Предыдущая история: Небо над Гирапуром

После катастрофической потери эфирного узла отступники вместе со Стражами бежали на своем вновь поднявшемся в воздух небесном корабле — «Сердце Кирана». Джейса с ними не было: он помогал пиратке Кари Зев с воздуха нанести удар по обороне Консульства. Тем временем экипаж «Сердца Кирана» приближается к эфирному шпилю Гирапура, где Теззерет готовится претворить свои планы в жизнь.

Гидеон поднес к глазу подзорную трубу. Линзы закрутились, и в фокусе оказался четкий образ «Небесного Владыки». Направив нос к земле и оставляя за собой шлейф черного дыма, консульский корабль засыпающим гигантом медленно опускался вниз. Плавно, будто время замедлилось, он направлялся навстречу земной тверди, постепенно скрываясь за крышами зданий Гирапура. К падающему великану уже слетелись небольшие корабли Консульства — слуги, спешащие на помощь приболевшей королеве.

— Он упал, — сказал Гидеон. — И блокада пала вместе с ним. Джейс и капитан Зев исполнили задуманное.

Чандра плюхнулась рядом с ним на палубу, спиной прислонившись к ограждающим нос «Сердца Кирана» перилам.

— Значит, эфирный узел нам больше не нужен. У нас уже есть все необходимое. Мы можем напрямую атаковать Теззерета.

— Наша цель — межмировой мост, — напомнил Гидеон. Увидев, как Чандра устало опирается на перила, он поморщился. Битва с Баралем отняла у нее слишком много сил. — И ты не в той форме, чтобы сражаться с кем-то один на один.

Чандра подтянула колени к груди.

— Все со мной хорошо.

Гидеон вновь поднял подзорную трубу и продолжил наблюдение за медленным падением «Небесного Владыки». Он надеялся, что столкновение с землей окажется таким же элегантным, как снижение: с тревожными сиренами и эвакуацией жителей. Обитатели этого мира, даже работники Консульства, не были злыми. Гидеон не хотел, чтобы кто-то пострадал. Его целью было лишь остановить работу над артефактом.

— Девочка права, — сказала устроившаяся в кресле на палубе Лилиана. Ее глаз было не видно из-под укрывающего ее от солнца навеса. — Нельзя упускать новую возможность сразить Теззерета.

— Избавимся от устройства — избавимся и от угрозы, — сказал Гидеон.

— Не обманывайся, — возразила Лилиана. — Само по себе устройство ничего не значит.

— Если его здесь не будет, то не будет и Теззерета. В любом случае, пока мы не можем атаковать. Шпиль слишком хорошо защищен. Пока изобретатели что-нибудь не придумают, мы не начнем.

Словно услышав его, по лестнице с нижней палубы поднялась Пия Налаар.

— Мы кое-что хотим показать вам.

Спускаясь вслед за остальными по лестнице, Гидеон оглянулся. За останками «Небесного Владыки» возвышался сияющий эфирный шпиль, где — деталь за деталью — собирался межмировой мост.

Трюм «Сердца Кирана» был совсем небольшим помещением, и его стены укрепляла сеть филигранных брусьев. Гидеон чувствовал, что совсем близко под его ногами бездонное небо. Через щель люка в металлическом полу доносился свист ветра. Мироходец подумал, сколько времени заняло бы падение через ревущую воздушную стихию до встречи с твердой-твердой землей. Сделав вывод, что лучше об этом не думать, он постарался выбросить эти мысли из головы.

Сахили и Рашми стояли рядом с какой-то конструкцией, накрытой брезентом. Длиной она была примерно с гроб и на одном конце сужалась, заканчиваясь острием.

Пия шагнула вперед.

— С падением «Небесного Владыки» блокада стала слабее. Через пару часов «Сердце Кирана» сможет пробиться через ряды защитников и выйти на позицию для атаки шпиля Консульства. И мы думаем, что вот это поможет нам "тогда" сорвать планы Теззерета.

Отступница сдернула брезент. На прикрепленных к потолку тросах был подвешен сияющий, обтекаемый и остроносый летательный аппарат. Он был длиной с рост Гидеона, а у его хвоста был установлен внушительных размеров пропеллер.

— Рашми и Сахили доработали топтер по своему особому проекту, — пояснила Пия. — На нем установлен эфирный подавитель — устройство, способное навсегда вывести из строя мост.

Сдвинув в сторону панель в верхней части топтера, Сахили продемонстрировала сложное оборудование внутри.

— Мы потратили все ресурсы, что у нас были, но это должно сработать. Подавитель выбросит энергетический разряд такой силы, что внутреннее кольцо моста просто сгорит. Сама постройка вряд ли пострадает, но без центрального механизма будет совершенно бесполезна. Теззерет останется ни с чем.

Глядя на Рашми, можно было подумать, что она готова запустить топтер в Теззерета собственными голыми руками.

— Я назвала его «Надежда Гирапура», — заявила изобретательница. Было видно, каких усилий стоит ей ее спокойствие.

Гидеон кивнул. Рашми сильно переживала из-за того, что случилось с ее работой для Ярмарки. Теперь она вложила весь свой талант в уничтожение изобретения, ставшего инструментом злодея. Элегантное произведение искусства, вышедшее из ее рук, служит только одной цели: разрушить ее предыдущее детище.

— Похоже, он довольно быстрый, — заметил мироходец.

— Достаточно быстрый для того, чтобы уйти от воздушных кораблей, — ответила Рашми, — если мы, конечно, сможем подобраться к шпилю достаточно близко и запустить его.

— Остается еще одна сложность. Турель, — сказала Пия. — Отступники сообщают, что инженеры Консульства установили у подножия шпиля громадную эфирную пушку. Дальность и точность ее стрельбы позволяет сбить любой летательный аппарат. В том числе и «Надежду Гирапура». Или «Сердце Кирана».

— Мы можем перерезать им снабжение? — спросила Сахили. — Снова лишить их эфира?

— Этого они будут ждать, — покачала головой Пия. — Вдоль всех линий снабжения расставлены патрули.

— Эта турель... — сказала Лилиана, критически рассматривая собственный ноготь. — Ей управляют живые люди?

Гидеон резко повернулся к ней — в бешенстве от того, как она подчеркнула слово «живые».

— Мы никого не убиваем без необходимости, Лилиана, — отрезал он. — Сначала я хочу изучить все остальные варианты.

Лилиана наклонила голову и посмотрела на Гидеона, всем своим видом показывая, как устала от его наивности.

— Мы здесь не для того, чтобы нести смерть жителям города, — повторил Гидеон, обращаясь ко всем собравшимся. — Мы должны остановить Теззерета, и «Надежда Гирапура» — наш самый лучший шанс. Но если не вывести из строя эту турель, то она нас собьет, прежде чем мы подберемся близко.

— Думаю, я знаю, как с ней справиться, — сказала Пия. — Но мне потребуется поддержка. Отряд на земле.

— Я с тобой, мам, — немедленно сказала Чандра.

Гидеон подумал о том, кто останется на борту и на что они будут способны, если Чандра уйдет. Он отрицательно покачал головой:

— Нам не обойтись без твоего огня, Чандра. Нам придется отражать атаки целого роя кораблей, и нужно будет расчистить путь для «Надежды».

— На самом деле, я думала про Ниссу, — тихо сказала Пия, погладив Чандру по руке. — Она поможет мне подобраться к эфиропроводам.

Чандра сжала кулаки. Гидеон едва расслышал ее настойчивый шепот:

— Я должна быть с тобой. Чтобы тебе ничего не угрожало.

— Ты хочешь отправиться туда, чтобы защитить меня? — с улыбкой прошептала ей в ответ Пия.

— Один раз я подвела тебя, — проговорила девушка. — Тебя и папу. Больше этого не повториться.

— Я пойду с наземным отрядом, — подал голос Аджани. — Не беспокойся, маленькая искорка. Я не позволю причинить им зло.

Тут же обиженная гримаса исчезла у Чандры с лица, и девушка бросилась к Аджани, заключив того в крепкие объятья. Наконец, отступив, она скрестила руки на груди. Материнским жестом Пия обняла ее за талию.

Гидеон уверенно кивнул.

— Значит, остается понять, как справиться с самим Теззеретом.

Лилиана подняла взгляд. Разговор становился для нее интересным.

— Он сразу поймет, что мы напали, — сказал Гидеон. — И любое механическое устройство вроде «Надежды Гирапура» он в два счета выведет из строя.

— Теззеретом займусь я, — заявила Лилиана.

Гидеон ждал этого.

— Нам нужно только отвлечь его.

Лилиана поправила шелковую перчатку.

— Я уверена, что когда его плоть слезет с костей, это займет все его внимание.

На лбу у Гидеона вздулись вены.

— Прошу прощения, — сказал он собравшимся. — Не могли бы вы на минуту оставить нас с Лилианой одних?

Обменявшись взглядами, остальные направились к лестнице, и вскоре в трюме остались только Лилиана и Гидеон.

Некромантка сбросила маску нарочитого веселья.

— Я — твой лучший вариант, и ты сам это знаешь. Ты говорил, мы здесь, чтобы остановить Теззерета. Так давай его остановим.

— Мы просто хотим, чтобы Теззерет не мог открывать двери между мирами.

Лилиана саркастически усмехнулась.

— Теззерет уже знает, что существование межмирового моста возможно. Он ни перед чем не остановится, чтобы создать его заново. Вновь и вновь он будет грабить ни в чем не повинные миры изобретателей, причиняя боль и страдания, пока не получит желаемое.

— Ты в этом уверена?

— Я бы сама так поступила.

— Обратимся к Джейсу. Пусть сделает что-нибудь с памятью Теззерета.

— Исключено! — с неожиданной яростью рявкнула Лилиана. — Их прошлая встреча закончилась тем, что Теззерет пытал...

Она остановилась, взяла себя в руки и продолжила спокойным голосом.

— Нельзя допускать, чтобы успех всего плана оказался зависящим от Джейса, который сойдется с Теззеретом лицом к лицу в смертельной схватке разумов.

Гидеон фыркнул. Джейс для Лилианы всегда был больной темой.

— Пойду я. Я отвлеку Теззерета, а вы спалите эту штуковину в мосту, — подытожила Лилиана. — Это твой лучший вариант. Твой единственный вариант.

Гидеон выпрямился во весь рост.

— Хорошо. Но я иду с тобой.

— Нет, не идешь.

— Даже не думай, что я позволю тебе встретиться с ним один на один, без присмотра.

— Иначе не получится. Заметив тебя, Консульство отправит к нам навстречу всех своих громил. А я могу выманить Теззерета на дуэль так, как никто больше не сможет.

Тогда мы отправим тебя с оружием. Дадим тебе еще один подавитель или что-нибудь в этом роде. Ты обманом проберешься внутрь и сама выведешь из строя мост.

Лилиана пожала плечами.

— Изобретатели же сказали, что потратили на это устройство все, что только нашлось у них в запасах. А если Теззерет заподозрит какую-то ловушку или засаду, он не выйдет ко мне навстречу. Я не смогу его отвлечь. Я должна пойти одна и без оружия, иначе весь твой план не сработает.

Гидеон тяжело вздохнул. Больно было это признавать, но в ее словах он видел правду.

— Я хочу, чтобы ты изучила все остальные варианты, прежде чем убивать его.

— Конечно, — мило улыбнулась Лилиана.

«Стражи собрались, чтобы сражаться с общими врагами, — подумал Гидеон. — А не для того, чтобы все делать так, как сделал бы он».

— Не могу поверить, что согласился на это пойти.

Лилиана похлопала его по мускулистому плечу.

— Ты изучил все остальные варианты.

С тех пор, как они покинули борт «Сердца Кирана», прошло почти два часа. Пия знала названия, которые видела на уличных указателях в этой части города, но сами улицы, полные бойцов Консульства, едва узнавала. Впрочем, глаза Ниссы видели узоры эфирных линий, а нос Аджани предупреждал их, когда рядом были солдаты. Их небольшой отряд крался по закоулкам и темным улицам, избегая столкновений с консульскими.

Где-то вдали в небо ударил луч энергии и сжег махолет отступников. Им не видно было саму пушку, но они видели, как она испепеляет все новые и новые цели. Пилотам отступников приходило выпрыгивать из падающих воздушных кораблей, а от топтеров оставались лишь облачка эфира и дыма.

Пушка была их целью. Но сперва им нужно было кое с кем встретиться.

Протиснувшись между двумя литейными Консульства, они заметили, как из окна наверху высунулась голова автомата, напоминающего механическую белку. Автомат выбрался наружу, спрыгнул на кирпичную мостовую и поглядел на них, наклонив блестящую медную головку. Бросившись вдоль стены, он скрылся за углом.

— Госпожа? — вопросительно взглянула на Пию Нисса.

Та кивнула, и отряд отправился за автоматом.

Механическая белка привела их к черному ходу консульского комплекса и остановилась у двери.

— Сюда, — прошептала Пия.

— Госпожа, это здание стоит непосредственно над главным эфиропроводом, — предупредила Нисса.

Аджани подошел к двери, принюхался один раз, потом второй, чтобы убедиться, и заметно расслабился.

— Бабушка.

Пия постучалась, и дверь открыла Овия Пашири. Увидев стоящую на пороге троицу, она улыбнулась.

— Груз готов? — спросила Пия.

Госпожа Пашири пригласила их пройти внутрь, а маленький автомат запрыгнул и устроился у нее на плече. Снаружи это место выглядело как склад Консульства, но внутри это была мастерская и ангар для приема грузов отступников.

Старушка провела их к металлическому ящику почти с нее саму размерами и постучала по крышке.

— Все собрано и готово к отправке.

Аджани принюхался и поморщил нос.

— Мы точно уверены?

— Я думаю, тебе понравится результат, — уверила госпожа Пашири.

Леонинец наклонился, чтобы взвалить массивный ящик на спину. Однако Нисса уже успела без заметных усилий поднять его.

— Все нормально, — сказала она.

Аджани удивленно моргнул. Потом кивнул головой.

— И все же, что это такое, Бабушка?

— Оружие против Консульства, — ответила госпожа Пашири. — Используйте, когда вплотную подберетесь к этой их мерзкой пушке.

Пия обняла госпожу Пашири.

— Спасибо тебе, дорогая.

— Берегите себя.

Они вышли на улицу — и увидели, что на ней собрались изобретатели-отступники, вооруженные до зубов эфирными устройствами. Изобретатели выстроились в шеренгу и глядели на Пию, ожидая приказаний.

— Да, и я позвала друзей, — сказала госпожа Пашири.

Стоя на носу корабля, Чандра метала огонь. Звено остроносых топтеров, вознамерившихся прошить корпус «Сердца Кирана» насквозь, взорвалось, попав в сгусток пламени. Во все стороны разлетелись горящие обломки. Довольная Чандра отпрянула назад, но ее колени задрожали, и она споткнулась, чуть не упав.

Сахили, стоявшая рядом с ней на носу, поддержала Чандру.

— Ты в порядке?

— Все хорошо, — буркнула Чандра. Это прозвучало ругательством — направленным, впрочем, не на Сахили, а на собственное изможденное тело. Пиромантка подняла взгляд. — Приближаются новые.

На них летел очередной рой топтеров, но Сахили своим заклинанием магически превратила их тонкий металл в тяжелый свинец. Топтеры зашатались, завертелись и с «глухим ударом» бессильно разбились о борт «Сердца Кирана», не причинив никакого вреда.

— Здорово у тебя выходит, — сказала Чандра, когда путь был расчищен. "Ты" не думала о том, чтобы найти применение своим талантам где-нибудь, кроме Каладеша? Нам бы ты пригодилась.

Прервавшись, она стукнула себя ладонью по лбу.

— Черт, это сейчас получилось совсем как у Гидеона.

Сахили улыбнулась. Она посмотрела на открывшуюся им во всей красе далекую громадину шпиля.

— Я не знаю. Сейчас я думаю только о нашем сражении здесь, в этом мире.

— Мы остановим Теззерета. И тогда все это закончится. Обязательно. Я не очень здорово умею произносить речи, но я в это верю.

— "Ты мотивируешь людей лучше, чем тебе кажется."

Сахили достала подзорную трубу, но смотреть в нее не стала. Изобретательница вертела трубу в руке, а где-то внизу гудели двигатели «Сердца Кирана».

— Но сколько же людей пошло за этим тираном. Ни в чем не усомнившись. Он явился — и ему просто позволили захватить всю власть, что он хотел. Тебе когда-нибудь казалось, что весь мир против тебя?

— Обычно мне кажется, что все миры против меня. Но я понимаю, что ты имеешь в виду.

— Даже если мы его остановим... я не знаю. Конечно, и за пределами Каладеша есть угрозы. Теззерет — тому доказательство. Но здесь, в этом мире, будет полно работы.

Чандра пожала плечами.

— Ну, если передумаешь... "Она" вспомнила, как Гидеон и Джейс явились на Регату, чтобы попросить ее помочь в сражении с Эльдрази. Это было целую вечность назад... Сначала она тоже отказалась. Покинуть дом непросто, что бы ты ни называл домом.

— Мне очень жаль, что так получилось с твоим отцом, — сказала Сахили. — Я помню, как услышала, что его... что он погиб. Я тогда была молодой, как ты сейчас.

Изобретательница поднесла подзорную трубу к глазу и направила на шпиль.

— Сейчас он бы наверняка смог дать нам несколько полезных советов.

— Спасибо, — сказала Чандра. — Ты бы тоже ему наверняка понравилась.

Снизу поднялся по лестнице Гидеон.

— Оборона Консульства рассыпается, — сообщил он. — Лилиана начала свою операцию, и наши наземные силы вступили в бой. «Надежда Гирапура» готова?

— Я три раза проверила машину, — ответила Сахили. — Эфирный шпиль прямо по курсу. Мы видим цель.

Чандра похлопала Гидеона по плечу.

— Мы серьезно это сделаем?

— Да, если наши друзья на земле сумеют вовремя вывести пушку из строя.

Чандра уверенно кивнула.

— Сумеют.

«Сердце Кирана» дернулось, словно получив мощный удар в корму.

Сахили и Гидеон переглянулись.

— Что это было?

— Наверное, просто... турбулентность, — предположила Чандра.

Гидеон ответил на это приподнятой бровью.

— Заблудившийся перелетный гусь? — пожала плечами пиромантка.

Сахили только моргнула. Эта теория оставила ее без слов.

— Макушка особенно высокого великана?.. Ладно! Я пойду и проверю.

Турель была окружена. Сторожевые автоматы на ногах-колесах. Вооруженные мирноходы, защищающие эфиропроводы. Консульские машины, своими гусеницами крошащие мозаику улиц.

Пия выкрикивала приказы. Нисса поставила громадный ящик на землю, и Пия поставила у него охранников. Аджани бросился вперед и своим обоюдоострым топором сбил первого автомата с ног, а второго разрубил надвое. Нисса подняла посох, и улица взбрыкнула — земля вывернулась клубком перепутанных лиан. Лианы свалили еще одного автомата, и того тут же облепили изобретатели-отступники, вооруженные “механическими молотами и обездвиживающими сетями”.

Турель повернулась, нацелившись на землю. Оно засветилось жаркой синевой, офицер Консульства опустил руку, и орудие выстрелило. Энергетический луч ударил в мостовую, оставив глубокий обрамленный булыжниками кратер. Отступников Пии разбросало в стороны, но никто не пострадал.

Перед ними возвышался громадный гусеничный мирноход. Его корпус был украшен знаменами Консульства, доходящими от плеч почти до земли. Он стоял между ними и основанием турели, поворачиваясь вокруг своей оси и высматривая врагов. На платформе, где должна была быть голова автомата, размещались солдаты Консульства, стреляющие по толпе зазубренными дротиками. Пия крикнула, показав на них пальцем.

Молодая эльфийка ловко ринулась вперед и нырнула под корпус мирнохода. Быстрым движением кинжала она перерезала незащищенный шланг с эфиром и торжествующе захохотала. Но когда она собиралась вернуться обратно, ее одежда зацепилась за шип на гусенице, и эльфийку потянуло назад. Она потеряла равновесие и свалилась набок. У нее никак не получалось высвободиться, а гусеницы были все ближе и ближе.

Пия услышала, как Аджани кричит: «Тень-Клинок!».

Чандра спускалась в трюм корабля, из которого поднимались клубы сырого эфира, и по ее спине полз призывающий сражаться или бежать холодок. Подножия лестницы в дымке не было видно, зато девушка услышала пронзительный свист — не самый приятный звук, когда ты на борту работающего на эфире корабля в сотнях метров над землей.

Лишь добравшись до «Надежды Гирапура», Чандра увидела незваного гостя. Довин Баан собственной персоной стоял рядом с топтером, а все вокруг было укрыто эфирным туманом.

— Когда я впервые обратился к вам и вашим товарищам, юная Налаар, — начал Баан, — я собирался заручиться вашей помощью. Теперь я вижу, что это был план, полный ошибок.

В дымке тумана Чандра разглядела, как Баан попал на корабль. Какие-то механические клешни проделали ровное отверстие в борту корабля — достаточное, чтобы через него мог пробраться ведалкен. После этого клешни заделали отверстие, но в процессе повредили топливный трубопровод, и из треснувшей трубы под давлением бил эфир.

Подтянув перчатки, Чандра шагнула к Баану.

— Убирайся вон с отцовского корабля!

Довин поднял руку, в которой держал плоскогубцы. В них была зажата металлическая деталька, крохотная филигранная клетка с компактным и мощным модулем. Это была часть эфирного подавителя — жизненно важного элемента «Надежды Гирапура». И как только Чандра поняла это, Баан сжал плоскогубцы.

— Нет! — завопила Чандра.

— Я исправил свою ошибку, — сказал Довин. — И нашел слабое место ваших планов: уникальный механизм, ставший ключом для всей операции, но который так легко сломать.

Он уничтожил не только ядро подавителя. Через эфирную дымку Чандра видела, что все внутренности «Надежды Гирапура» были вырваны и разбросаны.

Пиромантку охватил огонь, и она бросилась на Довина.

Мирноход по прямой катился на отступников. Должно быть, Тень-Клинок перерезала рулевой кабель, а не силовой. Сама эльфийка бежала рядом и пыталась выбраться из куртки, но рукав запутался в колесах, и ее руку тянуло все ближе и ближе к громыхающим гусеницам.

Аджани взревел и с топором бросился к эльфийке. Лезвием он отбил летящие в него консульские дротики и мощным ударом разрубил гусеницу мирнохода, чтобы высвободить Тень-Клинок.

— Белый кот! — закричала эльфийка. — Спасиб... а-а-а!

Она сбросила куртку, но на них надвигалось темное брюхо машины, и зубы шестеренок были готовы изрезать их, как острые ножи. Аджани укрыл эльфийку своим телом. Тьма накрыла их, они напряглись, ожидая, что на них навалится смертоносная тяжесть...

...и был свет. Металл застонал, и мирноход дернулся и наклонился на бок. Одна гусеница вгрызалась в землю, выбивая искры, вторая свободно крутилась в воздухе. Под мирноходом стояла Нисса голыми руками отрывая механическое чудовище от земли. Лианы подобно сухожилиям обвивали ее тело, многократно увеличивая силу эльфийки.

Аджани и Тень-Клинок откатились в сторону и бросились бежать. Нисса отпустила автомат, и тот с грохотом обрушился на землю. Он застонал, шестеренки заискрились, ломая зубцы, и мирноход, заложив левый поворот, врезался в здание.

— Тащите груз! — выкрикнула Пия.

Избавившись от мирнохода, они открыли себе прямую дорогу к турели, но и бойцы консульства у орудия их заметили. Пушка начала поворачиваться, прицеливаясь, и в это время изобретатели бросились вперед с ящиком и бросили его к подножию турели. Ее ствол уже начинал светиться от эфирного заряда.

Выпускайте! — выкрикнула Пия.

Изобретатели рванули защелки ящика. Замки щелкнули и стенки разошлись. Послышался странный хор из хрюкающих и фыркающих звуков и скрежетания множества крохотных коготков.

Зарядные механизмы турели взревели, наполняясь энергией. Наконечник ствола трещал, раскаляясь добела. Изобретатели-отступники бросились в стороны, чтобы укрыться от выстрела.

Замки ящика раскрылись, и стенки упали на землю. Во все стороны прыснули десятки гремлинов.

Они тут же заполонили всю улицу, и их длинные рыльца повернулись к турели.

— ОГОНЬ! — закричал командир расчета.

Но было поздно. Гремлины уже облепили подпорки орудия, растворяя металл своей кислотной слюной. Пушка выстрелила, оставив в брусчатке новую дымящуюся яму, но гремлины уже вскрыли своими острыми когтями трубы и резервуары с эфиром и жадно урчали, поглощая богатые запасы турели.

Солдаты пытались отогнать их, стреляя дротиками и размахивая оружием, но вскоре поняли, что надо спасаться, пока не поздно.

Вся операция превратилась в шумный пир гремлинов. Вскрытая и лишенная эфира турель погасла, и ставший бесполезным ствол орудия бессильно опустился вниз.

Отступники радостно закричали.

Пия улыбнулась и кивнула своему наземному отряду.

— Свою задачу мы выполнили, — сказала она и продолжила, посмотрев на небо. — Теперь все зависит от «Надежды Гирапура».

Надежды не было. Корпус доработанного топтера остался цел, но это не имело значения: драгоценный груз был уничтожен.

Чандра выбрасывала сгустки огня, стараясь не задеть топтер и оттеснить Довина дальше в трюм, но ей было сложно разглядеть хоть что-то в заполненном дымкой помещении. Она ненадолго остановилась и ярко вспыхнула, но смогла увидеть только то, что огонь перекинулся на обшивку «Сердца Кирана». Ни одним из заклинаний она так и не сумела поразить Довина.

— Этот воздушный корабль потерял значительное количество топлива, — спокойно заметил ведалкен. — Я советую вам как можно скорее посадить его, продолжать полет может быть небезопасно.

Чандра не могла драться с невидимкой. Она сердито надвинула на глаза очки — как раз чтобы увидеть, как Довин слегка кланяется.

— Сейчас команде уже пора бы начинать эвакуацию, — сказал он. — Прощай.

И он начал с мерцанием растворяться в воздухе. Ведалкен уходил в другой мир.

— НЕТ! — Чандра почти вслепую метнула шар огня, но он прошел насквозь через призрачный облик Баана. Довин исчез.

Чандра услышала, как за ее спиной бежит вниз по лестнице Сахили.

— Мне сказали, у нас вытекает топливо. Что здесь...

Должно быть, она заметила выпотрошенный топтер, потому что резко прервалась.

— О, нет! О, нет, нет...

В ответ ей Чандра смогла произнести только что-то совершенно бессвязное.

Спустившись в трюм, Гидеон присоединился к остальным. Он быстро подвел итоги. Корпус «Надежды Гирапура» был вскрыт, как освежеванный зверь. Детали подавителя вырванными внутренностями валялись на полу трюма. Сахили наскоро сварила эфирные трубы «Сердца Кирана», но они все еще шипели на стыках. Корабль дергался и дрожал, пронзительно звенел колокольчик высотомера.

Чандра с досадой саданула по топтеру кулаком.

— Ну что? — спросила она сквозь зубы. — Мы сможем его запустить?

— Вероятнее всего, он сможет летать, — ответила Сахили. — Но какой в этом смысл? Без подавителя это просто пустая оболочка.

Лицо Чандры было мрачным.

— Может, нам просто протаранить мост?

Гидеон открыл рот, чтобы возразить, но Сахили опередила его.

— Ничего не выйдет, — сказала она. — Довин сломал систему подачи топлива. «Сердце Кирана» быстро теряет энергию. Мы можем подобраться к мосту, но будем ползти, как черепахи. Или топтер, или ничего.

— Но теперь он не взорвется, — сказала Чандра.

Все повернулись к Гидеону. Он вздохнул, пытаясь найти способ не говорить им печальную истину, но не находя его.

— Придется все отменить, — сказал он. — Придумаем что-нибудь еще.

— Там, внизу, Лилиана, — напомнила Рашми.

— И моя мать, — присоединилась к ней Чандра. — И Нисса, и Аджани. И остальные отступники! Наши друзья и родные рассчитывают на нас.

— Второго шанса у нас не будет, — пробормотала Сахили.

Скрестив руки на груди, Гидеон посмотрел в потолок. Он жалел, что не может собрать на корабле всех жителей мира, а потом обхватить их руками. Укрыть весь такой уязвимый мир своими непробиваемыми объятьями. Все, кого он встречал в своей жизни, рано или поздно попадали в ситуации, показывающие, насколько они хрупкие.

Чандра провела по гладкому корпусу топтера рукой.

— У меня есть одна очень плохая идея...

Бросив взгляд на Гидеона, она просунула голову в люк.

— Что ты за... — начал Гидеон, но внезапно поняв, о чем она говорит, протестующе поднял руки. — Нет! Что? Нет, Чандра. Ни в коем случае.

— Может получиться, — гулко прозвучал голос Чандры из топтера. Она высунула голову обратно. На ее лице была знакомая полу-ухмылка, но сама она заметно дрожала. — Вблизи подавителем могу стать я. Когда я дралась с Баралем, то Нисса меня вытащила в тот момент, когда я уже готова была закончить заклинание.

Она замолчала, ее дыхание было быстрым и резким.

— Немного усилий. И большой взрыв.

Гидеон потряс головой, пытаясь развеять эту мысль, словно наваждение.

— Даже не думай об этом. Давайте, народ, мне нужны новые варианты!

Но Чандра уже забралась в опустошенное чрево «Надежды Гирапура», поджав ноги, словно краб-паук.

— Вылезай оттуда, дьяволы тебя дери! — рявкнул Гидеон. — Это абсолютно исключено. Это даже не... даже не сработает.

Получилось так неубедительно, что он даже поморщился.

Сахили переглянулась с Рашми.

— Нам придется внести кое-какие изменения, учитывая увеличенный вес груза...

Рашми кивнула.

— И мы, конечно, укрепим носовой обтекатель, чтобы он поглотил как можно больше энергии от удара... может быть, филигранной оплеткой?

Голос Чандры раздался изнутри топтера.

— Носовой обтекатель не нужен.

Раздался громкий лязг: пиромантка пнула ногой медный нос топтера изнутри. БАМ! Нога Чандры пробила нос и высунулась наружу. БАМ!

Гидеон фальшиво засмеялся.

— Чандра! От тебя даже мокрого места не останется. Столкновение убьет тебя.

Лицо Чандры показалось из топтера. Она не смеялась.

— Они расчистили для нас путь. Они рассчитывают на нас. Сейчас — или никогда, — она пожала плечами. — Я выбираю сейчас.

Ее план был более чем смехотворным. Какой бы большой взрыв ни могла устроить Чандра, это даже не была умная импровизация. Это было бессмысленное самоубийство. Почему ей даже в голову...

Сердце Гидеона сжалось. Конечно же. Мир, в котором они были... даже название их корабля. Само собой, она чувствовала себя в ответе за происходящее.

— Чандра, — сказал он, так осторожно, как только мог. — Ты не сможешь вернуть так своего отца.

Не было ни огня, ни ярких вспышек. Просто несколько слов, сказанных ровным голосом.

— Закрой свой чертов рот и ни слова о моем отце.

Пиромантка опустила на глаза очки.

Гидеон сделал шаг назад. Сахили и Рашми взглянули друг на друга, испуганно сглотнув.

— Извини, — сказал Гидеон. — Просто... просто сейчас не время доказывать, на что ты способна. Ты устала. Ты растратила уже много ярости.

Чандра взглянула на него через стекла очков.

— Моя ярость быстро восстанавливается.

— Мы найдем другой способ.

— Ага. Как придумаешь — скажи. А я пока полечу.

Вооружившись горелками и собрав детали, Сахили и Рашми уже работали над топтером.

Долгое, бесконечное мгновение Гидеон смотрел на развернувшуюся перед ним сцену, словно пытаясь остановить время, чтобы не стало еще хуже. Наконец он обошел трюм по кругу, обогнув топтер. Засунув голову в люк, он осмотрел его внутреннее пространство с сидящей там Чандрой, оценивая. Вздохнув, он повертел головой в поисках какого-то другого решения.

Наконец, Гидеон отстегнул сурал от пояса и повесил на стену. Он взглянул на Чандру.

— Ты не полетишь одна.

Сюжет выпуска «Эфирный Бунт»

Сюжет выпуска «Каладеш»

Описание planeswalker-а: Гидеон Джура

Описание planeswalker-а: Довин Баан

Описание planeswalker-а: Чандра Налаар

Описание planeswalker-а: Сахили Рей

Описание planeswalker-а: Златогривый Аджани

Описание planeswalker-а: Нисса Ревейн

Описание planeswalker-а: Лилиана Весс

Описание мира: Каладеш