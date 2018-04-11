— Спасибо, что согласилась со мной встретиться, — сказал Аджани.

Джойра наклонила голову.

— Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы я помогла мироходцам, о которых ты рассказывал.

Они стояли на новопостроенном мостике «Везерлайта». Он был приподнят высоко над кормой корабля, и через широкие, проходящие от стены к стене окна открывался отличный вид на светлое утреннее небо Богардана, на лагерь рабочих, на побережье и на бухту. Остальные были на открытой палубе, внизу под мостиком. Тиана и Арвад помогали Шанне и Раффу перетащить на борт оставшиеся припасы и убрать их в трюм.

Неожиданное прибытие Аджани вызвало некоторое замешательство. Даже тех, кто был привычен к магии, испугало внезапное появление из ниоткуда высокого мускулистого зверочеловека — покрытого белоснежной шерстью, с хищной львиной головой и без одного глаза. К счастью, большая часть рабочих уже погрузилась на корабль снабжения для путешествия домой, а Хади, Тьен и несколько других работников, оставшихся на берегу, чтобы попрощаться с Джойрой, привыкли к самым разным странностям.

До этого Джойра встречалась с Аджани лишь однажды и совсем ненадолго. Он успел рассказать ей, что мироходец, и попросил о помощи. Они договорились о новой встрече — в этом месте и в это время, но Джойра хотела прибыть немного раньше, чтобы успеть освоиться на достроенном «Везерлайте». А теперь ей приходилось сосредотачиваться на разговоре, когда на самом деле она хотела совсем иного: провести ладонью по гладкому дереву навигационной панели корабля, спуститься по лестнице с мостика и осмотреть отремонтированные двигатели, пройтись по лабиринту кают и общих помещений, заглянуть в кубрик. Семя Молимо так одело в дерево кости небесного корабля, что он стал одновременно и совсем другим, и пугающе знакомым.

— Да. Мы должны встретиться с ними, — ответил Аджани. Похоже, он не заметил отсутствующего взгляда Джойры, поглощенный собственными заботами. Что бы он ни собирался сказать дальше, ему явно нелегко было это сделать: — Но сперва я должен спросить тебя... ты знаешь, что мироходца по имени Карн нашли и спасли от фирексийцев? Что он вернулся в Доминарию?

— Нет! Я не... ты уверен? — от этой удивительной и радостной вести у нее бешено заколотилось сердце. Аджани слегка кивнул. Джойра отвернулась и закрыла руками лицо. Она не любила выставлять напоказ свои чувства. Механическая сова села ей на плечо и встревоженно пискнула, обеспокоенная внезапной переменой в настроении хозяйки. «Со мной все хорошо», — сказала ей Джойра и следующей мыслью отправила птицу вниз, через люк, на палубу «Везерлайта». Затем женщина глубоко вдохнула и повернулась к Аджани, чтобы спросить, где Карн. Ей было сложно прочитать что-то в его звериных чертах лица, но по взгляду она заметила, как он волнуется.

— Что-то не так? — спросила она тогда. — Карн ранен?

— Нет, не ранен... — Аджани замялся. — Вероятно, ты также знала и мироходца Венсера?

— Да, — Джойра обратила внимание на прошедшее время, и ей стало плохо. — Пожалуйста, просто расскажи мне, что случилось.

Аджани медленно вздохнул.

— Венсер отдал свою искру Карну, чтобы спасти его. Сам он не выжил.

Джойра зашагала по мостику, подошла к стойке с компасом, запустила руку себе в волосы. Она не хотела верить... но это именно то, что сделал бы Венсер. После радости за Карна эта новость стала для нее тяжелым ударом. Когда Джойра познакомилась с Венсером, ему было немногим больше лет, чем сейчас Раффу. Она любила его как друга, а вот у юноши к ней были более сильные чувства. Стоя к Аджани спиной, она спросила:

— Поэтому Карн не стал меня искать?

— Я не знаю, — покачал головой Аджани. — Но... это кажется логичным предположением.

«Нужно будет найти его», — подумала Джойра. Карн был ее другом, и он тоже горевал по Венсеру. Она потерла глаза. Сейчас ей нужно было заниматься другими вещами. — А что Фирексия? — спросила она.

— Они захватили целый мир, но в этом мире и останутся. Никому больше опасность не грозит, — уверенность в голосе Аджани вселяла спокойствие.

Джойра хотела задать еще несколько вопросов, но услышала, как кричит ей с палубы Тиана. «Везерлайт» был готов отправляться в путь, и она не хотела терять ни секунды. Работа поможет ей отвлечься от мрачных мыслей. Она положила руку на навигационную панель и уверенно сказала:

— Спасибо, что принес мне эти новости. Я хорошо понимаю, как тяжело тебе было. Что ж... давай заберем твоих друзей.

Аджани мягко кивнул. Он понимал и неискренность ее улыбки, и желание побыть в одиночестве.

Ворота города Беналии поражали воображение. Они были сделаны из магического беналийского витражного стекла и ярко сверкали в лучах утреннего солнца. Ворота поднимались на высоту четырех этажей. Они открывали проход в массивной стене из серого камня, на которой тут и там виднелись узкие башенки и арки. Впрочем, Гидеону сложно было оценить зрелище по достоинству: для них проход через ворота был закрыт. Дорогу перегородил отряд из десятка боевых ангелов. Они остановили не только их компанию — стояли все направлявшиеся в город путники и торговые фургоны.

Гидеон был верхом и не счел нужным спешиваться. За ним ехала Лилиана и небольшой отряд бойцов, которых выделила им Раэль.

— В чем дело? — даже не стараясь скрывать иронии, спросил Гидеон.

Одна из ангелов вышла вперед и возвестила:

— Я — Лира, Приносящая Рассвет, командующая ангелами Серры. От твоей спутницы несет магией смерти, и ей нет прохода в этот город.

— Ох, да ладно... — с отвращением пробормотала Лилиана.

Гидеон сделал вдох, чтобы успокоиться. Сейчас было не время для драки — особенно с теми, кто должен был стать их союзниками.

— Ты видишь, что мы путешествуем в компании солдат Беналии, — начал он.

— И ты сам, и они — желанные гости в городе, — перебила его Лира. — Но не некромантка.

Гидеон был не в настроении. Дорога была долгой, и он знал, что авены-посланники Раэль уже во все концы разнесли известия о случившейся битве.

— Эта «некромантка» — истребительница демонов. Она уже убила троих, и без нее мы не смогли бы одержать победу над Кабалом в Калиго. А теперь мы пришли сюда, чтобы убить Бельзенлока.

Лилиана пораженно ахнула.

— Ты рехнулся? Зачем ты кому попало рассказываешь о наших планах? Может, еще погромче орать будешь? А то вдруг кто-то из культистов Кабала в округе тебя не расслышал?

Гидеон стиснул зубы.

— Я не рассказываю кому попало. Я говорю с командующей из Церкви Серры, — он показал на ангела широким жестом. — Гляди, у нее даже крылья есть.

— Прекрати изображать сарказм. У тебя плохо получается, — сказала Лилиана. — И то, что она ангел, не значит, что ей можно доверять. Как ты вообще дожил до своих лет с такой-то наивностью?

— Войска Церкви поверили нам в Калиго и помогли тебе в твоем деле, — напомнил Гидеон, обернувшись через плечо. — Самое меньшее, что мы можем сделать, — оказать встречное доверие, и нам...

— Нет, это вовсе не меньшее, что мы можем сделать, — вставила Лилиана.

— ...И нам уже известно: Бельзенлок знает, что мы здесь!

Лира, приподняв одну бровь, переводила взгляд с Гидеона на Лилиану и обратно. Между спорящими проехал Тьяго и протянул ей конверт. — Командующая Лира, это письмо от Раэль, боевого ангела из Калиго. В нем она лично ручается за некроматнку Лилиану.

Лира взяла конверт и раскрыла его.

— Они всю дорогу от Калиго так пререкались? — спросила она Тьяго.

Тот вздохнул:

— Да, командующая. Всю дорогу.

Ангел пробежала глазами письмо. После долгой паузы она нехотя проговорила:

— Что ж, хорошо. Можете войти в город.

— Большое спасибо, госпожа ан... — голосом, исполненным язвительного сарказма, начала Лилиана, но Лира одним сильным взмахом крыльев взлетела в воздух. Остальные ангелы последовали за ней, подняв ветер, от которого волосы Гидеона растрепались, а конь нервно попятился назад.

Лилиана пробормотала себе под нос какой-то непристойный комментарий, Гидеон же просто был рад избавиться от препятствия. Он повернулся к Тьяго.

— Нам нужно какое-нибудь высокое место. Вершина башни, например. У тебя есть идеи?

— Да, с этим я могу помочь, — отозвался Тьяго.

Они вышли на площадь, где возвышались статуи беналийских героев в золотых латных доспехах. Всюду развевались белые знамена. После Трясины Гидеон рад был оказаться в ярком, полном жизни и энергии городе, где многочисленные люди и авены в гражданской одежде просто занимались своими повседневными делами. Конечно, и здесь встречались солдаты и рыцари, а несколько раз на улицах им даже встретились гигантские крылатые кони. Город, очевидно, был хорошо защищен, — но он не был в осаде. «Пока не был», — подумал Гидеон. Меньше всего на свете он хотел бы, чтобы эту столицу, а с ней и процветающие города и деревни в округе постигла участь Калиго.

Тьяго распорядился, чтобы их пустили на вершину одной из сигнальных башен беналийского гарнизона. Для удобства ангелов и авенов на ней была устроена посадочная площадка. Гидеон сказал, что они должны встретиться с другом, и Тьяго, привыкшего к прибытию и отбытию крылатых воинов, это ничуть не удивило. Гидеон поблагодарил его, но тот ответил:

— Это самое малое, что я могу для вас сделать после того как вы спасли Калиго. Вы вдвоем. Удачи.

Гидеон взглянул на Лилиану — ему было интересно, как она отреагирует на эти слова. Но некромантка уже отвернулась. Она присела на каменную скамью у площадки. По дороге в Беналию Гидеон переживал за Лилиану. Он слышал последние слова Джозу, только не знал, поняла ли это Лилиана. Сама она до сих пор ни слова не сказала о своем брате. Кольчужная Завеса взяла свое, лишив некромантку сил, но им пришлось почти сразу же отправиться в путь.

— И для чего Аджани понадобилось встречаться в небе? — поинтересовалась Лилиана, когда Гидеон сел рядом с ней.

Гидеон прислонился спиной к каменной стене, расслабляя до сих пор дававшее о себе знать плечо. — Не знаю. Наверняка у него есть на это убедительная причина.

— Наверняка эта причина ужасно вычурная, — хмыкнула Лилиана.

Они ждали так долго, что Лилиана даже задремала. А потом Гидеон заметил несущуюся к ним по небу золотую искорку и встал, думая, что это посланник. Когда она подлетела ближе, Гидеон увидел, что это небольшая механическая сова. Птица уселась на парапет.

— Весьма затейливая магическая штука, — заметила Лилиана, с зевком поднимаясь на ноги.

— И вот это — тоже, — сказал Гидеон. Перед ними повис, спустившись с неба, гигантский летающий корабль.

Они начали спорить, как только поднялись на борт «Везерлайта» и прошли по лестнице на просторный мостик. Его передняя часть — там, где стоял штурвал и колонна с компасом, — почти полностью представляла собой окно, из которого открывался зрелищный вид на Беналию. Едва представив им капитана Джойру, Шанну Сисэй и Раффа Капашена, Аджани требовательно спросил Гидеона:

— Где остальные? Почему они не с вами?

Гидеон пустился в долгие и неловкие объяснения.

Лилиана стояла и терпела, стиснув зубы. Давным-давно похороненная часть ее личности, еще помнившая, что она — дочь дома Весс, считала все это грубым и оскорбительным. Гидеон в обычной своей раздражающей манере рассказывал обо всем со внешним спокойствием. По крайней мере, он ничего не стал говорить о ее брате. По его словам выходило, что они упокоили лича Калиго только потому, что это был единственный способ справиться с силами Кабала. Это было хорошо. Лилиана могла себе представить сочувствующего ей Аджани — по крайней мере, сочувствующего участи Джозу, — и эта картина вызывала у нее отвращение. Его жалости она бы точно не выдержала.

А слова Джозу о Пустоте до сих пор вызывали у нее мороз по коже. Что он имел в виду?

— Этого я и боялся, — печально сказал Аджани. — Я не знаю, как теперь сражаться с Николом Боласом. Не надо было вам на Амонхет.

Лилиана не могла больше терпеть. Кольчужная Завеса тяжелым грузом висела у нее на боку и несмотря на то, что прошло уже несколько дней, до сих пор вытягивала из нее силы. Лилиана очень хотела с кем-нибудь сцепиться, и Аджани для этого был куда лучшей целью, чем Гидеон. Ледяным, взвешенным тоном она заговорила:

— Будь так любезен, хоть ненадолго прекрати ныть и выслушай наш план. Или хотя бы дай нам сесть. Между прочим, Гидеон все еще не отошел от ран, да и я неважно себя чувствую, пусть тебе на это и плевать.

Юный волшебник Рафф попытался было усадить их, но Аджани повернул голову и уставился на нее полным укора взглядом.

— Я знаю, что большая часть вины на тебе, некромантка. Из-за тебя и твоих демонов...

— Довольно, Лилиана, — перебил его Гидеон. — Аджани, это было мое решение, и я принимаю его последствия.

Аджани бросил на Гидеона раздраженный взгляд. Но когда он заговорил, его тон оставался раздражающе спокойным.

— То, что ты принимаешь последствия, очень мило. Но на Амонхете произошла катастрофа, и исправить уже ничего нельзя.

— С этим я спорить не могу, — согласился Гидеон. Лилиана заскрежетала зубами от ярости, но, по крайней мере, сокрушительное спокойствие Гидеона теперь было обращено против Аджани. Может быть, они изведут друг друга этой своей «более печалью, нежели гневом» и оба превратятся в камень? «Хорошая мысль», — подумала Лилиана и всерьез прикинула, как бы это провернуть, по крайней мере, с Аджани. Гидеон продолжил:

— Мы потерпели неудачу на Амонхете, потому что Лилиану связывал ее договор с демонами. Убив Бельзенлока, она сможет обратить против Никола Боласа все свое могущество.

— Вы должны слушать меня, а не тратить время попусту, — отрезал Аджани.

— По-твоему, избавить Доминарию от Бельзенлока — пустая трата времени? — взорвалась Лилиана.

— Я не это имел в виду, — сказал Аджани так спокойно, что Лилиана чуть не лопнула от бешенства.

— Ты не видел, что он сделал в Калиго, — прорычала она. — Он разрушил мой дом, превратил его в грязь и болотную гниль. Мы должны остановить его, мы должны...

Она вдруг поняла, что сказала больше, чем хотела, что открылась, выставив напоказ свои чувства. Новые знакомые смотрели на нее сочувственно; Шанна кивала, словно прекрасно понимала ее, и это было просто ужасно. Лилиана сложила руки на груди и вздернула подбородок, чтобы дерзостью сгладить впечатления от слабости.

— Я должна освободиться от договора, прежде чем сражаться за тебя в твоих битвах, Аджани. Только так — и никак иначе.

Аджани не ответил. Он молча смотрел на нее здоровым глазом.

— Мы продолжим сражаться, Аджани, — сказал Гидеон. — Но сперва мы должны уничтожить Бельзенлока.

Аджани внимательно взглянул на него, затем вновь перевел взгляд на Лилиану. Она понимала, что выглядит упрямой, злобной и расстроенной, и постаралась изобразить свою обычную снисходительную ухмылку. Она не знала, получилось ли.

Аджани, кажется, принял решение. Наконец он заговорил.

— Понимаю. В этом я вам помочь не могу. Я должен собрать для битвы с Боласом других мироходцев.

Гидеон не колебался.

— Мы отыщем тебя, как только сможем.

Аджани кивнул с мрачным уважением.

— Берегите себя.

Он отвернулся, и золотистые тени собрались вокруг него, словно он шел по высокой траве. Через мгновение он исчез, покинув мир.

Рафф помахал рукой пустому месту, на котором только что стоял Аджани.

— Пока, приятно было познакомиться. Возвращайся, если как-нибудь еще раз захочешь на глазах у совершенно незнакомых зрителей затеять ссору с какими-то неведомыми мироходцами.

Шанна пихнула его локтем в бок:

— Не сейчас, Рафф.

Гидеон вздохнул и повернулся к Джойре.

— Прошу прощения, что устроил скандал на твоем мостике. Очевидно, Аджани рассчитывал, что мы уйдем вместе с ним. Если мы будем тебе мешать...

— Вовсе нет, — за внешним спокойствием голоса Джойры скрывалась сталь. — У Аджани были свои планы, но я восстановила этот корабль с одной только целью: сражаться с Кабалом. Убить Бельзенлока — прекрасный первый шаг. Мы будем рады, если вы поможете нам.

— Почему? — Лилиане было непросто, но она все же сумела задать вопрос заинтересованным, а не подозрительным тоном. Она не хотела отказываться от помощи, не хотела покидать этот весьма комфортабельный на вид небесный корабль, но не желала и снова остаться в дураках. — Для чего вам убивать Бельзенлока?

Джойра улыбнулась:

— Я не мироходец, это место — мой дом, и я буду защищать его. Я занималась этим еще до фирексийского вторжения.

Вот это было интересно. Лилиана удивленно приподняла брови, и Джойра добавила:

— Я старше, чем кажется.

— Я буду сражаться с Кабалом, в каком бы облике он ни предстал, — пожала плечами Шанна. — Если избавиться от Бельзенлока, это будет гораздо проще.

Рафф помахал ей рукой.

— Я тут новенький. Правда, сегодня мой первый день. И ты еще не встречалась с остальными, но Тиана — ангел Серры, а Арвад... ну, Арвад — это Арвад, и он тоже хочет уничтожить Бельзенлока.

Лилиана не чувствовала обмана, а она бы сразу распознала его — в обмане она кое-что смыслила. Какая-то ее часть противилась новым союзникам; она хотела остаться наедине со своей злостью и новообретенной мучительной правдой об участи ее семьи. Но Лилиана понимала, что сейчас ее шансы в одиночку справиться с Бельзенлоком еще ниже, чем в их первый день на Доминарии. Она взглянула на Гидеона, и тот сказал:

— У нас с вами одна цель, хоть и разные причины. Давайте сядем и обсудим, как мы можем друг другу помочь.

Джойра проводила их вниз по лестнице в кают-компанию на нижней палубе под мостиком. Это было широкое помещение с длинными окнами, из которых было видно небо и город внизу. В центре стоял стол для переговоров. Они познакомились с ангелом Тианой, и она показалась Лилиане менее высокомерной, чем остальные знакомые ей ангелы, и с Арвадом, который оказался исправившимся вампиром.

— Я знаю, что не сотрудничать было бы глупо, — признала Лилиана, когда они расселись. — Но нам нужен новый план. Мой развалился, когда нас покинули наши товарищи-мироходцы.

— Думаю, мы можем вернуть Чандру... — заявил неисправимый оптимист Гидеон, — если, конечно, найдем ее.

Лилиана устало вздохнула:

— Даже будь она на Доминарии, одного ее могущества не хватило бы, чтобы пробиться в Твердыню. Без Ниссы у нас не осталось грубой силы, — она раздраженно махнула рукой, — и теперь нам надо отыскать какой-то еще способ разделаться с Бельзенлоком.

— Нам нужна информация, — Джойра сложила пальцы. — Я много лет наблюдала за Твердыней и хорошо знаю, что защитные сооружения этой крепости постоянно меняются, а входы и выходы перестраиваются, как только этого захочет Бельзенлок.

Лилиана скривилась. Все оказалось еще хуже, чем она ожидала.

Но тут свое слово сказала Шанна:

— Нам надо захватить агента Кабала высокого ранга. Такие агенты докладывают Бельзенлоку лично, и они должны знать о том, как сейчас устроена Твердыня, какие ловушки ее окружают, и как лучше всего попасть внутрь, — она посмотрела на Тиану. — Есть ли здесь такой агент? Ангелы помогут нам найти его?

Тиана задумалась, на ее лице отразилось сомнение.

— Ангелы в Беналии выявленных агентов убивают на месте. Вряд ли мы сможем найти кого-то, чтобы взять живьем.

— Тиана права, — сказал вампир Арвад, который все время внимательно их слушал. — Если в Доминарии и есть место, куда Кабалу не удалось запустить свои щупальца, то это Беналия. Чтобы найти агента и допросить его, нужно будет отправиться куда-то еще.

Рафф возбужденно вскочил с места.

— Я знаю, я знаю, куда. Когда я в последний раз был в Западной Толарии, там ходили слухи, что в академию проникли Кабалы. Это недалеко — тем более для «Везерлайта» с его скоростью. Мы можем попасть туда еще до заката и узнать — может, они кого-то поймали...

От этой конструктивной дискуссии настроение Лилианы поневоле улучшилось. Кроме того путешествовать с огромной скоростью в комфортной каюте было куда приятнее, чем плестись пешком, трястись в седле или мокнуть на лодке. Она сказала:

— А если и не поймали, мы сами их выкурим.

— Хороший план, — согласился Гидеон.

Джойра окинула взглядом всех собравшихся.

— Значит, решено. Летим в Западную Толарию.

Где-то через полдня впереди показалось место их назначения. Лилиана вышла на палубу вместе со всеми остальными. За это время она успела выспаться в уютной кровати в собственной каюте и уже не чувствовала себя так, будто ее изрядно пожевали зомби-крокодилы.

Они летели над ослепительно синим морем, в котором начали появляться небольшие лесистые острова, окруженные рифами и песчаными отмелями. На берегу самого большого из островов стояла Толарианская академия волшебников — ансамбль зданий и башенок из белого камня с двускатными крышами, покрытыми красной черепицей. В одну из башен был встроен какой-то колоссальный инструмент, который очень напоминал гигантскую астролябию, но ею, скорее всего, не являлся. Очевидно, тут действовала та же магия, что породила на свет механические чудеса «Везерлайта», сову Джойры и затейливые устройства, которыми пользовался Рафф..

К тому времени, как «Везерлайт» достиг самой высокой башни, встречать их на балкон уже вышли какие-то люди очень важного вида. Одно из преимуществ полетов на «Везерлайте», подумала Лилиана, заключается в том, что не нужно никого убивать, чтобы привлечь внимание начальства.

Когда они подлетели достаточно близко, чтобы рассмотреть лица, Лилиана почувствовала, как напряглась Джойра.

— Что-то не так? — спросила она.

— Нет, — в голосе Джойры прозвучало одновременно сожаление и нетерпение. — Просто бывший возлюбленный, которого я не ожидала здесь встретить.

— Да, с бывшими одна морока, — согласилась Лилиана. — Они то и дело исчезают неведомо куда и рушат все твои планы.

Она не заметила, как подошел Гидеон — который, оказывается, все слышал.

— Уверен, что дело не в этом, — сказал он. — Джейс никогда бы...

— Это не твое дело, — огрызнулась Лилиана, перебивая его. Последнее, что она хотела бы выслушивать, это мнение Гидеона о ее личной жизни. Нет, пожалуй, последнее, что она хотела бы выслушивать, это мнение Гидеона. Точка.

Они оставили Тиану и Арвада на палубе охранять «Везерлайт»: Тиана опиралась на громадное копье, а Арвад скалил клыки, блестевшие в лучах заходящего солнца. Гидеон одобрил эту меру предосторожности: если какой-нибудь агент Кабалов решит что-то у них стащить, то сразу поймет, что выбрал не тот корабль.

Гидеон спускался по трапу, остальные уже стояли на широком каменном балконе. Группа академиков в синих мантиях ждала их, чтобы поприветствовать, и свежий морской ветер трепал их одежды. Впереди стояли двое: пожилой мужчина с суровым лицом и обманчиво молодо выглядящий маг с пышной каштановой шевелюрой. Гидеону несложно было догадаться, кто из них был возлюбленным Джойры.

Юный маг шагнул вперед. — Джойра, — сказал он невозмутимым и холодным тоном.

Джойра с едва заметной усмешкой склонила голову.

— Джодах.

Рафф поспешил вмешаться и представил мужчину постарше.

— Это Набан, декан итераций.

Набан кивнул, приветствуя гостей.

— Чем мы обязаны такой чести?

Что-то в тоне человека подсказывало, что он крайне занят, а они отрывают его от невероятно важной работы. «Что ж, очень жаль», — подумал Гидеон, которому до этого не было никакого дела. Их вопрос не терпел отлагательств.

— Вышло так, что нам нужны сведения, которые можно получить только от агента Кабала, — объяснила Джойра. — Рафф сказал, что в академии никак не могут с ними справиться.

Набан сурово нахмурил брови и взглянул на Раффа, лицо Джодаха приобрело задумчивое выражение.

— Одну минуту, пожалуйста, — сказал он.

Джодах и Набан отошли в сторону поговорить, и Гидеон воспользовался моментом, чтобы тихо спросить Джойру и Шанну:

— Ну как, что вы об этом думаете?

— Я думаю, Рафф был прав насчет проблемы с агентами, — сказала Джойра, с интересом наблюдая за деканом.

— Здесь явно что-то случилось, — добавила Шанна, глядевшая на других академиков. — Они расстроены и нервничают.

Через некоторое время Набан, судя по всему, неохотно поддался аргументам Джодаха. Джодах вернулся к ним.

— Не знаю, насколько это вам поможет, — сказал он, — но мы хотим кое-что вам показать.

Гидеон стоял, сложив руки, и смотрел, как Лилиана присаживается на очередной тюфяк и произносит свое заклинание. Этот труп принадлежал девушке, одетой в синюю с белым студенческую мантию. Заклинание заработало, фиолетовые искры пробежали по уже начавшей сереть коже трупа. Глаза мертвой девушки открылись и невидяще уставились на Лилиану.

— Привет, — сказала та. — Ну давай, рассказывай, что ты видела.

Они были в одной из риск-лабораторий академии — месте, где проводятся опасные эксперименты с волшебством и изучаются самые странные из магических артефактов. Лаборатория занимала весь верхний этаж большой башни, но пока что они видели только этот главный зал: широкое пространство с высоким цилиндрическим сводом и узкими окошками, забранными металлом и укрепленными магией. Свет, пробивавшийся через окна, тускнел, наступал вечер. Помещение освещали мерцающие хрустальные сферы, парящие в воздухе на механических платформах. На полу лежало девять трупов — студенты и преподаватели академии. Это было мрачное зрелище. Большинство мертвецов были совсем молодыми, а судя по выражению их застывших лиц, умерли они в мучениях.

Рафф стоял у стола и изучал найденные у мертвецов магические устройства. Чуть поодаль Джодах тихо отвечал на вопросы Джойры и Шанны.

— С лестницы, на которой их нашли, — рассказывал он, — можно попасть в архив и три разных лабораторных башни. Мы понятия не имеем, куда направлялся злоумышленник.

— И никто ничего не слышал? — спросила Джойра, задумчиво нахмурившись.

— Нет, — ответил Джодах. Он с видимым сожалением взглянул на трупы. — Мы до сих пор пытаемся восстановить ход событий, но все это случилось очень быстро.

— Пол превратился в воду, и я утонула, — прошептал труп Лилиане. — Я не могла вздохнуть. В воде были змеи — в детстве я видела таких у дальних рифов. Они подплыли ко мне и...

— Да, да, но ты кого-нибудь видела? — нетерпеливо скривилась Лилиана. — Можешь вспомнить лицо?

— Нет... змеи...

— Что ж, печально, — Лилиана пальцем стукнула девушку по лбу. — Возвращайся в небытие.

Труп затих, Лилиана поднялась на ноги.

— Магия безумия во всей красе, — заявила она. — Это дело рук жреца Кабала, но никто из жертв не видел, кто сотворил заклинание.

— Все это неправильно, — произнесла Шанна, нахмурившись и сложив руки на груди.

— Вы все сами хотели, чтобы я допросила мертвецов, — пожала плечами Лилиана.

— Нет, я не про это, — отмахнулась Шанна. — Я про все случившееся. Я охотилась на агентов Кабала по всей Джамуре, и они так не действуют. Они работают куда более тонко — иначе им просто нельзя.

Рафф удивленно поднял голову, оторвавшись от устройств на столе.

— Я думал, это свирепые безумцы, истребляющие все живое.

— Гримнанты и другие бойцы — да, — объяснила Шанна. — Но агентам надо оставаться незаметными, чтобы попасть в те места или к тем людям, за которыми нужно шпионить.

Она жестом указала на тела.

— Убить всех этих бедняг разом не составило для агента труда, но это привлекло слишком много внимания. Он так и не попал в архив или лабораторию, а теперь еще и вся академия на ногах.

Гидеон подумал, что это звучит разумно, но Лилиану эти слова не убедили.

— Может быть, это был глупый агент, — сказала она. — Культисты Кабала вообще, знаешь ли, умом не отличаются.

— Тогда почему его до сих пор не поймали, — возразила Джойра.

Гидеон вновь взглянул на трупы. Он был уверен, что Шанна нащупала правильный путь.

— Думаешь, он пытался отвлечь внимание? Но от чего?

Джойра повернулась к Джодаху.

— В академии были еще какие-то происшествия?

Похоже, этим двоим было гораздо проще терпеть друг друга, когда перед ними стояла общая задача. Гидеон поймал себя на сожалении, что Лилиана с Джейсом не столь эффективны.

— Нет. Вся академия взбудоражена, и мы разослали предупреждения на другие острова, — мрачно ответил Джодах. — Нам тоже приходило в голову, что кто-то пытается отвлечь внимание от других областей академии.

Шанна прошла вдоль тел, выложенных в ряд на тюфяках на полу.

— Ты можешь рассказать, что именно случилось, когда обнаружили убитых? Какие вы предприняли меры?

Джодах задумался:

— Вызвали целителей, чтобы проверить, что никого нельзя оживить. Одновременно тщательно обыскали архивы и убедились, что... определенные печати остались на месте. К тому времени целители уже установили, что причиной смерти стало колдовство, поэтому тела для исследования перенесли сюда, в эту лабораторию.

— Перенесли? Кто именно их переносил? — повернулась и приподняла бровь Шанна.

— Помощники целителей, кто-то из студентов... — Джодах замолчал и прищурил глаза.

— Ловко придумано, — улыбнулась Джойра. — Рафф, стереги дверь.

Гидеон вытащил меч.

— Мы должны обыскать все помещения.

Их цель была где-то здесь, пряталась в башне с перекрытыми выходами, и в этом был большой плюс. Но теперь надо было соблюдать максимальную осторожность. Агенту Кабала было уже нечего терять.

Рафф поспешил к главному входу и прислонился спиной к тяжелой резной двери.

— Эм-м... а что именно мы сейчас поняли?

— Целью с самого начала было это место, — с раздраженным жестом пояснила Лилиана.

Гидеон направился к отрытой арке, ведущей дальше в лабораторную башню. Проход был пуст, никто не таился в тенях по углам.

— Агент убил этих людей, чтобы их принесли сюда для исследования. Чтобы перенести такое количество жертв, нужно было много служителей...

Лицо Джодаха приобрело мрачное выражение. Он подошел к Гидеону и сказал:

— Мы не считали студентов, которые вызвались помочь. Мы не знаем, сколько их пришло сюда, и сколько ушло.

— Ты представляешь, что агенту могло здесь понадобиться? — Джойра подошла к лестничному колодцу, чтобы посмотреть наверх. Гидеон проследовал за ней. Башня поднималась еще на шесть этажей, и на внутренних стенах видны были небольшие балконы и площадки. Ведущую наверх винтовую лестницу поддерживала магия — никаких опор не было видно, и только у лестничных площадок она касалась стен. Башня была сложным строением и изнутри казалась куда больше, чем снаружи. Если они не будут знать, где именно искать агента, то поиски будут долгими и трудными.

— Здесь хранится огромное количество устройств и их частей, — сделал нетерпеливый жест Джодах. — Это может быть что угодно...

— А есть тут у вас древние артефакты? — к ним сзади подошла Лилиана. — Мы все-таки имеем дело с Бельзенлоком. Ему нет дела до каких-то новинок ваших механиков, он охотится за древностями, чтобы возвеличить себя в глазах приспешников.

— Все верно, — откликнулся охраняющий дверь Рафф. — Вспомнить хотя бы титулы, которыми он себя наградил. Вечный Патриарх Кабала, король Урборга, Господин Пустошей, Повелитель Эбеновой Длани...

Джойра, вглядываясь в темноту лестничного колодца, жестом велела Раффу остановиться:

— Да, он утверждает, что стоял за всеми поворотами в истории Доминарии, за всеми древними катаклизмами, и собирает артефакты — видимо, чтобы доказать свои притязания.

Гидеону это объяснение показалось разумным.

— Здесь есть что-то особенно знаменитое или особенно древнее? — спросил он. — Или сразу и древнее, и знаменитое?

— Думаю, я знаю, что это, — нахмурился, размышляя, Джодах. — Идем со мной.

Они поднялись по лестнице на три этажа, вышли на балкон, затем прошли через арку. Она привела их в большое круглое помещение, заставленное высокими шкафами с многочисленными полками. Между шкафами было темно.

— Это единственный выход? — спросил Гидеон Джодаха, когда все зашли.

Тот утвердительно кивнул, и Гидеон встал в арке, закрывая проход. Шанна вытащила меч и встала рядом, а Джодах подошел к одному из шкафов и снял с полки футляр. Выругавшись под нос, он раскрыл его и показал Джойре:

— Пусто.

— Но теперь мы знаем, что правы, — в голосе Джойры было удовлетворение.

— Что тут было? — спросила Лилиана, выступая вперед и заглядывая в футляр.

Прежде чем Джодах успел ответить, Шанна скомандовала:

— Тихо! — она наклонила голову, прислушиваясь. — Тут кто-то есть.

Гидеон тоже услышал тихие шаги.

— Кто бы ты ни был, выходи и не прячься, — возвысил он голос.

Тишина затягивалась, но почти неуловимые движения воздуха ясно дали понять, что в помещении было кто-то, кроме них. Потом в дальнем конце зала, где стояли шкафы с книгами и столы для чтения, послышался шорох. Из теней вышел юноша в мантии толарианского студента.

— Прошу прощения, магистр. Я тут просто занимался. Я Том, студент-механик у доктора Аронги.

Гидеон приподнял бровь. Объяснение было не очень убедительным. Впрочем, подумал он, так юные студенты обычно и поступают. Джойра же была настроена более скептически:

— Сегодня, когда в главной лаборатории сложены трупы? Похвальное усердие.

— Тебя не было в списке направленных сюда студентов, — холодно сказал Джодах.

Том шагнул вперед и заговорил, оправдываясь:

— Извините. Я помогал переносить тела. Один целитель сказал, что помощь еще может понадобиться, так что я остался, а потом решил заглянуть в книги, и... — он виновато улыбнулся. — Я просто забылся. Я раньше никогда не бывал в этой башне.

Юноша был сама невинность, даже Рафф рядом с ним смотрелся бы коварным злодеем. Гидеон снова почувствовал искушение поверить ему, но подумал: «Если бы я был агентом Кабала, то старался бы выглядеть именно так».

Джодаха, казалось, эти слова не убедили. Джойра наблюдала за Томом, как ястреб, готовый к броску.

— А что у тебя в руке, Том? — спросила она. — Какое-то механическое устройство, верно?

Лицо Тома приняло серьезное выражение.

— Да, я нашел его на полу, где были убиты остальные, — он шагнул вперед, поднимая устройство. — Я хотел сказать целителям, но...

Темный шар магии смерти вырвался из устройства и устремился через комнату к Джодаху.

Джойра двигалась так быстро, что могло показаться, будто она телепортировалась. В оно мгновение она оказалась перед Джодахом и щелкнула пальцами, выбросив руку в сторону приближающегося шара. Воздух перед ней словно затвердел, и когда шар ударился в эту незримую стену, то рассыпался, как стеклянная безделушка. Его осколки отлетели назад, к Тому.

Гидеон закричал и рванулся вперед, но Лилиана оказалась быстрее. Фиолетовые разряды вырвались из ее пальцев, письмена на коже вспыхнули. Том схватился за грудь, его отбросило назад. Но даже падая, он успел выкрикнуть заклинание, и Лилиану окутало черное облако. Она зашаталась и захрипела, хватая ртом воздух.

Еще одно облако полетело к Гидеону, но его меч вспыхнул золотым, и заклинание щита отразило черную смерть обратно в Тома. Шанна прыгнула вперед и пролетела через облако, не обращая на него внимания. По ней пробежали золотые искры, а потом она врезалась в Тома, сшибая его с ног. Юноша растянулся на полу, а Гидеон подскочил к нему и носком башмака выбил из руки магическое устройство.

Том как-то сразу перестал дергаться и затих.

Гидеон обернулся и увидел, что рядом с поднятой вверх рукой стоит Джодах.

— Теперь он не причинит вреда, — сказал маг.

Гидеон помог Шанне подняться, и они вдвоем осторожно отступили назад. Джодах сделал еще один жест, и тело Тома поднялось с пола в воздух.

— Я доставлю его в главную лабораторию, и там вы сможете с ним поговорить.

Он приказал телу двинуться за ним направился к выходу. Джойра и Шанна пошли следом.

— Ты цела? — спросил Гидеон Лилиану, остановившись рядом. — Я видел, как он в тебя попал.

Некромантка была бледна, на лбу у нее выступил пот. Но ее губы скривились в знакомой презрительной ухмылке.

— Все хорошо. Магией безумия меня не испугаешь.

Гидеон замялся, но все-таки спросил:

— Ты выдела Джозу, да?

Глаза Лилианы вспыхнули, но ярость во взгляде сменилась усталостью, и некромантка отвернулась.

— Жрецу бы выбрать что-нибудь еще. Джозу у меня и так постоянно перед глазами.

Потом злость вернулась.

— Не принимай это за слабость. Если ты расскажешь кому-нибудь, я...

Гидеон вздохнул.

— Знаю. Разорвешь меня на части, обречешь на немыслимые мучения и так далее. Пойдем, послушаем, что скажет агент Кабала.

Джодах пригласил в главный зал лаборатории Набана и остальных деканов, чтобы они выслушали признание агента. Пока они пробовали различные магические средства, чтобы вытянуть сведения из пленника, у Джойры выдалась минутка поговорить с Джодахом. Его лицо оставалось непроницаемым, но она слишком хорошо его знала и понимала, что в случившемся в стенах академии он винит одного себя.

— Ты не можешь лично проверять каждого студента, — сказала она.

— Девять человек погибло. А в следующий раз их может быть больше, — он посмотрел на нее и, кажется, в первый раз сфокусировал на ней взгляд. — Ты можешь остаться и помочь нам. Вместе с тобой и твоей подругой Сисэй мы выявим всех культистов Кабала на Пряных островах.

Джойра почувствовала, как сжались ее зубы.

— Это не Сисэй, это Шанна. И у меня свои планы.

— Помочь этим мироходцам, — с кривой усмешкой показал кивком головы Джодах на Лилиану и Гидеона. — А ты уверена, что они не используют тебя в своих интересах?

Джойра почувствовала, как кровь забилась у нее в висках. Ей не нравилось то, с какой легкостью он способен привести ее в ярость. И не нравилось то, что он, похоже, приводит ее в ярость, даже не осознавая этого.

— Про меня говорили разное, — холодно сказала она, — но никто не обвинял меня в излишней наивности.

Они молча глядели друг на друга. Вовремя подошел Рафф.

— Капитан Джойра, у меня есть заклинание, которое может помочь, — он искоса глянул в другой конец зала, откуда жег его взглядом декан Набан. — Вообще-то, у меня не должно его быть, но я думаю, что это как раз то, что надо. Оно позволяет извлекать из чужого мозга отдельные мысли. Если наложить его на пленника, а потом задавать ему вопросы...

Широкими шагами Набан пересек зал.

— Тому, что это заклинание запрещено, есть причина. Оно настолько опасно, что о самом его существовании должны знать только магистры магии.

— Где ты научился ему? — нахмурился Джодах.

Рафф замялся, переводя взгляд с обеспокоенного лица Джодаха на сердитое Набана.

— Ну, просто... я знаю не меньше иного магистра... я весьма талантливый...

— Рафф, — строго сказала Джойра. Когда его прижали к стенке, юный маг взялся за старое. — Тебе нравится на «Везерлайте», Рафф? А то ведь мы можем оставить тебя здесь.

— Извините, — поспешно сказал Рафф. — Однажды я заглянул в книгу, в которую заглядывать не должен был. Всего один раз. Извините.

Он взволнованно поглядел на Набана.

Декан возмущенно развернулся и зашагал прочь.

— Но ты справишься? — спросила Джойра, не обращая внимания на пытавшегося прервать ее Джодаха.

— Я могу попробовать, — сказал Рафф.

Джойра внимательно на него взглянула. Она видела, что он говорит искренне.

— Тогда попробуй.

— Не смею вас останавливать, — ледяным голосом сказал Джодах и отошел.

— Ой, он не одобряет, — протянула стоявшая рядом Лилиана, закатив глаза. Потом добавила, повернувшись в Гидеону: — Я не заткнусь. И хватит пихать меня локтем. Такое ощущение, что меня бык боднул.

Когда они поднялись по лестнице на вершину башни, к которой был пришвартован «Везерлайт», стояла поздняя ночь. Гидеон с облегчением увидел встречавшую их Тиану, облокотившуюся на леер.

— Ну, как все прошло? — спросила их она.

— Мы поймали агента, — ответила Шанна. — И добыли нужные сведения.

— Хорошо, — сказала Тиана. — Арвад готовит ужин.

— Вампир готовит ужин, — с усмешкой сказала Гидеону Лилиана.

Тот фыркнул. Это был долгий и утомительный день, но теперь у них было все, чтобы придумать план действий.

Пока Арвад заканчивал со стряпней, они расселись за большим столом в кают-компании, чтобы еще раз обсудить то, что выведал своим заклинанием Рафф. Гидеон листал записи Джойры, понимая, что понадобится время, чтобы все разобрать. Они задавали агенту вопросы, но заклинание выуживало мысли в виде разрозненных частей и фрагментов. Воин остановился, увидев незнакомое название.

— Черный Меч, — прочитал он вслух. — Что это такое?

— Знаменитое магическое оружие, — объяснила Джойра. Она сидела напротив, обхватив ладонями кубок с подогретым вином. — Этим мечом убили дракона-старейшину.

Это радовало.

— Которого? — спросил Гидеон.

— Пиру, кажется, — сказала Шанна, присаживаясь рядом.

— Никогда о нем не слышал, — ответил он.

Шанна наклонила голову:

— Вот именно.

Лилиана забрала у него страницу, погрузилась в чтение.

— Значит, этот Черный Меч убьет Бельзенлока?

— Запросто, — ответила Джойра. — Но этот меч выпивает души, он сотворен магией смерти и забирает жизненные силы всех своих жертв.

— Выпивает души — это то, что надо, — обрадовалась Лилиана. — Идеально подходит, чтобы разделаться с демоном вроде Бельзенлока. А если он уже поглотил жизненную силу дракона-старейшины, то могущества ему точно хватит, чтобы поразить нашу жертву.

Гидеон не был удивлен, что она хочет его использовать. Это оружие было как раз в ее стиле. Но сам он не желал иметь с этим ничего общего.

— Оружие, выпивающее души, мы не станем применять ни при каких обстоятельствах, — твердо заявил он. Лилиана закатила глаза, но он не обратил на нее внимания.

— Не надо забывать, что меч хранится в Твердыне, — заметила Шанна. — Прежде чем решить, будем мы его использовать или нет, нужно понять, как пробраться внутрь.

Все еще глядя на Гидеона сверкающими глазами, Лилиана глотнула вина.

— Это было бы просто, если бы мы, например, превратили всех культистов и жрецов в камень. О превращении в камень, кстати, я совсем недавно думала.

— Для этого можно остановить время, — ухмыльнулся Рафф. — Жаль, что мы так не можем.

Джойра улыбнулась, словно у нее был секрет, которым настало время поделиться:

— Мы не можем. Но я знаю мага, который сможет.

Описание planeswalker-а: Лилиана Весс

Описание planeswalker-а: Гидеон Джура

Описание planeswalker-а: Златогривый Аджани

Описание мира: Доминария