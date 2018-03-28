Заняло это весь день и всю ночь, но наутро, как и обещала Жива, мерфолки закончили. Джойра стояла на берегу и смотрела на то, что осталось от величественного небесного корабля «Везерлайт».

Они были на богарданском побережье — в бухте с широким песчаным пляжем, с двух сторон защищенной уходящими в море утесами. Берег с песчаными дюнами уходил наверх, сменяясь травянистой равниной, и на этой траве лежал теперь «Везерлайт». Вдали, глубоко на суше, виднелись волнистые поля застывшей лавы, а за ними поднимались черные вершины вулканов.

От корабля остался только остов из транского металла почти шести десятков метров в длину да массивные катушки двигателей. Корпус, интерьер — все это давно сгнило или не уцелело в битве, которая отправила корабль на морское дно. Механическая сова Джойры поднялась в воздух, сделала круг, и глазами птицы она осмотрела останки с высоты. «Выглядит он хуже, чем есть на самом деле», — подумала Джойра. Она коснулась медальона на шее, напоминая себе о тех вариантах, что были у нее на экстренный случай — если состояние корабля окажется хуже, чем она надеялась.

Они поднимали останки на поверхность все вместе — мерфолки и люди из ее поисковой команды. Толарианское судно снабжения, на котором оставался сейчас ее подводный корабль, отбуксировало «Везерлайт» в эту укрытую бухту. Лебедками и рычагами они вытащили его на сушу, где можно было начинать восстановительные работы. Теперь судно снабжения бросило якорь у берега, а поисковая команда разбивала рядом с «Везерлайтом» лагерь. Они могли уже днем приниматься за дело. Второй корабль, вставший на якорь в бухте, был личной яхтой Джойры. Яхта была невелика и внешне ничем не отличалась от обычного парусного суденышка, но на деле была таким же механическим чудом, что и ее подводный корабль.

«Теперь мне недостает только команды», — подумала Джойра. Она скучала по Карну, Венсеру и всем остальным. Впрочем, она хотя бы знала, где искать Тефери — только вот не была уверена, что сможет убедить его помочь. «И еще есть Джодах». Джойра поморщилась. В нем она тоже была совсем не уверена. С тех пор как последнее могучее заклинание Урзы остановило фирексийское вторжение, прошло уже много времени, и Доминария почти залечила раны. Но некоторые раны не залечить никогда.

Впрочем, это не имело значения. Что бы ни случилось, Джойра найдет способ. Раньше ей всегда это удавалось — и не было никаких причин, по которым в этот раз будет иначе. «Все это слишком важно», — подумала она.

Порыв ветра растрепал Джойре волосы, и перед ней на песок опустилась ангел, которую прислала Церковь Серры. Ангела звали Тианой и, несмотря на все ее дружелюбие, Джойра чувствовала, что в Тиане таится какая-то грусть. Впрочем, сейчас грусти не было и в помине. Тиана прямо-таки сияла. Сияла в прямом смысле слова.

— Это ты специально так светишься? — спросила Джойра с любопытством. — Или что-то не так?

Лицо Тианы было исполнено восторга, и она, кажется, даже не услышала вопроса.

— Эта форма! — она рукой указала на обнаженный остов «Везерлайта». — Это же меч Джерарда на его портретах.

Она тряхнула головой.

— Ну конечно! И как я только раньше этого не замечала?!

— Ты не просто светишься, ты еще и улыбаешься, — заметила, изучая ее, Джойра.

Тиана опустила взгляд и взяла себя в руки.

— Извини за весь этот блеск. А улыбалась я и раньше.

— Так не улыбалась.

Сейчас Тиана выглядела так, словно прожила всю жизнь в темноте и впервые увидела солнце. У этой улыбки был вес, она словно притягивала к себе всех окружающих, как какая-то темпоральная аномалия. Джойра озабоченно прищурила глаза.

— А теперь ты плачешь.

Тиана вытерла лицо белым рукавом.

— Нет, я не... это не... Сегодня в воздухе так много песка... странно, что у остальных не слезятся глаза.

На самом деле, недавно прошел дождь, песок был до сих пор мокрым, а в воздухе не было ничего, кроме соленого запаха океана. Джойра протянула руку и нежно приподняла голову Тианы за подбородок.

— Почему ты плачешь? — спросила она мягко.

— Я не знаю, правда, — Тиана глубоко вздохнула и отступила на шаг, вытирая глаза. — Кажется, все уже прошло... что бы это ни было.

Джойра в этом сомневалась. Она перевела взгляд с Тианы на исполинский металлический скелет, возвышавшийся над ними. Это не могло быть совпадением.

Когда Тиана явилась к ним незадолго до начала поисковой операции, то объяснила, что она — ангел-хранитель, но охранять ей сейчас нечего, так что церковь использует ее для заданий, когда нужно отправиться куда-то далеко. Сейчас же Тиана старательно пыталась не смотреть на небесный корабль, словно застенчивый влюбленный, не смеющий открыться предмету своей страсти. Должно быть, и плакала она из-за «Везерлайта». «От старика остались одни кости, а он все еще кружит голову девчонкам», — подумала Джойра.

— Идем, — сказала она. — Поглядим на камень силы.

Хади и остальные участники поисковой команды присоединились к Джойре и Тиане, и они отправились осматривать транский скелет — все, что осталось от корпуса «Везерлайта». Хади оказался единственным среди всех толарианским механиком, но и остальные были умелыми мастеровыми или талантливыми учеными, в основном из Беналии и Джамуры. Тьен, их специалистка по металлам, стояла рядом с Хади и держала в руках второй по важности компонент их предприятия — семя нового корпуса, которое Джойра достала у древесного элементаля Молимо. Когда мастеровые закончат очистку металлических транских опор «Везерлайта», из семени вырастет новый корпус. Но чинить двигатели и другие механические системы им придется самостоятельно. Какие-то системы были магическими, какие-то — нет, но и над теми, и над другими, судя по их виду, предстояло изрядно поработать.

Но самый важный компонент хранился в своем металлическом ложе где-то в недрах двигателя. Это был камень силы.

— Ну, он хотя бы здесь, — неуверенно проговорил Хади.

— Хороший знак, — добавила Тьен, приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть каплевидный кристалл. — Верно?

Джойра в этом сомневалась. Камень силы выглядел безжизненным, потухшим. Его создал Урза и заключил в этом камне рушащееся Царство Серры. Именно поэтому Церковь отправила сюда Тиану: камень был для них священным предметом, и ангел должна была проследить за его обретением и вернуть камень Церкви, если он утратил силы. У Джойры был запасной план, на тот случай, если камень окажется уничтожен или перестанет работать, но она предпочла бы, чтобы до этого не дошло.

Джойра верила в старинный камень. Может быть, ему просто нужен был стимул?

— Что скажешь? — спросила она Тиану.

Тиана наклонилась вперед, разглядывая реликвию, и задумчиво нахмурила брови.

— Камень цел, контакты ложа выглядят хорошо. Привод управления остался подсоединен. Довольно удивительно, учитывая, через что он прошел.

Хади и Тьен удивленно на нее взглянули.

— Не знала, что ангелы увлекаются механикой, — сказала Тьен.

— Не увлекаются, — поспешно сказала Тиана, отступая от ложа, словно оно вдруг загорелось. — На самом деле, я об этом ничего не знаю.

— Неужели? — приподняла бровь Джойра. Тиана уже второй раз реагировала на «Везерлайт» так, словно он был ее давно потерянным и вновь обретенным другом.

У ангела на лице проступила неуверенность.

— Думаю, что нет. До нынешнего дня я совершенно ничего не понимала в механике. Но... сейчас мне все это отчего-то кажется очевидным.

Тьен и Хади с интересом наблюдали за ней.

— Это камень Серры, — сказала Джойра. — Может быть, он ответит тебе.

Тиана вновь подалась вперед — самоуверенно, вовсе не стесняясь.

— Я попробую.

Несколько мгновений она изучала камень, а затем сложила руки и опустила голову.

Джойра пристально глядела на нее, отметив, что все собравшиеся вокруг затаили дыхание. Тянулись секунды, ничего не происходило... а потом внутренний свет озарил вдруг черты Тианы. Джойра почувствовала, как сдвинулось что-то в камне силы, как он возвращается к жизни. Словно среди них вдруг появилось какое-то могучее существо.

Камень разгорался. Кто-то ахнул, кто-то воскликнул от радости. Тиана, широко распахнув глаза, попятилась назад. Она явно не рассчитывала на успех.

Пока другие праздновали, Джойра отвела Тиану в сторону, под сень изогнутых шпангоутов небесного корабля. — Извини, но раньше я не встречала таких ангелов, как ты.

— То есть, ангелов, сомневающихся в своей ангельской натуре? — Тиана криво усмехнулась. — Это долгая история.

Джойра приняла решение — отчасти интуитивно, отчасти делая вывод из наблюдений.

— Может быть, ты согласишься помочь мне еще кое в чем?

Тиана пожала плечами, пнула небольшой комок земли.

— Ладно, мне все равно нечем заняться. Могу и тебе помочь. Что, нужно куда-нибудь слетать?

— Нет. Нужно руководить восстановлением корабля и защищать рабочих, пока я собираю команду.

Тиана пораженно застыла, и Джойра улыбнулась:

— Как ты думаешь, тебе это по душе?

Тиана повернулась, посмотрела на двигатели, на мастеровых, уже строящих планы ремонтных работ. Нет, Джойре не показалось. Ангела действительно тянуло к «Везерлайту». Чуть хрипло, словно у нее пересохло в горле, Тиана спросила:

— Почему я?

— У тебя к этому склонность, это сразу видно. И ты — ангел, а это значит, я могу тебе довериться, — Джойра внимательно на нее взглянула. — Ну, что скажешь? Согласна?

Тиана медленно выдохнула.

— Да. Я думаю, да.

Джойра понимала, что на сбор команды уйдет немало времени, но она к этому готовилась, планировала — так же, как планировала восстановление «Везерлайта».

Оставив корабль снабжения в бухте, она повела свою яхту к берегам Джамуры. Судя по тому, что ей удалось узнать, именно там, в городе Суквата, находился нужный ей человек. Поиски в городе привели ее на гигантский городской рынок. Здесь многоэтажные здания из белого камня с широкими балконами образовывали рукотворный каньон из лавок, складов, контор грузовых агентов и трактиров и гостиниц, где прибывшие сюда по делам могли найти ночлег, еду и развлечения.

В больших кадках росли высокие пальмы и усыпанные яркими цветами кусты, каждую из многочисленных площадей украшали фонтаны. Товары на выставленных на улицу прилавках охраняли механические попугаи и обезьяны, похожие на сову Джойры. Здесь были люди со всей Доминарии, но местных легко было узнать: уроженцы северо-восточной Джамуры отличались коричневым цветом кожи и темными волосами, а жители Фемерефа и потомки обитателей потерянного Жалфира были еще темнее. Стоял жаркий день, и многие из купцов закрыли свои лавки, чтобы вместе с покупателями и другими работниками рынка передохнуть за чаем, медовым инжиром и финиками под навесами разнообразных чайных и винных домов. Джойра и сама подумывала об этом — если в ближайший час не найдет искомую персону.

По ступеням она поднялась на площадь. Шумела вода, стекавшая по каскаду из фонтанов и водопадов — он был встроен в стены большого комплекса из складов и грузовых контор. Люди сидели под навесами магазинов, входили и выходили через большие арочные двери двух балконов на верхних этажах. Джойра остановилась, пытаясь сообразить, с какого этажа начать, и вдруг сверху раздались громкие крики.

Прохожие на площади и покупатели в магазинах испуганно замерли или завертели головами, оглядываясь. Джойра увидела, как выбегают люди из большой арки двумя этажами выше и рванулась к лестнице.

Она добежала до верхнего балкона как раз вовремя, чтобы поймать старика, так спешившего ретироваться, что он чуть не свалился через перила.

— Что стряслось? — спросила Джойра, помогая ему выпрямиться.

— Кабал! — выдохнул старик. — Шпионы кабалов в казне «Торговой компании Сарина»!

Джойра отодвинула его в сторону и побежала к дверям. Внутри, на большом открытом дворе грузового склада, лежали, распластавшись на брусчатке, два тела джамуранцев. Судя по тревожным крикам и направлению, откуда во двор выбегали другие, бой шел на крыше склада. Джойра коснулась механической совы на плече и прошептала: «Стань моими глазами».

Птица с клекотом взмыла вверх и закружила над складом.

Джойра поровну разделила внимание между двором и тем, что видела ее механическая спутница. На крыше склада была открытая терраса, а над ней возвышалось здание с балконами. На плоском каменном полу террасы одна вооруженная мечом женщина отбивалась от полудюжины мужчин, одетых в неприметные бурнусы пустынных кочевников. Вокруг них в воздухе висела, словно туман, темная, демоническая магия. У фехтовальщицы была темная кожа и темные волосы, она была в доспехах из металла и кожи. Женщина отбила клинком метившее в нее копье и продолжила движение, развернувшись и рубанув противника по шее. Тот повалился на землю, и женщина подняла глаза на оставшихся. «Еще хотите?!» — закричала она.

Один из нападавших взвыл от ярости. Капюшон упал с его головы, явив бледную кожу и бритую голову, изрезанную серыми шрамами. «Жрец Кабала», — поняла Джойра. Он использовал магию безумия, чтобы создать иллюзию чудовищных призраков, заставивших остальных спасаться бегством. На женщину, впрочем, эта магия почему-то не действовала.

Колющим ударом в грудь она свалила еще одного культиста, и в этот момент жрец запустил в нее черный шар — заклинание смерти. Шар разбился о ее нагрудник и рассыпался, не причинив вреда.

Сова сфокусировала взгляд. Жрец сотворил еще одну смертоносную вспышку, и Джойра заметила слабый золотой свет, который охватил женщину, когда в нее попало заклинание. «Это не щит», — подумала она с улыбкой. Это был иммунитет к магии, и такой иммунитет она уже когда-то видела.

Джойра нашла ту, кого искала. Она вернула сову и направилась вверх по лестнице.

Когда она поднялась на террасу, женщина как раз вытаскивала меч из груди последнего культиста. Пока она вытирала клинок об его одежду, из ближайшей арки выбежали городские стражники.

— Шанна Сисэй! — закричал один их них. — Что здесь случилось?

— А на что похоже? — ответила женщина, которую звали Шанной. — Агенты Кабала хотели украсть карты торговых путей, чтобы Кабал мог нападать на купеческие корабли и караваны.

— Люди забыли, что эти подонки поначалу были обычными отарийскими ворами, — добавила она, когда к ней подошла Джойра.

— Да, забыли, — согласилась Джойра. — Демон Бельзенлок хочет переписать всю историю мира, хочет внушить, что это он стоял за каждым темным деянием — вплоть до гибели Первородных Драконов двадцать тысяч лет назад.

Шанна убрала меч в ножны.

— Ты знаешь нашу историю.

Это верно, Джойра знала историю. Изрядную часть истории она сотворила сама.

— А у тебя иммунитет к магии. Жрец творил заклинания безумия, но на тебя они не подействовали.

— Это у нас семейное, — Шанна пожала плечами, внимательно глядя на собеседницу.

— Я знаю. Я знала твою прародительницу, капитана Сисэй. Вижу, у тебя ее меч.

Шанна замерла, глядя на Джойру. Выкрики и шаги стражников, шум собирающейся на террасе и балконах дома толпы зевак — все это вдруг показалось очень далеким. Остались только она и Джойра — встреча, которую летописцы занесут в истинную историю этой эпохи.

— Кто ты такая? — мягко спросила Шанна

— Я Джойра, — улыбнулась она. — Я приплыла сюда за тобой.

Они спустились в винный дом на нижнем этаже и уселись на коврах под навесом. Жизнь на окружающих улочках и площадях постепенно возвращалась в обычное русло.

— Как ты нашла меня? — поинтересовалась Шанна.

— Я следила за жизнью твоей семьи. Один из твоих двоюродных братьев рассказал, что ты отправилась сюда, в этот город, где, по слухам, действуют шпионы Кабала, — Джойра глотнула вина. — Еще он сказал, что они по тебе скучают.

Шанна поставила свой кубок.

— Я по ним тоже скучаю. Но всю свою жизнь я только и слушала, что истории о своих предках и о потерянном Жалфире. Я устала жить в тени собственного прошлого. И решила воспользоваться тем, что унаследовала, — она улыбнулась: — У меня столько вопросов...

Если Шанна согласится, на разговоры о прошлом у них будет сколько угодно времени.

— А у меня есть на них ответы, — сказала Джойра, — но сначала выслушай мой вопрос. — Ты согласишься служить под моим началом на «Везерлайте»?

— Конечно, я согласилась бы, — будь он до сих пор цел, — рассмеялась Шанна, но когда осознала сказанное Джойрой, ее лицо приняло серьезное выражение: — Я сочла бы великой честью следовать путем моей прародительницы. Служить, как служила она. Если бы «Везерлайт» существовал.

Джойра подняла кубок.

— Тогда я сочту за честь, если ты присоединишься к моей команде.

К тому времени, как яхта подошла к берегам Аэроны и они добрались до города Беналии, Джойра полностью уверилась в правильности своего выбора. Шанну нельзя было назвать копией Сисэй, но иногда она напоминала ее так сильно, что Джойра даже было немного больно. Долгие вечера они проводили на палубе под звездами в разговорах и воспоминаниях. Джойра была рада, что Шанна рядом с ней, но от этого тоска по Сисэй становилась лишь сильнее.

Она ожидала, что разговор с Данитой Капашен, дальней родственницей капитана Джерарда, пройдет так же успешно, но ответ Даниты оказался коротким и окончательным.

— Нет, — отрезала она.

Они сидели в саду городского дома Капашенов. Стояло позднее утро чудесного теплого дня. В деревьях пели птицы, а серые каменные стены укрывали сад от шума городских улиц.

— Нет? — переспросила Джойра. Она взглянула на удивленно и разочарованно поднявшую брови Шанну, потом вновь повернулась к Даните. Та сохраняла бесстрастное выражение лица, словно они обсуждали, где бы пообедать: — Ты думаешь, что я соврала о том, кто я?

— Нет, я знаю, что ты Джойра, — все так же спокойно сказала Данита. Она кивнула Шанне. — А ты так похожа на капитана Сисэй на портретах, что я совершенно не сомневаюсь в том, кто ты такая.

Данита не была похожа на Джерарда и напоминала его только воинской выправкой. Ее волосы были зачесаны назад, виски выбриты, чтобы лучше сидел шлем, загорелое лицо было обветренным. Джойра знала, что Данита была рыцарем Беналии, но надеялась, что та захочет пойти по стопам своего знаменитого предка.

— Тогда почему? — спросила Шанна. Она жестом указала на большой каменный дом. Данита вышла им навстречу из конюшни, а ее щит и меч лежали сразу за раскрытыми дверьми, ведущими в главный зал. — Явно не потому, что ты боишься опасностей.

— Я — рыцарь Беналии, — ответила ей Данита. — Я поклялась защищать этот край.

Джойра рассчитывала, что с ней на борту «Везерлайта»будут родственники двух его самых знаменитых капитанов. Она считала, что это лучший способ начать путешествие, а после встречи с Шанной уже не сомневалась в том, что права. Ей нужен был Капашен.

— «Везерлайт» всегда был в самой гуще событий, а сейчас мы с его помощью должны нанести удар по Кабалу и ослабить его контроль над Доминарией. Присоединившись к нам, ты поможешь Беналии.

— В долгосрочной перспективе, — согласилась Данита без энтузиазма. Она говорила тоном человека, абсолютно уверенного в своем решении. От этого Джойра только сильнее захотела заполучить ее в свою команду:

— Прямо сейчас кабалы нападают на близлежащие города и деревни. Если я отправлюсь с вами, то стану сражаться с Кабалом за полмира отсюда. А я хочу драться с ними здесь, у себя дома.

Я понимаю, — Джойра откинулась на спинку кресла и вздохнула, сдаваясь. «С этим не поспоришь», — подумала она. Джойра поглядела на Шанну. Та слегка развела руками, признавая поражение.

Данита кивнула и поднялась на ноги.

— У меня дела, меня ждут приказы. Вы можете оставаться здесь, сколько захотите. Вы обе всегда будете желанными гостьями в моем доме.

Данита зашла в дом, и Шанна сказала:

— Ну? Что будем делать дальше? У тебя был еще кто-то на уме?

— Нет, — от досады Джойре хотелось ударить кулаком по столу, но она сдержалась. Данита имела полное право отказаться. — Она была единственной, на кого я надеялась...

Из дома выскользнул юноша, поглядел на них широко распахнутыми глазами и подбежал к столу.

— А может, я? — выпалил он?

Джойра уже вскочила на ноги, Шанна стояла рядом с ней, но непохоже было, чтобы на них собирались напасть. У юноши были буйные каштановые волосы, и внешне он весьма напоминал Даниту.

— Что «а может ты»? — потребовала ответа Шанна.

— Я тоже Капашен, — объяснил он. Меня зовут Рафф. И я все слышал. Я хочу отправиться с вами вместо сестры.

Джойра скрестила руки на груди. Этого она не ожидала.

— Вот как?

Шанна, нахмурившись, изучала Раффа.

— Сколько тебе лет?

Он вытянулся во весь рост.

— Достаточно, чтобы стать обученным магом. Я сдал экзамены экстерном и всех учителей поразил своими талантами.

— Значит, теперь магов берут на обучение в двенадцать лет? — скептически поинтересовалась Шанна. — Или в тринадцать?

Рафф гордо вздернул подбородок.

— Сам Джодах из Толарии сказал, что я — один из самых выдающихся учеников, каких он видел за всю свою жизнь.

До этого момента Джойру развлекала беседа, но тут она решила провести черту.

— Джодах такого сказать не мог.

Рафф хотел было возразить, но потом встревоженно нахмурился.

— Ты что, знаешь Джодаха?

— Да, — сурово посмотрела на него Джойра. — И знала еще до фирексийского вторжения.

— О... То есть, сестра говорила, что ты Джойра, но... — Рафф поник, опустив плечи. — Ну хорошо, Джодах такого не говорил, но все же я весьма способный маг.

Джойра покачала головой и отвернулась. Но когда они с Шанной направились к дому, она почувствовала магию.

Раффу повезло, что она распознала иллюзию, а не атаку. Сад пропал, и они с Шанной оказались вдруг высоко над землей. Мимо проплывали облака. Чуть поодаль в небе парил первый «Везерлайт». Облик его мачт и корпуса был передан не вполне точно, но попытка была неплохая.

— Ты это видишь? — спросила Джойра Шанну, вспомнив о ее особенности.

— Вижу, что он здесь, но через него просвечивает дом и сад, — Шанна задумчиво посмотрела на Раффа. — Ну что, он хорош?

Джойра вздохнула и заставила себя беспристрастно взглянуть на умения юного мага.

— Неплох, — она повернулась к Раффу: — Ты сегодня был очень навязчив.

Один жест — и иллюзия исчезла.

— Больше такого не повторится, — искренне сказал Рафф. — Я буду только полезен. И извини, что я соврал. Просто я очень, очень хочу отправиться с вами.

Нахмурившись, Джойра смерила его взглядом. Данита очевидно не собиралась менять решения, так что Рафф оставался единственным вариантом.

— Подожди минутку, — сказала она и отошла, позвав с собой Шанну. Они встали в стороне, под растущей близ террасы ивой.

— Что думаешь? — спросила Джойра тихо.

— У меня паре шрамов больше лет, чем этому мальчишке, — честно ответила Шанна.

— Это правда, — согласилась Джойра. — Но ты будешь против, если мы возьмем его в команду?

Шанна нахмурила брови, размышляя.

— Не буду. Он этого искренне хочет, полон энтузиазма, да и способности у него явно есть. Просто я... Все это будет опасно, а я не уверена, что он это осознает.

Джойра не была уверена, что хоть кто-то из них до конца осознавал, во что они ввязались. Она долго жила на свете, много повидала, и ей трудно было представить, чтобы столь юный человек, как Рафф, понимал бы, что может погибнуть. Но Капашен на борту... это казалось ей правильным. Казалось необходимым.

— Пока существует Кабал, каждому грозит опасность. Он с тем же успехом может погибнуть здесь, сражаясь с ними.

— Это правда, — пожала плечами Шанна. — Я буду рада путешествовать вместе с ним, если ты считаешь, что он нам пригодится.

Джойра кивнула и повернулась к Раффу.

— Если хочешь пойти с нами, живо собирайся, — сказала она. — У нас впереди долгий путь.

Когда яхта зашла в богарданскую бухту, занималось утро. Джойра стояла на палубе вместе с Шанной и Раффом и в подзорную трубу нетерпеливо разглядывала побережье. Берег приближался — и она отложила трубу. Теперь разглядеть знакомые черты, поднимавшиеся над дюнами, можно было и так.

Корпус радовал глаз изящными линиями, мачта на корме была наклонена назад. Лееры и стекла иллюминаторов ярко сверкали на солнце. Судя по тому, что корабль ровно стоял на земле, он уже частично проснулся и мог себя контролировать. «Везерлайт» вновь был цел и готов к полетам.

Джойра широко улыбнулась. Все прошло по плану и вовремя, как она и рассчитывала.

Лагерь был уже разобран, и рабочие на небольших шлюпках перевозили оставшееся снаряжение и инструменты на корабль снабжения. Когда яхта приблизилась к берегу, они приветствовали ее радостными криками и взмахами рук.

Шанна потянулась к Джойре и обняла, хлопая рукой по плечу:

— Поверить не могу!

Рафф изо всех сил старался не запрыгать от возбуждения.

— Там ангел! Это Тиана? А почему с ней вампир?

Джойра и Шанна повернулись и уставились на две фигуры, ждущие на берегу.

— Кто? — пораженно переспросила Джойра. Такого в ее плане не было.

Они вышли по мелководью на песчаный берег, и Тиана с вампиром двинулись им навстречу.

— Привет, Тиана, — сказала Джойра. — Я так понимаю, что все прошло хорошо.

Она кивнула на спутника, который совершенно явно был вампиром, но только одетым как рыцарь Беналии, и никто на него не обращал внимания.

— Ты ничего не хочешь мне сказать?

Тиана сложила крылья и почесала в затылке.

— Ну, да. Это Арвад.

Арвад опустился на колени и протянул Джойре свой меч рукоятью вперед.

— Я клянусь верно служить тебе, капитан Джойра.

Его слова звучали совершенно искренне.

— Понимаю... — нахмурила брови Джойра и повернулась к ангелу.

— Это долгая история, — замялась Тиана.

— Тогда вряд ли у нас сейчас есть на нее время, — Джойра вытащила хронометр из кармана жилета. — Я ожидаю...

С порывом ветра и вспышкой золотистого света на берегу появился Златогривый Аджани. Он взглянул на «Везерлайт» и довольно ухмыльнулся.

— ...Прибытия друга, — улыбнулась Джойра. — Вот теперь мы готовы.

Описание мира: Доминария