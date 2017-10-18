ВРАСКА

Река становилась слишком узкой. Враска перевесилась через борт и взглянула вниз. До дна оставалось меньше человеческого роста.

Впереди из воды, словно колонны по бокам прохода, торчали два высоких утеса. Лодка прошла бы между ними, но едва-едва.

Мозоли на руках болели.

Подняв левое весло, Враска направила лодку к берегу.

Джейс перестал поддерживать невидимость еще несколько часов назад. Когда опустилась ночь, в джунглях засветились огоньки насекомых — и другой свет, странный, источник которого Враска не могла определить. Берега по сторонам реки были слишком крутыми, чтобы на них можно было вытащить лодку. Если бы не громадные динозавры, которые, без всякого сомнения, бродили в здешних лесах, окружающий пейзаж можно было бы назвать весьма милым.

— Спать будем в лодке, — решила Враска. Отпустив весла, она потрогала вздувшийся пузырь мозоли и тихо зашипела.

Колдовской компас лежал на доске между двумя мироходцами. Джейс взял его в руки и посмотрел, куда направлена стрелка. — От этой штуки было бы куда больше толку, показывай она, сколько нам еще осталось, — сказала Враска, вытягивая сначала одну руку, потом вторую. Потом она переплела пальцы и вздохнула с облегчением.

Джейс не ответил.

Он поглядел вверх. Магия в его глазах подсвечивала черты лица. Над их головами в ночном небе появился громадный конь, нежно сияющий синим светом. Он поскакал по воздуху вверх, за кроны деревьев.

Призрачный конь должен был стать сигналом для Малькольма.

«Надеюсь, остальная команда скоро прибудет».

Воздух был плотным, без малейшего ветерка. В нем пахло жизнью. Соками, гнилью, организмами, которые умирали, пожирали друг друга и росли на других, таких же умирающих и пожирающих организмах. Враска подумала о том, как ее команда распевала песни такими вот безветренными ночами, когда корабль качался на морских волнах и не мог сдвинуться с места. Она любила эти моменты единения. Она и ее племя — верные друг другу и враги для всех остальных.

— Глубоко под землей наш замок растет, — запела горгона.

Джейс поглядел на нее так, будто у нее вдруг выросла вторая голова. Враска улыбнулась и продолжила куплет.

— Древней магией окна мерцают,

Каждый, кто жил на свете, когда-то умрет...

Она остановилась. Джейс весь обратился в слух.

— Хочешь, чтобы я допела? — спросила горгона с усталой улыбкой. Джейс улыбнулся в ответ.

Враска выпрямилась и снизила голос. Может быть, ее песня отпугнет подобравшихся слишком близко динозавров.

— Царство Гнили пускай расцветает.

Джейс издал слабый звук одобрения.

— Веселая песня.

— У Голгари было немного поводов для веселья, — Враска закрыла глаза и откинулась назад.

Джейс ответил медленно, сонно:

— Подштанник тоже научил меня песне.

— Той, что про фиговый лист?

— Это грубая песня. Очень грубая. Подштанник — мелкий и грубый гоблин.

После этого Джейс уже ничего не говорил — он погрузился в глубокий безмятежный сон. Враска задумалась, способен ли он засыпать по собственной воле.

Над их головами стрекотали небольшие крылатые создания, где-то в чаще джунглей пела ночная птица.

Приоткрыв золотой глаз, горгона глядела на Джейса. На второго по опасности телепата в Мультивселенной.

«Он может сокрушить мой разум — для него это не сложнее, чем спеть песню».

Но он... не станет этого делать. Ни за что не станет. Она поняла это после того, как он выслушал ее — выслушал, как никто никогда не слушал.

В те моменты Враске стало ясно: с памятью или без памяти, но этому человеку она может доверять — а он будет доверять ей. Она ни в ком не нуждалась, чтобы чувствовать себя целостной, и не нуждалась в чужом одобрении того, кем она была. И если ему не было это интересно, ничего страшного — дома у нее была недочитанная книга по истории. Но если ему было интересно... Враска представила, как он готовит ей чай, когда она расстроена. Как слушает ее, когда ей хочется, чтобы ее выслушали. Как радуется ее победам. В общем и целом — неплохая перспектива. Может быть, она пригласит его на свидание, когда все это закончится. Она давно уже не бывала на свиданиях. Но пока что Враска была довольна тем, как все идет. Простая и бесхитростная гонка, в которой рядом верный друг — вот, что ей сейчас было нужно.

Горгона подумала о том, как приятно ей будет превратить в камень того, кто лишил Джейса памяти.

Мерцание растений по берегам и звезд над головой создавало на их маленькой холодной лодке в ночных джунглях ощущение тепла и уюта. Когда Враска закрыла глаза, она почувствовала, как ее вновь обдувает прохладный ветерок невидимости.

ДЖЕЙС

После своей вахты Джейс спал, не размыкая глаз. Тишина и свежий воздух разительно отличались от тех месяцев, что он провел на корабле, когда спал в гамаке в каюте с остальной командой.

На следующее утро Враска и Джейс бросили лодку. Они вытащили ее на берег и оставили на речном песке.

Валуны торчали из густого подлеска под странными углами, и в шумном и пестром хаосе дневных джунглей невозможно было найти ничего, что хоть сколько-то напоминало дорогу. Враска достала саблю и ею как мачете стала прорубать путь.

Наконец они вышли на широкую и расчищенную тропу. Враска с облегчением спрятала саблю в ножны.

— Самое время, — простонала она. — Рукоять натирает ладонь там же, где весло.

Джейс нахмурил брови.

— Быть может, нам не стоит здесь идти.

Он показал наверх. Среди крон деревьев шла пустая полоса, повторяющая очертания тропы.

— Похоже, эту дорогу проделали динозавры.

Враска вздохнула.

— Получается, что это динозавры протоптали нам тут дорогу?

— Нет, ее вырубили динозавровые дровосеки, — сказал Джейс с совершенно серьезным лицом, без тени сарказма. Враска фыркнула.

Джейс осуждающе покачал головой.

— Ты оскорбляешь благородное искусство лесорубов на динозаврах!

Враска засмеялась... и вдруг замолчала, почувствовав странный запах.

Между стволов деревьев клубился темный дым.

Он заполонил все вокруг — чернильный туман с еле заметным запахом мирры. Он не пропускал те немногие остатки света, что проникали через кроны, и день превратился в ночь.

Джейс вскрикнул от неожиданности, а потом потянулся разумом, пытаясь определить, в чем дело.

Враска стояла в центре тропы, сцепившись с едва видимым врагом. Туман был слишком плотным и застилал взор. Джейс коснулся разума врага, нашел заклинание, сотворившее тьму, и выбросил его прочь.

Темный дым рассеялся, и они увидели женщину-конкистадора. Вампирша стояла, обнажив клыки. Ее подбородок был покрыт запекшейся кровью, ярко блестел черно-золотой доспех. Нагрудник был украшен знаком розы, голова в шлеме-морионе с разделенными, зазубренными и острыми полями угрожающе нависала над горгоной. Корка засохшей соли на доспехах подсказала Джейсу, что это одна из тех, кто выжил на втором корабле.

Маг поднял руку и создал иллюзию страшной, сбивающей с толку бури.

Ливень хлынул через кроны деревьев, сочная зелень тропы потемнела, оглушительно прогремел гром.

Враска не обратила на это никакого внимания, а вот вампирша вздрогнула от удивления. Она на мгновение отвлеклась, но пришла в себя как раз вовремя, чтобы подставить под удар сабли горгоны свое защищенное латами плечо. Не доставая меча, женщина сократила дистанцию и обрушила на горгону град ударов и пинков. Враска пыталась отбиваться саблей, но пропустила короткий прямой удар в челюсть. Она начала собирать магию, чтобы обратить вампиршу в камень.

Джейс вновь выбросил вперед руку, потянувшись к разуму противницы, но недостаток практики сыграл с ним злую шутку: в суматохе драки он не заметил, как кулак в латной перчатке врезался ему в лоб. Потеряв концентрацию, он повалился на землю.

Иллюзорная буря развеялась, вновь засветило солнце.

Джейс, у которого гудело в голове, мог лишь смотреть, как женщина наклоняется, ищет в густом подлеске и, наконец, хватает выпавший из кармана Джейса колдовской компас и убегает в чащу джунглей.

Изрыгая проклятия и прикрывая глаза ладонью, Враска с трудом поднялась на ноги и зашипела от боли. Несколько раз моргнув, чтобы рассеять заклинание, она яростно зарычала.

В бессильной злобе горгона пнула ближайшее дерево.

Джейс закрыл глаза и сосредоточился.

— Мы можем догнать ее.

Он открыл глаза и посмотрел вверх, выпуская в небо еще одного коня как сигнал для команды.

Враска все еще была вне себя от гнева.

— Должно быть, эта проклятая тварь узнала, что я сделала с тем капитаном. Не надо было оставлять их команду в живых.

Джейс вздохнул.

— Если рассуждать объективно, ты права.

Враска снова пнула дерево.

— Я могу найти ее, и мы вернем пропажу. А потом можешь пинать деревья, сколько твоей душе угодно, — уверенно сказал маг.

Горгона глубоко вдохнула, секунду помедлила и кивнула. Она взглянула на Джейса, слегка нахмурив брови.

— Ты уверен, что сможешь ее отыскать?

— Совершенно уверен.

Джейс прикрыл глаза и сосредоточился.

Он слушал разум вампирши.

Но вместо этого он услышал целых два мысленных сердитых монолога.

«Тишана слишком далеко, как ее элементалю удается так быстро двигаться? Влево, увернуться от лианы... вон там, впереди — к нам спиной стоит человек из Бравого Союза, а с ним... это зеленокожая пиратка?»

«Медленная и глупая, типичная недоучка из Империи Солнца. Впереди зеленокожая женщина, по слухам компас у нее. Создать иллюзию — змею, чтобы поразить их...»

Джейс удивленно распахнул глаза и одним быстрым движением развернулся, скрестив перед собой руки.

В него врезалась исполинская иллюзорная летающая змея — и рассыпалась, столкнувшись с ментальной обороной мага.

Источником иллюзии оказалась Речная Вестница, стоящая на выглядящей неустойчивой спине громадного элементаля.

Джейс нашел глазами и ту, кому принадлежал второй голос. Женщина в стальных доспехах, украшенных такими же перьями, что динозавр, которого она оседлала. На боку у нее висел полукруглый клинок, а длинная коса за спиной развевалась в воздухе — воительница неслась на него на полной скорости.

Мыслительный процесс Джейса мгновенно перескочил от идеи к заключению. Он протянул в сторону воительницы ладонь, холодок пробежал по его шее, и женщина резко дернула поводья своего динозавра. Зверь, проскользив по лесной земле, остановился. Женщина верхом на нем пораженно замотала головой.

— Куда они делись?!

Плавники Речной Вестницы задрожали:

— Это иллюзия!

Вестница подняла руку, и лианы, сами собой поднявшиеся из подлеска, опутали ноги Джейса.

Он повалился на землю, и наложенная им невидимость рассеялась.

Шагнув вперед, Враска встала перед ним.

— Погодите! — крикнула она воительнице и Речной Вестнице.

— Почему вы нас преследуете? — спросила она.

Джейс позволил себе прочитать мысли, которые были у Вестницы на поверхности разума.

— Мерфолк знает о компасе.

Плавники Речной Вестницы раскрылись от удивления и гнева.

Лицо Враски скривилось в гримасе. — Кто ты такая?

Джейс поднялся, лианы опали с его ног на землю. Он встал рядом со Враской и грозно взглянул на противников.

Элементаль Тишаны приготовился к атаке. Вестница положила ладонь ему на спину, успокаивая.

— Меня зовут Тишана, я — старейшина Речных Вестников и защитница Ораски. Один из наших узнал о тебе кое-что интересное, пиратка.

Джейс в уме обругал себя последними словами. Тот мерфолк в Городе-на-Мели, должно быть, все-таки подслушал их разговор.

Женщина рядом с Речной Вестницей расправила плечи.

— Я — Уатли из Империи Солнца, воительница-стихотворец и истребительница захватчиков.

Джейс невольно заметил, как глаз Уатли дернулся на словах «воительница-стихотворец».

Сверкнув глазами, Тишана взглянула на Враску.

— Никому не будет позволено завладеть городом и сокровищами, что хранятся в нем. Отдай мне компас, или умрешь на месте.

— Как скажешь, — вкрадчиво проговорила Враска, и в ее глазах заблестела магия.

Джейс протянул руку и ладонью закрыл ей взор.

— Его у нас нет, — быстро сказал он.

Раздраженно выдохнув, Враска осторожно убрала ладонь от глаз. Она нетерпеливо скрестила руки на груди.

Очевидно, что Речная Вестница услышала слова Джейса, но по ее лицу нельзя было понять, о чем она думает. Ничего не отвечая, она склонила голову вбок, словно во что-то вслушиваясь.

Джейсу стало интересно. Он вновь коснулся поверхности разума Вестницы.

При помощи какой-то невидимой связи она чувствовала, как пробирается по джунглям незваная гостья. Каждый шаг вампирши оставлял в лесу след, и через тончайшее единение с деревьями и землей Тишана чувствовала эти следы. Джейс не знал, что такое могущество возможно, и полученная возможность испытать подобное привела его в восторг.

Речная Вестница взглянула на Джейса.

— Вампирша близко. Она забрала у вас устройство и скрылась?

Вокруг воительницы на динозавре появилась янтарная дымка. Ее динозавр низко зарычал, и Джейс почувствовал, как задвигались другие динозавры в лесу.

Он встал поустойчивее и сжал кулаки.

— Да, она украла у нас компас.

Из чащи джунглей послышался клацающий звук челюстей. И Враска, и Джейс подпрыгнули от неожиданности.

Воительница повернула своего динозавра.

— Спасибо за помощь, — торжествующе улыбнулась им она.

Речная Вестница живо забралась на элементаля, и две женщины направились в джунгли.

Как только они скрылись в чаще, Враска повернулась к Джейсу.

— Ты все еще можешь выследить вампиршу?

Джейс кивнул, ненадолго прислушавшись к окружающим их разумам.

Он улыбнулся.

— Я могу сделать куда больше.

Враска кивнула, и вдвоем они отправились в густой лес. На бегу Джейс сотворил для команды новый сигнал — иллюзорный небесный конь поскакал по тому самому пути, что и маг внизу, под ним.

УАТЛИ

Уатли на скаку положила руку на загривок динозавра и передала серию коротких магических команд.

Люди воспринимали мир глазами, динозавры же полагались на запах. За годы тренировок Уатли поняла, как лучше всего общаться со своим скакуном.

«Ищи. Кровь. Гниль. Вампир».

Динозавр принюхался, опустил голову, принимая позу охоты, и ускорил бег.

Листья хлестали ее, оставаясь позади. Переплетение веток над головой уступило место мощным ветвям не с такой густой кроной. Стало светлее, и Уатли чуть прищурила глаза. Небольшие ящеры врассыпную разбегались с дороги, где-то в вышине деревьев испуганно верещали птицы и крылатые динозавры, предупреждая обитателей леса об опасности.

— Это может затянуться, — сказала Уатли.

Это затянулось на девять часов.

Они гнались за вампиршей по крутым склонам и пустынным долинам, Некоторое время их скакуны преследовали беглянку, поднимая брызги в воде неглубокого озера. Каждый раз, когда они приближались к ней, вампирша устремлялась вперед с новыми силами, и каждый раз, останавливаясь, чтобы перевести дыхание, они поражались ее выносливости.

— А она проворная для мертвой, верно? — тяжело дыша и растирая сведенное судорогой бедро, проговорила Уатли.

Тишана оставалась невозмутимой.

— В запутанной вселенной все равно, с какой скоростью плетется полотно. Важно лишь окончательное переплетение нитей.

В шестой раз за день Уатли закатила глаза.

В конце концов Речная Вестница и воительница выбрались на противоположный берег озера.

Уатли почувствовала радостное возбуждение динозавра. Цель была совсем близко. Вскоре впереди они увидели одетую в золото фигуру, которая опиралась на дерево и тяжело и изможденно дышала.

— Отдай ее мне, Тишана! — прокричала Уатли. Речная Вестница придержала элементаля и пропустила Уатли вперед.

Приближаясь к вампирше, динозавр все ниже прижимался к земле, чтобы сделать бросок. Женщина повернула голову посмотреть, кто надвигается на нее, но у нее не было времени ответить. Динозавр раскрыл пасть, и его челюсти сомкнулись вокруг талии вампирши.

Та закричала от неожиданности, и по команде Уатли динозавр мотнул головой, ударив ее тело о ствол громадного дерева неподалеку.

Уатли спешилась и подошла к вампирше.

Ее противница была выше. Воротник доспехов у нее был перепачкан полосами крови. Выглядывавшая из-под лат ткань одежды была сырой от пота. Вампирша выглядела, как ребенок, отказывающийся носить все, кроме своего любимого наряда, каким бы неудобным тот ни был.

— Крови тебе не хватает, зато пота достаточно, — проговорила Уатли, сильно пиная ногой вампиршу в грудь. Та отлетела и вновь ударилась о ствол, издав неразборчивый звук. Тяжело дыша, она потянула за воротник брони.

Уатли усмехнулась.

— Что, неудобно тебе? В Торресоне джунглей не было?

Глаза Уатли светились янтарем, динозавр испустил утробный рык.

«Взять!» — приказала она динозавру. Зверь рванулся вперед и вновь сдавил женщину зубами.

Укус был не настолько силен, чтобы пробить броню, но его хватило, чтобы оторвать вампиршу от земли. Та протестующе замахала руками, пытаясь вырваться, расцарапать прочную шкуру динозавра, вытащить рапиру.

— Тряхни, — сказала Уатли вслух.

Динозавр затряс головой, и вампирша тут же взвыла.

Странно выглядящий компас вывалился на землю из ее кармана.

Уатли склонилась и подобрала его. Это была чудесная, искусно сработанная вещь. Даже просто держа компас в руке, Уатли чувствовала, как течет через ладонь его сила.

«Отпусти», — скомандовала Уатли.

Измазанная в слюне вампирша обмякшим мешком повалилась на землю. Уатли мысленно нашла ближайшего лесного хищника и призвала его магическим импульсом-приглашением: «Пир!». Она почувствовала, как раптор устремился к ней через джунгли. Воительница вскочила в седло, и ее скакун направился в лес.

Величайшие рыцари Империи Солнца никогда не убивали сами — но не угостить голодного зверя было бы просто непорядочно.

Уатли подъехала к Тишане с ухмылкой на лице.

— Уходим, пока вампирша не очнулась! Компас у меня.

Речная Вестница улыбнулась в ответ, обнажив стройный ряд зубов, похожих на маленькие кинжалы.

— Чудесно!

Взяв компас, Тишана внимательно его осмотрела. Она вертела его в руках и вглядывалась так пристально, как жрецы вглядываются в священные тексты.

Прищурив глаза, она бросила хитрый взгляд на Уатли.

Из компаса ударил пульсирующий янтарный луч, указывающий точно вперед.

Плавники у лица Тишаны задрожали, она прикрыла глаза.

Уатли ждала, не говоря ни слова. Она знала, что Речная Вестница чувствует что-то, что сама она неспособна была увидеть. Через несколько мгновений глаза Тишаны раскрылись — и в них было выражение восторга и изумления.

— Конец нашего путешествия близок.

На этот раз Уатли была слишком возбуждена, чтобы закатывать глаза.

— Правда?

— Город сливается с окружающим миром, но отделен от него, чтобы оставаться сокрытым. Он не способен сдвинуться с места, но вот путь к нему зачарован, чтобы все время меняться... Тишана вновь закрыла глаза и подняла руку. Ее палец указывал в том же направлении, что и луч из компаса.

— До города осталось полдня пути.

Уатли решительно кивнула.

— Значит, не будем медлить.

Тишана замолчала.

Ее элементаль чуть-чуть отодвинулся от Уатли. Речная Вестница бросила взгляд на компас.

— Тишана, у нас был уговор. Мы идем вместе, — обеспокоенно сказала Уатли.

— Да, — ответила Речная Вестница, — был.

Уатли бросилась было за компасом, но когда она его коснулась, ее настиг неожиданный удар. Тяжелая полоса парусины врезалась ей в лицо и вышибла из седла.

Уатли повалилась на землю, запутавшись в плотной ткани. Она пыталась выбраться, но парусина лишь сжимала объятья. Через ткань воительница слышала, как верещит ее динозавр, потом его крики вдруг стихли. Несколько мгновений стояла тишина, а потом она взорвалась хором торжествующих криков.

Бравый Союз.

Послышался смех, и знакомый женский голос произнес:

— Отпусти ее, Амелия.

Ткань подняла Уатли на ноги и завертела, разматываясь. Вскоре Уатли была свободна — но еле стояла на ногах от закружившейся головы.

Чуть поодаль наготове стояла пиратка-румпельмант, а ткань — она что, притащила сюда через лес корабельный парус? — надежно связывала воительнице руки.

Уатли пораженно ахнула. Перед ней был ее когтелап, присевший для броска и широко раскрывший рот... полностью каменный.

Зеленокожая пиратка провела по холодному боку получившейся статуи. Она присела перед Уатли и улыбнулась.

— Компас я заберу.

Шупальца на голове женщины подергивались от злорадного удовольствия. Она подняла компас, который уронила Уатли.

— Как вы догнали нас? — злобно спросила воительница.

Зеленая женщина улыбнулась и покачала головой.

— Вампирша, за которой вы гнались, бежала точно по компасу, по прямой. Не обращая внимания на то, по какой местности приходится передвигаться. Когда у тебя есть глаза в небе и телепат на земле, искать короткий путь гораздо проще.

Ревун за ее спиной гордо расправил перья, а мужчина в синем учтиво поклонился с улыбкой.

— Еще вопросы есть? — спросила пиратка.

Ничего не ответив, Уатли собрала кипящую в душе ярость и направила все свое могущество в одно заклинание. Ее глаза засветились янтарным светом, и на ее призыв откликнулись верещащие голоса когтелапов из джунглей. В лесу она никогда не останется без скакуна.

Стая динозавров устремилась к ней, и пираты сочли за благо ретироваться в противоположном направлении. Уатли выбралась из пут и поискала взглядом Тишану. Вероломная предательница! Куда она подевалась?

Ответ пришел в виде грохота, донесшегося откуда-то издалека.

Уатли совсем не хотелось ждать, чтобы узнать, что это такое.

Она обернулась и за спиной увидела Тишану, стоящую с вытянутыми руками. Деревья гнулись и стонали, из-под земли с грохотом вырывался поток воды, готовый ринуться через джунгли.

Уатли едва хватило времени приказать динозаврам разбежаться в стороны. Она вздохнула с облегчением, когда созданная Тишаной река пронеслась мимо нее и ударила в убегающих врагов.

Пираты кричали, поток раскидал их, но Уатли могла поклясться, что увидела, как зеленокожая и мужчина в синем сумели ускользнуть.

— Ты сама по себе, воительница-стихотворец, — провозгласила Тишана. — И я должна остановить Кумену сама.

Уатли закатила глаза в последний раз, но Тишана уже исчезла в глубине джунглей.

Ну и ладно! Если она хочет разорвать их союз, то сама виновата! Весь свой гнев Уатли вложила в одно красочное проклятье.

Она вновь начала заклинание призыва динозавра. Ей нужно было отправиться по следу зеленокожей. Мерфолк-проводница Уатли скрылась в неизвестном направлении, но воительница уже была совсем близко — Тишана была ей больше не нужна.

Услышав голос, она вздрогнула от неожиданности.

— МИРОХОДЕЦ! СТОЙ!

Из-за деревьев вышел Анграт — широкий, как дерево, и высокий, как тупорог. У него была голова рогатого зверя, а по телу проходили волны едва сдерживаемой мощи. С плеч свисали раскаленные докрасна цепи, и сам он тяжело дышал от утомления.

Анграт.

Все это началось с того, что этот пират напал не нее. Все началось с того, что этот пират сделал что-то, что заставило ее увидеть свое видение. Уатли скривилась и бросилась бежать — туда, куда убежали пираты.

Анграт погнался за ней.

— ПОСТОЙ! Я ХОЧУ ПОГОВОРИТЬ!

— А Я НЕ ХОЧУ СЛУШАТЬ! — прокричала в ответ Уатли.

Она обернулась. Анграт был совсем близко.

Уатли ускорила бег, но цепь чудовища рванулась вперед и обмотала ей лодыжку. Воительница повалилась на землю.

Не показывая страха, Уатли подняла руку и начала готовить заклинание, которое призовет к ней всех динозавров в округе.

— Остановись! — сказал Анграт.

Он подошел ближе и присел. Остывшие, потемневшие цепи лежали на земле.

Сердце Уатли бешено стучало. Ей еще никогда в жизни не было так страшно. Что за игру ведет с ней этот убийца?

— Ты такая же, как я, — сказал он.

— Я никогда не стану такой, как ты! — протестующе и возмущенно вскричала Уатли.

— Да нет, идиотка, в другом смысле, — ответил Анграт, нетерпеливо сощурив глаза.

Он выпрямился, посмотрел на нее сверху вниз.

— Я не причиню тебе вреда... сестра-мироходец.

Уатли собиралась потребовать от него ответов, но Анграт решительно и спокойно продолжил:

— То, что мешает нам покинуть этот мир, спрятано в городе. Если мы отыщем это, то можем помочь друг другу уйти в иные миры!

К замешательству Уатли начала примешиваться небольшая толика любопытства.

Анграт продолжил:

— И для этого всего лишь надо убить всех тех, кто встанет между Ораской и нами.

Все надежды Уатли испарились, и ее охватила тоска.

«Потрясающе, — подумала она про себя. — Кровожадное чудовище хочет со мной дружить».

ВРАСКА

Колдовской компас задрожал в руке у Враски.

Ее сердце забилось быстрее. Она бежала, рядом был Джейс, за спиной — ее команда.

Поток, который обрушила на них Речная Вестница, был умным шагом, но команду «Буяна» не так просто было сбить с пути.

Малькольм взмыл вверх и тут же спикировал обратно, охваченный восторгом.

— Она впереди, среди холмов!

— Бежим дальше, — закричала Враска команде. Они были так близко, так невероятно близко...

Деревья в этой части Иксалана были совсем другими. Враска и ее экипаж достигли предгорий и теперь бежали через лабиринт растений и тумана. Порой на пути встречались деревья с чудесными желтыми листьями, а камни, торчащие из мха и лишайников, были покрыты блестящей сеткой золотых прожилок.

Сама земля, казалось, стремилась раскрыть им свою тайну.

Пираты с «Буяна» выбежали на поляну и как один резко остановились. Сияющие, как золотые маяки над зеленым морем, поднимались в небо шпили Ораски.

Золотые башни заслоняли горизонт. За зеленой стеной деревьев больше ничего не было видно, но затерянный, невидимый пока город уже казался столь громадным, что Враска подумала: быть может, сами холмы — это Ораска, ушедшая под землю и укрытая непроницаемым покровом джунглей?

Компас пульсировал и сиял в такт биению окружавшей их здесь непостижимо могущественной магии. Горгона убрала его в карман.

— Здесь сокрыто не только Бессмертное Солнце. Те чары, что не дают нам уйти, тоже находятся тут, — услышала она из-за спины.

Враска повернулась. Ее нагнал Джейс. Остальная команда остановилась передохнуть перед заключительным рывком в их путешествии.

Горгона кивнула.

— Я пока не знаю, для чего именно нужно это Бессмертное Солнце. Про него ходит слишком много слухов и самых разных теорий.

— Может оказаться так, что для нас оно в прямом смысле слова станет ключом.

— Может, — согласилась Враска. — А может быть, оно дарует вечную жизнь без нужды пить кровь. Может быть, сделает непобедимой Империю Солнца. Может быть, оно окажется источником немыслимой силы, слишком опасной, чтобы отдавать ее в чьи-то руки.

— Я думаю, это что-то, чему здесь никогда не было места, — сказал Джейс. — Что-то, извне принесенное в этот мир.

Он задумчиво потер подбородок.

— А может быть, это просто кусок камня. Который ничего не делает. Лорд Николас не показался тебе коллекционером камней?

— Знаешь, все может быть, — пожала плечами Враска. — По нему было видно, что у него могут быть самые необычные увлечения.

Джейс ухмыльнулся. Амелия махнула ему, подзывая к себе. Маг отправился к остальной команде и они о чем-то заговорили.

Без своего капюшона он выглядел совершенно иначе... До того, как Враска подобрала его на острове, она ни разу не видела, чтобы он его снимал.

Горгона подумала, на самом ли деле его волосы такие мягкие, как кажутся.

— Ты идешь, Враска?

— Сейчас, только переведу дыхание... Собирай команду.

Джейс созвал пиратов, а Враска проследила за тем, чтобы выражение ее лица оказалось больше подобающим для капитана.

Когда горгона подходила к команде «Буяна», земля под ее ногами вдруг качнулась в сторону.

Пираты закричали от неожиданности. Малькольм вспорхнул в воздух, а Подштанник запрыгнул Амелии на плечо. Матросы крутили головами, пытаясь хоть за что-то ухватиться, но опоры на взбесившейся земле не было. Поляну тряхнуло сильнее, по камню под их ногами прошла длинная трещина.

— Глядите! — закричала Амелия, показывая на шпили.

Они начали расти, выше и выше поднимались в небо. С каждой новой судорогой земли город появлялся из джунглей. Рвались лианы, деревья с корнем выворачивало из земли, в небо взлетела стая солнцекрылов, и город открылся пиратам.

Малькольм приземлился рядом с Враской, в его глазах была паника.

Враска взяла его за плечо.

— Это началось, потому что мы здесь?

— Должно быть, кто-то нас опередил.

Он показал на колдовской компас в руке у Враски. Все его стрелки ярко сияли — так ярко, как никогда раньше.

Рев какого-то гигантского зверя заглушил дрожь земли.

Враска испуганно замерла, все ее инстинкты громко кричали об опасности. Страх только усилился, когда она услышала еще один такой же громкий рев... потом еще... и еще...

Что-то пробудилось.

На поляну потекла вода. Горгона завертела головой, ища ее источник. Неподалеку в земле образовался разлом, и вода из реки водопадом обрушивалась во вновь появившийся каньон и текла к основанию города.

Земля дрожала у Враски под ногами. Золотой город Ораска поднимался все выше и выше.

Он сбросил с себя вековой покров зелени, и теперь его было видно во всей красе. Ораска была невероятной.

Она раскрывалась, подобно лепесткам цветка. Город не зря получил свое прозвище: строения в нем были словно отлиты из идеального, не тронутого человеческими руками золота и украшены бирюзой, янтарем и нефритом. Дорожки и мостики проходили над быстрыми потоками и шумными водопадами, а высоко наверху с удивительным тщанием были выполнены странные символы и орнаменты.

Враска чувствовала, как восторг смешивается с уверенным желанием войти в город и бросить вызов тому, что проснулось в нем. Она дала команде знак следовать за ней, но стоило лишь ей сделать несколько шагов вперед, как земля вновь сотряслась, сшибая горгону с ног.

— Враска!

Она повернула голову и ахнула. Поляна, на которой они стояли, раскололась надвое. Джейс отчаянно цеплялся за камень, стараясь не свалиться вниз.

Остальные пираты пятились назад: вода из вышедшей из берегов реки подбиралась все ближе. Поток становился мощнее, быстрее, и вскоре он смыл бы Джейса с края разлома.

Враска зашла в воду так далеко, как только смогла, а потом поплыла по течению к тому месту, где был Джейс. Сплевывая речную воду, она схватила мага за протянутую руку.

Но как только их пальцы соприкоснулись, земля спазматически содрогнулась, и Джейс не удержался.

— ДЖЕЙС!

Горгона с ужасом смотрела, как маг с испуганным взглядом и отчаянно протянутой рукой падает вниз.

Она закричала от горя. Сверху невозможно было разглядеть того места, где кончается водопад.

Враска потянулась вперед, пытаясь рассмотреть происходящее, и булыжник под ней не выдержал.

Она полетела вниз, безуспешно пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться. Водяной туман колол ее раскинутые руки.

У Враски не было времени кричать. Она лишь успела сгруппироваться, чтобы войти в воду ногами вперед.

К счастью, внизу было достаточно воды.

Враска забила руками и ногами, пытаясь выплыть на поверхность.

Бурный поток швырял ее из стороны в сторону, водопад старался утопить, но Враска была не из тех, кто легко сдается. Только не сейчас, когда она была так близко...

Она почувствовала наконец, что вытянутая рука оказалась в воздухе, и бешено заработала ногами, чтобы вдохнуть. Задыхаясь и отплевываясь, она показалась над поверхностью. Несмотря на сапоги, ноги болели от удара об воду. Горгона вся была в синяках. По сторонам росли из воды могучие стены из камня и золота. Поднявшийся город Ораска возвышался высоко над головой.

Вдруг мучительная, страшная, режущая боль пронзила ее виски. Она закричала, и на мгновение в ее голове вспыхнул образ.

Образ исчез, а Враска осталась пораженно хватать ртом воздух.

К ней снова подступила паника. Горгона отчаянно погребла к берегу, вытягивая шею и осматриваясь. Она все еще была на Иксалане, но в образе в ее голове была Равника.

«Что это значило?»

Враска была встревожена, она была в смятении — но сейчас ей оставалось только упорно плыть туда, где новая река встречалась с камнем нового города.

Горгона заметила Джейса. Он держался за камень у берега реки. Из раны на голове текла кровь, глаза его горели магией. На лице была гримаса смятения и боли, невидящий взор был устремлен вперед.

«Он тоже это видел?»

— Джейс! — прокричала она, подплывая ближе. Промокшая одежда мешала ей, тянула ко дну, но горгона упорно двигалась через мутную воду, стараясь держаться дальше от стремнины. — Джейс, голова... А-А-А!

Враска задыхалась.

На ней был синий плащ и капюшон, и она лежала ничком на центральном помосте форума Азора. Нив-Миззет, парун Иззетов, смотрел на нее сверху вниз, и она могла различить лица всех исследователей лабиринта из каждой гильдии Равники. «Это воспоминание», — поняла горгона. Воспоминание было окрашено в эмоции смысла, принадлежности, ответственности. Это был тот день, когда Джейс стал живым Договором Гильдий.

Вдруг образ пропал, рассеялся, и Враска снова оказалась в реке.

«Он все вспоминает», — заледенев от ужаса, поняла она.

Память возвращалась к Джейсу вся сразу, она наводнением заполняла его голову и выплескивалась наружу, и скоро он вспомнит все о том, кто она такая. Он вспомнит об их вражде, вспомнит о ее гильдии, вспомнит о своем долге, и тогда все, что случилось за последние месяцы, перестанет иметь смысл. Он вспомнит, что был Договором Гильдий, а она была убийцей — и от их дружбы не останется и следа.

Враска давилась речной водой, она из последних сил плыла к Джейсу у берега. Он истекал кровью, он был сломан, его глаза горели, и он мучительно вспоминал.

«Вот и все», — с тяжелым сердцем поняла Враска. Она встала на ноги и пошла по мелководью к магу разума. Приступ мигрени предупредил ее, что надвигается новое воспоминание, она закрыла глаза и приготовилась. Прошлое Джейса, выскользнув из-под его контроля, ворвалось к ней в разум.

Сюжет выпуска «Иксалан»

Описание planeswalker-а: Джейс Белерен

Описание planeswalker-а: Враска

Описание planeswalker-а: Уатли