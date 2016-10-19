Предыдущая история: На этой самой арене

Маг металла Теззерет намеревался показательно расправиться с Пией Налаар на глазах у публики. Но мироходцы-Стражи, которые, узнав о Теззерете, прибыли на Каладеш, вмешались в поединок и освободили Пию Налаар из рук Консульства. Однако планы Теззерета никогда не бывают прямолинейными, и истинное предназначение зрелища на арене было совсем другим — в чем и убедился Довин Баан.

Довин Баан раздраженно покачал головой. Глубоко ущербный план закономерно привел к разразившемуся вокруг хаосу.

На всей территории Ярмарки солдаты старшего блюстителя Ранаджа в своей обычной топорной манере хватали изобретения, а грозные автоматы за их спиной своей силой подкрепляли авторитет властей. Тут и там вспыхивали горячие перепалки, начинались драки, а изобретатели громко выражали самые разные эмоции — от яростного бешенства до полного отчаяния. И все это проходило на фоне зарождающейся паники — толпа отхлынула от арены, где Теззерет должен был устроить свое показательное выступление и сразиться с отступницей Пией Налаар. Но флагман Консульства забрал Главного судью и унес на эфирный шпиль — именно туда через шум и беспорядок должен был добраться Довин.

«Если бы Теззерет посоветовался со мной, прежде чем бросать в дело блюстителей, — подумал Баан, — все прошло бы куда как более гладко».

— Эй, ты, — рявкнул он ближайшей блюстительнице, в которой по кушаку определил офицера. — Это скопление горожан необходимо рассеять, прежде чем они решат перейти к более радикальным методам выражения своего недовольства.

Офицер проследила за его указующим перстом и согласно кивнула. Она открыла рот, чтобы повторить приказ, но Довин еще не закончил.

— Кроме того, этот человек должен проявлять большую осторожность в обращении с мечом, иначе рискует отрубить конечность — себе или какому-то добропорядочному гражданину. Та телега не сможет выдержать вес так называемого «сейфа маны», который на нее грузят. И ты должна проследить за тем, чтобы ни один из твоих блюстителей не вздумал зайти внутрь устройства.

Когда это изобретение Эфирологического Общества было выставлено на Ярмарке, Довин сам распорядился, чтобы его обнесли оградой ради безопасности посетителей. Он поморщился, наблюдая, как под тяжестью сейфа ломается ось, и шестеро крепких солдат бросаются к артефакту, пытаясь удержать от падения.

Увидев, что произошла катастрофа, офицер побежала к своим людям, мигом забыв обо всех остальных предупреждениях. Довин вздохнул. Значит, следующую катастрофу предотвратить придется ему. Он поспешил к скоплению рассерженных изобретателей, по дороге прихватив за локоть двух блюстителей.

— Ступайте своей дорогой, горожане, — обратился к смутьянам он. — Для вашей же безопасности.

Баан подтолкнул двух солдат вперед, и они принялись разводить людей в разные стороны. Хорошо. Идем дальше.

Нет. Слишком поздно! Болван с мечом уже успел порезаться. К счастью, рана оказалась куда менее серьезной, чем могла быть, и кто-то уже присел перед раненым на колени, накладывая жгут на плечо, чтобы остановить кровь. Довин кивнул, удовлетворенный качеством оказанной помощи, но все же раздраженный тем, что это вообще оказалось необходимым.

Рядом с ним изобретательница, словно ребенка, испуганно прижимала к себе элегантный топтер. К ней шагнул блюститель, и Довин сразу понял, чем это закончится. Солдат попробует вырвать топтер у нее из рук, изобретательница завизжит и потянет свое творение обратно, и тогда маячащий за спиной блюстителя автомат из Бастиона будет вынужден применить к ней силу. Если сделать все правильно с самого начала, то понадобится гораздо меньше времени. Показать значок, объяснить, что ты собираешься сделать, пообещать обращаться с устройством со всей возможной заботой, лично прикрепить к нему бирку с именем изобретательницы.

Но, очевидно, Довин хотел слишком многого. Прежде чем он успел добраться до них, все уже произошло именно так, как он предсказывал. Автомат держал вырывающуюся изобретательницу, пока ей не удалось-таки высвободиться и рвануться прочь — очевидно, чтобы что-то предпринять.

Это был ущербный план, и к тому же отвратительно реализованный. Довин Баан любил Консульство и ожидал от него большего. Впрочем, он привык, что к нему обращаются за консультациями, что он вносит в планы улучшения еще до того, как их приводят в действие, а не разгребает последствия. Консульство ценило его таланты, и поэтому Довину предложили должность старшего инспектора. В его обязанности входило изучение новых изобретений и разработка стандартов безопасности. Разглядел его потенциал и Теззерет, оценив способность Баана замечать недочеты не только в изобретениях, но и в запутанной бюрократии Консульства, в Ярмарке Изобретателей и в планах восхождения на вершину могущества самого Теззерета. Да, Довин и в этом видел несовершенство. Указав магу металла на еле заметные слабые места в его замыслах, ведалкен помог ликвидировать их. И Теззерет его за это наградил.

«Что же случилось?» — подумал Баан.

Он почему-то впал у Теззерета в немилость? Теззерет разозлился на него из-за появления остальных мироходцев? На это у Довина были оправдания. Обращение к этим мироходцам — этим «Стражам» — было лучшим вариантом действий, учитывая обстоятельства и имеющиеся в тот момент исходные данные. Теззерет не мог его в этом винить.

Что ж, что сделано — то сделано. Мироходцы были здесь, блюстители выполняли приказ Теззерета, а исправлять это предстояло Довину Баану — и он, исходя из своих возможностей, исправлял по всему городу все, что мог. У его дара была отрицательная сторона — ему было невероятно трудно оставить без внимания любой замеченный недочет. Он не мог смотреть, сложа руки, как его город и его Консульство погружаются в хаос.

Баан приближался к шпилю, и в этот момент над площадью раздался звук, напоминающий звучание трубы. Впереди разбушевался механический слон — изящная конструкция талантливого жизнетворца: мастер потрудился даже воспроизвести трубный голос животного. Металлический зверь размахивал головой, разбрасывая обступивших его блюстителей своими громадными закрученными спиралью бивнями. Солдаты пытались уклониться от страшного оружия, старались пробить обшивку механического зверя своими копьями, но их наконечники лишь беспомощно скреблись об металл. Довин поджал губы и поспешил к разыгравшемуся беспорядку.

«Я не могу быть во всех местах одновременно, — подумал он, — чтобы сгладить последствия неадекватных решений».

Он схватил одного из блюстителей за руку и дернул назад как раз вовремя, чтобы убрать из-под удара грозного хобота.

— Послушай, — сказал он.

— Я тут немного занят, — огрызнулся блюститель.

— Если ты слишком занят, чтобы планировать, то можешь вообще ничего не делать, — одернул его Баан. — Слушай и смотри.

Блюститель ошарашенно моргнул, и Довин воспользовался возможностью, чтобы объяснить:

— Смотри. Когда механический зверь видит, что кто-то метит копьем ему в горло, он встает на задние ноги. Каждый раз. А потом брыкается передними. Скажи своим.

— Бейте в горло! — прокричал блюститель, и один из его соратников послушался.

С трубным звуком слон поднялся на задние ноги и ударил передними, отправив безрассудного беднягу в полет по камням мостовой. Довин вздохнул.

— Гляди, — сказал он, показывая на слоновье брюхо. — Качество работы дрянное, что для отступников дело обычное. Когда зверь поднимается так на дыбы, открывается кабель у его бедра. Если перерезать этот кабель, весь механизм выйдет из строя.

Блюститель кивнул и бросился в схватку, пытаясь подобраться как можно ближе к зверю, как указал Довин. Ведалкен сложил на груди руки и краем глаза следил за механическим слоном, одновременно высматривая в толпе ответственного за весь этот бедлам жизнетворца отступников.

— Ага! — наконец сказал он, заметив среди толпы эльфа.

Баан сделал шаг вперед и положил руку на плечо другой блюстительницы.

— Перерезать кабель я поручаю тебе, — сказал он ей на ухо. Сдвинув блюстительницу немного влево, он увидел, как его новоиспеченный ученик провоцирует слона снова подняться на дыбы.

— Давай! — мягко сказал он и подтолкнул ее вперед.

Заметив движение, слон повернулся и попытался достать ее хоботом. Она увернулась («Очень хорошо», — подумал Довин) — и смогла зацепить открывшийся кабель своей алебардой. Перехватив оружие покрепче, блюстительница дернула, лезвие перерезало кабель, слон повалился...

И хоботом сбил с ног эльфа-жизнетворца.

Довин указал на него блюстителям:

— Задержите эльфа. Ему предстоит ответить за этот беспорядок.

Ускорив шаг, он пошел дальше — «больше ни на что не отвлекаться!» — к эфирному шпилю, чтобы найти Теззерета.

Добравшись до шпиля, Довин обнаружил Теззерета расхаживающим по залу и раздающим приказы. Он поспешил к Главному судье, положил руку на плечо Теззерета...

...и отдернул, почувствовав под рукавом зазубренный металл. Конечно. До этого он считал выходящий из рукава светящийся коготь отдельным устройством, вероятно, установленным на руке мага. Сейчас же он понял, что металл — часть руки: быстрое прикосновение позволило Довину определить ее форму под свободной тканью. Искусственная рука? К тому же, совершенно неэлегантная и неэстетичная, хоть и весьма функциональная. Любопытно — и странно, что Довин не заметил этого раньше. Теззерет скрывал ее?

— В чем дело, Баан? — спросил маг металла. Он старался сохранять совершенно невозмутимое выражение лица, но в позе читалось нетерпение.

— Да, в чем дело? — ответил Баан, указывая рукой назад, на хаос, творящийся на прерванной Ярмарке Изобретателей. — Что за обстоятельства могли вынудить тебя пойти на эти драконовы меры?

Металлической рукой Теззерет указал Довину за спину.

— Я так понимаю, ты не видел, что случилось на арене? — сказал он.

— Твою дуэль на изобретениях с отступницей? Излишне драматический ход, грозящий серьезной катастрофой — как я и сказал тебе в ту самую секунду, что ты поделился со мной своим планом.

— Я говорю о сборище из шести мироходцев, прервавших эту дуэль и скрывшихся с отступницей, — теперь на лице Теззерета явно проявилось раздражение. — И я что-то не припомню, чтобы ты предупреждал о такой возможности.

Довин посчитал на пальцах: первая — это, конечно, юная Налаар, с самого своего появления в этом мире постоянно усложняющая возможные пути развития событий. Телепат, эльфийка, воин, некромантка... самый маленький палец остался незагнутым. Кто же этот шестой?

— Они воодушевили отступников, — продолжил Теззерет. — Ситуация выходит из-под контроля.

— Но неужели все это было необходимо? Зачем конфисковывать изобретения, да еще и в такой топорной и бесцеремонной манере? Одного взгляда на площадь было бы достаточно, чтобы понять, что эти действия только спровоцируют и, как ты сказал, воодушевят тех, кто противится власти Консульства.

— Успокойся, Баан. Никто не собирается красть эти изобретения. Мы берем их на сохранение. Нельзя же допустить, чтобы они поломались, если отступники решат ударить.

— Конечно, мое мнение по этому вопросу ты можешь не принимать во внимание, но...

— И, как тебе хорошо известно, эти устройства не прошли надлежащие испытания. Они небезопасны. Нельзя оставлять несертифицированные технологии просто валяться на улицах города.

— Да, это, конечно, было бы безответственно, — согласился Довин. — Но если бы ты потрудился объяснить это людям, то все можно было бы сделать гораздо продуктивнее. Вместо того, чтобы посылать блюстителей Ранаджа вырывать устройства из рук убитых горем владельцев, мы могли бы отправить чиновников с их анкетами для заполнения, запутанными уверениями и успокаивающей бессмыслицей.

— На это нет времени, — прорычал Теззерет.

«Интересно», — подумал Довин. Поза Теззерета на мгновение переменилась, словно все его тело стремительно охватил приступ ярости, но так же быстро отпустил.

Довин заговорил успокаивающим тоном.

— Уверен, что потратить немного времени на поддержание порядка и безопасности все же стоило бы. Некоторые из этих устройств обладают огромным разрушительным потенциалом и грозят и людям, и имуществу...

— Да, огромным потенциалом. Разве ты сам не видишь? Куда лучше, если этот их потенциал мы будем изучать в изыскариумах Консульства, а не допустим, чтобы могучие устройства попали в руки сам знаешь кого. Исследовав их, мы сможем их улучшить, довести до совершенства.

Довин на мгновение задумался.

— Да, конечно. Такие исследовательские работы с самого начала играли важную роль в концепции Ярмарки Изобретателей. Развитие технологий на благо общества под тщательным наблюдением Консульства. Но почему...

— А кто лучше тебя справится с этой работой?

Довин моргнул, на миг лишившись дара речи.

— Меня?

Конечно, это был логичный выбор. Но еще минуту назад ему казалось, что он почему-то впал у Теззерета в немилость. А теперь Теззерет предлагает ему работу невероятной важности.

— Но прежде чем я смогу доверить тебе столь монументальную задачу, ты должен кое-то сделать. Другие мироходцы. Это ты их сюда привел?

— Ну, если говорить чисто технически, то нет, не я. Я пригласил некоторых из них в качестве страховки от потенциальных угроз, выявленных мною в плане Ярмарки Изобретателей. В частности, от угрозы нападения отступников — а именно, Пии Налаар. Но мироходцы отклонили мое предложение. Лишь тогда юная Налаар узнала о моем приглашении и явилась сюда самостоятельно. Я сам привел только одну — эльфийку Ниссу.

— И вот, что меня беспокоит, Баан, — сказал Теззерет, положив руку из плоти и крови Довину на плечо. — Я ценю твою прозорливость. А с этими мироходцами ты допустил совершенно не похожую на тебя ошибку.

Ошибку? Довин взвился.

— На самом деле, принимая во внимание те сведения, которыми ты решил со мной поделиться, мое решение было оптимальным. Нам грозила опасность, исходящая от отступников, и кто лучше справился бы с такой опасностью, чем отряд самопровозглашенных героев, которым подвластны титанические силы? Вероятность, что они сами встанут на сторону отступников, была пренебрежимо мала — если бы не личные счеты, о которых мне ничего не было известно.

— И вот результат, — сказал Теззерет. — Они бросили мне вызов на арене. Мне пришлось действовать быстрее — топорнее, как ты справедливо заметил. Они вынудили меня.

Он сжал и разжал металлическую руку, и Довин непроизвольно отступил на шаг.

— Ты должен это исправить, Баан. Ты прав: эти события раззадорят отступников. А значит, надо их остановить. Мне нужен безопасный изыскариум, где я смогу работать — в уверенности, что отступники туда не доберутся. А тебе нужно разместить конфискованные изобретения в хранилище и каталогизировать для собственных исследований. Подними по тревоге весь Бастион, они должны быть готовы встретиться с любой опасностью. Напомним этим подонкам, кто здесь главный.

— Тебе нужен изыскариум? — спросил Довин. — Но зачем?

— Я должен заняться своими собственными исследованиями, — сказал маг металла, зашагав через зал. Довин поспешил, догоняя его. — У устройства, которое выставила на Ярмарке Рашми, есть ошеломительные перспективы. Они важнее, чем это маленькое восстание, важнее даже, чем весь Каладеш. Я сосредоточусь на этом. А остальные изобретения — твои.

«Вот как?» — подумал ведалкен. Он впервые видел, чтобы что-то на Ярмарке так привлекало внимание Теззерета.

— Очень хорошо, — сказал Довин.

— После того, как разберешься с этим бедламом.

— Разумеется.

«Прежде всего, — подумал он, — мироходцы».

Теззерет повернулся и без лишних слов покинул зал, а Довин жестом подозвал ближайшего офицера-блюстителя.

— Собери отряд из опытных и толковых солдат, — приказал он, — Вашими целями будут... чужаки, отступники с арены. Слушай внимательно. У них есть слабые места, и если их использовать, то отступников ждет неминуемое поражение.

На этот раз Баану понадобились все пальцы:

— У них нет единого предводителя, так что их можно развести в разные стороны. Юная Налаар вспыльчива, и ее легко можно спровоцировать на безрассудные действия. Черноволосой остальные доверяют не до конца, особенно воин. Они вбили себе в голову, что они — герои, и можно ожидать, что именно так они станут себя вести. Они будут стараться защитить своих слабых товарищей, таких как Овия Пашири. И они уверены, что победят, не пожертвовав ничем серьезным. Воспользуйся этими слабостями наилучшим образом. Марш!

Довин вышел на улицу, и голова у него пошла кругом. На площади было еще больше народу — вероятно, на нее вышли все зрители с арены. Многие из собравшихся были изобретателями, внезапно обнаружившими, что блюстители намереваются забрать их драгоценные творения или и вовсе уже увезли их. Баан вновь покачал головой от осознания, насколько неуклюже все исполнено. Ему даже не пришлось осматривать площадь, чтобы почувствовать, что все либо уже идет не так, либо вот-вот начнется. Это был, как верно заметил Теззерет, бедлам, хоть в нем и не было вины Довина. Но привести все в порядок Теззерет поручил ему, и никто — по его скромным, но точным оценкам, — не справился бы с этой работой лучше.

На этот раз никуда не спеша, он снова пересек площадь и собрал по дороге несколько офицеров из Бастиона. После всего, что произошло, самым вероятным негативным сценарием было обращение гнева людей на Консульство. Это могло произойти десятками различных способов, но исход всегда был один: угроза целостности всего тонко настроенного механизма города Гирапура. Разрозненные группки рассерженных изобретателей красными искрами вспыхивали на картине площади в его голове — задача для блюстителей под его руководством. Чтобы заставить их разойтись, на этой стадии, вероятно, будет достаточно простых уверений, но не обойтись и без нескольких стратегических арестов. Довин отправил офицеров в каждую горячую точку.

Остальные проблемы придется решать лично. Он отправился туда, где разгорался эмоциональный спор: изобретатель-человек горячился и громко высказывал свое недовольство блюстительнице из расы гномов, а два автомата из Бастиона пытались поднять затейливое устройство, предназначения которого Довин пока не понимал.

— Возможно, я смогу вам помочь? — сказал Довин, становясь между изобретателем и блюстительницей.

Баан выяснил, что в таких ситуациях присущее ведалкенам спокойствие может приглушить эмоции, столь открыто демонстрируемые другими расами.

— Вы не имеете права! — закричал изобретатель, вплотную приблизив свое покрасневшее лицо к Довину и уперев палец ему в грудь.

— Само собой, я понимаю, как ты привязан к своему замечательному устройству, — сказал Довин, проводя рукой по затейливой металлической филиграни.

Теперь он понял, для чего оно нужно, — производить топтеры. Умно. Естественно, ему сразу же раскрылись многочисленные недочеты, но сейчас было не время перечислять их.

— Потрясающая работа. Реализация принципа Дужари выполнена просто гениально, — он не лукавил и сделал себе мысленную пометку тщательнее изучить устройство, когда оно окажется в лаборатории. После того, как ликвидирует опасную утечку эфира, грозящую приманить гремлинов. — Невероятный потенциал.

Гримаса изобретателя смягчилась, он гордо расправил плечи.

— Спасибо.

— Уверяю тебя, что в хранилище Консульства твое устройство будет в целости и сохранности.

— Но...

— Ты, конечно же, знаком с процедурой передачи изобретений Консульству для инспекции по безопасности. И конечно, ты понимаешь, что в таких исключительных обстоятельствах, — Довин сделал невнятный жест, который мог обозначать что угодно: от всей Ярмарки Изобретателей до самой конфискации Консульства, — процедура может несколько измениться. Но результат остается прежним. И твоя работа может стать настоящим прорывом в технологии производства. Консульство благодарит тебя.

Не дожидаясь ответа изобретателя, Довин повернулся к хмуро наблюдавшему за разговором блюстителю.

— Советую тебе взять как минимум еще одного автомата, чтобы перенести это устройство с надлежащей осторожностью. Если ты подождешь, я тебе его пришлю.

По выражению лица блюстительницы-гнома было видно, что ожидание — это последнее, чем она хочет заниматься, но Довин внимательно и строго посмотрел ей в глаза. Его вежливо построенная фраза не означала, что у нее есть право отказаться.

Именно такой деликатности не хватало блюстителям Ранаджа, и Довин боялся, что последствия этого могут быть катастрофическими.

По пути от эфирного шпиля до хранилища, куда свозили изобретения, ему пришлось задержаться еще несколько раз. Он успокоил с полдюжины изобретателей, рассеял три группы потенциальных бунтовщиков и помог команде истребителей разделаться со стаей гремлинов, сбежавшихся на вытекающий из перерезанного шланга свалившегося механического слона эфир.

Город был напряженным, беспокойным; в хранилище же была совсем другая атмосфера, заставшая сердце Довина забиться быстрее. Лучших ученых и изобретателей из всех изыскариумов города направили сюда с одной целью: перед ними стояла титаническая задача занести в каталог, исследовать и определить на хранение каждое устройство. У технологий в этих стенах был громадный потенциал: шаг вперед, который они позволяли сделать, был сравним с Великим Эфирным Прорывом, шесть десятилетий назад положившим начало Эпохе Изобретений.

И он должен был руководить этим. Все его сомнения в благих намерениях Теззерета исчезли без следа.

Он с нетерпением ждал возможности начать. Как только мироходцев возьмут под стражу, а отступников утихомирят. Скоро.

Отправить на улицы больше блюстителей. Может быть, ввести комендантский час. При необходимости ограничить доступ к эфиру, чтобы лишить отступников возможности действовать. А учитывая слабые места группы мироходцев, не приходится сомневаться, что их задержат в ближайшее время. Безопасность и порядок будут восстановлены.

И тогда все это достанется ему — для исследований.

Сюжет выпуска «Каладеш»

Описание planeswalker-а: Теззерет

Описание planeswalker-а: Довин Баан

Описание мира: Каладеш