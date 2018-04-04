Первое осознанное воспоминание Тианы — это прошедший через витражное окно над головой и разбитый на тысячи цветных пятен солнечный свет, омывающий ее в храме Серры. Ее окружали другие ангелы в сверкающих доспехах и священники из числа людей и авенов, чьи белые одеяния были украшены серыми перьями, напоминавшими об ангельских крыльях. Она знала, что создана для какого-то великого дела — это грело ей сердце, билось в ее жилах, и ее новое тело засияло, подобно солнцу. Это был момент ее славы.

А потом все покатилось под откос.

Лира Приносящая Рассвет шагнула вперед, прекрасная, как восход солнца; ее темная кожа цвета бронзы блистала в лучах света, пышные темные волосы ниспадали на белоснежные крылья.

— Ты — Тиана, — сказала она, — и в ответ на молитвы смертных ты родилась с особой целью.



— Сражаться! — сказала Тиана. — Чтобы сокрушить силы тьмы.

Это должно было стать ее предназначением. Что еще, кроме войны, могло разжечь в ней такой огонь?

По группе собравшихся ангелов прошел легкий ропот, две из них переглянулись. Совершенная бровь Лиры слегка приподнялась, и она ответила:

— Нет, не сражаться.

— Не сражаться? — Тиана не хотела ставить слова Лиры под сомнение. Она родилась, уже зная, что Лира — одна из тех ангелов, кто явился в Доминарию из Царства Серры, и что из ангелов она ближе всех к благословенной Серре, погибшей, пожертвовав собой для исцеления Беналии. Но все же Тиане казалось, что здесь какая-то ошибка. — Это точно?

Лицо Лиры было все таким же спокойным:

— Это точно. Ты — не боевой ангел. Ты — ответ на молитвы смертных, которым нужен хранитель.

— Хранитель, — повторила Тиана, обретая уверенность. Хранители должны сражаться, защищая то, что хранят, так что эта роль не слишком отличалась от боевого ангела.

— Я посвящу свою жизнь и душу защите... — тут она поняла, что чувство облегчения заставило ее чуть забежать вперед. — А что я охраняю?

Она надеялась, что это что-то значительное.

Лира немного замялась... или это только показалось? Но когда она заговорила, в ее голосе была все та же уверенная безмятежность:

— Очень сложную водопроводную систему.

Тиана решила, что ослышалась. Может быть, когда она появлялась на свет, произошла какая-то ошибка, и теперь слова в ее голове звучат совсем не так, как должны были?

— Очень сложную... что?

— Это очень важно! — уверила ее Лира. — Это хитроумная система подъемников и насосов, доставляющая воду из водохранилища у подножия плоскогорья в город наверху. Жизни сотен смертных зависят от нее. Ее называют Великой Машиной.

Взгляд Лиры был совершенно серьезен.

— Они молились ниспослать им защитницу Машины. Они молились о тебе.

Тиана подавила в себе нарастающее разочарование. Да, водопроводная система кажется крайне странной и ужасно скучной штукой для охраны, но все же Великая Машина, должно быть, была очень важной для молившихся о Тиане смертных. И поэтому на нее наверняка будут часто нападать, так что на долю Тианы выпадет своя порция сражений. Смертные станут ее друзьями и будут рады, что в ответ на молитвы к ним явилась такая образцовая хранительница.

— Я буду охранять ее до последнего вздоха, — сказала она.

Лира тепло улыбнулась в ответ, а остальные ангелы одобрительно взметнули вверх оружие.

— Чудно, — сказала Лира.

Другие ангелы вывели Тиану из храма, и они взлетели в ослепительно-синее небо, усеянное белыми точками облаков. В воздухе парили здания с коническими крышами и элегантными высокими арками, яркие стекла витражей в окнах сверкали на солнце. Внизу раскинулись пологие зеленые холмы, тут и там росли высокие деревья, и вдали Тиана слышала птичье пение. Прохладный ветер был наполнен сладкими ароматами. Тиана знала, что не весь мир прекрасен, но в первое утро ее жизни он казался именно таким.



Ангелы проводили ее до парящего здания и оставили в залитой солнцем комнате, где священники-люди помогли ей облачиться в белые с серым одежды, а авены улетели, чтобы принести доспехи и оружие на выбор.

— Хорошо, что ты наконец-то явилась, — сказала ее новая подруга, священница Афра. — Я слышала, как долго и истово молились горожане. Лира была очень рада, когда узнала, что ты наконец появляешься на свет.

— Интересно, отчего такая задержка?.. — спросила Тиана, пока Афра показывала ей, как справиться со шнуровкой. — Такое часто бывает?

— О, наверняка часто. Уверена, что такое не раз уже случалось, — Афра кинула взгляд на остальных священников.

— Вообще-то, это очень странно, — сказал один из них. — Я даже не припомню, чтобы молитва об ангеле-хранителе так долго оставалась без ответа.

— Может, потому что просьба необычная? — предположил другой. Ангел-хранитель для водопроводной системы... Это как-то... слишком специфично. Люди постоянно молятся об ангелах-хранителях, но такого...

Афра поглядела на него, нахмурившись.

— Да, люди постоянно молятся, и поэтому, наверное, столько времени и прошло. Благословенная Серра не может посылать нам одного ангела за другим.

Священники зашептались, но Афра решительно пресекла все разговоры. Впрочем, внимание Тианы уже было поглощено одним из висящих высоко на стене портретов. Знания, с которыми она родилась, позволили ей узнать в одетом в форму беналийского воина человеке с каштановыми волосами и бородкой мученика Джерарда. Ангел нахмурила брови, глядя на копье в его руках. Обращенное вниз острие было необычной формы — почти прямое с одной стороны и с зазубренным изгибом с другой. У его основания была расположенная под углом крестовина, почему-то вызывающая мысли о полете. Копье казалось Тиане знакомым — но она не могла объяснить, почему.

— Его копье... откуда оно? — спросила Тиана.

Но в этот момент на балкон спустились вернувшиеся с доспехами и оружием авены, и ангел позабыла о своем вопросе. Тогда она еще не знала, что однажды узнает ответ.

Вскоре настало время вылетать в город с Великой Машиной, которую Тиана родилась защищать. Эскорт из ангелов во главе с самой Лирой Приносящей Рассвет явился, чтобы сопровождать ее. Тиана вышла за Афрой на широкую открытую террасу, где собрались ангелы.

— Это всегда так? — шепотом спросила она у священницы. — Всем полагается эскорт?

— Не совсем, — призналась Афра. — Но горожане так долго ждали и Великая Машина так важна для них, что командующая Лира решила сама проводить тебя.

Это казалось логичным.

— А из-за того, что я так задержалась, она хочет проверить, что со мной все в порядке, — добавила Тиана.

Афра скривилась.

— Да, наверное. Но ты не волнуйся. Все в порядке. Святая Серра не делает ошибок.

Тиана обняла Афру на прощанье и направилась к остальным.

Ее первый самостоятельный полет оказался чудесным. Она следовала за ангелами и играла с наполнявшим крылья ветром. Они пролетели над холмами, по которым были разбросаны небольшие города и деревни, потом над густым лесом и, наконец, над широкой травянистой степью. Тиана заметила внизу извилистую торную дорогу и поняла, что они уже близко. Ее сердце возбужденно забилось. Вскоре она увидит причину своего существования. Которой, как выяснилось, были не битвы с силами тьмы бок о бок с Лирой и другими ангелами, а большая и сложная машина, которую нужно было защищать. «Но это очень важная машина, — напомнила она себе. — И на нее точно будут много нападать».

Оказалось, что в этом она была права.

Достигнув плоскогорья, ангелы заметили повисший над ним дым. Сперва Тиана подумала, что это нормально: над другими человеческими городами тоже был дым, пусть и не так много, — но, может быть, это работала Великая Машина? Однако она поняла, что что-то не так, почувствовав волнение своих сестер.

Они подлетели ближе, и тогда Тиана заметила, что город лежит в руинах. Его разграбили и сожгли — всего несколько дней назад. Дома превратились в дымящиеся скелеты из развалившихся камней и обугленных балок, а на улицах лежали мертвецы. Ангелы сделали круг над плоскогорьем, и Тиана увидела, что осталось от Великой Машины. Деревянные платформы сгорели, стекло разбилось, массивные цепи разорвались, а металлические трубы и шестерни были погнуты и скручены. Машина была огромной, она поднималось до самой вершины плоскогорья от его подножия, где расположилось водохранилище и каналы, несущие воду из далекой реки.

В эти минуты Тиана была слишком поражена, чтобы чувствовать что-то, кроме тяжелого комка в горле, который словно душил ее изнутри. Они приземлились на том месте, что осталось от городской площади, чтобы помочь выжившим, и Лира мрачно проговорила: «Это дело рук Кабала».

Так в место, которое Тиана родилась охранять, явились силы тьмы, но она пришла слишком поздно, чтобы дать им бой.

Чтобы выбраться из-под кожуха двигателя, Тиане пришлось плотно сложить крылья.

— Передай Тьен, что она была права. В одном из регуляторов потока маны забился соединитель.



Хади подал ей руку, помогая подняться. Поверх одежды они носили кожаные фартуки, но все равно были с ног до головы перемазаны машинным маслом и морским илом, который до сих пор вычищали из механических систем «Везерлайта».

— Вот и славно, — ответил Хади. — А то не хотелось бы перебирать всю проводку.

По лестнице они поднялись на палубу. Тиана встряхнула затекшими крыльями и подошла к перилам. Семя Молимо почти закончило разрастаться в корпус «Везерлайта» и внутренние палубы, и это было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что теперь им было, где стоять, а ремонтные работы не зависели от капризов погоды. И плохо, потому что до двигателей и других систем стало гораздо сложнее добраться. Тиана совершенно точно сделала бы все по-другому, если бы ее вновь пригласили руководить восстановлением какого-нибудь легендарного небесного корабля.

С тех пор, как отбыла Джойра, лагерь расширился — в палатках и наскоро сколоченных деревянных бараках размещались рабочие и хранилось оборудование. Они выстроили замысловатые леса, чтобы поддерживать лежащий на земле «Везерлайт» и помогать рабочим добраться до всех нужных мест. Блестело на морских волнах солнце, садясь за скалистые горы, защищавшие бухту. Смеркалось, и рабочие постепенно сворачивались, заканчивая дневную смену. Прохладный ветерок уже доносил ароматы поджаренного хлеба и лука от походной кухни и костров, где готовилась стряпня. Тиане немного взгрустнулось из-за того, что ангелам не нужно было есть.

— Да, если бы пришлось перекладывать проводку, то это была бы катастрофа, — сказала она. — А так мы даже опережаем график.

— Опережаем, — согласился Хади, убирая инструменты в кожаный футляр. — И за это тебе надо сказать спасибо.

Тиана взглянула на него с улыбкой:

— Вот как? Выходит, я строгий надсмотрщик?

Сама она думала, что скоростью работ они прежде всего обязаны тому, какое огромное число рабочих наняла Джойра.

— Ты знаешь, что делаешь, и любишь свою работу. А ничего больше и не нужно, — сказал Хади. Он сделал паузу, положив одну руку на перила ограждения. — Признаюсь, это меня удивило. Я никак не ожидал, что ангелу может быть столько известно о двигателях древних кораблей. Я думал, ты будешь...

— Бесполезной? — подсказала Тиана. Она уже достаточно хорошо знала Хади, чтобы поддразнивать его. Когда часами вместе ползаешь по разным тесным лазам, ремонтируя энергосистему магического воздушного корабля, гамма допустимых в разговоре выражений несколько расширяется. Впрочем, сама Тиана была удивлена не меньше, чем он. Она понимала, что ее знания исходят от Серры, но подробные сведения об устройстве механизмов «Везерлайта» всплывали в ее голове всякий раз, когда в этом возникала нужда. Так происходило с тех пор, как она вернула к жизни камень силы. Но она знала, что для ангела все это было очень странно. Особенно для ангела-хранителя, у которой была уничтожена сама причина ее существования.

Сама Тиана даже не просила, чтобы ее отправили наблюдать за оживлением камня силы «Везерлайта». Ее выбрали, потому что она была создана защищать машину, «Везерлайт» был машиной, а чем еще ее занять, Церковь Серры не представляла. Тиана совершенно не ожидала, что останки небесного корабля, какими бы легендарными они ни были, могут вызвать у нее такие чувства.

— Отстраненной, — поправил ее Хади с улыбкой. — Думал, ты станешь все время размышлять о чем-то возвышенном.

— Ну, небесные корабли — достаточно возвышенные штуки, — заметила Тиана. — Если, конечно, мы в конце концов заставим этот мотор заработать.

Они всегда выставляли часовых, а на ночь их число удваивалось. Тиана и сама регулярно поднималась в воздух, делая круги над стоящим на якоре кораблем снабжения и над всем лагерем. Пока что ей как-то раз пришлось отогнать каву с пылающей пастью и до полусмерти перепугать небольшой охотничий отряд гоблинов, но ни с чем особенно серьезным она не сталкивалась. Ее долгом ангела-хранителя было защищать рабочих от опасностей, а вовсе не помогать Хади, Тьен и остальным чинить двигатели. Впрочем, чем быстрее они отремонтируют «Везерлайт», тем скорее рабочие смогут покинуть Богардан и направиться куда-нибудь в безопасное место. Строго говоря, это тоже можно было считать защитой. По крайней мере, Тиана решила считать именно так, а за главную оставили ее.

Если Серра не хочет, чтобы она всем этим занималась, то не стала бы посылать ей эти новые знания. Тиана любила возиться с системами воздушного корабля, любила выяснять, как работают механизмы, и чинить их. Она подумала, что, кажется, она влюблена в «Везерлайт».

Давно минула полночь, и Тиана отдыхала, сидя на лесах и задумчиво глядя на звезды и волны, что накатывали на берег. Вдруг она услышала, как кто-то бежит к «Везерлайту». Она спрыгнула с платформы и приземлилась прямо перед Фаримом, кузеном Хади, который как раз вбежал в круг света от факелов.

— В чем дело? — спросила Тиана, понизив голос.

— Мари кого-то увидела, — доложил, задыхаясь, Фарим. — Один человек. Он идет через луг к лагерю.

— Ясно. Будите остальных, — приказала Тиана и взмыла в воздух. Эта часть Богардана была практически необитаемой, но здесь встречались и шайки пиратов, и охотники, и другие, кому могло стать известно о существовании лагеря. Один человек, приближавшийся в ночи, мог оказаться кем угодно — от заплутавшего путника до лазутчика армии Кабалов.

Она скользнула в сторону, наперерез ветру, наклонила крылья и спикировала на площадку за небольшим холмом, где располагался наблюдательный пост Мари. Мари, как и все остальные, уже успела привыкнуть ко внезапно появляющейся с неба фигуре, так что даже не вздрогнула, когда рядом с ней выросла Тиана. Она сидела, замаскировавшись в кустах, и без слов протянула Тиане собранную Хади зоркую трубу. Этот прибор из рифленого металла ничем не отличался от обычной подзорной трубы, но позволял видеть в кромешной темноте. Ночное зрение у Тианы было куда лучше человеческого, но она все равно взяла трубу: магия в ее конструкции позволяла четче разглядеть объекты наблюдения.

— Кажется, он один, — прошептала Мари.

Тиана вгляделась в приближающегося мужчину.

— Похоже, что так.

Она больше нигде не заметила движения. Незнакомец устало брел вперед, перекинув через плечо походную суму... и что-то в нем казалось необычным. Тиана отдала зоркую трубу Мари и встала во весь рост.

Она вновь взмыла в небо и сделала широкий круг над лугами. Нигде, вплоть до застывших черных волн лавы, не было видно никакого движения. Никто больше не приближался к ним. Человек заметил ее и остановился, подняв взгляд в темное небо. Либо он услышал шум ее крыльев — что было маловероятно, — либо видел в темноте ничуть не хуже ее самой. «Хм», — подумала Тиана. Она скользнула вниз и приземлилась недалеко от незнакомца.

Он был одет, как беналийский рыцарь, с характерными вставками витражного стекла в центре латного нагрудника и в рукояти закинутого за спину меча. Судя по состоянию его одежды и кромке грязи на плаще, он был в дороге уже довольно долго. На таком расстоянии Тиана хорошо видела его лицо. И его глаза, тускло горящие красным в темноте. В том, кто это был такой, сомневаться не приходилось. Тиана взяла копье наизготовку и сказала:

— Я вижу, что ты вампир. Извини. Хочешь что-то сказать перед смертью?

Он поднял руки, выставив вперед ладони.

— Ангел Серры, — поклонился он ей низко, как настоящий беналийский рыцарь. — Именем Серры я клянусь, что пришел сюда без намерений причинять кому-то зло.

— Вот как? — с любопытством спросила Тиана. — Но ты же вампир, так что, знаешь ли, рано или поздно кому-нибудь зло непременно причинишь.

Человек покачал головой, и Тиана заметила, как он утомлен.

— Нет. Я стал таким не по своей воле. Я всеми силами сопротивляюсь своей новой природе.

— Кто ты? — спросила Тиана. Наверное, правильнее было бы спросить «кем ты был», но Тиана решила, что не станет сыпать соль на рану.

— Я Арвад, рыцарь из Беналии. Однажды меня взяли в плен и сделали вампиром, — он говорил ровным голосом, но ангел расслышала в его словах нотки покорности судьбе. — Я старался никому не вредить, и чаще всего мне это удавалось.

Тиана слышала, как немного поодаль Мари шепотом рассказывает о случившемся собравшимся на защиту лагеря работникам. «Почему она до сих пор его не убила?» — спросил кто-то.

Тиана и сама не знала, почему она до сих пор его не убила. Она чувствовала, что он действительно вампир, но чем-то Арвад все же отличался от других кровопийц.

— Что значит «чаще всего»? — спросила она.

Арвад посмотрел в сторону, потом проговорил:

— Я сражаюсь с кабалами всюду, где их встречаю. Иногда, в горячке боя, мне не удается себя сдержать.

— Значит, только кабалов? — спросила Тиана. Это был тонкий момент. Кабалы по определению были бессердечными убийцами, с радостью встречавшими собственную смерть. И обычный, смертный беналийский рыцарь точно так же истреблял бы их гримнантов и жрецов. Просто он не стал бы пить их кровь.

— Только их, — ответил вампир, и Тиана почувствовала, что он говорит правду. Помедлив мгновение, он добавил: — Не знаю, что говорит об этом моральный кодекс Церкви Серры.

— Я как раз об этом думаю. Трудный вопрос. Мне самой все это в новинку, — призналась Тиана. — Кабалы без разбору убивают невиновных, а им самим в их безумии нет дела до того, умрут они или останутся живы. Но пить кровь...

Она покачала ладонью.

— В общем, сложно сказать. Но, возвращаясь к событиям сиюминутным... кабалов в нашем лагере нет, так зачем же ты сюда крался?

— Я не крался, я шел, не скрываясь, — возразил Арвад, жестом указав на широкие луга за спиной. — И я... я не совсем уверен. Меня тянуло к этому месту — сначала в Богардан, потом сюда. Чем ближе я был, тем дальше, казалось, отступала одержимость кровью. Сопротивляться ей было все легче и легче, пока... пока я не встретил тебя. Теперь я ее почти не чувствую. Словами не описать, какое это облегчение.

Он помедлил.

— Может быть, дело в тебе? Я уже встречался с другими ангелами, но ни одна из них так на меня не влияла.

— Нет, вряд ли дело во мне, — Тиана подумала, что он и вправду не понимает, что происходит. А если его одержимость действительно ослабевала, когда он приближался к лагерю... Пожалуй, она знала, что так подействовало на рыцаря.

— Когда ты впервые ощутил, что тебя влечет сюда?

Арвад задумался.

— Это было в полнолуние, два месяца назад. Все случилось неожиданно. Я был тогда на восточном побережье Аэроны, преследовал последних уцелевших из отряда разведчиков Кабала, когда вдруг почувствовал... это сложно описать. Я убил гримнантов, украл небольшой ялик и поплыл в эту сторону.

Теория Тианы получила подтверждение. Именно в этот день Джойра подняла «Везерлайт» из воды, а молитва ангела вернула камень силы к жизни.

— Кажется, я могу тебе объяснить, в чем тут дело.



Его голос даже слегка охрип, преисполнившись вдруг надежды.

— Это что-то здесь, рядом? И ты думаешь, это меня вылечит?

— Попытаться точно стоит, — ответила Тиана. Она опустила копье. Пить кровь культистов Кабала, может быть, и выглядело спорно с точки зрения морали Церкви, но с исцелением от вампиризма все было однозначно. — Идем, попробуем. Да, и сам понимаешь, если ты хоть пальцем здесь кого-то тронешь, я выпотрошу тебя, как рыбину.

— Так меня, пожалуй, не убить, — предупредил ее Арвад.

Честность определенно была его сильной стороной.

— Я что-нибудь придумаю, — пообещала Тиана.

— Справедливо, — кивнул Арвад, и они зашагали вперед.

Арвад глядел на камень силы, а Тиана стояла рядом с ним.

— Что-то чувствуешь? — спросила она. Ее отборные рабочие столпились в противоположном конце машинного отделения, вооруженные до зубов.

— Нет, — Арвад отвернулся. Его плечи под видавшими виды доспехами напряглись, он боролся с приливом эмоций. Потом вампир повернулся к ней — снова сдавшийся.

— Спасибо, что разрешила попробовать, — он кивнул Хади и остальным, показывая, что им тоже благодарен. — Полагаю, мне лучше уйти?

Тиана бросила взгляд на Хади и Тьен. Тьен подалась вперед, вглядываясь в Арвада.

— Твое лицо выглядит получше, — сказала она. — Уже не такое бледное. И глаза не такие красные.

Тиана согласилась.

— Можешь показать свои?.. — она ткнула пальцем в свой собственный рот. — Ну, ты понимаешь.

Арвад приподнял брови, удивляясь странной просьбе, но раскрыл рот, демонстрируя клыки. Тиана прищурила глаза.

— Они определенно стали меньше.

— И мне так кажется, — кивнул Хади.

Тиана окинула взглядом остальных.

— Надо кое-что обсудить, — сказала она Арваду.

Они вновь поднялись на палубу под звездным небом. Рабочие развесили на ней светильники, запитанные от камня силы «Везерлайта», и сейчас Хади включил их, раз уж весь лагерь все равно не спал. Гудели прилетевшие на свет ламп насекомые; все работники собрались внизу, у кухонных котлов, ожидая исхода.

— Дай нам минутку, — сказала Тиана, оставила Арвада стоящим у перил и отошла к другим поговорить.

— Что будем делать? — спросил Хади. — Он говорит правду. Это видно.

— Но разве можно доверять ему? — возразил один из работников.

— Вы должны решить сами, — сказала Тиана. Это им могла грозить опасность. Пусть Тиана и не была боевым ангелом, но в схватке ангела с вампиром она определенно поставила бы на себя.

Пока другие разговаривали, она стояла, сложив руки, и наблюдала за Арвадом. Он прислонялся к перилам, и ангел подумала, каково это — упражняться, чтобы стать рыцарем, чтобы защищать Беналию от опасностей, сражаться с растущими силами Кабала... лишь для того, чтобы попасть в плен и стать чудовищем, одержимым страстью к человеческой крови? По сравнению с ним ее собственная проблема — жизнь ангела, созданного в ответ на молитвы людей, которых больше нет, — казалась незначительным неудобством.

Наконец споры закончились, и Хади сообщил ей окончательное решение. Он не выглядел особенно довольным, но сказал:

— Мы не знаем, говорит ли он правду, и у нас нет причин верить ему на слово. Но ни у кого из нас, и у меня в том числе, не поднимется рука его выгнать, если он может исцелиться, находясь рядом с камнем силы. Так что мы решили позволить ему остаться, но он поселится поодаль от лагеря, а ты обещаешь за ним присматривать.

Тиана кивнула и отправилась к Арваду.

Тот очень удивился, когда узнал, что его не прогоняют.

— Это очень великодушное предложение, — сказал он. — Я согласен.



Под действием камня силы Арвад потерял присущую вампирам чувствительность к свету солнца, так что поставил свою палатку на берегу и часто выходил, скинув доспехи, к морю, чтобы наловить рыбы на ужин рабочим или просто постоять ногами в прибое. Тиана, наблюдая за ним с дюн, сказала Тьен:

— Он говорит, что это самое нормальное из того, что он делал со дня обращения.

— Тебе бы тоже порыбачить, — сказала в ответ Тьен. — Ты так много работаешь, что тебе нужен отдых.

— М-м-м, — откликнулась Тиана. Она не хотела отдыхать. Ей хотелось работать над системами «Везерлайта», пока у нее еще оставалась такая возможность.

По крайней мене, с появлением Арвада у нее появился ночной собеседник, тоже не нуждавшийся во сне и разделявший ее восхищение «Везерлайтом». В перерыве между патрулями она садилась рядом с ним на берегу, и они вместе любовались небесным кораблем. В ярком свете луны и с ее ночным зрением он выглядел ничуть ни хуже, чем днем.

— Гляди, там что-то на корпусе, — сказал как-то ночью вампир. — Какое-то темное пятно.

Тиана посмотрела внимательнее.

— Похоже, гриб вырос. Чтобы восстановить корпус, Джойра взяла семечко у древесного духа Молимо. Время от времени оно выпускает всякие странные побеги.

— Как ей это удалось? — пораженно спросил Арвад.

—Она же Джойра, — ухмыльнулась Тиана. — Она сама — как сила природы.

Арвад примолк.

— Постой, она же не... та самая Джойра? Из легенд о первом «Везерлайте»?

— Она та самая Джойра, и это не легенды, а чистая правда.

Тиана засмотрелась на отблески луны в новых стеклах иллюминаторов «Везерлайта».

Арвад некоторое время молча переваривал услышанное, а потом сказал:

— Значит, она хочет сражаться с Кабалом...

Он посмотрел на ангела.

— Ты ей поможешь?

Тиана склонила голову. Для нее это была больная тема.

— Я — не боевой ангел. Я просто охраняю лагерь и присматриваю за камнем силы. Мой долг — проследить, чтобы им пользовались только в добрых и благородных целях.

Арвад искренне удивился.

— Я и не думал, что ты — боевой ангел. Я думал, ты ангел-механик.

Тиана усмехнулась.

— Нет. Ангелов-механиков не бывает.

— Но ты же руководишь всеми работами, — он постучал себя по уху. — В моем состоянии хорошего мало, но на зрение и слух жаловаться не приходится.

— У меня нет никаких особенных ангельских свойств. Я, вообще-то, не должна работать с двигателями, просто... — Тиана развела руками, не зная, как объяснить. — От Серры я знаю, где место у каждой детали. Я словно вижу, как все должно быть устроено.

— Если эти знания дает тебе Серра, то это твое особенное ангельское свойство, — заметил Арвад.

Тиана сама не знала, почему ей хотелось с этим поспорить. Должно быть, сказывалась ее врожденная верность Великой Машине — хоть ее и не было больше на свете.

— Но это — не мое предназначение!

— А в чем твое предназначение?

— Я должна была охранять Великую Машину, но ее уничтожили до того, как я к ней добралась. Я родилась слишком поздно. И теперь Церковь не знает, что со мной делать. Наблюдение за камнем силы стало моим первым настоящим заданием.

Арвад кивнул на «Везерлайт».

— Это — великая машина.

Тиана раздраженно вздохнула.

— Но мне не поручали заботиться о ней. Серра дает мне знания, чтобы восстанавливать «Везерлайт», но не ради него я появилась на свет.

— Лишь потому, что твой изначальный смысл существования уничтожен, не стоит отказываться от возможности получить новый. Поверь мне.

Вампир увидел, что Тиане неприятно говорить об этом, и сменил тему:

— Может быть, когда Джойра вернется, я попрошусь к ней на службу, — он серьезно посмотрел на нее. — И тебе тоже стоит.

Тиана не ответила. Через месяц или около того «Везерлайт» будет готов подняться в небо. Сможет ли она позволить кораблю улететь без нее? «Тебе придется», — сказала она себе. Она была ангелом, и место в экипаже Джойры не было ее предназначением.

Проходили длинные жаркие дни, продолжалась работа, и Арвад так никого и не съел, хотя камень силы пока не смог его излечить. Тиана начала думать, что он и правда решил дождаться возвращения Джойры и спросить, возьмет ли она его в команду. Она дала себе слово, что не станет завидовать, если Джойра согласится. Арвад заслуживал этой возможности.

Однажды днем она стояла на палубе и обсуждала с Хади предстоящие заключительные испытания двигателя, как вдруг заметила вдалеке вспышку света. Она забралась на перила, вгляделась вдаль. Хади встревоженно проследил за ее взглядом.

— Что это? Вулкан? — спросил он.

— Нет. Нет, это хуже, — Тиана возвысила голос и закричала, поднимая тревогу: — Бегите! Спасайтесь! Укройтесь в утесах!



От гор к ним красной молнией летел феникс. Огромная хищная птица с размахом крыльев в несколько раз больше, чем у Тианы, и охваченным пламенем телом. «Он сожжет “Везерлайт”», — подумала Тиана, и ярость наполнила ее, чистая и жгучая, как священный свет Серры. «Нет. Ни за что». Этого не будет, пока она жива. Тиана взмыла в воздух, уже не замечая ни карабкающегося вниз по лесам Хади, ни рабочих, что выбегают из палаток и поднимают тревогу.

Феникс спикировал, и Тиана, перехватив копье, бросилась вперед, целясь ему в грудь. В последнее мгновение он поднырнул под нее и перевернулся. Тиана почувствовала мощный удар когтистой лапы. Тело охватил жар, плечо свело жгучей болью, ее бросило вниз, и она чуть не свалилась на землю. Захлопав крыльями, она смогла выровняться; закружила, поднимаясь. В этот момент феникс, воспользовавшись ее замешательством, пролетел над лагерем, поджигая палатки. Ангел закричала от ярости и спикировала вниз, чтобы вонзить копье врагу в спину.

Крыло птицы взметнулось вверх, ударило Тиану, и она поняла, что ее собственные крылья отказали. Она упала на утес, ударилась, отлетела в сторону. Съехала вниз по галечному склону и с трудом поднялась на ноги, пытаясь расправить крылья. Наконечник ее копья оплавился, превратившись в бесполезную железку. Ледяной ужас охватил ее сердце. Она повернулась к «Везерлайту». Феникс приближался к беззащитному кораблю, и она никак, никак не успевала его остановить...

Вдруг феникс дернулся, сбитый с курса вонзившейся ему в шею стрелой. Взъерошив огненные перья, он выжег стрелу из тела, но в него тут же ударила вторая, потом третья. Тиана взобралась обратно на утес и увидела на земле рядом с небесным кораблем Арвада. Он натягивал длинный лук, чтобы выпустить очередную стрелу.

Тиана выхватила меч и подняла его вверх, взывая к священной магии Церкви Серры. В тот же миг она почувствовала, как потекла по ее руке божественная сила. Ангел распростерла крылья и спрыгнула с утеса. Поймав ветер, она стремительно набрала высоту. Стрела Арвада попала в феникса, и тут же Тиана бросилась в пламя и вонзила меч прямо в грудь птицы, пробивая кость.

Феникс заверещал и забился в воздухе. Не давая ему упасть на «Везерлайт», Тиана врезалась в чудовище и потащила к берегу. Она толкала феникса, пока не запахло горелым, и первобытный страх сжечь крылья заставил ее отлететь. Зависнув в воздухе и хлопая крыльями, она смотрела, как птица, кувыркаясь, летит вниз, пытается выровняться, но бесформенной грудой падает в волны.

Тиана повернулась к берегу и только тогда поняла, что у нее горит одежда — и еще, возможно, волосы.

Она свалилась на землю рядом с лагерем, и подбежавший Фарим окатил ее водой из ведра. Отфыркиваясь, она подняла голову. Вода стекала по лицу. Арвад накинул ей на крылья мокрое одеяло и взволнованно спросил: «Ты цела?»

Теперь, когда огонь был потушен, Тиана поняла, что все ее раны оказались довольно легкими, а ангелы быстро лечатся.

— Переживу, — она увидела, что Арвад тоже выглядит опаленным, а его плащ в какой-то момент совершенно точно горел. — А ты?

— Арвад нас всех спас, — ответила за него Тьен, пытаясь отдышаться. Она показала на дымящиеся останки палатки. — Он поднял парусину, и мы смогли выбраться. Он спас «Везерлайт». Думаю, что и тебя он тоже спас.

Если бы Тиана погибла, а лагерь охватил бы хаос, Арвад мог бы делать что угодно. Он мог бы сожрать спасавшихся бегством рабочих или украсть камень силы и скрыться. Но он поступил так, как должен поступать беналийский рыцарь.

А Тиана поступила так, как должен поступать ангел-хранитель. Ангел-хранитель «Везерлайта». Мысль о том, что корабль может погибнуть, чуть не убила ее саму. Теперь она знала, что будет защищать его до последнего издыхания. «Ты этого хотела, Серра?», — спросила Тиана, но не дождалась ответа. Может быть, потому что Серра уже ответила, когда наделила ее меч силой, способной убить феникса одним ударом.

Когда Джойра вернется, Тиана попросит взять ее в экипаж «Везерлайта». И пусть родилась она не для этого — теперь она хотела этого больше всего на свете.

Описание мира: Доминария