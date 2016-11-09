В основе мира Каладеш лежит дух изобретений. Это полный оптимизма мир, открытый для нового и радующийся прогрессу, и те, у кого хватает таланта и упорства, могут добиться в нем чего угодно. Все эти темы встречаются и в самой игре в Magic. Каждый раз, когда вы собираете новую колоду, играете ей или обнаруживаете интересное сочетание карт, вы чувствуете радость от сделанного открытия. Команде по работе с мирами и сюжетом Magic (также известной как «творческая команда») это чувство наслаждения от творчества знакомо очень хорошо, и поэтому мы хотим рассказать о том, как цикл изобретений проходит у нас — от первых проблесков вдохновения до полноценного нового мира. Это история появления на свет Каладеша.

Команда

Для больших свершений требуется команда талантливых мыслителей. Создание нового мира Magic — сложный и многоступенчатый процесс, в котором принимают участие самые разные люди. Над Каладешем работали и сотрудники Wizards of the Coast, и приглашенные таланты. А в эпицентре работы находилась команда по мирам и сюжету Wizards, объединяющая специалистов в области иллюстраций и историй.

Возглавляют нашу команду старший дизайнер миров и интеллектуальной собственности (ИС) Джереми Джарвис и менеджеры по дизайну Дженна Хелланд и Колин Каваками. Далее — специалисты по иллюстрациям: арт-директоры Синтия Шеппард, Марк Уинтерс и Дон Мьюрин, ведущий концепт-художник Сэм Берли, графический дизайнер Лиз Лео и концепт-художник Тайлер Джейкобсон (от верхнего левого угла в правый нижний).

И, наконец, наши специалисты по сюжету: Даг Бейер (главный по сюжету «Каладеша»), Келли Диггз, Мэтт Кникл, Кимберли Крейнис, Ари Левич, Мел Ли и Джеймс Ваятт (от верхнего левого угла в правый нижний).

Долгую дорогу к созданию Каладеша команда по работе с мирами и сюжетом начала еще в 2012 году, когда нам предстояло определить, как будет выглядеть родной мир Чандры в «Magic: Истоки». В течение следующих лет команда — при помощи приглашенных иллюстраторов, писателей и консультантов — произвела на свет места, изобретения и жителей мира Каладеш. Работы было много, но у нас был четкий план действий.

Постройка мира

Собрав команду, мы принялись за работу. Обычно разработка нового мира Magic начинается за годы до того, как выпуск поступает в продажу. Все, что у нас есть в самом начале, это выраженная в одной фразе идея, — например, «готические ужасы встречаются со вселенскими». Эту идею оценивают различные команды отдела дизайна и разработки, в итоге определяя для нее подходящий блок в глобальной схеме игрового процесса и сюжета. После этого мы встречаемся с командой дизайнеров, которая будет работать над картами и механиками выпуска. Этот этап называется поисковым дизайном.

Поисковый дизайн

Эта фаза начинается с определения основной концепции мира. Определив эту концепцию, мы исследуем связанные с ней темы и идеи. Цель этой стадии — дать команде дизайнеров источник вдохновения для работы и посмотреть, как наши идеи могут стать иллюстрацией для механик, придуманных дизайнерами для карт блока.

Для Каладеша концепция звучала как «оптимистичный стимпанк». К этому моменту мы уже знали, что дизайнеры хотели раскрыть тему изобретательства через артефакты, а основная механика, о которой они нам рассказали, была энергией. Одной из первых появившихся у нас идей было использовать яркие, живые цвета и мотивы, вдохновленные культурой Индии. Нам понравилась получившаяся цветовая гамма. красота мира и возможность исследовать место, где игра Magic еще ни разу не бывала.

Концепт-арт: интерьеры и здания Каладеша | Иллюстрация: Sam Burley

Затем мы начали думать про стимпанк. Часто атмосфера стимпанка связана с гениальными изобретениями и людьми, выходящими за границы возможного. Мы решили, что жители нашего мира станут гениальными изобретателями, с надеждой глядящими в будущее.

Одной из первых работ для нового мира стало визуальное исследование, призванное найти облик обычной шестеренки. Мы хотели, чтобы из простого механизма получилось нечто уникальное и присущее только этому миру. Наш концепт-художник начал с того, что обратился за вдохновением к ювелирным украшениям. На их основе мы создали нечто уникальное, свое, принадлежащее только новому миру Каладеш с индийскими мотивами. Нам нравились те изящные и красивые вещицы, что у нас получались, и то, как из можно было сделать удивительные и затейливые устройства. Это были артефакты, сделанные руками изобретателей, а не слившиеся с организмами, как в мире Мирродин. Устройства Каладеша — топтеры, автоматы, конструкции — предназначались для повседневного использования обитателями этого мира. Это была технология, а не биология.

Концепт-арт: устройства и мотивы Каладеша | Иллюстрация: Cynthia Sheppard

Но когда речь заходит о стимпанке, в голове сразу проявляются картины черного дыма и сажи, а нам не хотелось, чтобы получился серый и мрачный мир, напоминающий о промышленной революции или о предшествующем «Каладешу» блоку «Иннистрад». Нам нужны были изобретения, подобные произведениям искусства и работающие на чистой, органично вплетенной в этот мир энергии. Энергия должна была оставлять мир чистым и ярким. И тогда мы решили, что это будет эфир. Эфир — это то же самое магическое вещество, что заполняет пространство между мирами. Но здесь, на Каладеше, он в своей концентрированной форме в изобилии встречается по всему свету. В отличие от угля времен промышленной революции, эфир — это несущий жизнь ресурс, пронизывающий мир природы — от тянущихся к нему деревьев до гор и живых существ, повторяющих узоры его спиральных течений.

Концепт-арт: сбор эфира | Иллюстрация: Sam Burley

Концепт-арт: остров | Иллюстрация: Sam Burley

Предварительные наброски

Следующий после поискового дизайна этап — развитие найденных концепций и составление на их основе «путеводителя» по миру и сюжету, который станет подспорьем для художников и приглашенных писателей. В ходе этого процесса мы определяем темы мира, типы и расы существ и сообщества, существующие в каждом мире. На этом шаге нашей основной целью было определить, какие у нас будут существа, какие интересные места, и собрать идеи для истории мира и использования эфира. В этот момент большого количества визуальных материалов еще нет, и на стадии предварительных набросков определяется, что можно увидеть в новом мире, а что — нет. Таким образом составляются четкие указания для концепт-художников, которых основная работа ждет на следующем этапе — стадии концепт-иллюстраций.

Для Каладеша мы применили уникальный подход: мы взяли концепции «мира изобретателей» и «эфира» и представили их существование в пяти цветах Magic как пятиэтапный «цикл изобретений». Он начинается с вдохновения, а затем идут инновации, постройка, освобождение и возвращение, прежде чем цикл начинается с начала. Таким образом у нас для каждого цвета появилась своя тема и раса:

Эльфы (зеленый цвет): вдохновители . Они чувствуют единение с окружающим миром и хорошо понимают, как эфир воздействует на природу.

. Они чувствуют единение с окружающим миром и хорошо понимают, как эфир воздействует на природу. Ведалкены (синий цвет): инноваторы . Они ассоциируются с тщательной теоретической работой. Эти дотошные и внимательные к деталям исследователи обожают испытания и улучшения.

. Они ассоциируются с тщательной теоретической работой. Эти дотошные и внимательные к деталям исследователи обожают испытания и улучшения. Гномы (белый цвет): строители . Это мускулы и рабочие руки Каладеша. Прошло немало времени с тех пор, как гномы появлялись в игре в прошлый раз, и мы решили отойти от красных обитателей гор, которыми они были раньше. Гномы не расстаются со своими инструментами, и у них всегда найдется подходящий инструмент для работы.

. Это мускулы и рабочие руки Каладеша. Прошло немало времени с тех пор, как гномы появлялись в игре в прошлый раз, и мы решили отойти от красных обитателей гор, которыми они были раньше. Гномы не расстаются со своими инструментами, и у них всегда найдется подходящий инструмент для работы. Гремлины (красный цвет): освободители . Это существа размером с енота, невероятно жадные до эфира. Им выпала роль выпускать на свободу заключенную в изобретениях энергию, но остальные обитатели Каладеша не очень-то этому рады.

. Это существа размером с енота, невероятно жадные до эфира. Им выпала роль выпускать на свободу заключенную в изобретениях энергию, но остальные обитатели Каладеша не очень-то этому рады. Эфириды (черный цвет): возвращающие. Это новая раса созданий-элементалей, появляющихся на свет как побочный продукт процесса очистки эфира. Очисткой эфира занимаются в городах, и эфириды — горожане до мозга своих несуществующих костей, наслаждающиеся городскими соблазнами и смакующие каждый миг своих коротких жизней.

Концепт-иллюстрации

Когда предварительные наброски готовы, арт-директоры собирают художников, чтобы превратить выработанные идеи в визуальные образы мира. В течение нескольких недель художники рисуют и выбирают из сотен иллюстраций, создавая образы и стараясь прочувствовать все аспекты мира.

Оценка иллюстраций на стадии концептов.

Над Каладешем работала звездная команда концепт-художников: в нее входили Сэм Берли, Стивен Белледин, Крис Ран, Синтия Шеппард, Дааркен, Тайлер Джейкобсон и Киран Йеннер. В результате их работы у нас появились первые изображения существ, устройств, костюмов, оружия и зданий в едином стиле, создающем образ и атмосферу мира. Еще несколько раундов обсуждений и улучшений, и эти изображения пойдут в путеводитель по миру на следующем этапе.

Концепт-арт: Ярмарка Изобретателей | Иллюстрация: Cynthia Sheppard

Консультации

Поскольку вдохновение для мира мы черпали в процветающей культуре, мы решили применить другой подход, отличающийся от работы с цивилизациями, основанным на мифах древности, — как, например, Терос. Кроме того, выбранная дизайнерами тема артефактов привела к тому, что атмосфера мира получилась более футуристической, стимпанковской, чем в мирах, вдохновленных прошлым.

Чтобы со вниманием и уважением отнестись к культурным мотивам, мы заручились помощью наших индийских коллег из Wizards. Это были Джиси Коттакужиил, Сандип Кедлайя, Нараянан Рагунатан, Сатиш Рамамарти, Баша Мохидин и Тринад Неманьят. Они наблюдали и помогали нам на различных этапах процесса, и мы оттачивали различные элементы мира — от внешнего вида базовой Равнины до облика рас этого мира и звучания имен — чтобы отразить в Каладеше индийские мотивы. Консультанты следили за нашей работой, начиная со стадии концепт-иллюстраций, и до проверки финальных иллюстраций для карт выпуска. Они рассказывали нам о том, что им нравится, а чего лучше избегать. Они указывали нам на интересное сочетание элементов из Северной и Западной Индии в узоре носорога, на котором восседает Судья Бронного Искусства, и предупреждали, что не стоит использовать цвета и формы с религиозными коннотациями — например, оранжевые одеяния или зеленые купола зданий.

Помимо отсылок к реальному миру, мы хотели привнести в мир и элементы фэнтези. Мы показывали различные аспекты народов Индии, одежду, формы и цвета в новом окружении — среди энергии и артефактов, предложенных нам командой дизайнеров. Мы считаем, что таким образом у игроков появляется возможность увидеть в игре самих себя, перенестись в новый и увлекательный фэнтези-мир.

Путеводитель по миру

Когда работа над предварительными набросками и концепт-иллюстрациями закончилась, у команды накопилось достаточно материалов, чтобы погрузиться в разработку деталей мира — от его культуры и персонажей до ландшафтов и достопримечательностей. В Каладеше именно тогда появились соседи города Гирапура (яркий Зеленый Круг, портовый регион Бомат, богемный район Сварной Шов) и персонажи (отчаянный пилот Депала, коварный Гонти, гениальная ученая Рашми и выдающийся инженер Сахили).

Все эти материалы редактируются и сводятся в один документ, где иллюстрации и тексты усиливают и дополняют друг друга: путеводитель по миру. Фрагменты из путеводителя по миру вы сможете увидеть в этой статье, а еще больше их будет в нашей готовящейся к выходу книге: «The Art of Magic: The Gathering—Kaladesh». Готовый путеводитель по миру рассылается всем работающим над картами блока художникам, писателям, дизайнерам и разработчикам и служит для них справочным материалом по образам и сюжету.

Помимо завершения путеводителя по миру, на этой же стадии команда выделяет в сюжете блока основные поворотные моменты. Возможно, вы заметили, что в этом выпуске есть «повороты сюжета» — наиболее важные сюжетные события, отмеченные на некоторых карты выпуска и в одиночной кампании Magic Duels. Все повороты сюжета и соответствующие им истории вы можете просмотреть на сайте с сюжетной линией «Каладеша».

Одна из пяти новых карт с поворотами сюжета «Каладеша», отмеченная символом planeswalker-а на фоне текстового поля.

Заказы

Пока идет работа над путеводителем по миру, дизайнеры заканчивают работу над выпуском, а разработчики уже занимаются текстами правил на картах. Наступает тот момент, когда команда по работе с мирами и сюжетом решает, какие иллюстрации будут показывать игрокам мир на картах. Мы пишем текстовые описания для карт, чтобы передать свои идеи художникам. Каждый из художников (их имена указаны на картах внизу слева, и многие из них работают на Wizards внештатно) получает свой заказ и набор текстовых описаний. Кроме того, мы передаем художникам путеводители по миру, чтобы те стали источником вдохновения и направили работу в едином направлении. Когда текстовые описания и заказы переданы художникам, мы оцениваем все работы, от эскиза до готовой иллюстрации, чтобы убедиться, что они сочетаются с другими картами и не противоречат механикам.

Давайте взглянем на пример! Это текстовое описание иллюстрации к карте Разрушение для Стива Белледина. Вы увидите в нем отсылки к концепт-иллюстрациям на определенных страницах путеводителя о миру — эти иллюстрации мы показываем вам вместе с законченной работой Стива.

Окружение: КАЛАДЕШ

Цвет: красное существо

Место действия: любой городской пейзаж Каладеша

Действия: показать гремлина (стр. 71-73), сломавшего затейливый, некогда красивый топтер (стр. 88). Когтями гремлин разорвал корпус топтера, и его нос и живот приобрели синеватый оттенок от сожранного эфира. Он может глядеть на нас снизу вверх с удивленным выражением: «Ты тоже хотел угоститься?».

Фокус: гремлин

Настроение: разрушительная невинность

Концепт-арт: гремлин | Иллюстрация: Steven Belledin

Взгляните, какой путь другие существа Каладеша проделали от концепта до готовой карты.

Концепт-арт: эфирид | Иллюстрация: Daarken

Концепт-арт: гномы | Иллюстрация: Cynthia Sheppard

Когда текстовые описания переданы художникам, мы начинаем работать с другой командой писателей, чтобы подготовить художественный текст и имена, появляющиеся на картах.

Над художественным текстом карт «Каладеша» работали такие ветераны, как Бен Александр, М. Дж. Скотт, Кори Элкинс, Джеймс Пианка, Джош Франкель и Бен Плацек, а также сотрудники Wizards: Марк Прайс, Тим Эйтен, Элисон Лурс и Майкл Ичао. Их тексты и тексты сюжетной команды позволяют связать иллюстрации и правила воедино — всего лишь несколько правильно подобранных слов оставляют запоминающееся и атмосферное впечатление. (Если вам приходилось втискивать свою мысль в 140 символов Твиттера, то вы понимаете, как это непросто.)

Краткость — душа остроумия.

Наконец, на этом этапе нам понадобилось разработать уникальные графические элементы для выпуска. Эти элементы позволяют игрокам быстрее замечать новое в «Каладеше» — например, это значок для энергии, символ выпуска, особые рамки для серии шедевров и Машин, а также дизайн карт с поворотами сюжета. Ими занималась графический дизайнер Wizards Лиз Лео, и они очень помогли создать понятный язык образов для карт.

Гид по эпизодам и сюжет

Путеводитель по миру — это справочник по визуальному облику Каладеша, а гид по эпизодам служит таким справочником по сюжету Magic. Работа над ним начинается, когда пишется путеводитель по миру и определяются основные сюжетные повороты, а заканчивается тогда, когда выпуск почти полностью готов — но до того, как требуется написать первый рассказ, остается еще много месяцев. На этом этапе мы смотрим на развитие персонажей, на скорость движения сюжета, а также координируем действия с такими событиями, как PAX и пререлиз выпуска.

В сюжете «Каладеша» есть и важные повороты, и масштабные, но чуть менее критические моменты, такие, как Трогательное Воссоединение, показанное на карте. | Иллюстрация: Howard Lyon

Готовый гид по эпизодам по неделям расписывает план историй для писателей Magic — специалистов команды по работе с мирами и сюжетом и мастеров слова, таких как Ник Дэйвидсон, Крис Л'Этуаль, Элисон Лурс, Кен Троуп и Майкл Ичао. Когда блок готовится к выходу, ряд авторов пишет истории по гиду, а другие члены команды редактируют их работу и убирают расхождения между историями. Эта работа заканчивает всего за несколько недель до выхода нового, уже следующего блока.

Каждая из еженедельных историй «Каладеша» берет начало в подготовленном для всего блока гиде по эпизодам.

Фух. Ну вот, готово. Теперь вы знаете, как проходил растянувшийся на несколько лет процесс создания мира Каладеш — от первых совещаний команды по работе с мирами и сюжетом до иллюстраций и текстов на картах у вас в руках. Это плод вдохновенного труда целой толпы писателей, художников, игровых дизайнеров и других работающих на эфире изобретателей — как сотрудников Wizards, так и внештатных талантов. Мы были рады приоткрыть вам дверь на нашу внутреннюю кухню и показать, как создаются миры.

Сюжет выпуска «Каладеш»

Описание мира: Каладеш