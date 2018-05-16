Очень долго весь мир для Слизенога состоял из теплого корпуса «Везерлайта» и жаркого солнца Богардана. Когда его спора превратилась в росток, он начал воспринимать звуки — голоса других живых созданий. Иногда эти голоса были громкими, иногда — тихими; они принадлежали разным существам, и со временем Слизеног научился различать их.

Однажды двое таких живых существ на веревке спустились по корпусу. У одного был инструмент: длинная деревянная рукоять с металлическим штыком на одном конце. «Похоже, мы его запустили, — сказал первый. — Как же его теперь отковырять?»

«А ты дай ему хорошего пинка, — посоветовал второй, — он и отойдет».

Слизеног не видел в пинках ничего хорошего. Но тут в небе раздался рев огня, и раздались чьи-то тревожные крики Существа бросили инструмент и живо спустились по своим веревкам на землю.

Звуков и запаха гари оказалось достаточно, чтобы обеспокоенный Слизеног ускоренно перешел на следующую стадию развития. Он выпростал свои еще не до конца выросшие ложноножки, а потом задумался. Его органы чувств были развиты еще совсем плохо, поле зрения было небольшим, и он не понимал, откуда доносятся крики и запах. Но теплый корпус был всей жизнью Слизенога, и он боялся его покидать. Так что медленно, но верно он полез наверх.

Сапролинг | Иллюстрация: Steve Prescott

Ложноножки Слизенога были слабыми и недоразвитыми, они дрожали от напряжения, пока он поднимался. Волны горячего воздуха сушили его кожу, и держаться становилось все сложнее и сложнее. Почти срываясь от усталости, Слизеног добрался до края палубы и прополз под перилами ограждения.

Жара больше не было, но голоса продолжали звучать. Слизеног знал, что пока он не в безопасности, так что устремился через палубу в поисках убежища. Вдруг палуба пропала. Он пролетел через темное пустое пространство и шлепнулся на пол.

Некоторое время он лежал, ошеломленный темнотой и падением, пока не почувствовал чье-то присутствие. Теплая белая звезда ярко сияла из переплетения трубок и металла, что заполняло все темное пространство. Ее свет придал Слизеногу сил подняться и поползти дальше, отыскать лаз в укромное место, где он смог, наконец, отдохнуть.

Слизеног рос в темноте, и белая звезда давала ему все те питательные вещества, что не могло дать солнце. Через некоторое время его дом поднялся в воздух и куда-то полетел — он знал это, но не совсем понимал, что это означает. По мере того, как он становился больше, обострялись его чувства. Теперь он слышал голоса, что разносились по трубам, соединявшим белую звезду в сердце корабля с остальным его транским телом.

«Надеюсь, у них там все в порядке, — сказал один голос. — Если агент кабалов смог обмануть целую академию магов, то нам это не сулит ничего хорошего». Белая звезда окружила голос теплым сиянием, и Слизеног вспомнил, что уже слышал его раньше, еще до фазы ростка. Этот голос руководил возрождением корабля. Тиана. Его обладательницу зовут Тиана.

Другой голос ответил ему: «Все, что требовалось от агента, это затаиться и сделать вид, что он вовсе не кровожадный убийца». Это был Арвад, которого белая звезда позвала с другого края света, чтобы он стал Тиане другом и помощником. «У культистов Кабала такое хорошо получается».

«Гляди, это что, сова Джойры? Она говорила, что пришлет сову, когда они закончат».

«Ага, так и есть, сова. Пойду займусь ужином».

Слизеног знал, что приближается его фаза раскрытия, когда ложноножки станут сильнее и крепче. В какой-то момент надо будет выбираться наружу — но внешний мир страшил его. Он решил, что будет куда разумнее остаться внизу и войти в ранний цикл размножения. По крайней мере, после этого у него будет компания.

На время размножения Слизеног впал в спячку, чтобы сохранить энергию, но когда он вновь проснулся, то почувствовал, как нагрелся корпус корабля. Воздух был сухим и пыльным. Слизеног еще раз подумал, что правильно поступил, оставшись здесь, в темноте с белой звездой.

Тут он снова услышал голоса. «Мне нравится твоя дочка», — сказал один. Это была Джойра, ее голос пронизывал все транские кости корабля.

Раздался смех; корабль узнал и его — это был Тефери. «Конечно, нравится. Жаль, что ты не можешь встретиться с Субирой».

«Так что, выходит, ты об этом совсем не жалеешь? Что отдал свою искру?»

«Я много о чем жалею. Но не об этом».

Слизеног общался в основном со своими новыми отпрысками, наслаждаясь их обществом, но не прекращал слушать голоса, все лучше узнавая соседей по кораблю.

Через щели в деревянных стенах проник запах Явимайи. Слизеногу даже захотелось вылезти наружу, чтобы поглядеть. Но его отпрыски пока не могли двигаться, а к свежему зеленому запаху Явимайи примешивались пугающие нотки дыма. Слизеног прижал к себе отпрысков и замер.

Потом новый голос проговорил: «“Везерлайт” все такой же — и совсем другой».

«Карн», — прошептала белая звезда. Слизеног почувствовал, как загудели в ответ транские конструкции.

«Ты не чувствуешь себя странно, снова оказавшись на борту? — это была Шанна, и узоры в ее крови оказались точь-в-точь как те, что вплетены в кости корабля. — После всего, что с тобой случилось?»

С ноткой веселья в звучном голосе Карн ответил: «После всего, что со мной случилось, мне все кажется странным».

Рафф тоже был из тех, чья кровь знакома кораблю. Слизеног с опаской относился к двум новеньким, Чандре и Джайе, от которых несло пламенем, но белую звезду они вроде бы не беспокоили.

«Джодах рассказывал о тебе, — сказала Джойра. Он знает, что ты вернулась?»

«Вот как? — ответила Джайя. — Я не знала, что он вернулся».

«Он в Западной Толарии, в академии. Когда все это закончится, мы можем тебя туда подбросить. Если захочешь».

«Спасибо за предложение. Но я... еще не уверена, насколько я вернулась, если ты понимаешь, о чем я».

Остальных двоих на борту корабль не знал, но белая звезда, похоже, была не против их присутствия. Не против даже той, на чьей коже была начертана смерть.

«Ты не рассказал Чандре о Джозу», — сказала Лилиана.

«Нет, и не расскажу, — ответил Гидеон. — Не мне рассказывать эту историю».

«Но, если рассказать, ты мог бы сделать так, чтобы она почувствовала... почувствовала себя обязанной помочь нам убить Бельзенлока».

Ответ Гидеона прозвучал раздраженно. Впрочем, в голосе Гидеона часто звучало раздражение, и Слизеног не понимал, что именно это означает. «Лилиана... если ты хочешь этого, то почему сама ей не скажешь?»

«Потому что мне нет нужды это делать, разве не так? Она и сама хочет помочь нам убить Бельзенлока».

«Потому что согласна с нами, что это необходимо сделать, прежде чем мы снова встретимся с Николом Боласом. Я даже не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. Ты пытаешься понять, почему мне не пришло в голову использовать сведения, которые один друг попросил меня сохранить в тайне, для манипуляции вторым другом?»

«Нет, конечно же, нет», — Лилиана удалилась.

Слизеног услышал, как Гидеон пробормотал: «Ее талант лгать самой себе кажется почти безграничным».

Слизеног начал серьезно размышлять над тем, не пора ли ему выбираться из своего убежища. Его отпрыски дошли до стадии зарождающихся отростков, и Слизеног послал им химический сигнал с приказом завершать трансформацию. Вытянув ложноножки, отпрыски стали учиться передвигаться по помещению и лазать по стенам. Слизеногу понадобится использовать собственные отростки, прежде чем он вновь впадет в спячку. Он размышлял над этим вопросом, когда дверь в его убежище вдруг раскрылась.

На пороге стояла фигура. Слизеног уже очень давно не видел никого, кроме своих отпрысков, и ему было больше любопытно, нежели страшно. После долгой паузы фигура сказала: «Тиана, кажется, я нашел, откуда пахнет».

Это был Арвад! Слизеног отделил от массы тела рукостебель и приветственно помахал.

«Кладовка рядом с главным моторным отсеком», — добавил Арвад.

Они со Слизеногом молча глядели друг на друга, когда появилась Тиана. «Святая Серра», — только и промолвила она. Слизеног помахал и ей.

«Он что, помахал мне?» — не поняла Тиана.

«Похоже на то, — неуверенно сказал Арвад. — Если ты нас понимаешь, помаши обоим».

Слизеног высвободил второй рукостебель и помахал обоим, как просили.

«Хм, — Тиана, казалось, была в полном замешательстве. — Ну тогда ладно».

«Думаю, это таллид», — сказал Арвад.

«Наверное, — Тиана на некоторое время замолчала. — Слушай, ты таллид?»

У Слизенога не было голосового аппарата, чтобы ответить, так что он мог общаться только жестами рукостеблей. Сейчас он не был уверен, кто он такой, но чувствовал, что это знание придет к нему на следующих ступенях развития. Жестами рукостеблей передать эту мысль оказалось непросто.

«Очевидно, он пытается тебе ответить», — сказал Арвад.

«Я бы не сказала, что это очевидно», — возразила Тиана.

«Это потому, что у него нет лица?» — спросил Арвад.

Тиана попыталась наклонить голову набок, чтобы взглянуть на Слизенога под другим углом. «Ну да... но он пытается говорить с нами, так что он определенно... Погоди, может, у Раффа получится с ним пообщаться?»

Тиана вышла. Слизеног и Арвад продолжили друг на друга разглядывать. Арвад сказал: «Привет. Я Арвад. Иногда меня называют Проклятым».

Слизеног жестами показал, что понимает, и указал на слизистую пленку у своих ложноножек, пытаясь сообщить собственное имя.

«Ага-а», — протянул Арвад.

Вернулась Тиана и привела Раффа. «Да, точно, это таллид, — сказал Рафф. — Привет, таллид».

Слизеног высвободил третий рукостебель, чтобы поприветствовать нового знакомого.

«Очень полезное замечание, Рафф, — сказала Тиана. По ее тону было понятно, что ничего полезного в этом замечании нет. — Что он тут делает?»

«Ну, таллиды водятся в Явимайе, и они — дальние родственники грибов, — объяснил Рафф. — Изначально их создали, чтобы... эм-м, я вам попозже расскажу. А то мне как-то неловко, когда он тут стоит. Наверное, его спора прилипла к тому элементальному семечку, из которого Джойра вырастила корпус. О, смотрите, у него уже есть десяток деток».

«ЧТО?» — сказала Тиана.

Слизеног окинул взглядом своих отпрысков, уже развившихся до фазы ростка. Он дал им команду, и его дети помахали новым друзьям.

«Ага, это маленькие таллиды. Привет, маленькие таллиды, — сказал Рафф. Он повернулся к Тиане. — Что ты собираешься с ними делать?»

Тиана ничего не сказала, только тяжело вздохнула. Слизеног не знал, как это воспринимать.

Арвад сказал: «Он... вернее, они, не пытались нас атаковать и не портили корабль... Так разве нам нужно что-то с ними делать?»

«Мы можем отвезти их в Явимайю», — предложил Рафф.

«Мы только что из Явимайи, — Тиана запустила обе руки в рыжую шевелюру, словно собралась рвать на себе волосы. — Ладно, давай пока оставим его здесь. Я поговорю с Джойрой».

Арвад закрыл дверь, и Слизеног услышал, как они уходят. Затихающий вдали голос Раффа сказал: «Скажи Джойре, что Серра не против, чтобы... ай! Я же пошутил!»

Слизеног обдумал сложившуюся ситуацию, потом взглянул на своих отпрысков. Он сам понимал, что пришло время сойти с места и взглянуть на окружающий мир. Что ж, надо было начинать.

Слизеног отправил отпрыскам химический сигнал, сообщая, что пора уходить из дома. Когда они все сгрудились вокруг него, топчась на полу, Слизеног направился к двери. Он толкнул ее, открыл и вышел наружу, позвав отпрысков за собой.

Слизеног проследовал тем же маршрутом, которым шли Тиана и Арвад. Они прошли по большому изгибающемуся под углом коридору, и Слизеног понял, что он, должно быть, ведет вдоль всего корпуса. Свернув в первый проход, он увидел Тиану и Арвада. Они находились в центральном помещении, откуда вели двери в другие коридоры корабля.

«Он пошел за нами, — сказал Арвад. С детенышами».

«Вижу». Тиана посмотрела на Слизенога, а тот посмотрел на нее в ответ.

Зашла Лилиана, остановилась и возмущенно спросила: «Это еще что?».

«Это таллиды. Вероятно, из Явимайи», — ответила Тиана.

Арвад обратился к Слизеногу: «Таллиды, это Лилиана».

Слизеног приветливо ей помахал и велел отпрыскам сделать то же самое.

Тиана добавила: «Видимо, они жили здесь еще с тех пор, как корабль строился в...»

Лилиана мрачно поглядела на Слизенога. «Да, да, все понятно. А что они умеют?».

Тиана смерила Слизенога взглядом. «Пока что мы выяснили только, что они умеют пялиться».

«Ну, от этого пользы мало, — Лилиана повернулась к Арваду и спросила: — А почему ты решил не есть людей?»

Арвад мог есть людей? Звучало угрожающе. Слизеног и все его отпрыски повернулись и уставились на Арвада.

Вопрос явно застал Арвада врасплох. «Да я ничего такого не решал. Я не хотел быть вампиром. Меня обратили против моей воли».

Лилиана махнула рукой. «Да, это я понимаю, но когда тебя уже обратили, разве пить кровь не стало для тебя естественным занятием?»

«Нет, — Арвад, казалось, полностью сбит с толку. — Ты что, пытаешься меня убедить, что пить кровь — это хорошо?»

«Разумеется, нет, — Лилиана на мгновение задумалась. — Хотя, если это нужно для дела, тогда...»

Тиана, сложив руки на груди, с интересом за ними наблюдала. Теперь она сказала: «Ты спрашиваешь его, как он сумел устоять и не стать полным эгоистом.».

Лилиана повернулась к ней и обожгла взглядом. «Нет, я вовсе не об этом спрашиваю». Она вновь взглянула на Арвада. «Но раз уж мы об этом заговорили, — как?»

Арвад задумался. «Это было нелегко. Но мне помогали мысли о том, кем я был до превращения. Кем я хотел быть». Он подумал и добавил: «Когда на меня действует камень силы, это гораздо проще. Но я знаю: если понадобится, я могу уйти, его действие прекратится, и все же я сохраню над собой контроль».

Судя по виду Лилианы, было непохоже, что она хотела услышать именно это. «Значит, никаких секретов нет...»

Тиана почесала в затылке и спросила: «Может быть, ты хочешь поговорить о чем-то еще? Я все-таки ангел. Мы вроде как разбираемся в таких делах».

«Нет, ни в коем случае, — Лилиана отшатнулась в ужасе. — Все, проехали. А если вы кому-нибудь расскажете об этом разговоре, то оба пожалеете». Она повернулась и зашагала прочь по коридору.

Это было любопытно. Слизеногу все больше нравилось его решение выбраться на разведку. Он долго рос в темноте, а внешний мир оказался ужасно интересным местом. И его явно ждало еще много открытий. Он выбрал другой коридор и потопал вперед.

За его спиной Арвад сказал: «Нам, наверное, надо предупредить всех остальных».

«Я пойду вперед, а ты на корму», — согласилась Тиана.

Слизеног немного побродил по кораблю. Извилистые коридоры и скругленные углы помещений отчего-то были знакомы ему, и это ощущение радовало. По словам Раффа выходило, что корпус корабля вырастили из элементального семени; наверное, поэтому корабль казался Слизеногу знакомым, поэтому укрыл его и ускорил рост и развитие, поэтому рассказал Слизеногу о своих обитателях и научил понимать их.

Таллид наткнулся на проход в помещение и заглянул внутрь. У одной стены каюты сидел Тефери и читал книгу, у другой Гидеон затачивал свой клинок. Гидеон поднял взгляд на Слизенога. Слизеног помахал. Гидеон сказал: «Тефери?».

Маг на мгновение оторвался от книги, бросив на Слизенога короткий взгляд. «А, таллиды. Да, Тиана говорила, что они завелись у нас в моторном отсеке».

Гидеон пару секунд помолчал, потом сказал: «Что ж, по всему видно, что это не наша проблема», — и вернулся к заточке клинка.

Слизеног некоторое время наблюдал за ними, но ничего нового они не делали, так что он отправился дальше. За следующей дверью была большая каюта, в ней стоял стол, а за столом сидела Джойра. Джойра была любимицей корабля.

На правый глаз Джойра нацепила линзу; она изучала кристалл и механические детали из металла, разложенные на столе. Ругаясь под нос, она вслепую потянулась за инструментом, до которого никак не могла достать, так что Слизеног подхватил его рукостеблем и подал ей. «Спасибо, Шанна», — сказала она.

«Это не я, — Шанна зашла в каюту и уселась напротив Джойры. — И я постараюсь не принимать это на свой счет».

«Что? — Джойра, моргая, подняла взгляд. Она увидела Слизенога. — А, извини. Да, Тиана говорила, что у нас безбилетники».

Вслед за Шанной зашел Рафф: «Привет, таллиды». Он присел и обратился к Шанне: «Вот что я заметил. У всех знаменитых воинов трагическое прошлое».

«У меня — нет», — сказала как отрезала Шанна.

«Я знаю. И мне это кажется странным», — продолжил настаивать Рафф.

«Это ты странный», — ответила Шанна.

Слизеног подумал, что едва миновавшая его смерть от лопаты и необходимость спасаться бегством в укрытие в машинном отделении на не успевших отвердеть ложноножках в могут сойти за трагическое прошлое, но с тех пор у него все складывалось довольно успешно. Его отпрыски с любопытством исследовали помещение, изучая все книги и инструменты на тех полках, до которых могли дотянуться. «Пожалуйста, скажи им ничего не трогать», — попросила Джойра Слизенога.

Слизеног велел отпрыскам ни к чему не приближаться, хотя у них пока даже не было рукостеблей.

Рафф, очевидно, твердо решил поговорить о трагическом прошлом. «Нет, ты уверена, что твое прошлое не было хотя бы капельку трагическим?»

Шанна вздохнула. «Однажды у моей младшей сестренки сгорел в печи медовый хлеб на утро Солнцестояния, пока она крутила хвостом перед соседскими парнями, а старшая сестра заявила, что та испортила весь праздник. Было много слез».

Джойра подкрутила свою лупу. «Знаешь, Рафф, у тебя ведь тоже нет трагического прошлого».

«Это потому что у него вообще пока прошлого немного», — заявила Шанна.

Рафф горделиво выпрямился. «Откуда вам знать, что прошлое у меня не было трагическим?» Джойра приподняла бровь. «Учиться в Толарианской академии нелегко, знаешь ли», — заявил он.

«Она знает», — напомнила ему Шанна.

Джойра подперла кулаком подбородок и уставилась на Раффа через линзу. «Позволь поинтересоваться, сколько раз ты застревал во временных разломах?»

Рафф сдулся. «Я совсем забыл об этом».

Проходивший мимо двери Арвад остановился и заглянул внутрь: «А, они у вас».

Джойра бросила взгляд на Слизенога, склонившегося над ее плечом, чтобы изучить предметы на столе. «Ага, у нас».

«Вроде бы, они безвредные, — сказал Арвад, переступая через порог. — Что ты собираешься с ними делать?».

Слизеног повернул свою верхнюю часть, готовый внимательно выслушать слова Джойры. Некоторое время она наблюдала за ним, потом улыбнулась. «Должно быть, это я принесла их сюда вместе с семенем Молимо, так что придется вернуть их в Явимайю, когда будет время».

Слизеног не знал, как выразить свою благодарность, так что протянул ей еще один инструмент.

Вдруг наверху раздался приглушенный рев, и тут же резко оборвался. Слизеног узнал гул огня и велел отпрыскам подойти поближе.

Рафф испуганно вскочил на ноги. «Что это было?»

«Это Чандра и Джайя упражняются на палубе», — ткнула пальцем вверх Шанна.

«Пироманты, которые швыряются огненными шарами на деревянном корабле... — Рафф выглядел не особенно довольным. — Разве это хорошая затея?»

Слизеног подумал, что затея просто ужасная.

Арвад, судя по всему, уже смирился. «Не особенно, но они обе твердят, что Чандре нужно раскрыть свою истинную сущность, а для этого, по всей видимости, без огня не обойтись».

«Карн за ними присматривает», — поправив лупу, Джойра взяла очередной инструмент.

Это было любопытно. Слизеног велел отпрыскам остаться с Раффом и отправился на поиски новых сведений. Когда он топал к двери, Рафф крикнул ему вслед: «Эй, ты куда? Ты свою малышню забыл». Послушные отпрыски обступили кресло Раффа плотным кольцом.

«Похоже, ты остался за няньку, Рафф», — заключила Шанна.

Слизеног отыскал лестницу наверх и выбрался на яркий солнечный свет. Первым делом он увидел, что корабль летит над водой. Бескрайняя поверхность воды простиралась во всех направлениях. Конечно, какой-то частью сознания Слизеног и раньше осознавал, что они движутся над морем, но увидеть самому — это оказалось совсем другое. Он прошел через палубу к перилам, вспоминая, каким долгим ему казалось это путешествие, когда он был всего лишь спасавшим свою жизнь ростком, едва способным ходить.

Солнце нагрело шляпку и поры Слизенога, он всем телом впитывал тепло. Небо было синим, по нему плыли облака, и где-то вдали Слизеног чувствовал землю.

«Привет, таллид, — сказал кто-то за его спиной. — Меня зовут Карн».

Слизеног повернулся и приветливо помахал. Карн жестом указал в сторону кормы. «Не подходи к пироманткам. Они работают, и их нельзя отвлекать. И еще они время от времени очень громко друг на друга кричат — хоть и не делали этого с тех пор, как поднялись на корабль, — Карн наклонился к таллиду поближе и понизил голос. — Это очень раздражает».

Слизеног устроился на палубе, показывая, что даже не собирался приближаться к пироманткам. Карн уселся рядом и сказал: «Мы направляемся в Урборг, чтобы уничтожить демона Бельзенлока в Твердыне Кабала».

Слизеног внимательно поглядел на Карна. Он не знал, что означают эти слова, но звучало все это довольно пугающе.

Карн продолжил: «Мы не уверены, что добьемся успеха, но у нас собралась внушительная компания». Он немного помедлил, потом добавил: «Извини, что пришлось потревожить землю Явимайи, чтобы достать Чашу. Я знаю, что это стало катастрофой для всех лесных жителей в округе. Но я уверен, что это было необходимо. Мне нужно доставить Чашу в Новую Фирексию и покончить с этим миром раз и навсегда. Я должен окончательно уничтожить их». Он пристально поглядел на Слизенога, ожидая ответа.

Что-то в слове Фирексия заставило белую звезду в сердце корабля вспыхнуть... от злобы? От страха? От предвкушения? Слизеног не знал точно, но его кожа чуть задрожала в ответ. Карт все еще ждал, и Слизеног зашевелил рукостеблями, жестами показывая, что понимает.

Карн кивнул и перевел взгляд на воду. «Другие думают, что фирексийцы больше не представляют угрозы... что ж, может быть, они правы, — тяжелые брови Карна опустились, и Слизеног подумал, что тот одновременно выглядит грустным и взволнованным. Карн добавил: — Но мне кажется, чем быстрее я начну действовать, тем лучше».

Слизеног поглядел на Карна, но тот больше ничего не сказал, так что таллид просто сел рядом с ним и уставился на бесконечную воду.

Чандра уселась на палубу. Над головой у нее парило тридцать семь отдельных огненных шаров. Удерживать их все в движении, притом так, чтобы они не разлетелись, было нелегко, но Чандра справлялась. «Как у меня получается?» — спросила она.

Меряя шагами палубу за ее спиной, Джайя ответила: «Если тебе нужно спрашивать, то получается не очень».

Чандра не упустила ни одного шара. Что бы Джайя ни думала об ее темпераменте, ей хватало благоразумия понимать, что не стоит терять контроль над пламенем на деревянном небесном корабле. И еще ей нужно было кое-что узнать. «Почему ты передумала насчет того, чтобы помочь мне? Это из-за того, что я сделала для Мултани?»

«Отчасти, — Джайя обошла Чандру, чтобы посмотреть ей в лицо. — Для меня это был первый знак, что ты способна сосредоточиться на чем-то хоть сколько-то долго».

Чандра продолжала следить за огненными шарами, и ни один из них не дрогнул. Она усмехнулась. «Я знаю, что ты задумала. Ведешь себя сурово, чтобы меня испытать».

Джайя фыркнула: «Я веду себя честно, чтобы тебя испытать, девочка».

Чандре отчего-то показалось, что это не шутка. «Что, все было настолько плохо?»

Джайя вздохнула и снова зашла ей за спину. «Ну, не настолько. Видала я и хуже. Упрямые, нетерпеливые, говорить с ними — как с каменной стеной, понятия не имеют, что им нужно...»

Чандра не помнила, чтобы она так себя вела, но готова была признать, что для матери Люти она точно была не лучшей слушательницей. Она подумала, как сама бы чувствовала себя на месте Джайи. «Наверное, я ввязалась бы с собой в драку и преподала бы себе суровый урок». Теперь понимание, сколько самоконтроля нужно могущественному пироманту, слегка ее обескураживало. «Все-таки я была не такой. Я знала, что мне нужно. Ну, чаще всего и отчасти».

«Ты думала, что знаешь, что тебе нужно, — поправила ее Джайя. — Как я когда-то». Она зашагала по палубе. «Я думала, что хочу быть свободной. Прошло много времени, прежде чем я поняла, что на самом деле хочу помогать монахам обучать юных пиромантов. Даже самых упрямых, вроде тебя».

«Так поэтому ты от меня не отказалась?» — ухмыльнулась Чандра.

Джайя вздохнула. «Скажем так, я не люблю бросать неоконченные дела, — она пожала плечами. — Ты плохо себя знаешь, так что не думаешь над своими действиями. Но то, как ты помогла Мултани, показало, что ты все-таки чуть-чуть понимаешь, как коснуться своей истинной сущности». Она вновь взглянула на Чандру, и на этот раз ее лицо было серьезным. «Когда ты знаешь, чего хочешь на самом деле, то не делаешь ошибок».

Чандра некоторое время осмысливала эти слова. Она думала о том, чего, как ей казалось, хотела, и о совершенных ошибках. О том, как чувствовала себя на самом деле. Один из огненных шаров с краю ярко вспыхнул, но Чандра уняла его. «Когда мы впервые попали сюда, моя подруга Нисса покинула нас. Она не доверяла Лилиане, считала, что нам не нужно убивать Бельзенлока, и... Я понимаю, что после всего случившегося ей нужно было вернуться в ее собственный мир. Но просто мне показалось...»

Джайя внимательно смотрела на нее. «Как будто она тебя бросила».

«Да, и, наверное, отчасти от этого я так расстроилась, — признала Чандра. И кричала на тебя, когда думала, что ты — мать Люти, а потом еще сильнее кричала, когда узнала, кто ты на самом деле такая». Чандра поняла, что все это звучит так, будто она оправдывается. Она решила, что больше не станет оправдываться. «Я понимаю, что это никак не извиняет того, как я себя вела. Но сейчас с этим покончено, и я готова выжечь Бельзенлока и Кабал из этого мира. Вот чего я хочу».

«Хм-м», — только и ответила Джайя.

Чандра осторожно подняла на нее взгляд и увидела, что Джайя глядит на горизонт. В синем небе виднелось темное пятнышко — будто бы облако. Будто бы облако дыма над вулканом. Чандра прищурилась. Они приближались к Урборгу.

Джайя взглянула на Чандру и сказала: «У тебя будет шанс доказать это, девочка».

Слизеног чувствовал запах дыма в морском ветре, где-то далеко воняло гнилью и гарью. Поежившись, он направился к лестнице и спустился вниз, чтобы разыскать отпрысков. Пора было возвращаться в безопасность машинного отделения к свету белой звезды. До поры.

Описание planeswalker-а: Лилиана Весс

Описание planeswalker-а: Гидеон Джура

Описание planeswalker-а: Чандра Налаар

Описание planeswalker-а: Тефери

Описание planeswalker-а: Карн

Описание planeswalker-а: Джайя Баллард

Описание мира: Доминария