулиганить. Заносчивый, но очень одаренный. Даже гениальный. Столько таланта я видел разве что у… только не говорите Урзе, но мне кажется, однажды Тефери его превзойдет. Вы знали, что в первую неделю учебы он создал заклинание, которое никто из учителей никогда не видел?

BTM: Неужели? Но раз он наделен таким талантом, почему «бывший»?

БАРРИН: Создать новое заклинание — это одно. Но переместить с его помощью в кабинет учителя тысячи комариных яиц, чтобы они все разом вылупились — это немного другое. Несомненно, это еще один прорыв в искусстве магии, и я не могу не восхищаться, но у меня смешанные чувства. В общем, традиционная форма обучения не всем подходит. Он сам себя обучит лучше любого профессора.

BTM: Так его исключили?

БАРРИН: Не вдаваясь в подробности, после нескольких лет не менее оригинальных выходок Тефери зашел в кабинет Урзы учеником Академии, а вышел самостоятельным мужчиной. Ушел ли он сам или был исключен — не ваше дело. Но я желаю своему самому несносному и любимому ученику успехов и удачи.

BTM: Спасибо, что уделили нам время.

БАРРИН: Да, оно дорого стоит.

Несмотря на уход из Академии, Тефери продолжал совершенствоваться и стал мощным магом времени. Вернувшись домой в Жалфир, что в Джамуре, он быстро занял пост королевского мага при жалфирском дворе. Он использовал растущую силу и влияние, чтобы проводить опасные эксперименты с магией времени и фазовым переходом, пока однажды один из них не чуть не обернулся катастрофой. Но вместо катастрофы произошло нечто другое. В нем будто что-то пробудилось. Вспыхнула Искра. Тефери стал Planeswalker-ом.

ВОЙНА МИРАЖЕЙ

Art by: Ethan Fleischer

Тефери был окрылен своей новой силой. Теперь он мог ставить более сложные эксперименты, стремясь во что бы то ни стало найти способ победить фирексийцев. Он покинул пост придворного мага и поселился на уединенном острове, где смог полностью отдаться работе. И прогресс не заставил долго ждать. С помощью новых магических способностей он делал одно открытие за другим, все глубже постигая природу магии времени. И вот однажды Тефери и все живые существа на его острове вошли в противофазу и исчезли.

Это событие положило начало одной из самых долгих и кровопролитным войн в истории Джамуры. Заклинание Тефери привлекло троих могучих персон: Мангара из Корондора, Кайервек с Пылающих островов и Джолраель из джунглей Мвонвули. Мы узнали у Мангары, что было дальше.

Mangara, the Diplomat | Art by: Howard Lyon

BEHIND THE MAGIC: Спасибо, что согласились с нами побеседовать, Мангара.

МАНГАРА: Вам спасибо, что пригласили. Не хотите ли чаю?

BTM: Мы в нашей студии, тут нет… О, он наколдовал чашку чая. Я откажусь, но вот… звукорежиссер, похоже, не против. Держи, Джефф. Вот это да, неспроста вас называют Дипломатом.

МАНГАРА: Ну что вы. Типичное заклинание гостеприимства. Не берите в голову. Так о чем мы сегодня поговорим?

BTM: Что произошло в тот день на Острове Тефери?

МАНГАРА: Ах, Остров. Это событие настигло меня за чашкой чая. Я внезапно почувствовал нечто странное. Заклинание неведомой силы, которое будто бы зовет меня. Я допил чай и отправился к источнику заклинания. И на его месте увидел пустой, безжизненный остров. Ни деревьев, ни травы, ни единой букашки. Настоящая пустыня. В то же время прибыли еще два мощных мага. Джолраель, императрица зверей, — женщина, живущая во дворце глубоко в джунглях в окружении своих верных слуг — диких животных. Вторым магом был Кайервек — человек черных помыслов с мощными союзниками в Урборге. Мы трое были озадачены произошедшим. Никто из нас не был знаком с Тефери и не знал о его экспериментах. В общем, мы решили остаться в Джамуре и исследовать остров. Наше сотрудничество могло принести много пользы.

BTM: Я так понимаю, работать в Джамуре было непросто.

МАНГАРА: О, совсем непросто. Я не мог сосредоточиться на разгадке заклинания Тефери, потому что вокруг бушевали бесконечные войны. Поэтому я сделал умную вещь и договорился о мире между всеми народами Джамуры.

BTM: Прямо-таки со всеми?

МАНГАРА: Со всеми до единого. Конечно, это не устроило Кайервека. Он, хитрый пес, хотел захватить их, и мир не входил в его планы. Он обратился к Джолраель, которая из-за одинокой жизни в джунглях не привыкла к людскому обману. Он убедил ее, что я захватчик, а не миротворец, и вместе они заключили меня в янтарную темницу.

Kaervek, the Spiteful | Art by: Daarken

BTM: Не может быть!

МАНГАРА: Я и сам был потрясен. Но мы же о Тефери говорим, верно? Опустим лишнее. Война продолжается, и вдруг — вжух! — Тефери и вся живность острова появляются из ниоткуда. Я все еще был в тюрьме, но Джолраель поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью к Тефери.

Jolrael, Mwonvuli Recluse | Art by: Izzy

МАНГАРА: Обеспокоенный своей неудачей, Тефери боится оставить свои эксперименты без присмотра, чтобы они не навредили еще больше. Он застрял на острове и не может вмешаться. И что же он делает? Гениальную вещь, как по мне. Тефери посылает лидерам Джамуры видения, и они прекращают войну. Мастерский ход! Лидеры следуют его указаниям, я освобожден, вместо меня (какая ирония!) в темнице оказывается Кайервек, война окончена.

BTM: Вам удалось пообщаться с Тефери? Что можете о нем рассказать?

МАНГАРА: Когда война утихла, мы встретились ненадолго. Он прикрывается юмором, но в нем я увидел человека, осознавшего нечто великое. Редкий маг наделен божественной силой, но еще более редкий может с ней справиться. Думаю, однажды он научится контролировать свои способности и изменит мир к лучшему.

BTM: Спасибо за ваш рассказ.

МАНГАРА: Всегда к вашим услугам.

Время неумолимо двигалось вперед, и случилось то, что Доминария боялась больше всего: фирексийцы начали готовиться к нападению. Planeswalker Урза долго ждал этого, и Тефери была отведена большая роль. Сейчас он сам об этом расскажет.

Teferi's Tutelage | Art by: Ilse Gort

ТЕФЕРИ: Что, это все… в мою честь? Я, конечно, очень польщен, но… что, уже начали?

Тефери откашливается.

ТЕФЕРИ: Я есмь Тефери, величайший маг всех времен. Шутка. Ну, я и вправду Тефери, но не тот Тефери, а другой. Ну вы поняли.

BTM: Ты стал скромнее.

Тефери смеется.

ТЕФЕРИ: Именно. За свои 1200 лет я немного поубавил пыл.

BTM: 1200 лет меняют человека.

ТЕФЕРИ: Это точно.

BTM: Мы хотим поговорить о том, что случилось давным-давно. Когда ты был, скажем так, излишне самоуверенным.

ТЕФЕРИ: Я понял, о чем вы. И какой из эпизодов вас интересует?

BTM: Вторжение фирексийцев.

ТЕФЕРИ: Ух. Вторжение. Гордиться тут нечем, но пусть лучше вы услышите этот рассказ от меня, чем от кого-то другого.

BTM: Так что же произошло?

ТЕФЕРИ: Мы знали, что вторжение неизбежно. Урза и Баррин очень долго готовились к нему и посвятили меня в свои планы.

BTM: Ты поддерживал с ними связь после ухода из Академии?

ТЕФЕРИ: Конечно. Мы были очень близки. Вы что, общались с…

BTM: …С Баррином, да.

ТЕФЕРИ: Этот старикашка. До его возраста мне еще плыть и плыть, хоть я и сам уже древний. Уверен, он хорошо обо мне отзывался.

BTM: Это точно, сплошной позитив.

ТЕФЕРИ: М-м-м. Когда началось вторжение, я готовил оборону Жалфира со своей однокурсницей Джойрой. Затем приехал Урза и потребовал, чтобы я помог с его планом по спасению Доминарии… но мне не нравился этот план. Из-за него мы уже потеряли Беналию, и я не мог позволить Урзе принести в жертву Жалфир.

BTM: Что было дальше?

ТЕФЕРИ: Фирексийцы приближались к моей родине. Это было на руку Урзе — он хотел отвлечь фирексийцев… и Жалфир был приманкой. Но я поступил так, как считал нужным, и переместил Жалфир в противофазу. Вся страна просто исчезла. Я не мог позволить, чтобы мой народ погиб от рук Ягмота. Хотя вряд ли у Ягмота есть руки — скорее мерзкие черные щупальца.

Потом я отправился в Шив и сделал то же самое. Переместил их всех в противофазу. Чтобы спасти.

BTM: Чтобы спасти родину Джойры?

ТЕФЕРИ: Шив был родиной для многих людей.

BTM: И что было потом?

ТЕФЕРИ: Я сбежал. И буду сожалеть об этом до конца своих дней. Все силы ушли на перемещение двух народов, и я уже не мог сражаться с фирексийцами, поэтому сбежал. Сегодня я бы остался и бился до последнего, но тогда я был другим.

BTM: Возможно, именно это сожаление и сделало тебя таким, какой ты сейчас.

ТЕФЕРИ: Может быть, может быть.

Тефери смеется.

ТЕФЕРИ: Абсолютная правда. Я часто оглядываюсь на этот эпизод. Наверное, вам интересно узнать, как я вернул Жалфир и Шив обратно?

BTM: Ну…

ТЕФЕРИ: По-любому. Об этом я тоже сожалею по сей день. Оказалось, что перемещение целых стран в противофазу с помощью магии времени вредит природе нашей реальности. Я обвинял Урзу в самоуверенности, но сам был не лучше. Какая ирония, не правда ли? Вскоре по всей Доминарии начали появляться временные разломы, и пришлось пожертвовать Искрой, чтобы вернуть Шив и закрыть их.

BTM: А Жалфир?

ТЕФЕРИ: Жалфир… он все еще где-то там. Его народ… мой народ все еще где-то там. Когда-нибудь я восстановлю Жалфир, обещаю.

BTM: Итак, ты потерял Искру и способности Planeswalker-а. Что ты делал дальше?

ТЕФЕРИ: Ненавижу себя за это, но я спрятался. Меня обвиняли в уничтожении целой страны, и так оно и было. Я больше не мог появляться на публике. Силы были истощены, но из-за вековых экспериментов с магией времени я практически перестал стареть. В одиночестве я бродил по Джамуре, словно потерпевший кораблекрушение в океане времени.

BTM: И как тебе удалось снова найти свое предназначение?

ТЕФЕРИ: Как это часто бывает, я нашел поддержку в лице любимой. В своих скитаниях я встретил девушку по имени Субира. Она была караванщицей и руководила старейшим караваном в Джамуре, существовавшим еще до моего рождения. Ее ум был остр, как талруумский кристалл, и вдвое смертоноснее, если она обратит его против тебя. Поначалу она и вправду решила, что я убийца, но когда я объяснил, что на самом деле никого не убивал, мы подружились.

Subira, Tulzidi Caravanner | Art by: Leesha Hannigan

ТЕФЕРИ: Я решил присоединиться к каравану на неделю, и эта неделя растянулась на месяц — самый лучший месяц в моей жизни. Вскоре мы поженились и провели вместе много счастливых лет. У нас родилась дочь, Ньямби, она очень похожа на мать. Знаете, я… очень сильно скучаю по ней. Думаю, нам пора немного передохнуть.

BTM: Конечно. Спасибо, что поделился своей историей.

Тефери — могущественный Planeswalker. Тефери-семьянин. Трудно поверить, что две столь разные личности объединились в одном человеке. О первой из них мы уже наслышаны, давайте же узнаем о второй. Мы связались с дочерью Тефери, Ньямби.

НЬЯМБИ: Каким отцом был Тефери? Лучше не придумаешь. Добрый, понимающий, радующийся каждой мелочи этого мира.

BTM: Каким было твое детство? Приходилось ли ему скрывать семью?

НЬЯМБИ: Нет-нет, ничего подобного. Слишком много времени прошло, так что под псевдонимом его никто не мог узнать. Мать и отец покинули караван, у них появилась я. К сожалению, сердце матери принадлежало дороге, и она вернулась в караван, когда я была совсем маленькой. Она часто навещала нас, но моим воспитанием занимался отец.

BTM: Как Тефери относился к тому, что жены нет рядом?

НЬЯМБИ: Это его не очень заботило. По крайней мере, он не подавал виду. За долгую жизнь его покинуло много людей, и он очень ценил, что она всегда возвращается. Знаю точно, что они любили друг друга до самой ее смерти.

BTM: Говорил ли он с тобой о своем прошлом?

НЬЯМБИ: В детстве он рассказывал мне сказочные истории. Но когда я повзрослела, выяснилось, что все это было правдой. Он уже не тот человек из сказок. Память о Жалфире преследует его и влияет на все, что он делает.

BTM: Тебе почти 50 лет. Тебе не кажется странным, что отец выглядит на столько же?

НЬЯМБИ: Странно то, что из нас двоих только меня можно назвать взрослой.

Ньямби смеется.

НЬЯМБИ: В первые 40 лет жизни я поняла, что он вечный ребенок. Явись он домой в образе духа из Урборга, меня бы это ни капли не смутило.

Спустя пятьдесят лет после рождения дочери Тефери настигло прошлое. Джойра, прилетевшая на борту знаменитого корабля «Везерлайт», принесла ему два судьбоносных сюрприза. Во-первых, его Искру, заточенную в Камне Силы. Во-вторых, его будущих соратников: Planeswalker-ов Гидеона, Лилиану и Чандру. Вместе они с помощью других Planeswalker-ов в составе Стражей одолели древнего дракона Никола Боласа и спасли Мультивселенную от уничтожения.

Мы хотели обсудить с Чандрой ее нового товарища, но для нас не нашлось места в ее плотном графике. К счастью, нам удалось поговорить с ней, пока она была на работе.

BTM: Чандра, не уделишь нам пару минут?

ЧАНДРА: Конечно! Только добью этого гигантского монстра.

Чандра стоит перед огромной четвероногой рептилией втрое больше нее. Битва в самом разгаре. Шкура чудища подпалена, Чандра начинает уставать. Такое впечатление, будто она устала от нас еще до того, как интервью началось.

BTM: Мы хотим задать пару вопросов о Тефери.

ЧАНДРА: Тефери?

Кажется, она заинтересовалась. К сожалению, в этот момент чудище бьет ее гигантским хвостом в самые ребра. Чандра отлетает назад. Она поворачивается к нам.

ЧАНДРА: Минуточку.

Она поворачивается к чудищу, ее глаза (и волосы) пылают огнем.

ЧАНДРА: Не отвлекай меня от интервью!

Чандра поднимает руки, выпуская языки пламени, которые тут же окутывают монстра. Раздается пронзительный визг, словно огромного лобстера бросили в кипяток. Вскоре от чудища остается лишь обгорелая чешуя. Едва переводя дыхание, Чандра опирается на обугленную тушу.

ЧАНДРА: Что… вы хотели узнать… о Тефери?

BTM: Вы познакомились совсем недавно, так? Что он за человек?

Чандра делает паузу, чтобы отдышаться, и вдруг начинает тараторить.

ЧАНДРА: У вас когда-нибудь было такое, что при встрече вы сразу понимаете: мы точно подружимся? Вот так у меня было с Тефери. С ним весело поболтать, и монстра гораздо легче поджарить, когда Тефери его обездвижил. Он мне как маг-отец. У вас воды не найдется? Умираю от жажды.

Чандра отказывается от импортной газировки и мгновенно осушает протянутый ей бурдюк.

ЧАНДРА: Знаете, недавно он сказал, что я напоминаю ему себя в молодости. Правда, потом он глубоко вздохнул, что немного насторожило, но в целом он счастлив. Если доживу до 1200 лет, хотелось бы закончить именно так.

BTM: Он через многое прошел.

ЧАНДРА: Да, но… он же герой, в конце концов. Может, он с этим и не согласен, но я видела его подвиги в Доминарии и Равнике. Знаю, в прошлом он и наломал дров, и я с удовольствием послушала бы эту историю, но сегодняшний Тефери… Это настоящий герой.