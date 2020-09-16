Облачное море | Художник: Sam Burley

Во время восхождения Нахири улыбалась. Небесный Анклав Мурасы нависал над ней, с каждым шагом становясь ближе. Очень скоро все раны этого мира затянутся. С помощью ядра литоформы она уничтожит Великий Вал и сделает Зендикар таким же прекрасным и умиротворяющим, каким он был тысячелетия назад.

Каким она его помнила.

За спиной тяжело дышали Акири, Зарет, Орах и Каза, но она не сбавляла бешеный темп. Только не сейчас, когда она так близка к цели.

Напротив, она создавала все больше и больше ступенек, которые соединялись, скользя точно в нужное место, когда она преодолевала по две за раз.

Далеко внизу остались харабазские деревья и высокие скалы бухты Раскола; путники же забирались туда, где воздух был кристально чистым и обжигающе холодным. Они добрались туда, где влага с руинных водопадов встречалась с их насквозь мокрой от пота одеждой и ноги в любой момент могли потерять точку опоры. Они поднимались до тех пор, пока замысловатая резьба нижних уровней Небесного Анклава не оказалась почти на расстоянии ее вытянутой руки.

Только тогда Нахири понадобились ее спутники. Зоркие глаза Зарета, хладнокровная непреклонность Ораха, молниеносная сообразительность Казы и безупречное владение канатом метательницы Акири. Потому что их окружало бесчисленное множество парящих частей Небесного Анклава. Некоторые из них были настолько большие, что вмещали водопады, деревья и весьма просторные площадки. На каких-то с трудом уместилась бы одна Нахири. Блуждающие эдры заполонили пространство между руинами, яростно сверкая на солнце.

Нахири нахмурилась.

Она сотворила эти эдры. Много столетий назад, когда считала, что пленение Эльдрази в Зендикаре будет наилучшим вариантом. Когда Сорин и Уджин поддерживали ее, нашептывая заверения в том, что стоит ей шевельнуть пальцем — и они будут тут как тут.

Сейчас эдры были рассеяны и наклонены под неестественными углами, а Зендикар никак не мог заживить страшные шрамы — следы гнева Эльдрази.

«Скоро мы все исправим», — подумала Нахири, стиснув зубы. И продолжила путь.

Чем выше они забирались, тем опаснее становился ландшафт. Неожиданные солнечные блики слепили глаза, руины стонали и вибрировали под ногами, а руки соскальзывали с влажных пород, покрытых слизью и водорослями. В общем, даже Нахири не могла с уверенностью сказать, какие камни могли бы удержать их, а какие походили на храбрящихся союзников, выглядевших надежными и крепкими ровно до того момента, пока не попадут в серьезную передрягу. Периодически кто-нибудь из их группы рисковал сорваться, и тогда Акири страховала несчастного канатом, или же сама Нахири использовала литомантию. Это требовало молниеносных рефлексов, и к тому времени, когда они достигли самых массивных руин, нервы у всех были на пределе.

«Куда теперь?» — Акири встала рядом с Нахири, обозревая открывшийся пейзаж.

Перед ними лежал Небесный Анклав Мурасы, представляющий собой лабиринт высоких проходов, вырубленных в известняке, в щелях которого рос мох; через бездонные пропасти были перекинуты изящные мосты, не внушающие доверия.

Именно здесь Нахири поняла, что этот Небесный Анклав был смертельной ловушкой.

«Давай выясним», — с усмешкой ответила она. Древние коры бросили ей опаснейший вызов, и Нахири с радостью его приняла.

Девушка достала из кармана ключ. В руке он мягко светился и пульсировал. Она поднесла его к древним руинам.

И руины ответили.

Плиты у них под ногами засияли и загудели в синкопическом ритме с ключом, а камни вокруг налились светом. Затем светящиеся камни вытянулись в одну линию, уходящую глубоко в руины. Нахири услышала, как за ее у Ораха перехватило дыхание.

«Путь», — восхищенно выдохнула Акири.

«Да, — ответила девушка-кор, — только внимательно смотрите под ноги. Этот Небесный Анклав действительно древний. И он не рад непрошеным гостям». Она увидела, как Зарет сжал плечо Акири, а та в свою очередь положила руку на его плечо. Орах с Казой переглянулись.

«Мы учтем», — весело ответила Каза.

Нахири улыбнулась. Ох уж эти любители приключений.

В молчании путники двинулись по светящейся каменной дорожке; инстинкты подсказывали, что их ведет древняя и могущественная магия. Зарет — как самый быстрый и бесшумный в отряде — часто вырывался вперед, проводя своеобразную разведку. Именно он обнаружил ядовитые ловушки и готовые обрушиться своды и провел их в обход.

Но это была лишь малая часть опасностей, уготовленных им одряхлевшим Анклавом.

Каждый раз, когда эдры врезались в окружающее пространство, издалека доносился звук крошащегося камня. В тени колонн и расщелин отчетливо слышалось царапанье невидимых когтей. Но как только тени подступали слишком близко, Нахири заставляла эдр потрескивать и источать синюю энергию, и тьма откатывалась назад.

Однако, за этими небольшими исключениями, отряд Нахири беспрепятственно продвигался вперед.

Словно само ядро хотело, чтобы его нашли.

При этой мысли Нахири улыбнулась.

Наконец путь им преградила огромная стена, выложенная плиткой, образующей головокружительный узор из геометрических фигур и линий. Упершись в основание стены, светящаяся каменная дорожка еще раз вспыхнула и окончательно погасла. Ни входа, ни обходных путей видно не было.

«И что теперь?» — спросил Зарет, скрестив руки на груди.

«Давайте ее взорвем», — с надеждой в голосе предложила Зара.

«Нет», — ответила Нахири. Одной рукой она прижимала к груди ключ. Ладонью же другой коснулась каменной стены. Ощутив под пальцами движение, она закрыла глаза. На прекрасном безмолвном языке камня она спросила: «Как миновать тебя?»

Ответ от стены пришел в виде серии смещающихся вибраций, которые привели ее вниз — туда, где плитка встречалась с полом. Она отследила невидимое движение камня до укромной выемки, на которой уже не было плитки.

Форма выемка идеально подходила ключу в ее руке.

Вставляя его, Нахири усмехнулась.

Оказавшись в созданном для него месте, ключ ярко засиял, по цепочке зажигая плитки одну за другой, и скоро светилась уже вся стена. Нахири услышала, как за спиной члены ее отряда восхищенно ахнули.

«Откройся», — приказала она на древнекорском.

И проход открылся. Стена поднималась вверх плитка за плиткой, словно необычный водопад, вдруг решивший потечь в обратном направлении; эхо понесло по пустым руинам звуки, напоминающие живительный дождь.

Через несколько мгновений путники оказались перед огромной пещерой.

«И это все? — разочарованно спросила Каза. — Так бы любой смог».

«Лишь единицы могут читать руины, — ответила Нахири. — Как и говорить на забытом языке».

«Кроме того, еще никто не рехнулся настолько, чтобы забраться сюда», — вставила Акири. Нахири впервые увидела, как девушка-кор улыбнулась. Она направилась к пещере: «Идем. Пора забрать сокровище».

Литомашина | Художник: Colin Boyer

Акири оставила Ораха и Казу охранять вход в пещеру. Она понимала, что им всем невероятно повезло в ходе этого восхождения. Но она была слишком опытной скалолазкой и путешественницей, чтобы всерьез рассчитывать на бесконечное расположение госпожи Удачи.

Много лет назад она потеряла свой первый отряд благодаря Эльдрази. И не хотела, чтобы второй постигла та же участь.

Быть начеку и моментально подниматься на ноги — это все, что было в ее силах.

Вместе с Заретом и Нахири они прошли в центр залы, к объекту, привлекшему все их внимание.

К объекту, не замечать который было решительно невозможно.

На возвышении перед ними располагался монолит из темного полированного гранита, сужающийся к концу и расколотый посередине. Сквозь отверстия в потолке на него падали лучи света, а вокруг танцевали эдры. Тишину залы нарушали лишь резкие потрескивания темных молний, пробивающих пространство между эдрами и монолитом.

При их приближении вершина монолита поднялась, являя между двумя половинками гранита ядро литоформы, сиявшее подобно маяку.

Акири бы сказала, что в этой штуке не было ничего особенного. Ядро было достаточно маленькое, чтобы уместиться в ее ладони, но зажать его в кулаке она бы не смогла. Оно сияло, как маленькая звездочка, но в то же время было абсолютно бесхитростным, не неся на себе даже минимальных следов каких-либо украшений.

Впрочем, Акири давно поняла, что иногда самые могущественные артефакты — или люди — бывают и самыми неприметными.

Акири остановилась в нескольких футах от возвышения, готовая к любым неожиданностям. Она коснулась руки Зарета, стоявшего рядом с ней, и почувствовала успокаивающее тепло. Ничто в Небесном Анклаве не внушало доверия.

Нахири продолжала идти вперед.

Она подходила все ближе и ближе, пока Акири не увидела в монолите ее отражение. Лицо Нахири выражало абсолютную решимость.

«Вот оно, — выдохнула девушка, — то, что навеки изменит Зендикар».

Позади нее Акири почувствовала, как вздрогнул Зарет. Все его беспокойство и все страхи, связанные с ядром, передались ей одним непроизвольным движением.

Повинуясь мимолетному импульсу, Акири направилась к возвышению, намереваясь взять ядро. Она подозревала, что вся эта конструкция может быть искусной ловушкой. Обеспокоенный Зарет хотел придержать ее за плечо, но она ободряюще кивнула ему и продолжила путь. Акири рассчитывала, что если будет достаточно быстрой и ловкой, то сможет избежать хитроумного капкана.

При ее приближении ядро ярко — словно предостерегающе — вспыхнуло. Метательнице канатов показалось, что она уловила едва слышный шепот, исходящий из артефакта и напоминавший приглушенные молитвы. Или угрозы.

«Ради Зендикара», — подумала она и, преодолевая нервную дрожь, потянулась к ядру.

«Осторожно», — рука Нахири с нечеловеческой быстротой схватила ее запястье. Акири обернулась и взглянула на свою спутницу. Лицо Нахири осветила возникшая над головой молния, а в глазах появился новый опасный блеск. Такого Акири еще не видела, даже когда древний кор столкнулась с тяжелоступом в бухте Раскола.

Годы метания канатов научили Акири, когда нужно идти вперед. И когда стоит отступить.

«Подожди. Понаблюдай», — сказала она себе и вернулась к Зарету. Она нашла его руку и сжала ее. Он одарил ее ответным рукопожатием.

«Пусть с древним артефактом разбирается древняя же хранительница», — подумала девушка. И какая-то ее часть даже обрадовалась, что у возвышения стояла не она.

Затаив дыхание Акири смотрела, как Нахири подвела ладонь под ядро литоформы, обхватила его пальцами и медленно потянула к себе.

На несколько секунд воцарилась полная тишина. Времени было достаточно, чтобы Акири перевела дыхание. Достаточно для того, чтобы в ее сердце затеплилась надежда.

А затем раздался оглушительный треск и окружающие их стены начали распадаться, осыпаться и разрываться на части.

«На сегодня удача закончилась», — подумала Акири. Она повернулась и закричала: «Нахири, бежим — быстро!»

Перед ней Орах и Каза уже вовсю работали ногами. Оглянувшись, она увидела, как Нахири сбегает по ступенькам возвышения, на ходу засовывая ядро в набедренную сумку. Рядом с Акири несся Зарет, подстроившись под ее длинные шаги.

Но даже на бегу она чувствовала, как дрожит пол под ногами, и поняла, что сработала не только ловушка Небесного Анклава Мурасы.

Когда Анклав стал распадаться на части, небо и землю сотряс Великий Вал. Возможно, он среагировал на высвобождение магии. А может, им просто не повезло. Акири понятия не имела.

Впереди пол под Орахом и Казой вздыбился и покатился волной.

«Берегитесь!» — заорала она, но очередной громовой треск поглотил ее крик.

Каменный пол сместился и раскололся, отбросив назад Ораха и Казу. Земля под ними наклонялась все больше и больше, пока волшебница и священник не оказались висящими буквально на одних пальцах.

Затем пол содрогнулся. Каза и Орах закричали, теряя последний шанс хоть как-то зацепиться. А потом упали, исчезнув из виду.

«Нет!» — заорала Акири. Она скользнула к обрыву, но слишком медленно, слишком поздно, чтобы помочь.

Спустя несколько мучительно долгих секунд далеко внизу появилась Каза, парящая на своем волшебном посохе, Орах держался за ее талию.

Акири облегченно выдохнула.

«Вперед!» — закричал Зарет. Но она не знала, обращается ли он к кому-то из членов отряда или же только к ней.

«Ко всем сразу», — решила она и побежала.

Акири бежала мимо опадающих стен, что уступали место чистому небу, и живот ее скрутило самым настоящим страхом. Выживут ли Каза и Орах? Или она обрекла свой отряд на верную смерть?

Нет, это были умелые, талантливые ребята. И они не повторят путь членов ее первого экспедиционного состава. Они будут в безопасности.

Она должна верить в это.

А сейчас надо позаботиться о том, чтобы в безопасности оказались и Зарет с Нахири.

Потому что все, что им оставалось делать, — всеми силами пытаться выбраться из Небесного Анклава живыми.

Акири, Бесстрашная Странница | Художник: Ekaterina Burmak

Нахири бежала, стараясь с помощью литомантии удержать шаткие каменные мосты, чтобы они успели пересечь их. На долю секунды у нее в голове возникло искушение перенестись в безопасное место. Но нет, хватит бросать Зендикар в трудную минуту. Небесный Анклав Мурасы бросил ей вызов, и она была готова принять его.

Ей показалось, что из набедренной сумки доносится шепот ядра, но слушать было некогда.

Потому что без ядра Небесный Анклав разваливался на части. И Вал — чертов Великий Вал — поднимал вокруг них ветер, делая и без того опасное положение в тысячу раз более безумным.

Она не могла одновременно собирать воедино Небесный Анклав Мурасы и удерживать Вал.

По крайней мере, пока не могла.

Так что Нахири, обуреваемая яростью, неслась за Заретом и Акири.

И они оказались в тупике. Впереди парили острова, покрытые руинами и растениями, а между ними не было ничего, кроме безмятежного неба и нескольких эдров. Отработанным движением Акири бросила крюк, зацепившийся за дрейфующий уступ.

«Быстро!» — скомандовала она, прежде чем повернуться к огромной накренившейся площадке под ними. Зарет тоже кинул канат, а Нахири приготовила свой, когда ее внимание привлек несущийся на всех парах чудовищный вихрь.

Эта секундная задержка оказалась роковой. Прежде чем она и Зарет успели прыгнуть, Небесный Анклав вновь содрогнулся и сдвинулся.

Нахири изо всех сил старалась не упасть, наблюдая, как площадка с Акири уплывает все дальше от них.

«Скорее», — бросил Зарет, протягивая ей руку. И Нахири поняла, что им придется прыгать вместе.

Поначалу она решила отказаться. Этот проказник, которому она не нравится, вполне способен сбросить ее. Но, несмотря на все его выкрутасы, она знала, что честь не позволит Зарету решиться на хладнокровное убийство.

Нахири вцепилась в веревку, прижавшись к мерфолку, и, когда тот приготовился к прыжку, прошептала ему на ухо: «Я знаю, что ты хочешь заграбастать ядро себе».

На лице Зарета отразилось искреннее удивление, но прежде чем он успел ответить, древний кор приказала камню, на котором они стояли, толкнуть их.

В течение нескольких душераздирающих секунд, вырвавших их из тисков гравитации, она видела только небо. Необъятное и беспощадное.

А затем они приземлились на площадку. Нахири перекатилась, ловко остановившись. Лицо мерфолка озарилось неподдельным облегчением, когда он увидел Акири. Она помогла ему подняться, легко кивнув Нахири.

И они снова побежали.

Вокруг стоял невообразимые рев: сильнейший ветер терзал их лица и одежду под громогласный аккомпанемент рушащегося Небесного Анклава. Хрупкие каменные мосты ломались и летели в пропасть, эдры становились неуправляемы, промахиваясь мимо них на несколько дюймов.

Это был Зендикар в своей самой опасной, кошмарной, разрушительной ипостаси, которую Нахири ненавидела всей душой.

Но она продолжала бежать, уклоняться и искать выход.

До тех пор, пока не появился вихрь.

Он возник внезапно, просочившись в пространство между парящими руинами. Подобно торнадо, он рвал на части все, чего касался. За несколько секунд до этого Зарет перепрыгнул на площадку по ту сторону пропасти. Мерфолк исчез из поля зрения Нахири. Акири остановилась, сжимая в руке канат; вокруг них буйствовал вихрь, кружа обломки камней в тучах песка и пыли.

«Давай!» — закричала Нахири. Кивнув, Акири скользнула вниз по канату.

Нахири обернулась и уставилась на вихрь, попрочнее уперевшись ногами и вытянув руки.

«Ты подчинишься моей воле», — решила она. Как было с Великим Валом в Акуме, как было с Сорином и множеством других бывших врагов. Она вытянула пальцы, позволив своей ярости и угрызениям совести излиться из нее в магическом потоке.

Постепенно вихрь замедлился, а после и совсем остановился, превратившись в застывшее безобидное нечто.

Нахири победно оскалилась.

Но триумф был недолгим. Вихрь начал раскручиваться вновь. Словно готовая вот-вот прорваться плотина, он вмещал в себя столько ярости и силы, что отталкивал Нахири до тех пор, пока не сломил ее сопротивление.

И она полетела в пропасть.

Вокруг было только небо — синее и холодное. Нахири перевернулась в воздухе и в нескольких дюймах от себя увидела канат Акири. Она вытянула руку.

И промахнулась.

Теперь это было настоящее свободное падение.

Сердце Нахири сковало тисками, когда она собрала последние силы, чтобы прекратить этот полет. И вдруг кто-то схватил ее за руку.

«Попалась!» — с ухмылкой выдохнула Акири. С помощью Зарета она втащила Нахири на площадку.

Щеки древнего кора горели от стыда. «Идем», — выдавила она, превратив парящие вокруг них руины в мост. И рванула по нему. Позади яростная мощь хаоса и разрушения настигала беглецов, становясь все громче.

Нахири оскалилась. Теперь она точно знала, что с помощью только литомантии Зендикар не излечить.

Ядро в сумке снова что-то шептало, но Нахири не слушала. Она бежала вперед и строила планы.

Пепельное Извержение | Художник: Campbell White

Нахири приземлилась в достаточно широкой части Небесного Анклава Мурасы, пока еще не тронутой разрушениями, за ней последовали Зарет и Акири. Это было первое на их пути место, которое не разваливалось и не тряслось. Нахири потребовалось какое-то время, чтобы разобраться, в чем дело.

«Откуда здесь лава?» — задалась она вопросом, оглядывая местность перед собой. Потом ее осенило: Великий Вал изменил структуру ландшафта Небесного Анклава точно так же, как он сделал во многих других областях этого мира. Нисса говорила, что Вал возник как реакция на Эльдрази, как своеобразный способ Зендикара бороться с болезнью, поразившей его изнутри. И сейчас он, похоже, пытался бороться с ней.

И вот это называется борьбой? Нахири усмехнулось.

Пол перед ней взорвался струями огня и пепла. Ударная волна отбросила Нахири назад, и из-под земли, словно порожденный самой лавой, выбрался огромный разъяренный элементаль. Его чудовищные кулаки и грудь сочились жаром и полыхали пламенем, а раскаленные угли глаз буквально прожигали насквозь древнего кора. Взгляд его был полон ненависти.

Нахири протянула руку за спину и мгновение спустя ее кулак сжимал полностью сформировавшийся сияющий каменный меч. Если эта тварь хотела драки, она примет вызов. С превеликим удовольствием.

Но Зарет оказался быстрее. С поразительной отвагой он атаковал элементаля трезубцем. Из оружия вырвалась энергетическая дуга и окружила существо, ударив его в грудь.

Элементаль даже не почесался. Он хладнокровно взглянул на Зарета и обрушил на мерфолка свои огненные кулаки.

Но Акири со скоростью молнии вклинилась между противниками, воздев руку: перчатка на запястье сверкала, яркий диск сыграл роль щита, отбивающего удар монстра. Оба кулака элементаля врезались в магический щит. Акири застонала и присела. Существо разочарованно рыкнуло и снова размахнулось.

Нахири видела, как мерфолк и метательница канатов готовятся принять новый удар и понимала, что следующий они не переживут.

Взмахнув одной рукой и сжимая в другой меч, Нахири подняла землю и отправила ее в небо. Она едва слышала шепот, когда доставала ядро из сумки.

Это движение заставило элементаля остановиться, отвлечься от валяющихся перед ним тел и уставиться на нее. Ну или на ядро в ее руке.

«Это тебе нужно?!» — заорала Нахири.

Элементаль зарычал, сжал кулаки и направился к девушке.

Нахири подняла меч, понимая, что этого будет недостаточно. В одиночку она бы не справилась с этим ублюдочным порождением Великого Вала. Она опустила оружие. Взглянула на ядро литоформы в своей руке.

«Стоит ли?» — спросила она себя.

Ядро продолжало что-то нашептывать, но слов она разобрать не могла.

Да и слова здесь ничего не решали. Только действия.

Издалека она услышала крик Акири и посмотрела туда. Зарет бежал на чудовище. Нет, вдруг поняла она, он бежал на нее, замахнувшись трезубцем, между зубцов которого плясали синие энергетические разряды. На его лице застыла гримаса мрачной решимости.

В тот же миг на Нахири бросился рычащий элементаль.

Больше Нахири не раздумывала.

Она подняла ядро и легко — очень легко — направила его силу в свою руку.

Мир расколола темная энергия. Потом все стало белым. Невыносимая яркость смыла цвет, звук растворился в реве, и на какое-то мгновение в мире воцарилось Ничто. Нахири ничего не видела. Ничего не слышала.

Ничего не чувствовала.

Ее мир был девственно чист.

Когда свет, источаемый ядром, угас, все вокруг древнего кора было пепельно-серым. Пространство заполонила тишина, и элементаль исчез.

Нахири победно улыбнулась. Она победила.

Тишину разорвал безумный вопль Акири: «Зарет!»

Пустошь | художник: Adam Paquette

Преклонив колени, Акири обнимала холодное, окоченевшее тело мерфолка, которого любила. Она зажмурилась, затем открыла глаза и зажмурилась снова, желая, чтобы все это оказалось ошибкой, жестокой шуткой. Так оно и должно было быть.

Рука Зарета сжалась в когтистую клешню, словно цепляясь за что-то. Рот его раскрылся в беззвучном крике. Но только его глаза будут долгие месяцы преследовать Акири в кошмарных снах.

В глазах Зарета, всегда ярких и выразительных, совсем не было света.

«Зарет . . . » — Акири задохнулась, крепче прижимая к себе тело своего друга, своего возлюбленного. Этого не могло случиться. Просто не могло . . .

Метательница канатов почувствовала, как на нее упала тень Нахири. Она обернулась и увидела, как в нескольких футах неподалеку на земле лежит ядро литоформы.

Нахири дернулась было поднять его, но Акири была быстрее. Спустя несколько мгновений Акири уже вскочила на ноги и пятилась от этой странной женщины — древнего кора.

«Что это за . . . штука, Нахири?» — спросила она. Ядро было теплым и мягко светилось в ее руке, подобно чистому небу в идеальный для метания канатов день.

«Больше никаких бурь и катастроф, — голос Нахири звучал так спокойно, так разумно. Она подошла чуть ближе. — Больше никаких адских чудовищ. Это наш шанс».

Акири бросила взгляд на окружающую разруху, на труп на земле: «Наш шанс?»

Нахири не ответила. Только приблизилась еще на один шаг. И еще на один.

Акири снова попятилась, понимая, что за спиной обрыв, а за ним — бездонное небо.

«Может, и шанс Зарета? — заорала она, указывая на труп. — Нет, здесь все закончится». Нельзя было позволить Нахири добраться до нее. Она не должна была снова заполучить ядро.

Зарет был прав насчет Нахири. Абсолютно прав.

Нахири продолжала наступать. Разбитое сердце Акири сковал страх, и она остановилась, когда пятками почувствовала край уступа.

«Нет», — сказала Акири, держа ядро над пропастью, готовая бросить его, готовая освободиться от этой ужасной смертоносной находки.

Но Нахири смотрела на что-то за ней. Акири оглянулась и в пределах досягаемости крюка увидела поднимающийся эдр. Ей нужно было только бросить канат. . . .

Эдр вспыхнул, из него вырвалась темная энергия, прошедшая сквозь девушку, и Акири поняла, что не может пошевелиться. Обездвиженная, она бессильно смотрела, как Нахири подходит все ближе.

И ближе.

Абсолютно спокойно Нахири взяла ядро из ее дрожащей руки.

Она протянула руку и коснулась щеки Акири. Только тогда метательница канатов поняла, что по ее щекам текут слезы.

«Мне очень жаль, Акири, правда», — произнесла Нахири с искренним сожалением в голосе. Но в выражении ее лица Акири видела лишь решимость и беспощадность.

Она хотела закричать, но голоса не было. Хотела дотянуться до канатов, но мышцы не реагировали. Акири ничего не могла сделать, когда Нахири положила руку ей на плечо. И толкнула.

Акири завалилась назад.

И полетела вниз.

Последнее, что видела корская метательница канатов, была Нахири с гримасой холодного расчета на лице и ядро, парящее над ее протянутой ладонью.

А потом все заполонило небо. Бесконечное и жестокое.